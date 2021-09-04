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Денісова (874) пожиттєве ув'язнення (35) Богнер Матільда (18)

У нас 1536 людей засуджено до довічного ув'язнення, ми лідери в Європі, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У нас 1536 людей засуджено до довічного ув'язнення, ми лідери в Європі, - Денісова

Україна є лідером серед країн Європи за кількістю осіб, засуджених до довічного ув'язнення.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час зустрічі з главою Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні Матільдою Богнер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук омбудмсена.

За даними Денісової, наразі в Україні до довічного ув'язнення засуджено 1536 осіб. Серед них є громадянин С., який роками чекає перегляду вироку Апеляційного суду АР Крим від 26 листопада 2004 року за нововиявленими обставинами.

"Його кримінальна справа перебуває у тимчасово окупованому Криму, і через відсутність норми в міжнародних договорах про передачу справ РФ відмовляється надати їх Україні", - сказала вона.

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Денісова зазначила, що законодавство України не передбачає дієвого механізму звільнення "довічників" від подальшого відбування покарання і перегляду рішення суду через певний проміжок часу. На її думку, вирішити це питання допоможе прийняття парламентом у другому читанні законопроєкту №4048 (Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини) і №4049 (Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України і Кримінальний процесуальний кодекс України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини).

"Тоді українське законодавство відповідатиме практикам ЄСПЛ із дострокового звільнення осіб, засуджених до довічного ув'язнення", - зазначила омбудсмен.

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Джерело: 


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Топ коментарі
+8
Їхнє щастя що там немає Домбасу.
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04.09.2021 18:46
+5
і що ? країна воює . повинно бути більше , добавти сюди чиновників ордло та їх військових .
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04.09.2021 18:44
+5
Максимыч, мы развала СССРу дождались. И ничего, живы, здоровы, не бедствуем. И *уйла твоего переживьом, закопаем и обоссым его погост!)
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04.09.2021 18:58
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04.09.2021 18:43 Відповісти
Все через те, що низький рівень життя.
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04.09.2021 18:43 Відповісти
Ви помиляєтеся
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04.09.2021 19:59 Відповісти
і що ? країна воює . повинно бути більше , добавти сюди чиновників ордло та їх військових .
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04.09.2021 18:44 Відповісти
Знаєте, в Єропі особливо і гопоти немає...
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04.09.2021 18:44 Відповісти
Їхнє щастя що там немає Домбасу.
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04.09.2021 18:46 Відповісти
вона скрізь є, тільки по різному називається
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05.09.2021 10:33 Відповісти
А в боротьбі з ковідом апще чемпіони.
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04.09.2021 18:45 Відповісти
И все 1536 - олигархи? У нас 1536 человек осуждены к пожизненному заключению, мы лидеры в Европе, - Денисова - Цензор.НЕТ 9234
Украина 24 закрывает проект про "деолигархизацию".
Всех уже посадили, включая ахметова.
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04.09.2021 18:48 Відповісти
Так малюська ж зельоная какую-то тьотку с пожизненным к себе в Минюст пристроил!) Так шо процесс пошел! Скоро их ваще не останется!)))
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04.09.2021 18:52 Відповісти
А вы ждите, ждите. У нас 1536 человек осуждены к пожизненному заключению, мы лидеры в Европе, - Денисова - Цензор.НЕТ 7886
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04.09.2021 18:53 Відповісти
Максимыч, мы развала СССРу дождались. И ничего, живы, здоровы, не бедствуем. И *уйла твоего переживьом, закопаем и обоссым его погост!)
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04.09.2021 18:58 Відповісти
Маруся, ждите.
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04.09.2021 19:02 Відповісти
А мы не ждьом, мы просто живьом. Нормально, полноценно, несмотря на на вашего *уйла и нашего зедебила. В Украине есть мужики и армия. Я спокойна!)
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04.09.2021 19:08 Відповісти
Похоже Вы хорошо устроились или пристроились к корыту. Большая часть населения - 70-80% полуживы и полуздоровы. Вам можно позавидовать....
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04.09.2021 19:53 Відповісти
Гарін, Ваш гіперболоід поламався ! У нас 1536 людей засуджено до довічного ув'язнення, ми лідери в Європі, - Денісова - Цензор.НЕТ 3881 70-80 % ...
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04.09.2021 21:06 Відповісти
В 2017 году было 60% - даные ООН. За три года у нас жизнь улучшилась? Еще как минимум на 10% добавилось, но больше всего, что на 20%. Умник у корыта этого не видит...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/03/30/7139761/
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04.09.2021 21:20 Відповісти
Дані ООН ... "полуживы и полуздоровы" ... Там прямо так і написано ??
ООН користується таким показником ??
Не ганьбіться.
І не треба цифри за вуха притягувати.
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05.09.2021 00:59 Відповісти
Настоящий умник-лакей. Продолжайте и дальше защищать кровопийц народа. Получите хорошую кость из барского стола.
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05.09.2021 01:18 Відповісти
Щасти ...
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05.09.2021 16:08 Відповісти
Скоро уже и у убийц покращення
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04.09.2021 18:58 Відповісти
У Совку, десь у 1984 році, було 2 000 000 зеків. Від 250 мільонів населення.
Таке особисто чув від замміністра МВС УРСР.
Просив нікому про це не говорити!

От я і кажу.
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04.09.2021 19:02 Відповісти
В СРСР пожиттєвого не було ,був "вишак" !!!)))
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04.09.2021 19:14 Відповісти
Були "Вища", "Виняткова" і "Довічна".
У різні періоди, але все було в комплекті на будівницьтві щасливого сьогодення.
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04.09.2021 19:28 Відповісти
Крадіжка держмайна в особливо крупних ,це вишак ,колаборанти-вишак ,сепаратизм-вишак !!!))))
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04.09.2021 19:31 Відповісти
Як скажеш, так і буде!
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04.09.2021 19:37 Відповісти
Долго молчал. У нас 1536 людей засуджено до довічного ув'язнення, ми лідери в Європі, - Денісова - Цензор.НЕТ 9303
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04.09.2021 19:45 Відповісти
Не хотів вас засмучувати.
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04.09.2021 19:59 Відповісти
а была бы высшая мера -не было бы ни одного...
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04.09.2021 19:03 Відповісти
это и есть сейчас высшая мера... нужно другое....
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04.09.2021 19:14 Відповісти
Як приклад-для гвалтівників-кастрація !!!)))
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04.09.2021 19:15 Відповісти
И все? Может ещё постричь? Ну ты выдал!
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04.09.2021 20:34 Відповісти
Перед кастрацією можливо і поголити !!!)))
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04.09.2021 20:42 Відповісти
Они кому-то жизнь сломали и наказание что он трахаться не будет? За это однозначно смерть
Не дай Бог изнасилуют твою дочь, какое наказание ты бы хотел?
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04.09.2021 20:53 Відповісти
Вы Виктор Сотник отстали от жизни! Пожизненно осужденным так же как и побычным осужденным разрешены без исключения посылки-передачи и длительные и краткосрочные свидания! Так что трахаться они будут! И отдыхать от дел кровавых за деньги налогоплательщиков. И еще судится с Украиной будут, потому что им то кондиционера в камере нет, то игровой приставки или мобильного телефона. И обязательно выиграют и Украина обязана будет им выплатить от 3 до 9 тыс.эуро!
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05.09.2021 16:11 Відповісти
Наловили бомжей и натешится не могут...ни одного олигарха в этом списке нет.
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04.09.2021 19:03 Відповісти
такий собі привід для гордості.
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04.09.2021 19:08 Відповісти
Возможно их даже мало, если учесть что типы вроде Медведчука, Рабиновича, Шуфрича, Кивы, Королевской, Мураева, Шария, братьев Добкиных и т.д. и т.п еще на свободе.
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04.09.2021 19:16 Відповісти
А скількі серед них корупціонерів ,розкрадачив держмайна ???))))
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04.09.2021 19:17 Відповісти
Воровство, даже масштабное не убийство нескольких людей
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04.09.2021 20:36 Відповісти
Залежить від масштабу ,іноді такі крадіжки закінчуються загибеллю мільйонів людей !!!))))
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04.09.2021 20:40 Відповісти
Совдеповский вариант 10 000 руб.это особо крупный..

.
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04.09.2021 20:44 Відповісти
Це була вартість приблизно 20-30 сільских осель ,або вартість декількох квартир у місті !!!)))
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04.09.2021 20:54 Відповісти
Месячная зарплата рыбака или таежника
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04.09.2021 20:59 Відповісти
А з/п прибиральниці в 30 р. ,або пенсія колгопника 12 р. !!!)))
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04.09.2021 21:15 Відповісти
А в Україні обкрадають мільйони людей і безкарно !!!))
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04.09.2021 20:57 Відповісти
Разговор о высшей мере
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04.09.2021 21:00 Відповісти
Це до масштабності крадіжки!!!)))
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04.09.2021 21:16 Відповісти
У нас на днях цыгане три часа насиловали 73 женщину после того как ограбили. Я за растрел!
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04.09.2021 20:47 Відповісти
73 года женщине,насиловали вчетвером.
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04.09.2021 20:49 Відповісти
На подходе ещё +1 , Овощ2.0 .
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04.09.2021 19:20 Відповісти
"Шкода" Онопрієнко не дожив, а то пані Денисова його відпустила на вільні хліба. Бути доброю за чужий рахунок легко.
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04.09.2021 19:42 Відповісти
У нас еще один лидер по количеству пожизненных сроков есть. Имя его ЗЕЛЕНСКИЙ.
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04.09.2021 19:44 Відповісти
Довічно повинні сидіти всі вбивці, а не виходити через 5-10 років, шоб знову вбивати.
Уполномочєнная не про тих думає.
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04.09.2021 19:50 Відповісти
Денисова отметила, что законодательство Украины не предусматривает действенного механизма освобождения пожизненных от дальнейшего отбывания наказания и пересмотра решения суда через определенный промежуток времени.



В США садять на довічне і переглядають через 25 років.
А в нас садять на 10 років і вона хоче переглядати через... 2 роки?
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04.09.2021 19:52 Відповісти
А може вона викладе фото понівечених трупів, плачущих матерів, батьків втративши своїх близьких? Нехай люди бачать за що їм дали довічне. От тоді і почнемо дискусію що нам робити. Давати менше довічних чи повернути смертну кару. За крадіжку у нас довічно не дають і за просте вбивство також.
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04.09.2021 20:03 Відповісти
ЦЕ тому , що макс термін -15 рокыв - а далі - довічне . Треба розширити до 25 та передивитись ті випадки , коли дають довічне.
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04.09.2021 20:28 Відповісти
Логично!
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04.09.2021 20:37 Відповісти
А, може, для деяких злочинів повернути "висшую мєру"?
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04.09.2021 20:38 Відповісти
Ну да,конечно. Только там в тюрьму кидают и на 20,и на 30,и на 40,и на 50 и т.д. лет.Это не считается пожизненным,естественно.А у нас выбор небольшой - 15 или пожизненно. И там плюсуются по разным статьям. А у нас по самой большой статье. За одно и то же у нас может присесть на 10 лет, а там - лет на 60.
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04.09.2021 20:54 Відповісти
это потому что у нас самое несправедливое государство в европе. пенсия учителя с 40 лет стажем - 3 тысячи гривен в месяц. пенсия судьи с гораздо меньшим стажем - 262 тыщи гривен в месяц. далее можно не продолжать
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04.09.2021 21:00 Відповісти
Може це зрадники ? В нас же їх достатньо.
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04.09.2021 21:11 Відповісти
Повідомляли, що Брейвика вже думають випускати.
Я так розумію розглядають питання.
Але ж ... блін ... 77 людей вбив, а вони ще щось розглядають. У нас 1536 людей засуджено до довічного ув'язнення, ми лідери в Європі, - Денісова - Цензор.НЕТ 9726
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04.09.2021 21:12 Відповісти
Що є гуманність?Скоротити терміни пожиттєвикам?Двом перцям довели вбивство 21-ї людини.Ще приблизно стільки ж не довели.Дали пожиттєво.Відсиділи 14.Проявити гуманізм і випустити?А давайте я грохну цю тупу звізду і мені гуманно дадуть умовно.
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04.09.2021 21:52 Відповісти
Скільки в нас скоюється навмисних жорстоких вбиств а скільки в окремих країнах, Денисова хоч знає ? Тоді нехай хавальник закриє
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04.09.2021 22:39 Відповісти
Из этих 1536 особей хотя бы 750 следовало бы давно расстрелять! На каждом из них по 2-3 человеческие жизни! То есть эти 1536 нелюдей убили, замучали, запытали, изнасиловали, лишили здоровья, жизни, надежды и будущего больше чем 3000 человек! А сколько горя они принесли семьям своих жертв? Почему гражданка Денисова и гражданин Малюська так беспокоятся бандитами и зэками, но почему то совсем не беспокоятся жертвами этих монстров?! Почему Малюську и Денисову интересует как живут, что едят, как спят и чем развлекаются убийцы, воры и насильники, и почему их совсем не интересует как живут жертвы этих нелюдей?!
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05.09.2021 00:46 Відповісти
ПОРА ОПЯТЬ ВВОДИТЬ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ !!! И ПРИГЛАСИТЬ ПУТИНА НА ПЕРЕГОВОРЫ В КИЕВ !)
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05.09.2021 05:44 Відповісти
а должны быть миллионы осужденных коррупционеров...
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09.09.2021 14:32 Відповісти
Напевно є зацікавлені у звільненні довічника Пукача, він же вбив тільки одного...
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17.09.2021 21:16 Відповісти
 
 