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Пропонуємо запровадити податкові пільги в розмірі 50% для тих, хто повертається до країни і відкриває виробництво, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Пропонуємо запровадити податкові пільги в розмірі 50% для тих, хто повертається до країни і відкриває виробництво, - Порошенко

П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу на Форумі "Від фундаменту державності до України майбутнього" в Харкові запропонував план економічного зростання України. Порошенко зазначає, що ВВП України має рости не менше ніж на 8% за рік, тоді відчутно поліпшуватиметься і добробут громадян.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі політсили.

"Якщо ви хочете, щоб розвивалась наша економіка, щоб ми рухалися в Європу не тільки у відосиках, а реальними конкретними кроками, що нам треба робити? Нам треба створювати такий самий інвестиційний клімат і таке саме податкове законодавство, як у сусідніх країнах – Румунії, Болгарії, Польщі, Чехії", – зазначає Порошенко.

"Ми зацікавлені, щоб українці поверталися в Україну. Кваліфіковані, з грошима, створювали нові виробництва. У Польщі практика: до 50% податкових пільг, якщо ти після 3 років за кордоном повернувся і заснував своє виробництво. Будемо вносити", – сказав п'ятий президент.

"Абсолютний захист від силовиків. Забрати ті ганебні повноваження в Служби безпеки, прокуратури, поліції, служби економічної безпеки, податкової. Те, що вони обіцяли і не зробили", – зауважив лідер "Європейської Солідарності".

"Зробити податок на виведений капітал. Те, що ми вимагали. Якщо людина вкладає кошти в розвиток виробництва, не треба з неї брати податки", – зазначив Порошенко.

Читайте також: Порошенко закликав спрямувати гроші від МВФ на виплати військовим і на тринадцяту пенсію у листопаді
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Топ коментарі
+33
Пропонуємо запровадити податкові пільги в розмірі 50% для тих, хто повертається до країни і відкриває виробництво, - Порошенко - Цензор.НЕТ 150
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04.09.2021 20:10
+27
Экономика страны при "хитрожопом" и сейчас при "нехитрожопом".

Пропонуємо запровадити податкові пільги в розмірі 50% для тих, хто повертається до країни і відкриває виробництво, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5706
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04.09.2021 20:18
+26
допоки 73/43%зебіли обирають, користуючись Г+Г - то тікають, правда...
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04.09.2021 20:07
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У нас никто никого не собирается и не собирался садить. Популизмом только занимаюься и шоу для лохов (для нас) устраивают. При предыдущем одного на кровати несли в суд. И никого не посадили и не посадят. А в главном между собой договариваются.
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05.09.2021 05:37 Відповісти
ти чого під проксі, бот ти подляковий?
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04.09.2021 22:08 Відповісти
Читаю его перлы и вспоминаю 2015 год, когда украинцы и Запад с надеждой смотрели на Порошенко. А Порошенко привез расстрелянный кусок автобуса на экономический форум Давоса и давил на жалость. А хотелось бы увидеть возможности и перспективы от взаимодействия Украины с Западом! Даже ту помощь, что мы получали от Запада в первое время, он похоронил в коррупции Системы, что и сейчас управляет нашей страной.
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04.09.2021 21:46 Відповісти
А при Зеленському все розквітло...
особливо регіонали і корупція..
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04.09.2021 21:50 Відповісти
Нет. При Зеленском не розквітло. И поэтому уже на следующих выборах я буду делать свой выбор, а вы же лишены такой возможности и будите упорно выбирать предыдущего невдаху-обещалкина, вместо того, чтобы двигаться дальше и учиться не избирать мошенников.
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04.09.2021 22:03 Відповісти
А интересно кто твой выбор! Имя сестра имя может и я проголосую!
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04.09.2021 22:14 Відповісти
Пока не вижу достойных. В 2019 голосовал за Кошулинского, но он куда то пропал.
Лидер не имеет права появляться только перед выборами и пропадать в никуда, если не выиграл!
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04.09.2021 22:23 Відповісти
кошулинський в другий тур не виходив.
І, якщо хочеш його частіше чути - дивися телеканал Еспресо, по четвергам, в прайм-тайм.
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04.09.2021 22:35 Відповісти
Кстати тогда инвесторы думали что ватники победят как талибы в Афганистане! Сейчас они тоже так думают посмотрев что мудрый нарид выбрал тупого заднеприводного клоуна-наркомана!
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04.09.2021 21:55 Відповісти
Вышиванка красивая . Может в ней ему поверят опять ?
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05.09.2021 21:02 Відповісти
весь вопрос в том, какой хрен поверит в аферу от власти с 50% льготами.?Мы заинтересованы, (кто мы?)чтобы украинцы возвращались в Украину. Квалифицированные, с деньгами, создавали новые производства, которые ,после создания которых воровитая власть (мы заинтересованы)и отожмет
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04.09.2021 21:49 Відповісти
Луценко решил из Лондона вернуться ?
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04.09.2021 21:52 Відповісти
Портнов ведь из Москвы вернулся да ватник!
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04.09.2021 21:56 Відповісти
Луцик веде передачу на 5 каналі. Ти з Місяця впав?
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04.09.2021 22:01 Відповісти
з ботоферми подляка.
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04.09.2021 22:09 Відповісти
И потечёт денюжка из офшоров по разным схемам на 50% льготы,шикардос.
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04.09.2021 22:00 Відповісти
так датисать что из оффшоров нельзя для Зебильный новых лиц я так понимаю трудная задача! Пропонуємо запровадити податкові пільги в розмірі 50% для тих, хто повертається до країни і відкриває виробництво, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1398
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04.09.2021 22:05 Відповісти
Что сказать-то хотели?
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05.09.2021 08:10 Відповісти
чтоб ты сидел на бутылке молча Пропонуємо запровадити податкові пільги в розмірі 50% для тих, хто повертається до країни і відкриває виробництво, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4856
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05.09.2021 17:35 Відповісти
Защекан,спросят будешь мычать.
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06.09.2021 19:45 Відповісти
Пізно піть "боржомі", Пєтя ! Чому ж ти всього цього не зробив, коли був презом ? Тому ти і "пролетів" на останніх виборах. Придурки вибрали собі подібного. Що тепер робити ? Щоб люди хоча б трохи оговтались , їх (дрібних підприємців) потрібно на років 20 взагалі звільнити від усіх податків і поборів ! А усім "органам" заборонити навіть думати що такі існують ! А із-за кордону з заробленими там грішми ніхто вже не повернеться -- не залишилось віри... Вони краще там свої гроші вкладуть, спокійніше спати будуть. А повернуться хіба що "буратіни", які ще вірять в обіцянки - цяцянки. Таких дуже мало. Ось так просто і легко все розвалити. А тепер як важко отримати довіру людей до держави... Це стосується усіх презів і усіх депутатів усіх рівнів за 30 років незалежності !
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04.09.2021 22:04 Відповісти
Нет уж. Нам и за границей уже хорошо. Наступать на грабли (верить правительству) - себе вредить
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04.09.2021 22:06 Відповісти
Чудо, что значит "отдал"? Бутусов топил Пороха на выборах. Точнее, не то, чтобы топил, а просто публиковал непроверенную инфу. Пока что ни одного бота Порошенко не обнаружили, а кое-кто из команды Клоуна сам признался, что организовывал поддержку Зели в соцсетях. Так где боты? Тяжело осозновать себя дебилом?
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05.09.2021 00:12 Відповісти
Что же ты при своем царюванні не вносил такие предложения? Или как пинка под зад на выборах дали так сразу и поумнел?
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04.09.2021 22:09 Відповісти
Кондитера і Скоромоха на звалище історії
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04.09.2021 22:27 Відповісти
За кондитера не мечтай, дружок...
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04.09.2021 23:05 Відповісти
Да бизнесу легче и выгодней открыть производство в Польше и нанять украинцев для работы, чем иметь дела с нашими коррумпированными чиновниками
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04.09.2021 22:30 Відповісти
Всем снимайть проценты с налогов или никому. Главный враг экономики это низкая платежность населения. Богатства отдельных, созданные за счет обеднения населения, это узаконенное воровство, а государство - сообщник такого воровства.
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04.09.2021 22:46 Відповісти
Ха,великий мудрец наконец допетрил - что бы развиваться в стране нужно снижать налоги аж на 50 процентов,но почему то только для какой то отдельной группы граждан,снижать дикие налоги нужно для всех,включай сознание не по частям,а полностью.
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04.09.2021 23:02 Відповісти
а ты сколько плашь м месяц? ФОП ? )))
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04.09.2021 23:28 Відповісти
А тут вже другу сторінку добивають. Пропонуємо запровадити податкові пільги в розмірі 50% для тих, хто повертається до країни і відкриває виробництво, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3093
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04.09.2021 23:04 Відповісти
Класна ідея. То чого ж ти не завпровадив, сивочолий ? В тебе 5 років було. Натомість за твого життя по-новому з країнм повтікало 10 млн українців в пошуках роботи, Україна стала найбіднішою країною Європи за найбагатшого президента-олігарха, який відкрив сотні нових фірмових магазинів рашен під час війни і увійшов до списку Форбс
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04.09.2021 23:10 Відповісти
Якщо відібрати у 10-и млн по підлозі вареника буде 5-ть млн вареників!!!
Я вас правильно зрозумів?
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04.09.2021 23:22 Відповісти
И 4 дебила поддержало - молодец!
Я тебе открою большой секрет: Порошенко был в списке Форбс задолго до своего президентства. Более того, за время своего президентства он стал беднее.
А Украина не стала самой бедной страной Европы, а была такой. Кроме того, дебилам очень сложно понять, почему странам сложно богатеть при войне на их территории. Правда?
А сколько украинцев убежало при Кучме/Овоще/ Клоуне, знаешь? Вряд ли. Потому что методичка только про Пороха пишет. Так вот, дебил, эти 10 млн "украинцев" уже 30 лет так работают, но откуда тебе это знать?
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05.09.2021 00:27 Відповісти
Кто стал беднее?Не тренди!14 год петя имел состояние 600 млдр ,а сейчас 1.9 млрд долларов!И это за время войны,когда вся страна собирала по пять гр на армию.Когда люди по копейке собирали на приборы ночного видения для армии.Сколько тебе платит порошенко за эти вбросы???
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05.09.2021 00:52 Відповісти
Тебя в Гугле забанили? Зачем тебе итоги 2014-го? Тогда уже шла война и он был Президентом. А до этого в 2013 его состояние оценивалось в 1.6 млрд $. В методичках этого не пишут? И сейчас у него снова все те же 1.6млрд, а в 2019 у него было 1,25млрд.
А самое интересное в том, что Порошенко как раз таки приборы ночного видения покупал, а лично ты на них ни копейки не выделил. Так что не тебе об этом мычать.
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05.09.2021 01:33 Відповісти
Зебіла привів до влади твій мародер своїм життям по-новому- потужними реХформами, вроттердамами, дюсседьдорфами, підняттям ціни на газ більш як в 11 разів, на електрику майже в 5 разів, відміною пільгового тарифу на електрику в 30 коп, кабальними умовами безальтернативного мінського договорняка, просуванням особливого статусу даунбасу з амністією для бойовиків, в результаті якого Україна вже 8-й рік несе тягар забезпечення лугандонівської ракової пухлини;реанімацією олігархічного феодалізму після крові Майдану, тогівлею з окупантом і ордло, постачанням ільмініту та електрики на заводи фірташа в окупованому криму, постачанням титану та інш продукції воєнного призначнння на воєнні заводи на рфії, кришування бізнесу ригів і банків друзів ***** в Україні, котлами і судами над патріотами впродовж 5 років свого злочинного правління ...
Так, Україна була бідною, але не НАЙБІДНІШОЮ у Європі. Такою її зробив твій сивочолий мародер і запроданець парашенко, повернувшись до списку форбс.

Україна стала найбіднішою країною Європи - дані МВФ

https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/12/641571/

Ахметов, Пінчук і Порошенко очолили рейтинг Forbes
https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/28/661088/index.amp

Створивши умови для працевлаштування заробітчан всередині країни, Україна могла б збільшити ВВП на 60 млрд доларів, - економіст Кущ

https://censor.net/ua/news/3127197/******************************************************************************************************
Так як грабував українців Барига навіть зек януковоч не грабував. Тому 10 млн українців втікли саме від ЖИТТЯ ПО-НОВОМУ. Щороку втікало більше як 1 млн осіб. Бо кримінальний рошено-ригоанальний картель мертвечуківця і двічі мінстра уряду януковоча-азірова під орудою петі парашенка ні на що більше не здатний окрім як грабувати народ, піднімаючи ціни, тарифи, податки для населеня. Я до речі, за зе не голосував, як і за мародера. Знищив бюлетеня. Бо вони обидва є ворогами української національної держави, представниками олігархічно-клептократичної системи управління державою проти якої був Майдан. Тому, безідейний петерасте, дебіл - це саме твій діагноз, науковий ступінь і стан розуму. Второпало, .лядське пад.ло ?
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09.09.2021 21:05 Відповісти
Мій? Я определился с выбором только тогда, когда соцопросы начали продвигать Клоуна - это во-первых. До этого я Пороха критиковал.
Тарифы будут повышаться постоянно при любом президенте - это во-вторых. Но для любителей колбасы по 2.20 - это слишком тяжело понять - даже не пытайся. Низкие тарифы = низкие зарплаты и низкий уровень жизни, если, конечно, твоя страна не является передовой страной, которая производит только товары с высокой добавленной стоимостью.
В третьих, минские были подписаны после нашего поражения для того, чтобы сдержать паРашу и не сдать страну *****. Мы получили время на перевооружение, а ***** - санкции. Выполнять Минские в одностороннем порядке никто не заставлял. За пять лет мы практически полностью переориентировали рынки. До войны с паРашей доля ЕС в нашей международной торговле составляла более 60%, на момент выбора Клоуна вроде как не больше 20%. Ты даже не представляешь, что это значит.
В-четвертых, ты вообще часто видел страны, которые богатеют, когда на территории ее экспортных регионов идут боевые действия? Кроме того, Украина является самой бедной только на бумаге, потому как далеко не все здесь работают в-белую. Ты реально хочешь платить все налоги, чтобы улучшить статистику?
В-пятых, можешь передать иканамисту Кущу, что он не экономист, а дебил. Нам нужны работодатели, а не заробитчане. Большое количество вернувшихся заробитчан - это мечта олигархов. Так как при открытых границах, количество заробитчан и их зарплата определяется рынком. Много заробитчан = дешевая рабочая сила.
В-шестых, байкой про 10 млн заробитчан вы уже реально достали. Эти люди КАЖДЫЙ год выезжают на зароботки, начиная с 90-х. Но клоуны об этом узнали только перед выборами в 2019.
В-седьмых, мне пох, за кого голосовали недоразвитые. Врагами Украины являются дебилы без образования и без критического мышления. А к Майдану ты имеешь такое же отношение , как морская свинка к морю.
То. что до тебя это не дойдет - знаю. Я пишу для людей с мозгами.
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09.09.2021 22:39 Відповісти
Тарифи будуть піднімати доти, поки в країні буде панувати олігархічний феодалізм, відновлений парашенком після крові Майдану. Мінський договорняк і просування особливого статусу даунбасу і змін до КУ під час війни, тягар забезпечення лугандонівської ракової пухлини - це особистий доробок колаборанта парашенка. За ці лиходіяння його будуть судити разом із клоуном за ст 111 ДЕРЖАВНА ЗРАДА. Адже це одна банда. Щоб врятувати Україну від ***** одразу після свого обрання президентом, і тим більше після Іловайської катастрофи треба було виконувати вимогу закону про Оборону УКРАЇНИ і запроваджувати ВС. Сивочолий цього не зробив, а все поставив на злигагня з кремлівською владою і кримінальними олігархічними кланами. Відповідно до мінську 2, Дебальцеве мало бути нашим. Петя здав його і всі ці роки робить вигляд що то не його доробок. Але таким як ти хоч сци у вічі. Про яку переорієнтацію ринків ти вбогеньке белькочеш , якщо за парашенка 42 % українського банківського сектору належали кремлівським олігархам ? А про торгівлю з окупрваними територіями і парашею не хочеш згадати, блазню? Куди поділися збербанки расєї за парашенка ? Петя і його клан після втечі зека тупо сіли на потоки і контрабанду, піднявши ціну на газ в 11 разів, на електрику в 5 разів, обваливши долар в 4 рази,відмовившись перекрити оффшори у парижі у 2018, обклавши бізнес податками, докапіталіззовуючи раша -банки, роздаючи преференції лише косюкам, ахметовим та мертвечукам, не запропонувавши народу нічого окрім захмарних тарифів, податків, грабіжницьких цін - як наслідок відновлення олігархічно-клептократичної системи управління державою- ні повернення газовидобувних компаній, обленерго, бюджетоутворюючих підприємств, ні нових робочих місць, ні умов для західних інвестицій. Мабуть в цьому полягає життя по-новому...

Петя не лише не кинув до в'язниці свого колишнього однопартійця по сдпу (о) мертвечука і всю 5 колону, він повернув у політику цього виродка, призначивши його призначив головним переговорником у мінську, в той час як США запровадили санкції проти ************ кума. Ба більше, петя торгував з окупантом під час війни, привів ригню до рад по всій країні в лавах бпп, постачав сировину на воєнні підприємства на рашці, кришував бізнес ригів і банки друзів ***** в Україні, знищивши 100 українських банків, завдавши нищівного удару по економіці країни на рівні 38 % ввп. Крім того всі забули що саме петя прочавив закон про особливий статус лугандонії з амністією для бойовиків, повішав на Україну тягар забеспечення лугандонівського анклаву, хоча відповідно до умов гаазької і женевської конвенції забезпечувати окуповані території повинен ОКУПАНТ
НБУ дозволив російським банкам докапіталізувати "дочки" в Україні 3 листопада 2016 https://www.epravda.com.ua/news/2016/11/3/609969/
НБУ дозволив докапіталізацію підсанкційних банків 25 травня 2018 https://www.epravda.com.ua/news/2018/05/25/637141/
На тлі «банкопаду» в Україні санкції проти російських банків м'які і лояльні https://www.radiosvoboda.org/a/28397683.html 02.05.19 Порошенко зняв санкції з розташованого в Придністров'ї металургійного заводу на прохання прем'єра Молдови, - "Схеми" https://censor.net.ua/ua/news/3125059/******************************************************************************************************** Титан для агресора. Як Україна постачає сировину російській військовій промисловості https://tyzhden.ua/Economics/221266 Украина сняла санкции с российского Южтранса | Факты https://fakty.ictv.ua/.../ukraine/20180115-********-znyala-sanktsiyi-z- rosijskogo-yuzhtransu/
Кубів про торгівлю з окупантом: Торгівля, яка є в Україні - законна П'ятниця, 19 січня 2018 https://www.pravda.com.ua/news/2018/01/19/7168875/
На тлі «банкопаду» в Україні санкції проти російських банків м'які і лояльні https://www.radiosvoboda.org/a/28397683.html 2 лютого 2017 Фірми Порошенка й Кононенка весь рік купували газ у Злочевського
https://www.pravda.com.ua/news/2017/02/2/7134275/
12.02.18 Порошенко заблокировал подписание договора ОЭСР по борьбе с оффшорами https://biz.censor.net.ua/news/3049911/poroshenko_zablokiroval_podpisanie_dogovora_oesr_po_borbe_s_ofshorami
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14.09.2021 21:34 Відповісти
Еще раз для особо одаренных: мне глубоко плевать на то, что думают недоразвитые.
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14.09.2021 21:50 Відповісти
А как там борщевой набор поживает? Ничего не жмет?......
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05.09.2021 14:18 Відповісти
Тобі бачу сподобалося життя по-новому ?
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09.09.2021 20:21 Відповісти
Талантливые люди талантливы во всем. Как ни странно, но с е*анутыми такая же история.(с) Пропонуємо запровадити податкові пільги в розмірі 50% для тих, хто повертається до країни і відкриває виробництво, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1558
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04.09.2021 23:15 Відповісти
Що з ним таке?
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04.09.2021 23:16 Відповісти
А шо?
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04.09.2021 23:17 Відповісти
А за 5 лет с 14 по 19 почему Петя этот законопрэкт не протянул?Времени не хватило?Или так грабил страну и людей пять лет,что было некогда?Сейчас газ стоит для насеоения 7-89 гр куб Нефтегаза + доставка!Дорого!!!Согласен!Но почему при Пете был газ 8-55 гр куб ,если тогда нефть стоила в два раза дешевле чем сейчас!И это был именно украинский газ,а не импортный!!!Может хватит уже олигархам грабить страну и людей?Может пора посадить всех олигархов с конфискацией и пожизненно!
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05.09.2021 00:48 Відповісти
А в совке колбаса стоила 2.20 и стакан газировки 1 копейку. Когда же вы, любители дешевой колбасы и низких тарифов, уже повыздыхаете? До тебя, дурака, не доходит, что вы стопорите развитие страны?
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05.09.2021 01:40 Відповісти
А що заважало пропозиціонерам зробити це раніше - безвіз? Пропонуємо запровадити податкові пільги в розмірі 50% для тих, хто повертається до країни і відкриває виробництво, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9070
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05.09.2021 00:52 Відповісти
А зачем льготы? И без льгот в Украину вернулись такие особо ценные эмигранты как Прессман, Рабинович, Червоненко. Так вспомнил троих навскидку.
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05.09.2021 03:01 Відповісти
Чого ж ти, голубе, не зробив цього, коли був президентом?
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05.09.2021 07:21 Відповісти
Потому что экономика росла, не смотря на войну и отсутствие денег в казне страны.
А при Зебиле, при наполненности бюджета, за неполных 2 года, бюджет ушел в минус!
Тупое вы бычье.....
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05.09.2021 14:17 Відповісти
Зеля ,Юля и Порошенко соревнуются в популизме. Ляшко там рядом уже не стоит.
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05.09.2021 07:34 Відповісти
Завжди був переконаний, що Петро Олексійович - недооцінений талановитий економіст )
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05.09.2021 07:50 Відповісти
...ну, в добрый путь, думаю как там с Гражданской Платформой Гройсмана. Думаю рывок в благосостоянии народа сделает консолидация сил прогресса: Яценюк, Гройсман, Арбузова и Гончарука
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05.09.2021 07:55 Відповісти
Когда вам обещают...Подумайте кто это.
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05.09.2021 08:30 Відповісти
А как же слуги столоваться будут?! За какие шиши??!!
Неееет уж - пусть возвращаясь, барыги отдают все заработанное на "вэлыкекрадивныцтво"!
Слугам оно нужнее..... Пропонуємо запровадити податкові пільги в розмірі 50% для тих, хто повертається до країни і відкриває виробництво, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6825 Пропонуємо запровадити податкові пільги в розмірі 50% для тих, хто повертається до країни і відкриває виробництво, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1564
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05.09.2021 14:16 Відповісти
А кто просто мешает создать такой инвестиционный льготный климат для любого мирового бизнеса?И заводить компании в те сектора экономики,где мы абсолютно ни чего не производим!!!!!!!Мы же даже не можем сделать элементарный холодильник или пылесос.Не говоря уже о бытовой технике,автомобилях и т.д.
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05.09.2021 14:50 Відповісти
А почему для тех кто возвращается..а что остальные не люди? даже если судья набрал взяток и открыл швейную фабрику тоже не надо трогать...
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05.09.2021 16:31 Відповісти
чи надумал что то открыть с оффшоров ???
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09.09.2021 14:31 Відповісти
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