Байден підписав указ щодо розсекречення документів про теракти 11 вересня 2001 року
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Президент США Джо Байден підписав указ щодо розсекречення документів про теракти 11 вересня 2001 року. Процес триватиме пів року.
Джо Байден вважає, що суспільний інтерес до закритих даних перевищує можливу шкоду для нацбезпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.
Розкрити ці відомості Байден обіцяв ще під час передвиборчої кампанії. На цьому ж всі 20 років наполягають і родичі жертв терактів. Вони вважають, що до нападу причетна Саудівська Аравія. Більшість смертників були підданими королівства. Сім'ї загиблих вважають, що ФБР могло знищити ці докази, щоб не псувати відносини Вашингтона й Ер-Ріяду. Уряд США і Саудівська Аравія ці звинувачення відкидають.
Нагадаємо, 11 вересня 2001 року джихадісти захопили чотири пасажирські літаки. Два з них врізалися у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру на Манхеттені в Нью-Йорку. Третій лайнер був спрямований на будівлю Міноборони у Вашингтоні і врізався у західне крило Пентагону. Команда і пасажири четвертого літака намагалися відібрати управління у терористів. Лайнер впав у штаті Пенсильванія.
Унаслідок атак загинули майже три тисячі людей. Теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв.
Відповідальність за атаки взяло на себе терористичне угрупування "Аль-Каїда". Засновник угруповання Усама бен Ладен перебував в Афганістані, під заступництвом терористичного угрупування "Талібан".
Відразу ж після нападу Вашингтон оголосив про початок операції, метою якої було упіймати бен Ладена та інших керівників "Аль-Каїди" і видати їх американському правосуддю. Це стало однією з причин для введення військ США до Афганістану.
Втрати США в Афганістані становлять 2 461 військова і цивільна особа, ще понад 20 тисяч американців зазнали поранень.
Будь ласка, зачекайте...
Останні, на кого б я сподівався у житті, це американськи спецьслужби. Доречі і німецьки теж.
І вам не рекомендую.
Проамериканську вашу істерію я не чіпаю.
Их можно спросить. Или допросить.
Если бы в ********* издали бы все документы о Нюрнбергском процессе, то вата охренела бы, узнав, что например Степан Бандера был признан жертвой нацизма, ********* не знает, как это своей вате пояснить, поэтому в ********* и не выпускают до сих пор полный сборник документов, только дозированное и одобренное кремлем количество документов.
Таким как Рамсфельд только дай, тем более - под чётким руководством Буша-младшего, который в обнимку катался с ****** на ********** 21-й "Волге".
если в подрыве ВТЦ рыльце в пушку у младшего Буша ?
Радар відрізняє пасажирський Боїнг від файтера,чи як??
И найденные части турбины по размеру совпадают.
Доречі, з дуже вдалих ракурсів - телевізійники неначе знали.
А погода яка !
Ага, а Штаты это молча глотнули и полезли после этого в Афган. Аааа, просто спецслужбы этого не знали, знают только в Италии. Вот оно как....
Он знает сколько вони может подняться, и тем не менее, подписал.
Мужественный мудрый поступок.
Бушу-млашему, правда, это может не понравиться, так как остатков самолётов не нашли. Роторы турбин, колёса шасси, пассажирские сиденья находят всегда, а тут такая странность. В башнях ВТЦ находились хранилища с банковским золотом, следов которого тоже не нашли. В ютубе есть подробные документальные фильмы по данной теме.
Каждый может посмотреть и сделать собственные выводы о том, кто взорвал ВТЦ.
Под его руководством могли снести статую Свободы и обвинить алькаиду.