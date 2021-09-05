Росія має негайно звільнити затриманих у Криму активістів і всіх українських політв'язнів, - посольство США

Американські дипломати засуджують дії окупантів у Криму.

Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми засуджуємо вчорашній арешт Федеральною службою безпеки Росії Нарімана Джеляла та інших кримськотатарських активістів. Росія має негайно звільнити цих активістів і всіх українських політв'язнів, яких вона утримує, і припинити політичні переслідування в Україні. Крим - це Україна", - йдеться в публікації.

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Як повідомлялося, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю.

Після цього кримські татари зібралися біля будівлі ФСБ, щоб дізнатися про долю затриманих. Як наслідок, було затримано близько 40 осіб.