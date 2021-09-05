Українського воїна поранено в результаті російського обстрілу. За минулу добу ворог двічі порушив режим "тиші", - ООС

За минулу добу, 4 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Біля Золотого-3 противник здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – тяжкий.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 5 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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