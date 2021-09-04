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Новини За кордоном
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Велика Британія (3645) Єлизавета ІІ (33) план (87) смерть (6550)

В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico

Перші 10 днів після смерті королеви Великої Британії Єлизавети II чітко регламентовані. Кодова назва відповідного плану - "Лондонський міст".

Американське видання Politico отримало доступ до секретних документів британського уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske. Politico зазначає, що в плані містяться і важливі, і банальні подробиці дій кожного чиновника Великої Британії після смерті монарха. Видання також зазначає, що воно першим дізналося всі подробиці підготовки країни до смерті Єлизавети II.

У день, коли монарх помре, про це повідомлять найважливішим чиновникам, починаючи з прем'єр-міністра (телефоном) і до рядових членів кабінету (електронним листом). Парламенти Великої Британії будуть розпущені або призупинять роботу.

Упродовж 10 хвилин після звістки про смерть Єлизавети II мають приспустити всі державні прапори в урядовому кварталі. Цікаво, що в урядових колах раніше вважали цей час недостатнім,  і навіть побоювалися, що люди можуть вийти на протести, якщо прапори вчасно не приспустять.

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Окремо операція "Лондонський міст" передбачає дії в соцмережах, які ведуть чиновники і королівська сім'я: там розмістять чорний банер і коротке повідомлення про смерть королеви. Републікувати повідомлення можна буде тільки з дозволу комунікаційної служби уряду.

Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії зустрінеться з новим королем - сином Єлизавети Чарльзом, а чиновники мають зібратися на невелику поминальну церемонію біля собору Святого Павла в Лондоні (вона має "виглядати спонтанно").

Нааступного дня Чарльза мають офіційно проголосити королем. Британський парламент збереться на позачергову сесію, де висловить співчуття з приводу смерті Єлизавети II. А після обіду уряд прийде на аудієнцію до нового короля. При цьому чиновників попросять прийти без подружжя.

На другий день після смерті королеви її тіло перевезуть до Букінгемського палацу. Залежно від того, де саме померла Єлизавета II, передбачено різні заходи безпеки. Труну доставлять або поїздом (кращий варіант), або літаком.

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На третій день у Шотландії починається офіційний тур короля Чарльза Великою Британією. Наступного дня він прибуде в Північну Ірландію. На п'ятий день відбудеться офіційна процесія з труною Єлизавети II від Букінгемського до Вестмінстерського палацу.

З шостого по восьмий день після смерті королеви її тіло перебуватиме у Вестмінстері. Палац буде відкритий 23 години на добу, і труну зможуть побачити всі охочі. Для депутатів придбають спеціальні квитки.

У цей же час відбуватиметься активна підготовка до офіційного похорону Єлизавети II - від запрошень глав іноземних держав до гарантування заходів безпеки. Уряд, зокрема, має підготуватися до транспортного колапсу, нестачі продовольства і неконтрольованих натовпів.

На десятий день відбудеться офіційна церемонія прощання із Єлизаветою II. Цей день не оголосять вихідним, але він буде таким фактично. Якщо похорон відбуватиметься у суботу, неділю або державний вихідний, то додаткового вихідного не буде.

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Топ коментарі
+18
Великая женщина . Не то что немецкая комсомолка 😀
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04.09.2021 23:38
+12
Не цікаво...В фсб є з десяток надувних )(уйлів...
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04.09.2021 23:41
+12
...представляю, что будет, когда сдохнет ***** всея эрэфии... В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 9042 В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 8184
В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 538
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05.09.2021 00:46
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Ой.
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04.09.2021 23:29 Відповісти
Не парься. Переводчики накосячили. Вот оригрнал-
"В правительстве Елизаветы II разработали план на случай гибели Великобритании, - Politico
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05.09.2021 00:46 Відповісти
Е-е-еее... Так план на випадок ядерної війни ще за холодної війни начебто розробляли...
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05.09.2021 01:56 Відповісти
Просто вспомнил волну мемов о королеве В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 1239
В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 6172

В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 8578

В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 9306

В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 5551
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05.09.2021 10:56 Відповісти
ще 5 хвилин і буде світовий рекорд по нічиїм на ЧМ футболу
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04.09.2021 23:31 Відповісти
є таки, світовий рекорд
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04.09.2021 23:43 Відповісти
походу кому ********* в пенсионном возрасте все в прынцах ходить)
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04.09.2021 23:31 Відповісти
Натякаєш на чисто агліцьку класику?
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04.09.2021 23:35 Відповісти
Великая женщина . Не то что немецкая комсомолка 😀
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04.09.2021 23:38 Відповісти
Long live the Queen!

ето ***** бессмертен - скрепанутые рабы его тушку отмавзолеят...)))
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05.09.2021 04:59 Відповісти
Его бы могли уже сейчас забальзамировать и отнести туда. 2 Вовы лежали бы.
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05.09.2021 07:30 Відповісти
походу плохие новости на Цензоре - закончились
остались - хорошие
и это - радует В правительстве Великобритании разработали план на случай смерти Елизаветы II, - Politico - Цензор.НЕТ 9570
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04.09.2021 23:39 Відповісти
Цікаво буде коли склеїть ласти педофіл путін
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04.09.2021 23:39 Відповісти
Не цікаво...В фсб є з десяток надувних )(уйлів...
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04.09.2021 23:41 Відповісти
тоді мають фейєрверки подорожчати...
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04.09.2021 23:42 Відповісти
І клавішно-пневматичні музичні інструменти... В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 6995В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 6074
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04.09.2021 23:56 Відповісти
Та ****** там більше 100 мільйонів.
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04.09.2021 23:43 Відповісти
то алканоїдні...А це-ботоксне.
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04.09.2021 23:44 Відповісти
та ще пару мільйонів ********* у нас в ДиРі .
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04.09.2021 23:47 Відповісти
З днр вже трохи в Якутію вивезли в шахти на заробітки....Так не хотіли нахлєбніков з Єврасаюза карміть.Нехай якутів кормлять.
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04.09.2021 23:49 Відповісти
а, данецкий шахтёр после получки - ну вылитый якут... В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 7444
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04.09.2021 23:52 Відповісти
ЯнеЛох собрался в Великобританию?
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04.09.2021 23:40 Відповісти
Ще рано...План не готовий... В правительстве Великобритании разработали план на случай смерти Елизаветы II, - Politico - Цензор.НЕТ 6636
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04.09.2021 23:42 Відповісти
ЯнеЛох має терміново іхати у кремль
зазирнути фуйлу в очі...
останній раз ?
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04.09.2021 23:45 Відповісти
Йому там вже давали пенделя.
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04.09.2021 23:45 Відповісти
То нехай покрутиться біля москви...Мо згорить? В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 3958
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04.09.2021 23:47 Відповісти
напевно він не жопошник, як мертвечук?
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04.09.2021 23:48 Відповісти
Там Гонтарєва з Луценком чергу зайняли )
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05.09.2021 07:44 Відповісти
Навіть читати не хочу.

Боже! Бережи Королеву!
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04.09.2021 23:46 Відповісти
А шо там придумувати?
Все вже придумали за багато століть до нас, - "Король умєр, - да здравствуєт король!" (с)

В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 6907
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04.09.2021 23:50 Відповісти
Так Елизавета - бабушка в ее 98 еще о ....гог ГО !
Что ранее умножать на "О".
Не вровень секретарю цк кпу кравчуку.
В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 2865 В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 5640
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04.09.2021 23:51 Відповісти
а пачиму без маски ?
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04.09.2021 23:54 Відповісти
Королева жива? что происходит???
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04.09.2021 23:51 Відповісти
- Как здоровье тещеньки, разрешите узнать?
- Мр-мр-мр, - неопределенно ответил Ипполит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, проследовал дальше.
- Ну, дай Бог здоровьичка, - с горечью сказал Безенчук, - одних убытков сколько несем, туды его в качель!

Это из 12 стульев. А вообще, без иронии, чтоб она была еще много лет жива и здорова.
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04.09.2021 23:53 Відповісти
зеле не понравится если его заживо похоронят
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04.09.2021 23:58 Відповісти
Хоча... яка різниця?..
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05.09.2021 00:00 Відповісти
"Та нє спєшитє ви (нас)єйо хороніть".Шоб вона усіх тих планувальщиків провела у останню путь.
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05.09.2021 00:21 Відповісти
Как всегда, разработали план, утвердили.
А потом чиновник, бухнув после работы, забыл портфель за остановкой.
Увы, но только так подобные материалы просачиваются в прессу.
Понятно, что раша-пропаганда прыгает от счастья, то нашим западным партнёрам надо что-то делать с собой в плане ответственности.
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05.09.2021 00:29 Відповісти
Ну и каким поцем надо быть чтобы такое публиковать при живой королеве... Ох уж эти газетчики, Политико хреново )
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05.09.2021 00:37 Відповісти
Это нормальная практика в Британии. Не переживайте так, в развитых странах принято еще при жизни заботиться о том, что будет после смерти
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05.09.2021 09:27 Відповісти
Так к чему, однако, готовиться - к смерти или гибели? В любом случае, Чарльзу надо начинать выкатывать бочки с вискарём.
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05.09.2021 00:41 Відповісти
Классный материал, особенно будет весело если кто-то из опубликовавших его "журналистов" внезапно склеит ласты.
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05.09.2021 00:43 Відповісти
...представляю, что будет, когда сдохнет ***** всея эрэфии... В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 9042 В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 8184
В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico - Цензор.НЕТ 538
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05.09.2021 00:46 Відповісти
Горели ватные пуканы,
И снег кружился над землёй.
А путлер во гробу хрустальном
Лежал ну прямо как живой.
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05.09.2021 01:07 Відповісти
Приблизно отак це буде на кацапії...
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05.09.2021 02:01 Відповісти
Так він давно складений.
І туди постійно вносяться корективи.
https://www.independent.co.uk/life-style/royal-family/queen-elizabeth-death-what-happens-london-b1913642.html

The day that Queen Elizabeth II dies will elicit a series of carefully constructed plans that have been in place since the 1960s in a process dubbed "Operation London Bridge".
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05.09.2021 01:14 Відповісти
Англичане могли бы потроллить кремль, заготовив с десяток двойников разных возрастов.
И провести показ мод с их участием в присутствии Её Величества.
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05.09.2021 01:20 Відповісти
"Американское издание Politico получило доступ к секретным документам британского правительства...".
Что-то британцы лажают в последнее время. "Проходной двор" какой-то. До этого оставленные "секретные документы" на остановке, которые потерял Баширов, а нашёл Петров. "Британские учёные" должны что-то срочно придумать, а то понимаешь....
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05.09.2021 01:34 Відповісти
Пффф. А всі думали, що влада британського монарха - від Бога, тому й бабулька Ліллібет првитиме вічно. В ********* світі всі ці королі і їх придворні прислужники виглядають, як пережиток дрімучого Середньовіччя. Як наформалінений труп чЛєніна в мавзолеї. Як мумія фараона в музеї з вайфаями і лазерними датчиками охоронної системи.
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05.09.2021 02:00 Відповісти
Коли правила Королева Вікторія - Англія була володаркою морів.
Королева Вікторія на людях в носі не колупалась.
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05.09.2021 02:44 Відповісти
То коли правила королева Вікторія? В 21 столітті? Зараз статус володарки морів - дуже непевне поняття. І стан ВМФ країни нині формує точно не декоративна королева. З тих часів залишився лише спогад - назва Royal Navy.
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05.09.2021 09:22 Відповісти
Королева Вікторія належала до англосаксів і піклувалась про державу.
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05.09.2021 10:51 Відповісти
А ця до кого?
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05.09.2021 17:17 Відповісти
А это первый монарх ВБ, который когда-либо умирал, что понадобился какой-то особый план?
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05.09.2021 03:46 Відповісти
Маєчня. Чого не вигадають у гонитві за "сенсацією".
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05.09.2021 05:03 Відповісти
Такие планы мероприятий регулярное и привычное действие. Разрабатываются для каждого без исключения монарха Великобритании.
В чем серетность - непонятно......
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05.09.2021 07:41 Відповісти
Если бы у нас рулил проукраинский гетьман, который вывел страну в лидеры Европы и мира, мы бы тоже думали как его проводить с наивысшими почестями.
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05.09.2021 08:32 Відповісти
оказується британці якісь псіхи: так псіхувати ізза неприспущених прапорів і істерить ізза похоронів! десь вже таке було.
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05.09.2021 09:11 Відповісти
не мечтайте.... эта БАБУЛЯ еще на похоронах ху*ла простудится......
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05.09.2021 09:59 Відповісти
Національна аристократія є охоронцам від пограбування країни і бюджету різноманітними внутрішніми злочинними організаціями,так і зовнішніми.
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05.09.2021 13:52 Відповісти
Хай Зеленського забирають
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05.09.2021 16:23 Відповісти
Хай Зеленського забирають - "воно" теж без яєць.
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05.09.2021 16:24 Відповісти
 
 