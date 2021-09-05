За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
69 260 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 4 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 20 430 людей, повністю імунізовані - 48 830 людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Також повідомляється, що протягом минулої доби працювали:
-587 мобільних бригад,
- 1 642 пункти щеплення;
- 365 центрів вакцинації.
"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 569 051 людину, з них отримали одну дозу – 5 569 049 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 178 665 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 747 714 щеплень", - уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.
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+7 Привет
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Будь ласка, зачекайте...
Від самого початку кампанії вакцинації проти COVID-19 в Україні було чимало скептиків і противників щеплення проти коронавірусу. Антивакцинальні настрої панували всюди і від самого старту загальмували темпи вакцинації. За даними соціологічного опитування Центру Разумкова, ще в березні цього року лише 29 відсотків українців готові були щепитися проти COVID-19, але в квітні таких було вже 40 відсотків. Тепер у МОЗ стверджують, що бажаючих вакцинуватися проти коронавірусу різко побільшало. "Бачу, що є попит на вакцинацію. За нашими оцінками та опитуваннями, 60 відсотків українців, дорослого населення, готові зробити щеплення добровільно і безоплатно", - цитує міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка видання "РБК Україна".
- Чому робітники протестують?
- Мадам! У них нема хліба, щоб годувать власних дітей!
- Нема хліба? Хай їдять тістечка...
А ти не задумувався над тим що навіть не весь медперсонал підготовлений до надання медпослуг та ведення документації у електронному вигляді? Ми сиділи заповнювали бланки вручну а потім медпрацівник їх переносив при нас у комп"ютер ! Це все одно що віник прив"язать до штанги пилососа!
А переваги прогресу я вже давно використовую - наприклад, комунальні плачу, не виходячи з квартири!
А врабочем коллективе нашел единомышленнико, подали заявку как рабочий коллектив и так получили прививку. Так что ситуацию в пунктах вакцинации я досконально не знаю. Жена, когда ходила в поликлиннику в середине августа, ждала в очереди 1,5 часа.
Что, по-товоему все умершие - 80-летние?
- Пиши "Коронавирус".
- Но доктор, у трупа 2 огнестрельных ранения и 4 ножевых?!
- ОК, пиши "Коронавирус на фоне сопутствующих заболеваний"
А вот как на самом деле
Примечание: лица с коронавирусной инфекцией COVID-19 могут умереть от других заболеваний или несчастных случаев; такие случаи не считаются смертями от COVID-19 и не должны быть учтены как таковые. В случае, если вы считаете, что COVID-19 усугубила последствия несчастного случая, вы можете записать COVID-19 в части 2 свидетельства. Пожалуйста, не забудьте указать род смерти и записать в части 1 точный вид несчастного случая или другой внешней причины.
Для мене люди, які гальмують або дискредитують побрехеньками боротьбу з ковідом з різних причин - або з бажання попетросянити про померлих від ковіду українців, або розпускати казочки про те, що померлі від ковіду у ЗСУ - то 80-річні робіники, це все - мої противники. Незважаючи навіть на той факт, що певна частина з них про свою дупу подбала і собі щеплення від ковіду зробили.
Странник Виртуальный d2c4d836
Fizko Kyiv
Ольга Панченко
Чому саме на цій гілці мають бути люди "які не те що виступили проти вакцинації, але хоча-б висловили альтернативний погляд"? Хто це по-Вашому?
Суперечка тобою затіяна незрозуміло для чого - "на голому місці" Це -два!
Я не бачу тут людей хто-б напряму виступав проти вакцинації чи критикував її необхідність - люди незгодні лише з твоїм "радикалізмом" у вирішенні поточних питань пов"язаних з її проведенням Це- три!
Тоді навіщо "горщики бить"?
Хоча "непонятливі" тут саме Ви.
Це ж Ви пряглися виручати Гонту, коли він почав бездоказово ставити під сумнів статистику по смертям від ковіду у ЗСУ. Тобто і його і Вас влаштовує такаі втрати. Що мені тут лайки ставити?
Моя дружина півжиття пропрацювала у Збройних силах - спочатку в Радянській армії, а потім - у ВСУ Але вона не була військовослужбовцем! Саме про це і писав Гонта А ти на нього напосів, як на "ворога народу"!!!
То хто ж "срач" розвів?
Гонта Київський
И все эти заболевания связаны именно с этиологией COVID-19? Все остальные болячки, связанные с пневмонией и вызываемые десятком других вирусов и бактерий просто исчезли. Ну где вас таких делают? Или вы на содержании и при исполнении?
05.09.2021 15:59
Мій товариш мав ослаблений організм після повернення з антарктичної експедиції - далося взнаки перебування в середовищі, де були відсутні хвороботворні мікроби і ослаб імунітет "Згорів" за тиждень Так от питання: "Хто в цьому винен? Ослаблений імунітет чи агресивний вірус? Крім того у нього була і гіпертонія Саме про це Гонта і написав А якщо хтось не зрозумів його епістолярного стилю, а сам "прямолінійний як удар сокири" , то в цьому оточуючі не винні!
Примечание: лица с коронавирусной инфекцией COVID-19 могут умереть от других заболеваний или несчастных случаев; такие случаи не считаются смертями от COVID-19 и не должны быть учтены как таковые. В случае, если вы считаете, что COVID-19 усугубила последствия несчастного случая, вы можете записать COVID-19 в части 2 свидетельства. Пожалуйста, не забудьте указать род смерти и записать в части 1 точный вид несчастного случая или другой внешней причины.
А Ви вважаєте, що так%
Доктор, что пишем в графе "Причина смерти"?
- Пиши "Коронавирус".
- Но доктор, у трупа 2 огнестрельных ранения и 4 ножевых?!
- ОК, пиши "Коронавирус на фоне сопутствующих заболеваний"
То хто з нас з смертей українців робить балаган?
Ваше "Що у людини могла буть купа хронічних болячок" має бути підтверджено записами в медичній картці. І які підстави вважати, що так багато військових мають купу хронічних хвороб? На кавовій гущі нагадали?
Знаєш як твоя поведінка тут називається? ""Усеруся , но не покорюся!"
Закінчуй! Надоїло мені для тебе "лікбез" військово-медичний читать!
А твої "вподобайки" мені - "до сраки"!!! Я за ними не ганяюся
А щодо "петросяновщини" - так в Європі найбільші карнавали проходили саме в період епідемій!!!
І ті , хто ходив зі "смурними мордами" (як ти), своєю долею нічим не відрізнялися від учасників карнавалу, що сміялися над хворобою...
Яр Холодний
Доктор, что пишем в графе "Причина смерти"?
- Пиши "Коронавирус".
- Но доктор, у трупа 2 огнестрельных ранения и 4 ножевых?!
- ОК, пиши "Коронавирус на фоне сопутствующих заболеваний"
05.09.2021 16:26
Це, як мінімум, моветон. Щоб там не казали про це у Вас дома.
І що - це справі допоможе?
А тобі (з урахуванням твоєї "упертості" ) до спеца варто звернуться "Заносить" тебе, я бачу серйозно!
І по цих реакціях визначається не тільки його психологічний стан, але й інші дані для експертних досліджень! На цьому, наприклад, базуються літературознавчі експертні дослідження, які визначають належність твору тому чи іншому автору
Це загальноприйнята практика у експертів цієї направленості усього світу на протязі останнього століття...
"Графома́ния (от греч. γράφω - писа́ть, чертить, изображать и греч. μανία - страсть, безумие, влечение) - патологическое стремление к многописательству, к сочинению произведений, претендующих на публикацию в литературных изданиях, псевдонаучных трактатов и т. п. Страдающий графоманией может сочинять «научные труды» в областях, в которых не разбирается, писать художественные произведения при полном отсутствии каких бы то ни было творческих способностей[1]. Написанное графоманами большей частью банально или даже бессмысленно по содержанию[2].
Одной из самых частых причин графомании некоторые исследователи называют гиперкомпенсацию комплекса неполноценности, а часть случаев - выражением бредовой или сверхценной идеи идентификации себя с выдающимся писателем[2].
Графомания встречается при некоторых формах шизофрении, паранойе, маниакальном и гипоманиакальном состояниях, и при других психических расстройствах[1]. При синдроме Кандинского - Клерамбо больные могут говорить, что их вынуждают много писа́ть некие внешние силы[2]. Графоманические тенденции нередки у сутяжных психопатов (при параноидном расстройстве личности)."
Саме це "сутяжництво" у твоїй писанині і проглядається - "вперся рогом" і довбеш одне й те саме і заспокоїться не можеш!
На, тримай.
Новина від 0/05/2021
19 у Києві та Київській області - цивільні працівники (14 вересня і 28 січня, 25-26 березня 2021 року, 28 березня, 29 березня, 31 березня, 13 квітня, 16 квітня, 18 квітня, 21 квітня, 26 квітня та 27 квітня, 5 травня) та державна службовиця (17 вересня), а також військовослужбовці (18 жовтня, 30 жовтня, 12 листопада, 10 грудня, 18 грудня);
12 у Львівській області - вісім цивільних працівників ЗСУ (16 квітня, 27 травня, 15 жовтня, 28 жовтня, 13 листопада, 15 грудня, 28 січня 2021 року, 28 березня), полковник медслужби Іван Гайда - начальник Львівського військового госпіталю, помер 18 червня); військовослужбовці, що померли 17 жовтня та 30 квітня, 4 травня 2021 року);
десять в Одеській області - цивільні працівники ЗСУ (31 жовтня, 11 листопада, 3 грудня 2020 року, 17 березня, 18 березня, 27 березня, 29 березня, 10 квітня, 2 травня, 5 травня 2021 року);
шість в Івано-Франківській області - чотири цивільні працівники (19 січня, 13 лютого, 29 березня, 8 квітня 2021 року), двоє військовослужбовців (16 вересня 2020 року і 22 лютого 2021-го);
п'ять у Харківській області - три військовослужбовці (17 листопада 2020 року, 9 квітня і 10 квітня) і два цивільні працівники (23 січня, 3 березня 2021 року);
п'ять у Хмельницькій області - три цивільних працівники (19 вересня, 6 листопада, 4 грудня 2020 року, 1 та 3 квітня 2021 року);
п'ять у Вінницькій області - цивільні працівники ЗСУ (9 грудня 2020 року, 4 березня і 6 березня, 22 березня, 18 квітня 2021 року);
чотири в Житомирській області - цивільні працівники (8 серпня 2020 року і 19 квітня 2021 року) і військовослужбовці (13 листопада та 9 травня);
два в Дніпропетровській області - цивільні працівники ЗСУ (4 листопада і 20 грудня);
три в Миколаївській області - військовослужбовець (17 листопада), цивільні працівники 9 квітня, 19 квітня та 30 квітня 2021 року);
два в Чернівецькій області - цивільний працівник (30 травня) та працівник ЗСУ (30 грудня);
два у Чернігівській області - цивільний працівник ЗСУ (4 грудня, 2 квітня 2021 року);
два в Херсонській області - два цивільні працівники ЗСУ (16 грудня та 24 січня 2021 року);
один у Закарпатській області - військовослужбовець (27 лютого);
один у Запорізькій області - цивільні працівники ЗСУ (6 жовтня);
один у Сумській області - військовослужбовець ЗСУ (24 грудня);
один миротворець зі складу місії ООН в ДР Конго (помер у Найробі, Кенія, 22 листопада);
один працівник ЗСУ у Полтавській області (10 березня 2021 року).
Вначале..."две прививки спасет вас от заражения"..
Потом .."ну не спасет...вы можете заболеть ..не не сильно"..
Теперь.." вы можете заболеть...и сильно..но есть шанс что вы не умрете"..😀 но главное мы победим вирус...но это не точно потому что коллективный иммунитет где то заблукал..
Если Вы пишете для всех сторонников вакцинации или обо всех ее сторонниках, то так прямо и указывайте или пишите в общей ветке форума. Если Вы пишете в ответ на мой пост, то я, вполне логично воспринимаю это как обращение лично ко мне.