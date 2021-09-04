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курултай (19) Чубаров (554) кримські татари (1969)

Окупанти заарештували главу виборчої комісії Курултаю Смедляєва і члена Междлісу Юнусова, - Чубаров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Голова Меджлісу кримскоготатрского народу Рефат Чубаров оприлюднив інформацію про те, що окупанти заарештували голову Центральної виборчої комісії Курултаю Заїра Смедляєва і члена Меджлісу кримськотатарського народу Леммара Юнусова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Чубаров зазначив: "В окупованому РФ Криму набитий кримськими татарами-протестувальниками поліцейський автобус та один автозак із затриманими від'їхали від вулиці Франка, де розташоване "Управління ФСБ РФ по Криму"

Серед затриманих - голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв і член Меджлісу кримськотатарського народу Леммар Юнусов".

Окупанти заарештували главу виборчої комісії Курултаю Смедляєва і члена Междлісу Юнусова, - Чубаров 01

Заїр Смедляєв

Окупанти заарештували главу виборчої комісії Курултаю Смедляєва і члена Междлісу Юнусова, - Чубаров 02

Леммар Юнусов

Як повідомлялося, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю.

Після цього кримські татари зібралися біля будівлі ФСБ, щоб дізнатися про долю затриманих. Як наслідок, було затримано близько 40 осіб.

Читайте також: Українські правозахисні організації вимагають звільнити затриманих російськими силовиками кримських татар, - спільна заява
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Топ коментарі
+4
Оккупанты арестовали главу избирательной комиссии Курултая Смедляева и члена Междлиса Юнусова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2072
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04.09.2021 18:42
+4
Здається прийшов час кошмарити вату і кацапню.
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04.09.2021 19:50
+3
расейские свиньи продолжают смердеть...
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04.09.2021 20:52
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Может - Юнуса?
Ну, если ДЖЕЛЯЛОВ - ДЖЕЛЯЛ, то ЮНУСОВ - ЮНУС.
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04.09.2021 18:35 Відповісти
«З тривогою стежимо за розвитком подій».

Туреччина висловила занепокоєння щодо затримання п'ятьох кримських татар у Криму
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04.09.2021 22:00 Відповісти
кто забудет свою историю, обречен ее повторить
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04.09.2021 18:37 Відповісти
Это ты про семилетнюю северную войну?
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04.09.2021 18:44 Відповісти
это я про депортацию крымских татар и про тех их лидеров, кто в 2014 решил, что сможет договориться с пуйлом
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04.09.2021 19:07 Відповісти
Правильно. Битву при Цусиме не надо забывать.
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04.09.2021 18:52 Відповісти
Оккупанты арестовали главу избирательной комиссии Курултая Смедляева и члена Междлиса Юнусова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2072
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04.09.2021 18:42 Відповісти
Та шо там ті окупанти?

Коломойський Україну нікому не віддасть, ні Путіну, ні Байдену, ні народу.
А Зеленський? То Smoke on the Water.
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04.09.2021 18:43 Відповісти
Не,ну крымские татары могут и дальше сопли жевать. Это их дело. А могут и начаться взрывы складов где-то под Севастополем например.
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04.09.2021 18:50 Відповісти
Или шел морячек из кабака и остался лежать вечно в луже кровищи...Либо пришел капитан 3-го ранга домой а голова сыночка на тумбочке стоит Окупанти заарештували главу виборчої комісії Курултаю Смедляєва і члена Междлісу Юнусова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2530
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04.09.2021 19:59 Відповісти
Здається прийшов час кошмарити вату і кацапню.
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04.09.2021 19:50 Відповісти
расейские свиньи продолжают смердеть...
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04.09.2021 20:52 Відповісти
 
 