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Племінниця Трампа: Дядя "не був вражений" ні Макроном, ні Меркель і більшого значення надавав думці Путіна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Племінниця Трампа: Дядя

Племінниця колишнього президента США Дональда Трампа - Мері Трамп поділилася з журналістами поглядами свого дядька на лідерів інших країн. За її словами, думка президента РФ Володимира Путіна була важливою для ексглави Білого дому.

Про це пише Business Insider, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК -Україна.

За її словами, Трамп "не був вражений" ні президентом Франції Еммануелем Макроном, ні канцлером Німеччини Ангелою Меркель і більшого значення надавав думці російського лідера Володимира Путіна. Також важливішою для американського президента була думка північнокорейського диктатора Кім Чен Ина.

Мері Трамп додала, що таке ставлення до людей "типово для людини, яку вона знала все своє життя".

"Він звеличує будь-кого, хто ставить його самого на п'єдестал. Неважливо, наскільки це погана людина", - сказала вона.

За її словами, у Трампа є схильність підлещуватися перед деспотами. Наприклад, він розхвалював талібів як "хороших борців" і "великих перемовників". Мері процитувала часте висловлювання свого дядька:"по обидва боки є хороші люди".

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Видання нагадало, як у квітні 2020 року Трамп висловлювався про Путіна і Кім Чен Ина: "я відмінно порозумівся з президентом Путіним. Він мені сподобався. Я йому сподобався... (Кім Чен Ин) пише мені листи. Він мені подобається. Я йому подобаюся".

Нагадаємо, напередодні експрезидент США Дональд Трамп заявив про себе після захоплення влади в Афганістані талібами. Він закликав чинного президента Джо Байдена піти у відставку.
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Топ коментарі
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Племянница Трампа: Дядя "не был впечатлен" ни Макроном, ни Меркель и большее значение придавал мнению Путина - Цензор.НЕТ 5854 Племянница Трампа: Дядя "не был впечатлен" ни Макроном, ни Меркель и большее значение придавал мнению Путина - Цензор.НЕТ 884
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05.09.2021 08:37
+26
Хто-б дивувався?! Адже Трамп - як керівник корпорації, практикував саме авторитаризм І А від "авторитаризму" до "путінізму" - один крок : від авторитаризму в рамках корпорації до авторитаризму в рамках держави Саме його американці і не дали Трампу зробить…
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05.09.2021 08:38
+24
Просто у неё дядя-мудак.
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05.09.2021 08:43
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Мастурбатор слів! Яке ж ти кончене! Племінниця Трампа: Дядя "не був вражений" ні Макроном, ні Меркель і більшого значення надавав думці Путіна - Цензор.НЕТ 5339
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05.09.2021 16:47 Відповісти
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05.09.2021 16:55 Відповісти
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05.09.2021 22:30 Відповісти
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