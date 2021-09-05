Кабмін має намір спростити умови роботи підприємців. Група з дерегуляції вже скасувала 1636 документів, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Кабінет Міністрів активізує роботу в сфері дерегуляції для спрощення умов роботи підприємців.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже маємо перші результати роботи міжрегіональної групи з дерегуляції: переглянуто більше ніж 3,5 тисячі регуляторних актів, з яких було скасовано ледь не половину – 1636 документів", - зазначив глава уряду.
За його словами, це акти, які були пов’язані з регіональною специфікою і обтяжували роботу підприємцям.
"На цьому тижні створили міжвідомчу робочу групу, яка до кінця року має показати аналогічний результат та прибрати сотні штучних бар’єрів для роботи українського бізнесу", - пише Шмигаль.
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