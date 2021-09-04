Центр для спортивно-оздоровчої реабілітації ветеранів створять у Черкаській області, - "слуга народу" Вірастюк

В Україні планують створити центр для спортивно-оздоровчої реабілітації ветеранів.

Про це в ефірі телеканалу "Дім" розповів народний депутат фракції "Слуга народу" Василь Вірастюк, передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно ми підписали меморандум із міжнародною благодійною фундацією. Є міжнародні інвестори, які готові вкласти великі кошти саме у створення реабілітаційного центру для ветеранів в Україні. Ми собі уявляємо створення і втілення цього проєкту в Черкаській області", - розповів нардеп.

Деталі Вірастюк наразі не озвучив, зазначивши, що проєкт отримає підтримку і з боку держави.

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За його словами, в Раду також подано законопроєкт про внесення змін до законопроєкту про фізичну культуру і спорт щодо спорту ветеранів (№5526).

"Ми працюємо, і я сподіваюся, якщо нам цього року вдасться закопати пам'ятну капсулу, як прийнято, то на початку 2023 року, сподіваюся, ми почнемо будівництво", - уточнив депутат.

Він зазначив, що зараз саме спортивна реабілітація є дуже важливою для ветеранів, яких в Україні наразі близько 750 тис.

"З огляду на американський досвід, вони досліджували цю проблематику, найкращий спосіб "витягти" людину з ПТСР (посттравматичний стресовий розлад. - Ред.) - заняття фізичною культурою та спортом", - зазначив Вірастюк.

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