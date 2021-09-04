У нас 1536 людей засуджено до довічного ув'язнення, ми лідери в Європі, - Денісова
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Україна є лідером серед країн Європи за кількістю осіб, засуджених до довічного ув'язнення.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час зустрічі з главою Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні Матільдою Богнер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук омбудмсена.
За даними Денісової, наразі в Україні до довічного ув'язнення засуджено 1536 осіб. Серед них є громадянин С., який роками чекає перегляду вироку Апеляційного суду АР Крим від 26 листопада 2004 року за нововиявленими обставинами.
"Його кримінальна справа перебуває у тимчасово окупованому Криму, і через відсутність норми в міжнародних договорах про передачу справ РФ відмовляється надати їх Україні", - сказала вона.
Денісова зазначила, що законодавство України не передбачає дієвого механізму звільнення "довічників" від подальшого відбування покарання і перегляду рішення суду через певний проміжок часу. На її думку, вирішити це питання допоможе прийняття парламентом у другому читанні законопроєкту №4048 (Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини) і №4049 (Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України і Кримінальний процесуальний кодекс України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини).
"Тоді українське законодавство відповідатиме практикам ЄСПЛ із дострокового звільнення осіб, засуджених до довічного ув'язнення", - зазначила омбудсмен.
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Украина 24 закрывает проект про "деолигархизацию".
Всех уже посадили, включая ахметова.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/03/30/7139761/
ООН користується таким показником ??
Не ганьбіться.
І не треба цифри за вуха притягувати.
Таке особисто чув від замміністра МВС УРСР.
Просив нікому про це не говорити!
От я і кажу.
У різні періоди, але все було в комплекті на будівницьтві щасливого сьогодення.
Не дай Бог изнасилуют твою дочь, какое наказание ты бы хотел?
.
Уполномочєнная не про тих думає.
В США садять на довічне і переглядають через 25 років.
А в нас садять на 10 років і вона хоче переглядати через... 2 роки?
Я так розумію розглядають питання.
Але ж ... блін ... 77 людей вбив, а вони ще щось розглядають.