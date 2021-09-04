Пропонуємо запровадити податкові пільги в розмірі 50% для тих, хто повертається до країни і відкриває виробництво, - Порошенко

П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу на Форумі "Від фундаменту державності до України майбутнього" в Харкові запропонував план економічного зростання України. Порошенко зазначає, що ВВП України має рости не менше ніж на 8% за рік, тоді відчутно поліпшуватиметься і добробут громадян.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі політсили.

"Якщо ви хочете, щоб розвивалась наша економіка, щоб ми рухалися в Європу не тільки у відосиках, а реальними конкретними кроками, що нам треба робити? Нам треба створювати такий самий інвестиційний клімат і таке саме податкове законодавство, як у сусідніх країнах – Румунії, Болгарії, Польщі, Чехії", – зазначає Порошенко.

"Ми зацікавлені, щоб українці поверталися в Україну. Кваліфіковані, з грошима, створювали нові виробництва. У Польщі практика: до 50% податкових пільг, якщо ти після 3 років за кордоном повернувся і заснував своє виробництво. Будемо вносити", – сказав п'ятий президент.

"Абсолютний захист від силовиків. Забрати ті ганебні повноваження в Служби безпеки, прокуратури, поліції, служби економічної безпеки, податкової. Те, що вони обіцяли і не зробили", – зауважив лідер "Європейської Солідарності".

"Зробити податок на виведений капітал. Те, що ми вимагали. Якщо людина вкладає кошти в розвиток виробництва, не треба з неї брати податки", – зазначив Порошенко.

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