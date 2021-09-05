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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (12752) посольство (875) Росія (47118) США (14430) кримські татари (1969) Джелял Наріман (49)

Росія має негайно звільнити затриманих у Криму активістів і всіх українських політв'язнів, - посольство США

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія має негайно звільнити затриманих у Криму активістів і всіх українських політв'язнів, - посольство США

Американські дипломати засуджують дії окупантів у Криму.

Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми засуджуємо вчорашній арешт Федеральною службою безпеки Росії Нарімана Джеляла та інших кримськотатарських активістів. Росія має негайно звільнити цих активістів і всіх українських політв'язнів, яких вона утримує, і припинити політичні переслідування в Україні. Крим - це Україна", - йдеться в публікації.

Росія має негайно звільнити затриманих у Криму активістів і всіх українських політвязнів, - посольство США 01

Дивіться також: 40 осіб затримано біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі, - правозахисники. ВIДЕО

Як повідомлялося, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю.

Після цього кримські татари зібралися біля будівлі ФСБ, щоб дізнатися про долю затриманих. Як наслідок, було затримано близько 40 осіб.
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Топ коментарі
+5
раSSія-це країна Терорист!
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04.09.2021 23:05
+5
Росія має негайно звільнити затриманих у Криму активістів і всіх українських політв'язнів, - посольство США - Цензор.НЕТ 5942
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04.09.2021 23:23
+3
Бла-бла-бла...
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05.09.2021 00:06
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раSSія-це країна Терорист!
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04.09.2021 23:05 Відповісти
машка захарова на это ничем не подкрепленное требование только рассмеется
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04.09.2021 23:07 Відповісти
О началось освобождение! Зе вдь с Байденом договорился!
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04.09.2021 23:09 Відповісти
"Россия должна немедленно освободить задержанных в Крыму активистов и всех украинских политзаключенных"
_Поскольку за этим не следует продолжение вида "иначе мы...", то всё это - откровенное пустозвонство, просто очередное дежурное заявление, отбыли номер и тут же забыли.
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04.09.2021 23:12 Відповісти
САНКЦИИ !
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04.09.2021 23:15 Відповісти
Правозахисні групи зробили термінову заяву та закликали негайно звільнити затриманих кримських татар*
Негайно звільнити кримських татар вимагають правозахисники. Через масові затриманні на окупованому півострові вони оприлюднили термінову заяву. Про це повідомляє "5 канал" із посланням на "Кримську правозахисну групу".

"Вимагаємо від Російської Федерації як держави-окупанта Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Негайно звільнити Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Нарімана Джеляла, Шевкета Усеїнова та Асана Ахтемова, а також інших політичних в'язнів; Прининити свальні обшуки, затримання та викрадення осіб, а також інші форми політичного тиску на осіб, які здійснюють своє право на свободу вираження поглядів, свободу думки, совісті, релігії та мирних зібрань; Ефективно розслідувати всі випадки свавільних обшуків та насильницьких зникнень і притягти винних до відповідальності; Припинити залякування та тиск на активістів, правозахисників та журналістів в окупованому Криму; Неухильно дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом і міжнародним правом прав людини", - сказано у зверненні.
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04.09.2021 23:20 Відповісти
Росія має негайно звільнити затриманих у Криму активістів і всіх українських політв'язнів, - посольство США - Цензор.НЕТ 5942
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04.09.2021 23:23 Відповісти
Платформа де?
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04.09.2021 23:25 Відповісти
обращаться нужно по адресу:
не рассия а, террористическое образование ...
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04.09.2021 23:34 Відповісти
Осуждение, обеспокоенность, это зеленый свет, если кто не умеет читать между строк.
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05.09.2021 00:00 Відповісти
Любой, умеющий читать между строк...
(с)
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05.09.2021 00:04 Відповісти
Обама... Мразь! Росія має негайно звільнити затриманих у Криму активістів і всіх українських політв'язнів, - посольство США - Цензор.НЕТ 5911
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05.09.2021 01:09 Відповісти
И ни слова про агрессию РФ.
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05.09.2021 00:28 Відповісти
Бла-бла-бла...
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05.09.2021 00:06 Відповісти
Є організація ООН , диву дивуєшся , чому країна новітнього рашизму там користується правом вето ?
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05.09.2021 00:54 Відповісти
Свобода стоит того, чтобы за неё бороться.
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05.09.2021 01:30 Відповісти
Дивує пасивність кримських татар, маючи таку підтримку центральної влади України, вони миряться з свавіллям окупантів, бо ж мають гори, ліси, печери - все є для успішної партизанської війни.
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05.09.2021 13:35 Відповісти
 
 