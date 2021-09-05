В Україну із США доставили ліки проти COVID-19 Bamlanivimab і Etesevimab на $20 млн, - посольство. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
60 тисяч флаконів з ліками проти коронавірусу прибули з США в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Посольства України в США.
"За сприяння Посольства в Україну був доставлений гуманітарний вантаж зі США, який надано американською благодійною організацією Direct Relief. Останні домовленості щодо отримання даного гуманітарного вантажу були узгоджені під час візиту Президента України до США.
Вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab та Etesevimab, що використовуються против COVID-19. Загальна вартість вантажу сягає 20 млн долларів США. Ліки рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику переходу у важку форму, - зазначили в посольстві.
"Вантаж у вигляді 60 тис флаконів лікарських препаратів надалі буде проходити розмитнення та транспортування у 24 області України. У цьому ми хочемо висловити окрему подякую "Благодійному фонду Євгена Пивоварова", який допомагатиме в усіх процедурах. Розподіл ліків координується Міністерством охорони здоров‘я України", - додали в посольстві.
Як уточнюється, громадська неприбуткова організація Direct Relief базується в американському штаті Каліфорнія. Вона працює в 60 країнах світу.
Будь ласка, зачекайте...
По поводу второго бредового фейка, про Керри Муллиса, вот цитатка:
"Керри Муллис, который изобрел метод «полимеразной цепной реакции», не говорил, что ПЦР-тестирование не стоит применять для выявления вирусов. Происхождение этого фейка прослеживается с неточного, выборочного цитирования статьи о ВИЧ и СПИД 1996 года, написанной даже не Муллис, а Джон Лауритсен. Впрочем, Лауритсен не утверждает, что ПЦР-тесты не могут выявлять вирусы.
Зато Лауритсен уточняет, что ПЦР-тест идентифицирует вещества качественно, а не определяет их количество «ПЦР-тесты могут выявлять генетическую последовательность вирусов, а не сами вирусы». Речь идет о том, что тесты на вирусную нагрузку не подсчитывают количество вирусов в крови, а обнаруживают только белки вирусов.
Тезис о том, что положительный результат ПЦР-теста может означать наличие любого другого вируса, тоже не соответствует действительности. ПЦР-тест определяет наличие ДНК или РНК конкретного вируса, то есть его генетический материал. Именно это позволяет отличить SARS-CoV-2 от других вирусов."
А з урахуванням "кінця епохи бідності" для "мудрого" наріду?
Многая лета!
Обдурили дурака на сторинці фейсбукА.
Мусять надолужити.
и оптовики,и торговые сети-ритейлеры снизили до себестоимости цены на фрукты, одновременно введя ограничение по количеству "в одни руки", чтобы дать населению больше витаминов и отсечь перекупщиков. Так бизнес проявил социальную ответственность. Учиться надо такому.
Alternative monoclonal antibody therapies authorized to treat patients with COVID-19 remain available
Immediate Release: April 16, 2021
Based on its ongoing analysis of emerging scientific data, specifically the sustained increase of SARS-CoV-2 viral variants that are resistant to bamlanivimab alone resulting in the increased risk for treatment failure, the FDA has determined that the known and potential benefits of bamlanivimab, when administered alone, no longer outweigh the known and potential risks for its authorized use. Therefore, the agency determined that the criteria for issuance of an authorization are no longer met and has revoked the EUA.
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75503a-eng.php
Recalls and safety alerts
Bamlanivimab - Potential Risk of Treatment Failure Due to Circulation of Resistant SARS-CoV-2 Variants
April 28, 2021
Frequently Asked Questions on the Emergency Use Authorization for Bamlanivimab and Etesevimab
On August 27, 2021, FDA reissued the Letter of Authorization for this EUA to include the following additional limitation on the authorized use for bamlanivimab and etesevimab, administered together: Bamlanivimab and etesevimab, administered together, are not authorized for use in states, territories, and U.S. jurisdictions in which the most recently published combined frequency of variants resistant to bamlanivimab and etesevimab exceeds 5%. Health care providers should review travel and contact history from two weeks prior to infection. People who have traveled to, resided in, or had close contact with an infected individual from an area where the frequency of resistant variants to bamlanivimab and etesevimab exceeds 5% should not receive bamlanivimab and etesevimab.
Q. Are bamlanivimab and etesevimab approved by the FDA to treat COVID-19?
A. No. They are not currently FDA-approved to treat any diseases or conditions, including COVID-19. Bamlanivimab and etesevimab are investigational drugs.
А про ці речі ті, хто це узгоджував, в курсі ?
Українські пацієнти теж будуть поінформовані і нададуть згоду на тестування на собі, згідно закону ?
Use in Patients Who Are Hospitalized or Who Require Oxygen Due to COVID-19
• Bamlanivimab and etesevimab are not authorized for use in patients: ці препарати не дозволені
- who are hospitalized due to COVID-19, OR - для госпіталізованих через ковід
- who require oxygen therapy due to COVID-19, OR - тих, кому потрібна киснева терапія (ковід)
- who require an increase in baseline oxygen flow rate due to COVID-19 in those on chronic oxygen therapy due to underlying non-COVID-19 related comorbidity. - тих, кому потрібно підвищення рівня кисню (ковід)
• Treatment with bamlanivimab and etesevimab has not been studied in patients hospitalized due to COVID-19. - дія цих препаратів не вивчалася на госпіталізованих через ковід
Monoclonal antibodies, such as bamlanivimab and etesevimab, may be associated with worse clinical outcomes when administered to hospitalized patients with COVID-19 requiring high flow oxygen or mechanical ventilation. - вони можуть асоціюватися з гіршими клінічними результатами при застосуванні до пацієнтів з ковідом, які потребують високопотокової оксигенної терапії або механічної вентиляції.
1. Препарат испытывают, поэтому в богатенькие страны не дают, шоб не влететь на бабки.
2. Украинские врачи Изя и Шмуля договорились как нагреть богатеньких хохлов.
Самая низшая каста музыкантов после лабухов - жмуры. Те, кто зарабатывает играя на похоронах. И фармацевты с гробокопателями туда же - они и для мертвых таблеточки продадут...
Через 5-ть лет, можно. Если они доживут.😀
И о какой куче вы речь ведете? Я упомянул антивакцинаторов. Если вы куча, то ... Звыняйте.😁