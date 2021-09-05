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Кабмін має намір спростити умови роботи підприємців. Група з дерегуляції вже скасувала 1636 документів, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Кабмін має намір спростити умови роботи підприємців. Група з дерегуляції вже скасувала 1636 документів, - Шмигаль

Кабінет Міністрів активізує роботу в сфері дерегуляції для спрощення умов роботи підприємців.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже маємо перші результати роботи міжрегіональної групи з дерегуляції: переглянуто більше ніж 3,5 тисячі регуляторних актів, з яких було скасовано ледь не половину – 1636 документів", - зазначив глава уряду.

За його словами, це акти, які були пов’язані з регіональною специфікою і обтяжували роботу підприємцям.

"На цьому тижні створили міжвідомчу робочу групу, яка до кінця року має показати аналогічний результат та прибрати сотні штучних бар’єрів для роботи українського бізнесу", - пише Шмигаль.

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Топ коментарі
+8
Від зелені нічого доброго не чекай.
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05.09.2021 09:21
+7
По этому , кассовые аппараты с 1 января каждому предпринимателю, для удобства😀
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05.09.2021 09:28
+7
Вже 30 років спрощують і спрощують. Скоро працювати не буде кому.
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05.09.2021 09:58
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Найкоротший през обіцяв щось подібне на своїй інавгурації, коли навішував локшину на вуха про свою країну мрій.
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05.09.2021 09:07 Відповісти
как раз наоборот. это чучело до выборов обещало, что всем нужно поставить рка, даже тем, кто торгует помидорами на рынке, но пока об этом нельзя говорить, а то за нас не проголосуют.
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05.09.2021 11:53 Відповісти
FOP RIP
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05.09.2021 09:13 Відповісти
Подозрительно
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05.09.2021 09:15 Відповісти
Від зелені нічого доброго не чекай.
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05.09.2021 09:21 Відповісти
Слова хорошие, но не верю больше.
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05.09.2021 09:25 Відповісти
По этому , кассовые аппараты с 1 января каждому предпринимателю, для удобства😀
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05.09.2021 09:28 Відповісти
Точно. Тварі. Ще й під час докдаунів.
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05.09.2021 09:59 Відповісти
охметов с зеленским и без кассового аппарата управляются неплохо
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05.09.2021 10:23 Відповісти
Да сколько ж можно? Упрощать.
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05.09.2021 09:29 Відповісти
А теперь, Юрий Бенедиктович позаботится о предпринимателях Кабмин намерен упростить условия работы предпринимателей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5299
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05.09.2021 09:32 Відповісти
Охметовская ПАДАЛЬ с Зеленским во главе уже упростила
торговлю олией
МРАЗИ ЗАСЕДАЮЩИЕ В КИЕВЕ
заботятся о том, как выгнать из Украины побольше лохов
чтобы спокойно дерибанить землю и ресурсы
СЛУГИНАРОДА - ОТБРОСЫ
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05.09.2021 09:44 Відповісти
звиздят как дышат! малый и средний бизнес как всегда будет в пролете а алигархат будет еще больше рубить капусту!
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05.09.2021 09:46 Відповісти
Вже 30 років спрощують і спрощують. Скоро працювати не буде кому.
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05.09.2021 09:58 Відповісти
Всі підприємці напояглись. Коли ЗЕшмигалі годують про "покращення* в якійсь сфері - треба тікати.
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05.09.2021 09:58 Відповісти
Группу они создали,зарплаты,премии,авто s класса,шоферы,охрана,секретутки,эти еще как упростят жизнь предпринимателям-налогоплательщикам.Нужно снижать налоги,увольнять всех проверяльщиков-взяточников,лишать их права внесудебной расправы с бизнесом,группа - это чисто блеф.
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05.09.2021 10:10 Відповісти
Влада тільки грабує громадян, це факт, адже податки необгрунтовані віддачею та економічним ефектом, а виродки поліція кришує виродків можливо тому що то їх родичі
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05.09.2021 10:12 Відповісти
 
 