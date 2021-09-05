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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков

На утримання окупованих районів Донецької та Луганської областей Росія щорічно витрачає до $5 млрд. За сім років окупації тільки ці території обійшлися РФ у $35 млрд.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю "Liga.net", передає Цензор.НЕТ.

"Вони витрачають на рік до $5 млрд тільки на донецькому і луганському напрямках. За сім років це $35 млрд. Для країни-бензоколонки ніби й незначні гроші, але й не маленькі. Росіяни - дуже прагматичні люди, я два роки з ними в переговорах... Якщо вони будуть розуміти, що для них дуже дорого утримувати ці території, а сенсу жодного немає, а тут ще санкційний тиск, вони будуть шукати варіанти, як із цього вийти. Зі спробою збереження обличчя, звісно. Будуть шукати відповідний формат", - сказав він.

За словами міністра, в цій ситуації Україна має бути готова до введення якоїсь міжнародної миротворчої місії, яка забезпечить перехідний період.

Читайте також: Україна наполягає на залученні США до переговорів щодо Донбасу. Формат опрацьовується, - Кулеба

"Інакше росіяни вийти з наших територій просто не погодяться. Звичайно, вони починали з того, щоб розміняти Донбас на Крим. Але Україна ніколи... Жоден президент, хто б ним не був, на це не піде. Це нереально", - підкреслив Резніков.
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Топ коментарі
+16
пусть тратит Россия ежегодно тратит до $5 млрд на содержание оккупированного Донбасса, - Резников - Цензор.НЕТ 6605
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04.09.2021 23:54
+15
Россия ежегодно тратит до $5 млрд на содержание оккупированного Донбасса, - Резников - Цензор.НЕТ 5935
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04.09.2021 23:55
+15
Мені більш цікаво скількі платить Україна на утримання донбаситів ???)))
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05.09.2021 00:00
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пусть тратит Россия ежегодно тратит до $5 млрд на содержание оккупированного Донбасса, - Резников - Цензор.НЕТ 6605
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04.09.2021 23:54 Відповісти
Мало. Надо раз в 10 больше и чтобы их все разворовывали на домики в Италии и проституток. А дамбасянам доставался с этой помощи - хер без соли
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05.09.2021 07:27 Відповісти
Россия ежегодно тратит до $5 млрд на содержание оккупированного Донбасса, - Резников - Цензор.НЕТ 5935
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04.09.2021 23:55 Відповісти
и чё ж такие дешёвые нынче кузнецы своего счастья...
на молотках и прессах ?
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05.09.2021 00:15 Відповісти
Охереть, макако-репаблик платит зарплату своим отщепенцам почти как в Сомали! Я наверное уволюсь и перееду в РеспубликуДыруНору!
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05.09.2021 01:03 Відповісти
А зачем лугандонскому биомусору зарплаты? Им же кремлёвская крыса гумконвои с просроченным и малосъедобным кормом отправляет регулярно? Куда они деньги тратят? На драгоценности и недвижимость?
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05.09.2021 07:09 Відповісти
Жесть . А годували колись , при бандерівцях , всю Україну і ще й нахлєбніків з Євросоюзу і НАТО . Всталі с колен . Дібіли .
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05.09.2021 07:12 Відповісти
Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 6167Бред - у нас за подібні суми і у гривнях ніхто серйозно працювати не буде !

Хіба - пенсіонер - почергувати на прохідній ... Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 3547
А таки гривня майже у 3 рази вища від рубля Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 4203
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05.09.2021 16:38 Відповісти
И это благодаря заднеприводным европи*орам, которые накачивают ее деньгами и техникой.
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04.09.2021 23:57 Відповісти
это ДыРа, детка !..
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04.09.2021 23:58 Відповісти
Чорна ,в якій зникають гроши з українського держбюджета !!!)))
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05.09.2021 00:01 Відповісти
Мені більш цікаво скількі платить Україна на утримання донбаситів ???)))
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05.09.2021 00:00 Відповісти
Всё, что в жизни есть у тебя. Всё, в чём радость каждого дня
https://youtu.be/LSN4QULVVfc
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05.09.2021 00:04 Відповісти
Колись ,до нас в дівізію приїжджали ,співали !!!)))
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05.09.2021 00:07 Відповісти
Так ото ж. Дівізію, вашу мать!
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05.09.2021 00:09 Відповісти
"Гордись душа солдатская ,родная Будапештская,боевая грозная дивизия идет" !!!)))
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05.09.2021 00:11 Відповісти
Бачиш, як тебе просто "на путь истинный" свернуты.
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05.09.2021 00:18 Відповісти
Я завжди "верной дорогой идёте ,товарищи " !!!)))
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05.09.2021 00:20 Відповісти
Гетьмана собі шукайте мерщій!

А то буде вам "надя в шоколаде".
Бабла ні у кого в Світі не знайдеться, щоб вас і усіх ваших лохів містити.
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05.09.2021 00:26 Відповісти
Все буде тіп-топ!! Броня крепка и танки наши бистри !!!)))
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05.09.2021 00:30 Відповісти
Ну так. Бєня у вас крепка.
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05.09.2021 00:33 Відповісти
Бєні з"являються та зникають ,а Україна лишається і живе !!!)))
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05.09.2021 00:41 Відповісти
Покашо Беня всех президентов пересидел. Только при Порохе ему тикать пришлось.
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05.09.2021 03:40 Відповісти
чуєш кобзар, а ну скобзари зі слідуючих слів: зеленський, віагра, піаніно, обісрався.
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05.09.2021 01:16 Відповісти
Кобзарі в неволі не співають.
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05.09.2021 01:32 Відповісти
я ж тебе за зеленського не заставляв голосувати
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05.09.2021 01:43 Відповісти
Я не маю права голосу в Україні.
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05.09.2021 01:45 Відповісти
слава богу!
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05.09.2021 01:46 Відповісти
З мого місця зору, це ви у мене в Німеччині, а не навпаки. Слава Перуну!
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05.09.2021 01:52 Відповісти
в тебе гугл перекладач тупить, як і ти кацап. Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 9057
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05.09.2021 01:56 Відповісти
ь
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05.09.2021 02:00 Відповісти
ну ти по тупому спалився, погодься. Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 5949
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05.09.2021 02:04 Відповісти
Ти ж казав, що Гугол спалився! Згоден.
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05.09.2021 02:10 Відповісти
не не гугол, а гугл перекладач, це по перше, а по друге- чий Крим?
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05.09.2021 02:16 Відповісти
Крим твій!
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05.09.2021 02:18 Відповісти
я з Їспанії. то чий Крим?
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05.09.2021 02:20 Відповісти
Не Іспанський тоді.
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05.09.2021 02:25 Відповісти
Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 668
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05.09.2021 02:27 Відповісти
То твої іспанськи проблеми. Крим не твій!
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05.09.2021 02:39 Відповісти
и це тільки на живих, а неживих донбаситів там скільки на утриманні ???)))
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05.09.2021 00:09 Відповісти
тільки на пенсіі 3 млрд грн на місяць!!!
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05.09.2021 07:27 Відповісти
Бюджет Украины около 45 млрд. долларов. В год Украина на 1 область в среднем тратит 2 млрд. долларов или в 2,5 раза меньше чем россия на донбасс.
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05.09.2021 00:02 Відповісти
придурок там включено и военное обеспечение Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 9635
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05.09.2021 00:09 Відповісти
а вони його шо десь купують? Воно наклепане з часів СРСР.....склади забиті..не викидать же його..Ну може що на логістику
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05.09.2021 07:29 Відповісти
Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 5136
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05.09.2021 00:03 Відповісти
и с хозяевами тоже.
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05.09.2021 13:58 Відповісти
хм.. а можна узнать сколько кацапы тратят денег на содержание своих полит-шлюх в Украине !? Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 3958
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05.09.2021 00:04 Відповісти
Кремлівськи гниди ідейні ,а верніше параноїдальні шизи "Русского мира" !!!)))
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05.09.2021 00:09 Відповісти
їдея в них проста :
пірнути у гімно, та піти на дно разом з другими
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05.09.2021 00:11 Відповісти
Ага, идейные))) То то рашики жаловались, что потратили на них 200 лярдов баксов, а результата ноль)))
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05.09.2021 08:20 Відповісти
Ну вот например сколько получает бедный украинский юрист Мертветчук
Яхта- 200 Лимонов
Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 2570
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05.09.2021 00:19 Відповісти
та понятно.. это вип-мляди , а сколько платят кацапы среднему-ударному звену многостаночников !? Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 9574
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05.09.2021 00:24 Відповісти
Я ДУМАЮ ЧТОБЫ ЕЁ СПАЛИТЬ НАДО В 100 РАЗ МЕНЬШЕ ЗАПЛАТИТЬ ЧЕМ ОНА СТОИТ, А МОЖЕТ И В 1000 !!!
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05.09.2021 05:48 Відповісти
Нисколечки, они здесь на государственном обеспечении, разве что премиальные выдают.
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05.09.2021 06:39 Відповісти
Газ и свет,вода и пенсии,за всё платят бендеравцы,так дегенераты рошенозЕлёные,там же нашилюди?
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05.09.2021 00:05 Відповісти
если жизнь в ДыРе не меняется к лучшему, пусть ждут - она изменится к худшему...
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05.09.2021 00:05 Відповісти
расия на содержание мидвидчука больше тратит.
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05.09.2021 00:11 Відповісти
какой-то щойгу петрашин или лавров поедут на запад с официальнім визитом и запросят политическое убежище
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05.09.2021 00:15 Відповісти
как хорошо в сране данецкой жить... пусть тратят
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05.09.2021 00:21 Відповісти
Це копійки порівняно з тим , скільки США витрачали на Авганістан на рік - це 100 мільярдів доларів щорічно протягом
20- и років , ітого порахуйте ....
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05.09.2021 00:26 Відповісти
У богатых свои причуды.
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05.09.2021 03:37 Відповісти
а скільки щорічно витрачає Україна на утримання окупованого расісєю Донбасу?
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05.09.2021 00:27 Відповісти
Тільки пенсіі більше мільярда доларів на рік!
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05.09.2021 00:30 Відповісти
Если так много тратят на такой маленький регион,что удалось отжать у Украины,то почему там пенсии и зарплаты меньше в 5 раз чем в москве?Ведь люди ходили на референдум и верили в свое светлое будущее жизни под оккупацией россии...
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05.09.2021 00:29 Відповісти
Як завжди ,"кормильцев" нає...ли !!!)))
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05.09.2021 00:38 Відповісти
Не забывайте что и Украина "помогает". Один пенсийный туризм чего только стоит. "Теленок" двух маток сосёт.
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05.09.2021 06:42 Відповісти
от Як рпвщ там велмкі пенсіі порівняно з другими регіонами Украіни..Шахтарські до 17 к грн та ще плюс регреси..на 90 % куплені... Знаю хто по 30 к грн на місяц отримує ..і все одно Украіна не така..і повірте..здоров'я зовсім не втрачене..нас переживе
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05.09.2021 07:33 Відповісти
кормилец Донбасс ,куле
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05.09.2021 00:31 Відповісти
Донбасити в цьому переконані на всю голову !!!)))
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05.09.2021 00:39 Відповісти
это официальное заявление?
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05.09.2021 00:32 Відповісти
Афганістан по любе дорожче буде
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05.09.2021 00:33 Відповісти
Тебе це більш турбує, ніж Америку? Вона не ззубожітила, я тебе впевнюю.
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05.09.2021 00:44 Відповісти
Чим більше грошей кацапи викинуть на вітер - тим краще
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05.09.2021 06:31 Відповісти
харашо -то в бамбассе как
биндеравцы уже семь лет не мишают
пиндить бабло
кацапское
а те -платят и платят
лепота !
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05.09.2021 00:39 Відповісти
Другую тему давно пора обьявить. Сколько в офшорах нашего бюджета закопано за допустим 20 лет последних? Половину бы вернуть. А те пусть тратят сколько влезет или вылезет.
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05.09.2021 01:11 Відповісти
Кремль тратит больше, просто неудобно признаться в воровстве.
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05.09.2021 01:37 Відповісти
Главное что бы простые кацапу при этом жрали сухари по карточкам , но жуко перлись от величия и скреп , а то НАТО нападет и заберет всю бояру.
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05.09.2021 02:27 Відповісти
Для такого приза как оккупация всей Украины ,5 лярдов в год вообще копейки .Учитывая , что кацапы сей час , на искусственном поднятии цены на газ рубанули бабок , то они Даунбасс могут легко спонсировать еще пару десяток лет.
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05.09.2021 02:25 Відповісти
Перефразируя недавнее заявление *****:
Если бы не поддержка собственноручно сотворенных язв на карте Мира, то население Роиси могло бы быть...
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05.09.2021 03:36 Відповісти
Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 5849
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05.09.2021 05:11 Відповісти
А НА СКОЛЬКО ДЕНЕГ У ЭТИХ СВОЛОЧЕЙ ГАЗА И НЕФТИ ПОКУПАЮТ !!!???
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05.09.2021 05:51 Відповісти
Неважно, сколько тратит Россия, но долг у орков перед Украиной за воду - более 2млрд, за электричество - более 23млрд. И это при том, что почти полмиллиона получили паспорт России. Как думаете, зебобики, кто оплатит банкет - Россия или вы?
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05.09.2021 06:20 Відповісти
Уйлу до задніци ці зомбовані даундонбассята, вони інструмент для знищення України, зачмулін персона нон - грата він проголосив знищення України, знищені будуть кацяпи, бач, як підгорає.
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05.09.2021 07:44 Відповісти
им какаяразница чьи долги оплачивать.
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05.09.2021 11:58 Відповісти
аж до 5 миллиардов...вот вляпались....да и видать в рашке бабла наскирдовано немерянно..... нет ни конца ни края!так пусть и за воду и газ и другое тоже платят...чего мелочиться уже ...? а наши дурачки им платят всё .там же дети.... там же наши украинци.... да никого там уже нет и духу даже. не транжирьте бюджетные деньги на окупированные територии.хватит!((
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05.09.2021 06:31 Відповісти
Россия ежегодно тратит до $5 млрд на содержание оккупированного Донбасса, - Резников

Украина задолжала 41,7 млрд гривен пенсии жителям Донбасса
Источник: https://news-front.info/2019/10/23/ukraina-zadolzhala-41-7-mlrd-griven-pensii-zhitelyam-donbassa
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05.09.2021 06:33 Відповісти
35 лярдов за 7 лет на содержание "дыры" ,за словами Резникова ,не так уж и много в сравнении с тем,что в Украине ежегодно тырят приблизительно эту же цифирь баксов на содержание офшоров,за словами Михо,который Саакашвили Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 4175
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05.09.2021 08:00 Відповісти
Саме тому вони хочуть впихнути ті маргіналізовані анклави Украіні ,тобто ми іх фінансуєм але повний контроль буде за росією ,а сепаратиська чума буде безперешкодно розповзатись Украіною ,то чи потрібні вони нам на цих умовах ?
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05.09.2021 09:38 Відповісти
А если бы не контрабанда из Украины из ОРДЛО ,и в Украину из ОРДЛО.., если бы Украина не предоставляла на оккупированные территории электроэнергию, воду и т.д. , если бы не существовало пенсионного туризма и Украина не выплачивала пенсионерам ОРДЛО пенсии и прочие соц . выплаты, тем более что оккупанты им пенсии тоже платят . То эти траты выросли минимум в двое и были бы 10 миллиардов. Но Украина прилагает титанические усилия помогая оккупантам содержать оккупированные территории, при этом всем ясно что лояльности местного населения к Украине это не сколько не добавляет., а РФ помогает исключить дополнительные траты и пускать эти деньги на военный бюджет и продолжение войны с Украиной.
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05.09.2021 09:56 Відповісти
Трындёж!
Разов в 10 меньше. И для вована это копейки.
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05.09.2021 10:16 Відповісти
Откуда эта цифра?
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05.09.2021 11:28 Відповісти
а Україна скільки витрачає ?
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05.09.2021 21:26 Відповісти
Это копейки для кремлёвцев.
Народ раб, деньги будут на всё.
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05.09.2021 21:51 Відповісти
 
 