Таліби за допомогою сльозогінного газу розігнали в Кабулі акцію жінок за свої права. ВIДЕО

Бойовики руху "Талібан" застосували сльозогінний газ проти учасниць жіночої акції протесту в Кабулі 4 вересня, які вимагали рівних прав із чоловіками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні телеканалу Al Jazeera.

За словами однієї з учасниць, бойовики застосували перцевий спрей, а також сльозогінний газ, щоб розігнати протест.

"Ми були спокійні і миролюбні, але вони просто хотіли за всяку ціну зупинити нас", - сказала жінка.

Вона також повідомила, що таліби, які намагалися оточити протестувальниць, мали червоні прапори і зброю. "Це не були звичайні сили талібів", - зазначила протестувальниця.

Як повідомляється, щонайменше одна жінка зазнала травм. На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як у жінки тече кров із рани на голові.

За останні два дні це друга акція протесту, яку проводять афганські жінки в контрольованому талібами Кабулі, виступаючи за свої права і вимагаючи рівності, справедливості та демократії.

Подібний мітинг відбувся на початку цього тижня і в західному місті Герат.

Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnews pic.twitter.com/X2HJpeALvA