На складі побутових відходів під Києвом горіло 10 тис. шин, - ДСНС. ФОТО
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У селі Бишів Київської області ліквідували пожежу на складі побутових відходів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС.
Повідомлення про займання надійшло до ДСНС 4 вересня о 4:44.
"Після прибуття на місце виклику встановлено, що вогнем охоплено шини на відкритій території в кількості 10 000 штук і покрівлю металевого накриття на площі 750 м. кв", - повідомляється в інформації ДСНС.
Пожежу локалізовано о 7:11 і ліквідована о 10:15.
На місці події працювало 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 23 людини особового складу. Причина пожежі встановлюється".
Топ коментарі
+17 Речь Брежнева
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+15 Дмитро Черних 794bd8a2
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+9 Юрій Ан
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Будь ласка, зачекайте...
И орган сожгли по этой же причине.
Вот куда.
Подальше от банковой.
Боротьба з екологіею, а шо..
Газа нет в "запальничках"?
Ещё пару лет и выборы.
А потом снова ждать будете.
Якщо почнеться, покришки швидко знайдуться.