Українського воїна поранено в результаті російського обстрілу. За минулу добу ворог двічі порушив режим "тиші", - ООС
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За минулу добу, 4 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Біля Золотого-3 противник здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – тяжкий.
На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Станом на 7 годину ранку, 5 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Будь ласка, зачекайте...
Знову поранений військовий у важкому стані.
Просто вже зла більше нема на це все дивитися.
6 узгоджень треба, так, щоб дозвіл на відкриття вогню отримати ? І у штаб дзвонити ?
Одужуй, друже.
горіть у пеклі москалі (с).... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата