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В Україну із США доставили ліки проти COVID-19 Bamlanivimab і Etesevimab на $20 млн, - посольство. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україну із США доставили ліки проти COVID-19 Bamlanivimab і Etesevimab на $20 млн, - посольство. ФОТОрепортаж

60 тисяч флаконів з ліками проти коронавірусу прибули з США в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Посольства України в США.

"За сприяння Посольства в Україну був доставлений гуманітарний вантаж зі США, який надано американською благодійною організацією Direct Relief. Останні домовленості щодо отримання даного гуманітарного вантажу були узгоджені під час візиту Президента України до США.

Вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab та Etesevimab, що використовуються против COVID-19. Загальна вартість вантажу сягає 20 млн долларів США. Ліки рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику переходу у важку форму, - зазначили в посольстві.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 1 379 нових випадків зараження, 407 осіб одужали

"Вантаж у вигляді 60 тис флаконів лікарських препаратів надалі буде проходити розмитнення та транспортування у 24 області України. У цьому ми хочемо висловити окрему подякую "Благодійному фонду Євгена Пивоварова", який допомагатиме в усіх процедурах. Розподіл ліків координується Міністерством охорони здоров‘я України", - додали в посольстві.

Як уточнюється, громадська неприбуткова організація Direct Relief базується в американському штаті Каліфорнія. Вона працює в 60 країнах світу.

В Україну із США доставили ліки проти COVID-19 Bamlanivimab і Etesevimab на $20 млн, - посольство 01

В Україну із США доставили ліки проти COVID-19 Bamlanivimab і Etesevimab на $20 млн, - посольство 02
В Україну із США доставили ліки проти COVID-19 Bamlanivimab і Etesevimab на $20 млн, - посольство 03
В Україну із США доставили ліки проти COVID-19 Bamlanivimab і Etesevimab на $20 млн, - посольство 04

Також читайте: Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях
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Топ коментарі
+9
Осталось еще только его прозрачно распределить по регионам, где уже повышенное количество заболевших.
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05.09.2021 00:55
+8
Благодарить надо, а не зраду искать.
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05.09.2021 01:54
+7
Ну почему. Германия вон купить в состоянии. Хотела купить миллион доз. Но продали 200 тысяч, так как фирма-производитель считает, что есть социальная ответственность бизнеса, и поэтому поставляет лекарство не только богатым, но и тем, кто нуждается в лекарствах, но закупить в нужных количествах не может. А в Польше, например, в начале эпидемии
и оптовики,и торговые сети-ритейлеры снизили до себестоимости цены на фрукты, одновременно введя ограничение по количеству "в одни руки", чтобы дать населению больше витаминов и отсечь перекупщиков. Так бизнес проявил социальную ответственность. Учиться надо такому.
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05.09.2021 02:28
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ось і результат зеленої жаби. Ліки які зненацька виникли, і які НЕ будуть аттестовані в Україні. Так просто сказали - ЇЖТЕ.
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05.09.2021 00:54 Відповісти
Осталось еще только его прозрачно распределить по регионам, где уже повышенное количество заболевших.
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05.09.2021 00:55 Відповісти
Главное правильно и безошибочно выявить "бессимптомных больных". А это непросто скажу я вам. Ведь раньше они назывались "здоровыми" В Украину из США доставлены лекарства от COVID-19 Bamlanivimab и Etesevimab на $20 млн, - посольство - Цензор.НЕТ 836
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05.09.2021 01:10 Відповісти
таки задумался . было лечение ОРЗ .ОРВи выработанное десятилетиями практики . а теперь этих заболеваний просто нет - все они диагностируются как ковид о чём предупреждал ещё создатель этого теста .соответственно и лечение идёт от хрен пойми чего. хрен пойми как .таки ещё странно как то у нас вакцинируют ; во всём мире есть противопоказания для вакцинации . а у нас в стране только одно температура выше 38.5
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05.09.2021 11:35 Відповісти
Что за чушь? Никто не ставит диагноз "Ковид-19" без положительного теста ПЦР, а никакая обычная ОРВИ не даст такого ПЦР.
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05.09.2021 12:55 Відповісти
вы есть откуда такой интересный ? в Португалии судом этот тест определён как фейковый дающий 96% ложно положительных ответов . можете почитать самого создателя пцр теста Кэри Муллиса который возмущался тем . что тест не для этого создавался и применение его для диагностики короны бред. кстати и на аденовирусы он также даёт положительный ответ
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05.09.2021 13:45 Відповісти
Уже смешно) Можно ссылочку на решение суда? )

По поводу второго бредового фейка, про Керри Муллиса, вот цитатка:

"Керри Муллис, который изобрел метод «полимеразной цепной реакции», не говорил, что ПЦР-тестирование не стоит применять для выявления вирусов. Происхождение этого фейка прослеживается с неточного, выборочного цитирования статьи о ВИЧ и СПИД 1996 года, написанной даже не Муллис, а Джон Лауритсен. Впрочем, Лауритсен не утверждает, что ПЦР-тесты не могут выявлять вирусы.
Зато Лауритсен уточняет, что ПЦР-тест идентифицирует вещества качественно, а не определяет их количество «ПЦР-тесты могут выявлять генетическую последовательность вирусов, а не сами вирусы». Речь идет о том, что тесты на вирусную нагрузку не подсчитывают количество вирусов в крови, а обнаруживают только белки вирусов.
Тезис о том, что положительный результат ПЦР-теста может означать наличие любого другого вируса, тоже не соответствует действительности. ПЦР-тест определяет наличие ДНК или РНК конкретного вируса, то есть его генетический материал. Именно это позволяет отличить SARS-CoV-2 от других вирусов."
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05.09.2021 14:08 Відповісти
вы опять тянете цитаты с вокса . тогда приводите и это - с тестом ПЦР вы можете найти всё . что угодно у кого угодно . Кэри Муллис .а насчёт суда в Потругалии 11.11.2020г. апелляционный суд Лиссабона . да предупреждаю сразу что вокс который вы ********** и это решение пытается перекрутить когда другие просто пытаются рассказать что судьи ошиблись .
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05.09.2021 17:39 Відповісти
Вот же нечем Вам заняться, распространять бредовые антинаучные фейки)
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05.09.2021 18:23 Відповісти
Вам дай волю - Вы и вич-инфицированных отнесли бы к здоровым и больных гепатитом С и с массой других заболеваний в фазе ремиссии.
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05.09.2021 11:35 Відповісти
Сначала надо пройти растаможку
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05.09.2021 10:11 Відповісти
9000 грн. флакон!!! Сколько же он будет стоить в больнице? Тыщ 20 по минимуму. Лечитесь на здоровье!!! В Украину из США доставлены лекарства от COVID-19 Bamlanivimab и Etesevimab на $20 млн, - посольство - Цензор.НЕТ 5088
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05.09.2021 01:03 Відповісти
Помри багатим.
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05.09.2021 01:43 Відповісти
Багаті теж плачуть, камбєк 90-ті
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05.09.2021 01:49 Відповісти
Ви вважаєте, що у всіх є по 20 тисяч в заначці? А якщо це родина, захворіє не один.
А з урахуванням "кінця епохи бідності" для "мудрого" наріду?
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05.09.2021 11:17 Відповісти
Якщо у людини буде альтернатива - заплатити 9 чи 20 тисяч і після цього очухатися або за місяць перебування у реанімації віддати 200 тисяч і 50/50 ? Яка Вам заначка ближча до вподоби ?
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05.09.2021 19:22 Відповісти
" Якщо у людини буде ...". А, якщо, немає?
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05.09.2021 19:49 Відповісти
А що простіше ,якщо немає, - десь віднайти двадцять тисяч чи двісті ? Чи Ви за принципом "акакаяразніца " ?
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05.09.2021 20:34 Відповісти
Якщо ви вважаєте, що я проти ліків, то ви помиляєтесь. Я констатую факт того, що у багатьох людей немає цих грошей і вхяти їх ніде. І чим далі, тим буде гірше. Враховуючи те, як зебіли намагаються вичалити з людей останні крихти. "Епоха бідності скінчилась" ...
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05.09.2021 20:45 Відповісти
Ми можемо так нескінченно з Вами у двох полемізувати про відсутність коштів , у кожного своя правда , але ці ліки дають надію тоді коли вона вже була втрачена ........ без них .......
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05.09.2021 20:48 Відповісти
новая тема? лекарства а не вакцина... шото это прошло никак...
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05.09.2021 01:30 Відповісти
"Благотворительному фонду Евгения Пивоварова"

Многая лета!
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05.09.2021 01:41 Відповісти
"Слуга із наріда"
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05.09.2021 11:20 Відповісти
Це ліки для тих хто у ампулі з вакциною розгледів чіп від Гейтса і "пішов в отказ" , а потім попав у реанімацію і вимагає щоб його за добу з того світу на цей витягли ........
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05.09.2021 20:36 Відповісти
со ссылкой на facebook-страницу Посольства Украины в США.
Обдурили дурака на сторинці фейсбукА.
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05.09.2021 01:38 Відповісти
Цілий день був вихідний. Востаннє, 24.08.
Мусять надолужити.
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05.09.2021 01:49 Відповісти
Благодарить надо, а не зраду искать.
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05.09.2021 01:54 Відповісти
за что благодарить? Эти лекарства даже сертификацию не прошли. Лучше мел в таблетках принять и то больше пользы.
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05.09.2021 02:03 Відповісти
Дехто озолотяться на цих ліках. Цікаво, яку ціну на ці ліки задеруть наші медичні корупціонери?
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05.09.2021 02:11 Відповісти
Сами купить мы уже видимо не в состоянии , потому и отношение к нам как к банановым республикам.
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05.09.2021 02:16 Відповісти
Ну почему. Германия вон купить в состоянии. Хотела купить миллион доз. Но продали 200 тысяч, так как фирма-производитель считает, что есть социальная ответственность бизнеса, и поэтому поставляет лекарство не только богатым, но и тем, кто нуждается в лекарствах, но закупить в нужных количествах не может. А в Польше, например, в начале эпидемии
и оптовики,и торговые сети-ритейлеры снизили до себестоимости цены на фрукты, одновременно введя ограничение по количеству "в одни руки", чтобы дать населению больше витаминов и отсечь перекупщиков. Так бизнес проявил социальную ответственность. Учиться надо такому.
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05.09.2021 02:28 Відповісти
че ты лепишь, мико, забери это фуло фармацевное себе домой и там лечи своих котов, лечить тут никого не надо. Или в детсад сходи.
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05.09.2021 02:43 Відповісти
А сколько доз при этом купила Украина ? Ноль и даже не пыталась купить это лекарство , по тому не надо путать божий дар с яичницей. И наш бизнес не когда в жизни не думал о социальной ответственности , их интересует сегодня по максимому рубануть бабла , бо завтра придет новая власть и отожмет все на хрен , в отличии от Польши где такое невозможно априори.
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06.09.2021 12:03 Відповісти
В марте чехи тестировали и шо? рекомендация CHMP подтверждает выводы собственного исследования компании об эффективности препарата. «Мы надеемся, что это мнение ускорит оценку и одобрение, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов, где Lilly готова предоставить упаковку по значительно сниженной цене или бесплатно».
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05.09.2021 03:18 Відповісти
Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Revokes Emergency Use Authorization for Monoclonal Antibody Bamlanivimab
Alternative monoclonal antibody therapies authorized to treat patients with COVID-19 remain available

Immediate Release: April 16, 2021
Based on its ongoing analysis of emerging scientific data, specifically the sustained increase of SARS-CoV-2 viral variants that are resistant to bamlanivimab alone resulting in the increased risk for treatment failure, the FDA has determined that the known and potential benefits of bamlanivimab, when administered alone, no longer outweigh the known and potential risks for its authorized use. Therefore, the agency determined that the criteria for issuance of an authorization are no longer met and has revoked the EUA.
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05.09.2021 03:22 Відповісти
Канада:
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75503a-eng.php

Recalls and safety alerts

Bamlanivimab - Potential Risk of Treatment Failure Due to Circulation of Resistant SARS-CoV-2 Variants

April 28, 2021
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05.09.2021 03:27 Відповісти
https://www.fda.gov/media/145808/download

Frequently Asked Questions on the Emergency Use Authorization for Bamlanivimab and Etesevimab

On August 27, 2021, FDA reissued the Letter of Authorization for this EUA to include the following additional limitation on the authorized use for bamlanivimab and etesevimab, administered together: Bamlanivimab and etesevimab, administered together, are not authorized for use in states, territories, and U.S. jurisdictions in which the most recently published combined frequency of variants resistant to bamlanivimab and etesevimab exceeds 5%. Health care providers should review travel and contact history from two weeks prior to infection. People who have traveled to, resided in, or had close contact with an infected individual from an area where the frequency of resistant variants to bamlanivimab and etesevimab exceeds 5% should not receive bamlanivimab and etesevimab.

Q. Are bamlanivimab and etesevimab approved by the FDA to treat COVID-19?
A. No. They are not currently FDA-approved to treat any diseases or conditions, including COVID-19. Bamlanivimab and etesevimab are investigational drugs.

А про ці речі ті, хто це узгоджував, в курсі ?
Українські пацієнти теж будуть поінформовані і нададуть згоду на тестування на собі, згідно закону ?
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05.09.2021 03:34 Відповісти
Враховуючи факт, шо люди з групи ризику з діагнозом ковідла підлягають обов'язковій шпиталізації, де і застосовуватиметься препарат - цілком вірогідно, бо вони чи родичі підписують договір з лікарнею. Ну, а в договорі ти згоден на все.
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05.09.2021 07:39 Відповісти
Ні, там написано, що шпиталізованим його не можна. В документі - 6 сторінок, питання - відповіді.

Use in Patients Who Are Hospitalized or Who Require Oxygen Due to COVID-19
Bamlanivimab and etesevimab are not authorized for use in patients: ці препарати не дозволені
- who are hospitalized due to COVID-19, OR - для госпіталізованих через ковід
- who require oxygen therapy due to COVID-19, OR - тих, кому потрібна киснева терапія (ковід)
- who require an increase in baseline oxygen flow rate due to COVID-19 in those on chronic oxygen therapy due to underlying non-COVID-19 related comorbidity. - тих, кому потрібно підвищення рівня кисню (ковід)
• Treatment with bamlanivimab and etesevimab has not been studied in patients hospitalized due to COVID-19. - дія цих препаратів не вивчалася на госпіталізованих через ковід

Monoclonal antibodies, such as bamlanivimab and etesevimab, may be associated with worse clinical outcomes when administered to hospitalized patients with COVID-19 requiring high flow oxygen or mechanical ventilation. - вони можуть асоціюватися з гіршими клінічними результатами при застосуванні до пацієнтів з ковідом, які потребують високопотокової оксигенної терапії або механічної вентиляції.
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05.09.2021 08:15 Відповісти
В такому разі - дійсно експеримент.
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05.09.2021 08:32 Відповісти
А почему на 20 млн. А не миллиардов. Он есть в свободной продаже? В какой стране дайте ссылку.
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05.09.2021 03:22 Відповісти
Как сознательный гражданин Украины вангую:
1. Препарат испытывают, поэтому в богатенькие страны не дают, шоб не влететь на бабки.
2. Украинские врачи Изя и Шмуля договорились как нагреть богатеньких хохлов.
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05.09.2021 07:41 Відповісти
Им фарм компания платит за испытание. А преподносят как будто озолотили. Но человека должны предупредить, что он участвует в эксперименте
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05.09.2021 08:21 Відповісти
А "хохли"? Це хто ? Твої сусіди по койці на підорашці?
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05.09.2021 08:56 Відповісти
А ты думаешь шо например судья, которая держала в СИЗО Рифмастера и Кузьменко - украинка? И я уверен, шо она не бедная. Усьок об чем я?
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05.09.2021 18:03 Відповісти
Тому хто "доходить " у реанімації уже глибоко пох@ю що там на ньому будуть тестувати , а рідні у яких з"явиться надія залишити бідолаху на цьому світі погодяться на все он "богатенькі хохли " , бо українцями їх назвати язик не повертається , рік тому як у перших рядах після курортів ковід зачепили лайно сьобали ложками щоб тільки життя зберегти і нічого , тепер іржуть як коні
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05.09.2021 20:45 Відповісти
Поэтому и прислали препарат в страну, где выбрали Зеленского! Заплатят и в тридорога за этот фуфломицин с Брайтона. Он в Индии в разгар эпидемии продавали баллоны с воздухом, перекрашенные в синий цвет как баллоны с кислородом.
Самая низшая каста музыкантов после лабухов - жмуры. Те, кто зарабатывает играя на похоронах. И фармацевты с гробокопателями туда же - они и для мертвых таблеточки продадут...
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06.09.2021 17:58 Відповісти
Просрочку привезли?)
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05.09.2021 08:12 Відповісти
Правильно. Навіщо пацюків з нью-йоркської підземки труїти дослідами, якщо є українські жебраки? Так і досліди будуть більш точними
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05.09.2021 08:49 Відповісти
Как бывший медик и медицинский журналист ни в коем случае не буду пить эти непонятные хим. соединения и родным буду запрещать. Если шо то непонятно с мед.препаратами их любят раздавать в третьи страны всякие "добрые" фонды. Нужна незеватсимая экспертиза , только ж где ее найти в державних корридорах
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05.09.2021 09:01 Відповісти
Кого лечил? Какая была специализация?
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05.09.2021 09:38 Відповісти
Психиатрия
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05.09.2021 09:57 Відповісти
Тогда понятно.😁
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05.09.2021 10:33 Відповісти
Что тебе понятно? Ты пустое место. Выскажи хоть одну(одну) мысль самостоятельую не почерпнутуюив медиа а свою, потом будем мерятьс. А пока тебе похоже нечем меряться.
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06.09.2021 22:10 Відповісти
бывший медик. бывший. забудь.
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05.09.2021 09:49 Відповісти
Антиваксерам не колоть. Опасно. Лекарство не прошло всех испытаний.
Через 5-ть лет, можно. Если они доживут.😀
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05.09.2021 09:36 Відповісти
У вас "смешались в кучу кони, люди" . Секта антивакцинаторов отдельно, а стремная химия от "добрых" фондов это совсем другое. И честно, надо быть полным идиотом и совершенно не видеть реальности, чтобы повестись на стремные подачки от циничного и жестлкого фарм.рынка
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05.09.2021 10:04 Відповісти
А чем скажите на милость бывший врачь вы людей лечили, самовнушением и йогой или лекарствами от такого "стремного" и "жестокого" фармрынка?
И о какой куче вы речь ведете? Я упомянул антивакцинаторов. Если вы куча, то ... Звыняйте.😁
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05.09.2021 10:37 Відповісти
А чего скажите на милость я должен расписывать тут свою биографию? Чей Крым?
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06.09.2021 22:07 Відповісти
налетела всякая шушваль. и то им так и это не туда. так загибайтесь молча у себя в конуре. и не плюйтесь ядом и смрадом как попы средневековые.
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05.09.2021 13:24 Відповісти
ти схожий на бабцю, яка через інет купує туфтові біодобавки для вічної молодості, викидає купу грошей і рекламує цю туфту серед своїх сусідок. Ні, ну можеш купувати цю муйню і жерти її в своїй конурі.
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05.09.2021 20:31 Відповісти
 
 