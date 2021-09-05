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В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 1 379 нових випадків зараження, 407 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 1 379 нових випадків зараження, 407 осіб одужали

За минулу добу, 4 вересня 2021 року, в Україні зафіксовано 1379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 102 медпрацівників - 28).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 1 379 нових випадків зараження, 407 осіб одужали 01 госпіталізовано – 899 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 1 379 нових випадків зараження, 407 осіб одужали 01 летальних випадків – 17;

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 1 379 нових випадків зараження, 407 осіб одужали 01 одужало – 407 осіб.

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 1 379 нових випадків зараження, 407 осіб одужали 01 методом ПЛР – 16 146 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 1 379 нових випадків зараження, 407 осіб одужали 01 методом ІФА – 2 788 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 1 379 нових випадків зараження, 407 осіб одужали 01 експрес-тестами – 16 011 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 1 379 нових випадків зараження, 407 осіб одужали 01 захворіло – 2 297 534 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 1 379 нових випадків зараження, 407 осіб одужали 01 одужало – 2 212 720 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 1 379 нових випадків зараження, 407 осіб одужали 01 летальних випадків – 53 983;

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 1 379 нових випадків зараження, 407 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 12 097 306.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144), м. Київ (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях", - додали в МОЗ.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 167 489 осіб, усього - 5 548 621, - МОЗ
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Люди, которые в период пандемии не носят маски, подобны женщинам легкого поведения - и сами заразу со всех собирают, и всем раздают.
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05.09.2021 08:32 Відповісти
Вроде бы выборочно сделали анализ больных, которые лежат в больнице в Украине- почти все Дельта.
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05.09.2021 08:52 Відповісти
вроде бы дельта в сто раз заразней чем "регулярный" микроб, так шо либо статистика похожа на Путина(настолько же жалкая), либо "шото одно из двух".
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05.09.2021 09:14 Відповісти
30 августа

749 new cases and 18 new deaths in Ukraine [source]

3 сентября
2,693 new cases and 45 new deaths in Ukraine [source]

За пять дней рост более, чем в три раза.
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05.09.2021 09:36 Відповісти
 
 