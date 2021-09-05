В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 1 379 нових випадків зараження, 407 осіб одужали
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
За минулу добу, 4 вересня 2021 року, в Україні зафіксовано 1379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 102 медпрацівників - 28).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 899 осіб;
летальних випадків – 17;
одужало – 407 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 16 146 осіб,
методом ІФА – 2 788 осіб,
експрес-тестами – 16 011 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 297 534 особи;
одужало – 2 212 720 осіб;
летальних випадків – 53 983;
проведено ПЛР-тестувань – 12 097 306.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144), м. Київ (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях", - додали в МОЗ.
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