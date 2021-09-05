Росія має негайно звільнити затриманих у Криму активістів і всіх українських політв'язнів, - посольство США
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Американські дипломати засуджують дії окупантів у Криму.
Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми засуджуємо вчорашній арешт Федеральною службою безпеки Росії Нарімана Джеляла та інших кримськотатарських активістів. Росія має негайно звільнити цих активістів і всіх українських політв'язнів, яких вона утримує, і припинити політичні переслідування в Україні. Крим - це Україна", - йдеться в публікації.
Як повідомлялося, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.
4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю.
Після цього кримські татари зібралися біля будівлі ФСБ, щоб дізнатися про долю затриманих. Як наслідок, було затримано близько 40 осіб.
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_Поскольку за этим не следует продолжение вида "иначе мы...", то всё это - откровенное пустозвонство, просто очередное дежурное заявление, отбыли номер и тут же забыли.
Негайно звільнити кримських татар вимагають правозахисники. Через масові затриманні на окупованому півострові вони оприлюднили термінову заяву. Про це повідомляє "5 канал" із посланням на "Кримську правозахисну групу".
"Вимагаємо від Російської Федерації як держави-окупанта Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Негайно звільнити Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Нарімана Джеляла, Шевкета Усеїнова та Асана Ахтемова, а також інших політичних в'язнів; Прининити свальні обшуки, затримання та викрадення осіб, а також інші форми політичного тиску на осіб, які здійснюють своє право на свободу вираження поглядів, свободу думки, совісті, релігії та мирних зібрань; Ефективно розслідувати всі випадки свавільних обшуків та насильницьких зникнень і притягти винних до відповідальності; Припинити залякування та тиск на активістів, правозахисників та журналістів в окупованому Криму; Неухильно дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом і міжнародним правом прав людини", - сказано у зверненні.
не рассия а, террористическое образование ...
(с)
Амбасада США в Сирії висловилося, щодо триваючої ескалації: «Сполучені Штати глибоко стурбовані ескалацією авіаударів та бомбардувань на півночі Сирії в останні місяці, що призвело до десятків цивільних жертв та переміщення інших людей. Ми закликаємо всі сторони поважати припинення вогню та захищати мирне населення та працювати над політичним вирішенням конфлікту, як це передбачено Резолюцією ООН 2254».
Дежавю, начиная с 2008 года.