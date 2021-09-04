Таліби за допомогою сльозогінного газу розігнали в Кабулі акцію жінок за свої права. ВIДЕО
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Бойовики руху "Талібан" застосували сльозогінний газ проти учасниць жіночої акції протесту в Кабулі 4 вересня, які вимагали рівних прав із чоловіками.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні телеканалу Al Jazeera.
За словами однієї з учасниць, бойовики застосували перцевий спрей, а також сльозогінний газ, щоб розігнати протест.
"Ми були спокійні і миролюбні, але вони просто хотіли за всяку ціну зупинити нас", - сказала жінка.
Вона також повідомила, що таліби, які намагалися оточити протестувальниць, мали червоні прапори і зброю. "Це не були звичайні сили талібів", - зазначила протестувальниця.
Як повідомляється, щонайменше одна жінка зазнала травм. На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як у жінки тече кров із рани на голові.
За останні два дні це друга акція протесту, яку проводять афганські жінки в контрольованому талібами Кабулі, виступаючи за свої права і вимагаючи рівності, справедливості та демократії.
Подібний мітинг відбувся на початку цього тижня і в західному місті Герат.
Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnews pic.twitter.com/X2HJpeALvA— TOLOnews (@TOLOnews) September 4, 2021
Відео - Tolonews
Будь ласка, зачекайте...
Це в Корані є.
Що в попередньому коменті, що в цьому.
Але ще лайкають подібну маячню.
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Когда-то читал, что в Иране судили чувака, задушившего телефонным шнуром свою беременную сестру - которая забеременела от своего жениха, но до свадьбы. Суд решил (стандартно для Ирана), что девушка опозорила свою семью, в т.ч. и брата, и чуваку то ли дали смешной срок, то ли вообще оправдали.
ЄС санкції збирається накладити чи краще "бомбити Білорусь")
проходили, знаем
Безоружные бабы поперли против талибов и ничего кроме перечного газа в нос.
Может в Афганистане матриархат зарождается? Ибо мужчин, я так понял, там не осталось чтобы противостоять в три-четыре раза меньшей по численности орде средневековых дикарей
Удел и обязанность женщин - работать на мужчин и ублажать их.
А тех баб в Афгане, что взбунтовались гадюки - их всех продать на рынке в Изауры, а деньги пропить!
А ті, хто лишилися, сидять тихо, не висовуючи носа.
Протестують лише жінки. Вже не вперше.
Я не знаю, чи афганські жінки мають гігієнічні прокладки і чи їх використовують.
З тампонами вже були б снайперками, так ?
https://www.ctvnews.ca/world/taliban-opposition-fight-for-afghan-holdout-province-of-panjshir-1.5573765
https://www.cbc.ca/news/world/afghanistan-panjshir-taliban-battle-control-1.6165196
It was not immediately possible to get further independent confirmation of events in Panjshir, which is walled off by mountains except for a narrow entrance.
Їхній опір викликає повагу, як мінімум.
До речі, і про цю маніфестацію жінок:
In a Facebook post, Massoud insisted that Panjshir "continues to stand strongly."
Praising "our honourable sisters," he said demonstrations by women in the western city of Herat calling for their rights showed Afghans had not given up demands for justice, and "they fear no threats."
а теперь поздно минитинговать.