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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Денісова (874) Крим (12752) окупація (5814) омбудсмен (388) кримські татари (1969)

Понад 50 кримських татар затримані вчора під час протесту. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, і допитують без адвокатів, - Денісова. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вчора понад 50 кримських татар були затримані під час протестів проти незаконних обшуків і затримань в окупованому Криму.

Про це повідомила на своїй сторінці в  фейсбуці уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Протестуючи проти незаконних обшуків та затримань, родичі та небайдужі співгромадяни вийшли до будівель "Управління ФСБ по Республіці Крим і м. Сімферополь". Як наслідок – понад 50 кримських татар затримано. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, б’ючи по нирках, та відвезли до різних відділень поліції в тимчасово окупованому Криму, де їх допитують без доступу адвокатів", - підкреслює Денісова.

За її інформацією, серед затриманих - двоє журналістів Кримської солідарності Айдер Кадиров та Нурі Абдурашитов, голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедля і член Меджлісу кримськотатарського народу Леммар Юнусов, колишній політв'язень, фигурант "у справі Веджіє Кашка" Казим Аметов.

"Своїми діями так звані "правоохоронці" порушили презумпцію невинуватості, права на свободу, особисту недоторканність та правову допомогу. Без злагоджених дій України та міжнародних партнерів — із затриманих сьогодні громадян України вчергове зроблять "злочинців" за сфабрикованими справами", - пише вона.

Денісова також закликала  міжнародну спільноту застосувати всі можливі важелі впливу на країну-агресора, аби припинити репресії стосовно корінного населення Криму.

Як повідомлялося, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю. Протестуючи проти затримань, родичі і небайдужі співгромадяни вийшли до будівель "Управління ФСБ по Республіці Крим і м. Сімферополь".
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Топ коментарі
+5
задерживайте в ответ тут, русских активистов, постящих в сетях, судите по статье сепаратизм, закрывайте каналы, у них куча недвижимости тут, "русские дома" и прочие матрешки..учить надо???
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05.09.2021 09:24
+2
Повторюється історія 1944 року. Їх витіснять/вивезуть звідти.
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05.09.2021 09:03
+2
русофашисти просто виконують свою повсякденну і мерзенну роботу.
може колись було інакше? змінювалися лише методи і форми геноциду, до слова - до свого народонаселення відношення майже таке саме.
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05.09.2021 09:33
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Правила форума Рада форумчан
рф автоматично визнало все населення окупованого Криму громадянами рф, якщо людина протягом якось невеликого терміну (який вже сплив) не доведуть приналежність до громадянства іншої країни. До того ж не_громадянам рф в Криму складно влаштовуватись на роботу і є проблеми з отриманням пенсій
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05.09.2021 09:03 Відповісти
Повторюється історія 1944 року. Їх витіснять/вивезуть звідти.
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05.09.2021 09:03 Відповісти
Свыше 50 крымских татар задержаны вчера в ходе протеста. Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу и допрашивают без адвокатов, - Денисова - Цензор.НЕТ 7341 Свыше 50 крымских татар задержаны вчера в ходе протеста. Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу и допрашивают без адвокатов, - Денисова - Цензор.НЕТ 7285
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05.09.2021 09:13 Відповісти
задерживайте в ответ тут, русских активистов, постящих в сетях, судите по статье сепаратизм, закрывайте каналы, у них куча недвижимости тут, "русские дома" и прочие матрешки..учить надо???
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05.09.2021 09:24 Відповісти
охметов не давал разрешения кловану,
он его послал олией торговать
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05.09.2021 09:39 Відповісти
у мисюски колонии строгого режима пустые стоят ! Понад 50 кримських татар затримані вчора під час протесту. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, і допитують без адвокатів, - Денісова - Цензор.НЕТ 9992
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05.09.2021 17:36 Відповісти
русофашисти просто виконують свою повсякденну і мерзенну роботу.
може колись було інакше? змінювалися лише методи і форми геноциду, до слова - до свого народонаселення відношення майже таке саме.
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05.09.2021 09:33 Відповісти
Це не твій родич відкрив джерело води?Понад 50 кримських татар затримані вчора під час протесту. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу і допитують без адвокатів, - Денісова - Цензор.НЕТ 3094
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05.09.2021 09:45 Відповісти
Где их там много ? Их там 70 лет не было много .
Сталин их всех,пару миллионов вывез в вагонах . В 80- е годы их почти ноль было .Когда СССР распался в 1991 - татары стали возвращаться . За 30 лет вернулось всего 300 тысяч . А русских там миллионы в Крыму. И ты ещё кучти ,что к них нет возможности получить оружие .
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05.09.2021 11:43 Відповісти
"Сильна рука" по хребту і ніякий законів. Хто там в "кацапский мир" рветься?
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05.09.2021 11:27 Відповісти
Не дай бог опинитися під окупацією РуSSкава Міра. Там у людей нема ані прав, ані захисту. Доведено кацапами у Криму і на Донбасі.
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05.09.2021 15:54 Відповісти
було депортовано 191 044 кримських татар, а за даними самоперепису, проведеного Національним рухом кримських татар, - 423 100 Понад 50 кримських татар затримані вчора під час протесту. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, і допитують без адвокатів, - Денісова - Цензор.НЕТ 5451. Під час виселення і в перші роки після нього загинуло від 27 %, згідно з офіційними даними НКВС, до 46,2 % депортованих або від третини до приблизно половини народу !!!!!!!Понад 50 кримських татар затримані вчора під час протесту. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, і допитують без адвокатів, - Денісова - Цензор.НЕТ 5451
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05.09.2021 17:41 Відповісти
SVOBODA KRIMSKIM TATARAM! KRIM DONBASS - se UKRAINA. SLAVA UKRAINE SLAVA GEROYAM
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05.09.2021 17:54 Відповісти
рашистські нацисти з гестапо.
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07.09.2021 15:05 Відповісти
 
 