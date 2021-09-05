В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 1 379 нових випадків зараження, 407 осіб одужали

За минулу добу, 4 вересня 2021 року, в Україні зафіксовано 1379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 102 медпрацівників - 28).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 899 осіб;

летальних випадків – 17;

одужало – 407 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 16 146 осіб,

методом ІФА – 2 788 осіб,

експрес-тестами – 16 011 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 297 534 особи;

одужало – 2 212 720 осіб;

летальних випадків – 53 983;

проведено ПЛР-тестувань – 12 097 306.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144), м. Київ (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях", - додали в МОЗ.

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