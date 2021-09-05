Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков
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На утримання окупованих районів Донецької та Луганської областей Росія щорічно витрачає до $5 млрд. За сім років окупації тільки ці території обійшлися РФ у $35 млрд.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю "Liga.net", передає Цензор.НЕТ.
"Вони витрачають на рік до $5 млрд тільки на донецькому і луганському напрямках. За сім років це $35 млрд. Для країни-бензоколонки ніби й незначні гроші, але й не маленькі. Росіяни - дуже прагматичні люди, я два роки з ними в переговорах... Якщо вони будуть розуміти, що для них дуже дорого утримувати ці території, а сенсу жодного немає, а тут ще санкційний тиск, вони будуть шукати варіанти, як із цього вийти. Зі спробою збереження обличчя, звісно. Будуть шукати відповідний формат", - сказав він.
За словами міністра, в цій ситуації Україна має бути готова до введення якоїсь міжнародної миротворчої місії, яка забезпечить перехідний період.
"Інакше росіяни вийти з наших територій просто не погодяться. Звичайно, вони починали з того, щоб розміняти Донбас на Крим. Але Україна ніколи... Жоден президент, хто б ним не був, на це не піде. Це нереально", - підкреслив Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
на молотках и прессах ?
Хіба - пенсіонер - почергувати на прохідній ...
А таки гривня майже у 3 рази вища від рубля
https://youtu.be/LSN4QULVVfc
А то буде вам "надя в шоколаде".
Бабла ні у кого в Світі не знайдеться, щоб вас і усіх ваших лохів містити.
пірнути у гімно, та піти на дно разом з другими
Яхта- 200 Лимонов
20- и років , ітого порахуйте ....
биндеравцы уже семь лет не мишают
пиндить бабло
кацапское
а те -платят и платят
лепота !
Если бы не поддержка собственноручно сотворенных язв на карте Мира, то население Роиси могло бы быть...
Украина задолжала 41,7 млрд гривен пенсии жителям Донбасса
Источник: https://news-front.info/2019/10/23/ukraina-zadolzhala-41-7-mlrd-griven-pensii-zhitelyam-donbassa
Разов в 10 меньше. И для вована это копейки.
Народ раб, деньги будут на всё.