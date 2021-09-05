В Україну із США доставили ліки проти COVID-19 Bamlanivimab і Etesevimab на $20 млн, - посольство. ФОТОрепортаж

60 тисяч флаконів з ліками проти коронавірусу прибули з США в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Посольства України в США.

"За сприяння Посольства в Україну був доставлений гуманітарний вантаж зі США, який надано американською благодійною організацією Direct Relief. Останні домовленості щодо отримання даного гуманітарного вантажу були узгоджені під час візиту Президента України до США.

Вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab та Etesevimab, що використовуються против COVID-19. Загальна вартість вантажу сягає 20 млн долларів США. Ліки рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику переходу у важку форму, - зазначили в посольстві.

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"Вантаж у вигляді 60 тис флаконів лікарських препаратів надалі буде проходити розмитнення та транспортування у 24 області України. У цьому ми хочемо висловити окрему подякую "Благодійному фонду Євгена Пивоварова", який допомагатиме в усіх процедурах. Розподіл ліків координується Міністерством охорони здоров‘я України", - додали в посольстві.

Як уточнюється, громадська неприбуткова організація Direct Relief базується в американському штаті Каліфорнія. Вона працює в 60 країнах світу.







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