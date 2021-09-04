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Порошенко закликав спрямувати гроші від МВФ на виплати військовим і на тринадцяту пенсію у листопаді

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко закликав спрямувати гроші від МВФ на виплати військовим і на тринадцяту пенсію у листопаді

Гроші, отримані від МВФ як допомога під час пандемії, мають бути спрямовані не на розкрадання, а на соціальний захист громадян, передусім військових і пенсіонерів.

Про це заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу на форумі "Від фундаменту державності до України майбутнього" в Харкові, повідомляє офіційний сайт політичної сили.

"Кошти, які ми отримали зараз, 2,7 мільярда доларів від МВФ, - це не підтримка України у зв'язку з виконанням якихось програм, це подарунок. Подарунок всьому світу у рорзмірі 600 мільярдів для того, щоб полегшити вихід із кризи. Куди спрямувати  ці гроші? Ми вивчили досвід кількох країн Європи, зокрема Польщі. Ми в понеділок виходимо з ініціативою, яка називається "Тринадцята пенсія", - каже Порошенко.

"Тринадцята пенсія пенсіонерам України, яким всупереч закону не індексували пенсії через ріст цін. У нас же закон чітко передбачає: ціни ростуть - пенсія має підвищитися рівно настільки ж для захисту споживчого рівня пенсіонера. Цього не роблять. Пенсіонерів зробили біднішими. Тому всі, у кого пенсія нижча за середню, мають у листопаді отримати тринадцяту пенсію", - пояснює Порошенко.

"Другий напрямок – армія. У 2018 році, коли ми завершували програму підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, середня заробітна платня військовослужбовців у зоні операції Об’єднаних Сил на 60% була більша середньої заробітної плати в країні. Зараз – на 27% менше", – констатує Порошенко.

"Ми маємо негайно за рахунок цих коштів підвищити рівень грошового забезпечення українських військовослужбовців. Це буде справжня шана і повага, бо Збройні сили України користуються найбільшою повагою населення України", – зазначає п’ятий президент.

Порошенко також зауважив, що у ЗСУ наразі є значні затримки з виплатою грошового забезпечення. Лідер "Європейської Солідарності" звернувся до влади з вимогою негайно погасити ці борги перед захисниками України.
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Топ коментарі
+39
Просто интересно, если бы сейчас Зеля в три раза опустил гривну, как это ранее сделал Порошенко, что бы на это сказал Порошенко, возмутился бы?
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04.09.2021 17:27
+35
За президентства Порошенка було просрано три найбільших українських арсенали з ************ - у Балаклії, Калинівці та Ічні. У результаті цього війська сидять на головному ************* пайку. Отож краще б на ці гроші побудували кілька підприємств з виробництва патронів, снрядів, мін тощо.
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04.09.2021 17:23
+33
Просто цікаво, а гривню опустив Порошенко чи все ж таки Янукович і його виборці ?
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04.09.2021 17:33
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ну якби це вже калька східних сусідів, по 10 тис. рублів є закон. Все по завєтам партії. 13 пенсії добре ляжуть на ціни в квадраті.
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04.09.2021 19:07 Відповісти
"Куда направить эти деньги? Мы изучили опыт нескольких стран Европы, в том числе Польши. Мы в понедельник выходим с инициативой, которая называется "Тринадцатая пенсия"

Праллно - давайте будем брать деньги у МВФ для того, чтобы раздавать подарки на новый год...Петя уже совсем ку-ку.
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04.09.2021 19:20 Відповісти
Думаете лучше в асфальт закатать, в рамках "великого крадівництва"?
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04.09.2021 19:42 Відповісти
Можливо в землю зарити разом з мільйоном дерев !!!)))
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04.09.2021 19:46 Відповісти
В асфальт - однозначно лучше. Ибо хорошие дорогие - инвестиция в экономику.
А подарки на Новый Год - нет.
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05.09.2021 23:35 Відповісти
А просто врубиться в тему,что это не кредит,а помощь в пандемию людям,а не зекрысе и ко,слабо?
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04.09.2021 19:44 Відповісти
Помощь в пандемию государствам. Как государство эти деньги распределяет - другой вопрос.
Единственное что совсем не понятно - с чего вдруг в пандемию нужно выделять помощь именно пенсионерам - ведь это именно та социальная группа, на благосостоянии которой пандемия вообще никак не сказалась. Разъясните плз позицию своего кумира.
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05.09.2021 23:37 Відповісти
Та не волнуйся )деньги увидит только зекретин и ко -с пенсионерами они точно не поделятся
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05.09.2021 23:41 Відповісти
Я вообще-то не спрашивал о ваших вангованиях, я просил разъяснить позицию по вбросу на эту тему вашего работодателя и кумира. Что за подарки на Новый Год и почему именно пенсионерам? Разве это именно пенсионеры пострадали от карантинных ограничений?
Или все-таки прав тот, кто предположил, что Порошенко просто такими пустыми популистскими заявлениями пытается играть на электоральном поле бабы Юли?
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06.09.2021 12:26 Відповісти
Все кто в оппозиции, или утратили власть, или до нее ни как не дотянется , или в предвыборный период не взирая на ФИО, и историческое время в период независимости Украины, за эти 30 лет.. всегда становились такими "вумными", такими борцами за всеобщее счастье , достаток народа его благоденствие, что аж в слезу загоняют. Право слово.
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04.09.2021 19:21 Відповісти
Звернись до психіатра !!!)))
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04.09.2021 19:24 Відповісти
Не поможет.)
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04.09.2021 19:39 Відповісти
Какие ещё им пенсии? Конец эпохи бедности уже два года как наступил.
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04.09.2021 19:35 Відповісти
Пенси хай радіють що на цвинтар їх повезут по гарній дорозі !!)))
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04.09.2021 19:41 Відповісти
Порошенко закликав спрямувати гроші від МВФ на виплати військовим і на тринадцяту пенсію у листопаді - Цензор.НЕТ 6729.
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04.09.2021 19:44 Відповісти
Чому радієшь ,наближенню до влади кремлівських гнид з ОПЗЖ ???)))
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04.09.2021 20:06 Відповісти
Пенсионерам и военным никак нельзя ! Только 95 кварталу!
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04.09.2021 20:37 Відповісти
Соцпоппулист... Как и все прикормленные чиновники-политики-миллиардеры...
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04.09.2021 21:12 Відповісти
Напоминает предвыборные обещания Дупы в Харькове.Золотые горы,море мпгновенных побет!
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04.09.2021 21:30 Відповісти
Настоящий президент Украины, а не вот это ваше квартальное смешное.. Порошенко закликав спрямувати гроші від МВФ на виплати військовим і на тринадцяту пенсію у листопаді - Цензор.НЕТ 36
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04.09.2021 21:39 Відповісти
Подарков не бывает /за все приходится потом расплачиваться/, можно конечно очередной раз просрать бабло, а лучше вложить в прибыльные коммерческие проекты!
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05.09.2021 12:26 Відповісти
Ага,жаззз...
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06.09.2021 18:58 Відповісти
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