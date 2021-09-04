Порошенко закликав спрямувати гроші від МВФ на виплати військовим і на тринадцяту пенсію у листопаді

Гроші, отримані від МВФ як допомога під час пандемії, мають бути спрямовані не на розкрадання, а на соціальний захист громадян, передусім військових і пенсіонерів.

Про це заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу на форумі "Від фундаменту державності до України майбутнього" в Харкові, повідомляє офіційний сайт політичної сили.

"Кошти, які ми отримали зараз, 2,7 мільярда доларів від МВФ, - це не підтримка України у зв'язку з виконанням якихось програм, це подарунок. Подарунок всьому світу у рорзмірі 600 мільярдів для того, щоб полегшити вихід із кризи. Куди спрямувати ці гроші? Ми вивчили досвід кількох країн Європи, зокрема Польщі. Ми в понеділок виходимо з ініціативою, яка називається "Тринадцята пенсія", - каже Порошенко.

"Тринадцята пенсія пенсіонерам України, яким всупереч закону не індексували пенсії через ріст цін. У нас же закон чітко передбачає: ціни ростуть - пенсія має підвищитися рівно настільки ж для захисту споживчого рівня пенсіонера. Цього не роблять. Пенсіонерів зробили біднішими. Тому всі, у кого пенсія нижча за середню, мають у листопаді отримати тринадцяту пенсію", - пояснює Порошенко.

"Другий напрямок – армія. У 2018 році, коли ми завершували програму підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, середня заробітна платня військовослужбовців у зоні операції Об’єднаних Сил на 60% була більша середньої заробітної плати в країні. Зараз – на 27% менше", – констатує Порошенко.

"Ми маємо негайно за рахунок цих коштів підвищити рівень грошового забезпечення українських військовослужбовців. Це буде справжня шана і повага, бо Збройні сили України користуються найбільшою повагою населення України", – зазначає п’ятий президент.

Порошенко також зауважив, що у ЗСУ наразі є значні затримки з виплатою грошового забезпечення. Лідер "Європейської Солідарності" звернувся до влади з вимогою негайно погасити ці борги перед захисниками України.