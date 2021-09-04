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пожежа (3737) ДСНС (4456)

На складі побутових відходів під Києвом горіло 10 тис. шин, - ДСНС. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

У селі Бишів Київської області ліквідували пожежу на складі побутових відходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС.

Повідомлення про займання надійшло до ДСНС 4 вересня о 4:44.

"Після прибуття на місце виклику встановлено, що вогнем охоплено шини на відкритій території в кількості 10 000 штук і покрівлю металевого накриття на площі 750 м. кв", - повідомляється в інформації ДСНС.

Пожежу локалізовано о 7:11 і ліквідована о 10:15.

На місці події працювало 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 23 людини особового складу. Причина пожежі встановлюється".

На складі побутових відходів під Києвом горіло 10 тис. шин, - ДСНС 01
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Топ коментарі
+17
Боялись шо на майдан попадут?
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04.09.2021 16:29
+15
Превентивні заходи боротьби з Майданом !!! Береженого Бог береже !!!)))
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04.09.2021 16:32
+9
Весной по Киеву усиленно выковыревали шины на детских площадках и увезли.
Вот куда.
Подальше от банковой.
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04.09.2021 16:33
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Боялись шо на майдан попадут?
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04.09.2021 16:29 Відповісти
Превентивні заходи боротьби з Майданом !!! Береженого Бог береже !!!)))
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04.09.2021 16:32 Відповісти
Та да.
И орган сожгли по этой же причине. На складе бытовых отходов под Киевом горело 10 тыс. шин, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 230
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04.09.2021 16:41 Відповісти
Зелин?
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04.09.2021 16:46 Відповісти
Щоб "амено" не почалося, на органі.
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04.09.2021 17:08 Відповісти
Тут головне - наголос правильно поставити. Я с ставлю на Органі (зеліном)).
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04.09.2021 17:18 Відповісти
С неба звездочка упала, прямо милому в штаны, пусть горит там что попало, только б не было войны
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04.09.2021 17:33 Відповісти
Та в нас вже 7 років війна, але зеідіот нєвкурсє. Так шо нехай там в його трусєлях горить шо попало, а *уйло його імєл ввіду. Тіпо, шо імєю, то і ввєду.
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04.09.2021 17:43 Відповісти
Що згорить ,те не згниє !!!)))
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04.09.2021 16:30 Відповісти
До виборів готуються.Переживають про беспеку😉
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04.09.2021 16:33 Відповісти
Та по підривайте ті склади з відходами, з ************ по підривали і нічого, всі при ділі.
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04.09.2021 18:43 Відповісти
Весной по Киеву усиленно выковыревали шины на детских площадках и увезли.
Вот куда.
Подальше от банковой.
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04.09.2021 16:33 Відповісти
Хозяина снова не накажут ?
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04.09.2021 16:35 Відповісти
То ж яка кіптява в небі була? Чого фото нема?
Боротьба з екологіею, а шо..
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04.09.2021 16:36 Відповісти
бардак это не отсутствие порядка, а его форма
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04.09.2021 16:36 Відповісти
Боится шмаркля Майданов.
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04.09.2021 16:42 Відповісти
Вже й склад побутових відходів на щось прозоро натякає... 🔥🔥🔥
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04.09.2021 16:43 Відповісти
В Черноморске тоже собирают шины по всем дворам, снимают их с саженцев, с клумб и вывозят за город. Ссильно ςςατ.
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04.09.2021 16:46 Відповісти
Звертайся еслі шо, в мене є запаси.
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04.09.2021 16:53 Відповісти
Це однозначно Порох! Натяк для квартальних!) Але в порохоботів тих шин, як гімна за лазнею! Ще палити та палити)))
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04.09.2021 16:55 Відповісти
Только спичек нету?
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04.09.2021 17:49 Відповісти
А в нас є мільйони запальничок. Нам вистачить. Сірники то є нє модно. То в рашці сірниками свого *уйла паліть!)
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04.09.2021 18:07 Відповісти
Так, что мешает?
Газа нет в "запальничках"?
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04.09.2021 18:09 Відповісти
Да нет, газом заправлены под завязку! Ждут момента, когда же...)
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04.09.2021 18:37 Відповісти
Шо ж вам мешает?
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04.09.2021 18:39 Відповісти
Та ничьо не мешает. Ждьом, когда у зельцмана памперсы кончатся)
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04.09.2021 18:45 Відповісти
Ну ждите.
Ещё пару лет и выборы.
А потом снова ждать будете.
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04.09.2021 18:49 Відповісти
10 000???? Во блін, так їх би вистачило на цілий майдан. А зелені паразити, взяли і спалил, щоб не дай Боже зе! не всрався.
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04.09.2021 16:57 Відповісти
Заднеприводный клоун наркоман боится нового майдана!
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04.09.2021 17:01 Відповісти
Це велика безгосподарність. Ці шини можна було переробити!
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04.09.2021 17:14 Відповісти
ничего, мы и из Одессы подвезем.....
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04.09.2021 17:46 Відповісти
Продам недорого со склада в Киеве.
На складі побутових відходів під Києвом горіло 10 тис. шин, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8596
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04.09.2021 17:53 Відповісти
Максимыч, почём дядьку продаешь?!)))
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04.09.2021 18:40 Відповісти
Марня праця. Тільки повітря зіпсували...
Якщо почнеться, покришки швидко знайдуться. На складі побутових відходів під Києвом горіло 10 тис. шин, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3586
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04.09.2021 17:58 Відповісти
скільки втрачених сподівань на зміни... в будівництві із шин розважального майданчика для дітей олігархів.
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04.09.2021 18:44 Відповісти
Йой... а в Шапітолії з переляку ніц не загорілося?
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04.09.2021 19:48 Відповісти
 
 