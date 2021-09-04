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Новини За кордоном
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Афганістан (450) Байден (2313) Саудівська Аравія (113) США (14430) теракт (852)

Байден підписав указ щодо розсекречення документів про теракти 11 вересня 2001 року

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден підписав указ щодо розсекречення документів про теракти 11 вересня 2001 року

Президент США Джо Байден підписав указ щодо розсекречення документів про теракти 11 вересня 2001 року. Процес триватиме пів року.

Джо Байден вважає, що суспільний інтерес до закритих даних перевищує можливу шкоду для нацбезпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

Розкрити ці відомості Байден обіцяв ще під час передвиборчої кампанії. На цьому ж всі 20 років наполягають і родичі жертв терактів. Вони вважають, що до нападу причетна Саудівська Аравія. Більшість смертників були підданими королівства. Сім'ї загиблих вважають, що ФБР могло знищити ці докази, щоб не псувати відносини Вашингтона й Ер-Ріяду. Уряд США і Саудівська Аравія ці звинувачення відкидають.

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року джихадісти захопили чотири пасажирські літаки. Два з них врізалися у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру на Манхеттені в Нью-Йорку. Третій лайнер був спрямований на будівлю Міноборони у Вашингтоні і врізався у західне крило Пентагону. Команда і пасажири четвертого літака намагалися відібрати управління у терористів. Лайнер впав у штаті Пенсильванія.

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Унаслідок атак загинули майже три тисячі людей. Теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв.

Відповідальність за атаки взяло на себе терористичне угрупування "Аль-Каїда". Засновник угруповання Усама бен Ладен перебував в Афганістані, під заступництвом терористичного угрупування "Талібан".

Відразу ж після нападу Вашингтон оголосив про початок операції, метою якої було упіймати бен Ладена та інших керівників "Аль-Каїди" і видати їх американському правосуддю. Це стало однією з причин для введення військ США до Афганістану.

Втрати США в Афганістані становлять 2 461 військова і цивільна особа, ще понад 20 тисяч американців зазнали  поранень.

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Топ коментарі
+5
Понеслась, ще не розтаємнили, а вже "вивсеврете"...
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04.09.2021 21:24
+5
значить вже нема нічого секретного, зачистили...
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04.09.2021 21:34
+4
Цікаво
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04.09.2021 21:19
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04.09.2021 21:19 Відповісти
А ми то тут при чому?
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04.09.2021 21:45 Відповісти
Як розкриють так і побачимо, хто до чого
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04.09.2021 22:08 Відповісти
Був я там, де зараз Яма.
Останні, на кого б я сподівався у житті, це американськи спецьслужби. Доречі і німецьки теж.
І вам не рекомендую.
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04.09.2021 21:21 Відповісти
Ви професійний шпигун, розвідник..., звідки такі висновки?
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04.09.2021 21:23 Відповісти
Турист я. У всіяких несподіванках.
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04.09.2021 21:32 Відповісти
всіляких
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04.09.2021 22:28 Відповісти
Не лякай.
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04.09.2021 23:19 Відповісти
бот он рашкованский. разгоняет антиамериканскую истерию
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04.09.2021 21:41 Відповісти
Америка від вас у повній стабільності. Розганяти нікого, тай нікуди.
Проамериканську вашу істерію я не чіпаю.
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04.09.2021 22:06 Відповісти
_Настоящие организаторы в кремле, и очень вряд ли в тех доках про это что-то есть. Так же как и после нападения рф на Польшу (= на ЕС и НАТО!), набрали в рот воды и непреклонно молчат.
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04.09.2021 21:22 Відповісти
Всё тайное станет явным - это ещё когда написано, но дебилы упорно не верят.
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05.09.2021 02:03 Відповісти
Документы можно сфабриковать, а потом "рассекретить". Новость для лохов.
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04.09.2021 21:23 Відповісти
Понеслась, ще не розтаємнили, а вже "вивсеврете"...
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04.09.2021 21:24 Відповісти
Зачем фабриковать,если живы те, кто подписывал?
Их можно спросить. Или допросить.
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05.09.2021 02:49 Відповісти
********* до сих пор не раскрывает часть документов о сталинских репрессиях, о войне и так далее, то есть даже подделанные документы для ватанов являются секретом, а на закуску исторический факт:

Если бы в ********* издали бы все документы о Нюрнбергском процессе, то вата охренела бы, узнав, что например Степан Бандера был признан жертвой нацизма, ********* не знает, как это своей вате пояснить, поэтому в ********* и не выпускают до сих пор полный сборник документов, только дозированное и одобренное кремлем количество документов.
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04.09.2021 21:32 Відповісти
Ну приехали. За что тогда Афганистан несокрушимо освобождали. 20 лет.
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04.09.2021 21:33 Відповісти
Там наличное бабло тырилось не по-детски.
Таким как Рамсфельд только дай, тем более - под чётким руководством Буша-младшего, который в обнимку катался с ****** на ********** 21-й "Волге".
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05.09.2021 02:07 Відповісти
значить вже нема нічого секретного, зачистили...
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04.09.2021 21:34 Відповісти
Ця подія схвилювала весь світ.
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04.09.2021 21:39 Відповісти
Наверное сейчас не вовремя ссориться с одним из главных союзников на Ближнем Востоке, да ещё и с одним из главных мировых игроков на рынке энергоресурсов
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04.09.2021 21:43 Відповісти
Значение нефти и газа падает на глазах, да и почему пришлось бы ссориться с саудитами,
если в подрыве ВТЦ рыльце в пушку у младшего Буша ?
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05.09.2021 02:09 Відповісти
А тим часом Хубло ще на 50 років продовжив таємність на документах про другу світову війну. Як то кажуть відчуйте різницю.
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04.09.2021 22:10 Відповісти
да так же как и Руст в свое время смог сесть на красной площади
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04.09.2021 22:56 Відповісти
мазгі нєвключаюццо?
Радар відрізняє пасажирський Боїнг від файтера,чи як??
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04.09.2021 23:37 Відповісти
Остатков самолёта так и ненайдено. Но очевидцы видели крылатую ракету.
И найденные части турбины по размеру совпадают.
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05.09.2021 02:11 Відповісти
в мене була і є своя версія щодо цього масового вбивства.11.09.2001.це день народження асада(Сирія) і рік правління його як президента і рік правління путіна як президента. Башар народився 11 вересня 1965 року в місті Дамаск, в родині командувача ВПС і ППО Сирійської Арабської Республіки генерала Хафеза аль-Асада. .батько асада:В 1955 році закінчив коледж ВПС в Халебі, після чого проходив стажування в СРСР в місті Кант Киргизької РСР, під час якого вивчив російську. Після утворення Об'єднаної Арабської Республіки був направлений в Каїр, де був командиром ескадрильї реактивних винищувачів.тобто терористичний акт з літаками готував ще батько асада.як фахівець , з фсб.асад і путін це зробили.
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04.09.2021 22:23 Відповісти
Без участі фсб подібна операція взагалі не можлива. Щоб спрямувати великий літак у будинок потрібна підготовка пілотів, що найменьш як на тренажорах великих літаків. Пілот який має досвід на маленької Cessna не зможе точно керувати великим літаком.
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04.09.2021 23:08 Відповісти
Живих літаків цих ніхто так і не бачив. Бачили лише телевізійну картинку.
Доречі, з дуже вдалих ракурсів - телевізійники неначе знали.
А погода яка !
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05.09.2021 02:14 Відповісти
У башти закладено такий запас міцності, щоб зіткнення з Боінгом-707 не призвело до якоїсь небезпеки. Це був на час проектування башт найважчий пасажирський літак. Варто лише подивитись на товщину стінок ЗВАРНИХ металевих несучих колон. Щоб будівля впала, саме так, як ми бачили, ці колони мають бути зруйновані в певних місцях спеціальною вибухівкою з додаванням термітної суміші. І ці вибухи - послдовно, поверх за поверхом, добре видно на відео. Як її могли закласти - знає лище найвище керівництво. Татко Буша-молодшого був шефом ЦРУ. То ж синок знав усі потрібні входи і виходи. Хуцпа.
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05.09.2021 02:24 Відповісти
терористичний акт з літаками готував ще батько асада.як фахівець , з фсб.асад і путін це зробили.

Ага, а Штаты это молча глотнули и полезли после этого в Афган. Аааа, просто спецслужбы этого не знали, знают только в Италии. Вот оно как.... Байден підписав указ щодо розсекречення документів про теракти 11 вересня 2001 року - Цензор.НЕТ 3160
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05.09.2021 06:27 Відповісти
тепер знають.... Байден підписав указ щодо розсекречення документів про теракти 11 вересня 2001 року - Цензор.НЕТ 7328
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05.09.2021 15:03 Відповісти
Узнать всю правду простым смертным не положено. Всегда дается только полуправда.
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04.09.2021 23:10 Відповісти
Байдену респект за подписание указа о рассекречивании.
Он знает сколько вони может подняться, и тем не менее, подписал.
Мужественный мудрый поступок.
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05.09.2021 02:34 Відповісти
Уже прошло много лет, пора рассекречивать. А с учетом того, что США понесла серьёзные имиджевые потери после провала в Афгане и начались разговоры "а зачем вы вообще туда входили?" , тем более.
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05.09.2021 01:27 Відповісти
Рассекретить документы для американской демократии было бы очень полезно.
Бушу-млашему, правда, это может не понравиться, так как остатков самолётов не нашли. Роторы турбин, колёса шасси, пассажирские сиденья находят всегда, а тут такая странность. В башнях ВТЦ находились хранилища с банковским золотом, следов которого тоже не нашли. В ютубе есть подробные документальные фильмы по данной теме.
Каждый может посмотреть и сделать собственные выводы о том, кто взорвал ВТЦ.
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05.09.2021 01:31 Відповісти
Мером Нью Йорка был кто ? Известная гнида Руди Джулиани, защищавшая Трампа до хрипа.
Под его руководством могли снести статую Свободы и обвинить алькаиду.
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05.09.2021 01:34 Відповісти
 
 