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Біля будівлі ФСБ РФ в окупованому Криму почалися затримання кримських татар-протестувальників, - Чубаров

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Біля будівлі ФСБ РФ в окупованому Криму почалися затримання кримських татар-протестувальників, - Чубаров

Російські силовики біля будівлі ФСБ РФ в окупованому Криму затримують кримських татар-протестувальників, які намагаються дізнатися про долю своїх співвітчизників, затриманих напередодні.

Про це глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"До будівлі ФСБ РФ в окупованому Криму під'їхали поліцейські автобуси, в які насильно завантажують кримських татар-протестувальників, котрі намагаються дізнатися про долю заарештованих п’ятьох співвітчизників, зокрема Нарімана Джеляла, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу", - повідомив Чубаров.

.Читайте також: Зеленський про арешти кримських татар: Так Росія реагує на "Кримську платформу". Всі затримані мають бути звільнені

Як повідомлялося, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці,  що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії  по Криму і Севастополю.

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Украина приветствует первые ростки сопротивления оккупации Крыма паРашей !
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04.09.2021 17:50 Відповісти
Цензор, специально для вас( и таких как вы), Рефат Чубаров выделил большими буквами фамилию первого зампредседателя Меджлиса Наримана ДЖЕЛЯЛОВА... А вы все продолжаете тупить, в одной и той же статье умудряетесь фамилию по разному написать...
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04.09.2021 17:53 Відповісти
Кацапо-фашисти.
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04.09.2021 17:53 Відповісти
Если Джелял, то Джеляла.
Если Джелялов, то - Джелялова.
Или это разные люди?
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04.09.2021 18:04 Відповісти
Это глупо со стороны крымских татар. А могли бы уже 7 лет партизанить.
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04.09.2021 18:07 Відповісти
Понаєхавшиє свино-собаки - виродки !
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04.09.2021 18:08 Відповісти
А вот и действительные последствия Крымской платформы. Подразнить рабсею для пиара за счет жизни и здоровья крымских татар?
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04.09.2021 18:09 Відповісти
Біля будівлі ФСБ РФ в окупованому Криму почалися затримання кримських татар-протестувальників, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2145
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04.09.2021 18:16 Відповісти
 
 