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вакцина (3528) карантин (16095) МОЗ (3879) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ

69 260 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 4 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 20 430 людей, повністю імунізовані - 48 830 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також повідомляється, що протягом минулої доби працювали:

-587 мобільних бригад,

- 1 642 пункти щеплення;

- 365 центрів вакцинації.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 569 051 людину, з них отримали одну дозу – 5 569 049 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 178 665 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 747 714 щеплень", - уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.

Також читайте: В Україну з США доставили ліки проти COVID-19 Bamlanivimab і Etesevimab на $20 млн, - посольство. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+7
Самое смешное в этой новости...это фраза "полностью иммунизированы"...😀
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05.09.2021 10:07
+5
Да да...я уже читал от вас..
Вначале..."две прививки спасет вас от заражения"..
Потом .."ну не спасет...вы можете заболеть ..не не сильно"..
Теперь.." вы можете заболеть...и сильно..но есть шанс что вы не умрете"..😀 но главное мы победим вирус...но это не точно потому что коллективный иммунитет где то заблукал..
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05.09.2021 11:38
+3
По сравнению с непривитыми у дважды вакцинированных гораздо больше шансов избежать как самого заболевания ковидом, таки его последствий вплоть до летального исхода.
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05.09.2021 11:09
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Таки Зеля брехун.
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05.09.2021 09:34 Відповісти
Пять с половиной миллионов дебилов это много или мало? Единственное, что радует, - возможно они уже не будут принимать участие в предстоящих выборах...
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05.09.2021 09:56 Відповісти
И то правда... Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко та його дружина Марина закликали владу прискорити темпи вакцинації населення проти коронавірусу.
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05.09.2021 10:20 Відповісти
И зачем ты меня о том, как это паршивое чувырло и его жена рекламируют коронабессие, информируешь? Сам что-ли не можешь вытащить язык из жопы Зеленского, или рамсы попутал?
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05.09.2021 15:48 Відповісти
Та да.. Принял за порохобота а оказался просто тупой бык-антиваксер)
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05.09.2021 18:16 Відповісти
Самое смешное в этой новости...это фраза "полностью иммунизированы"...😀
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05.09.2021 10:07 Відповісти
По сравнению с непривитыми у дважды вакцинированных гораздо больше шансов избежать как самого заболевания ковидом, таки его последствий вплоть до летального исхода.
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05.09.2021 11:09 Відповісти
Після третього протирання айфона спиртом він попросив сала з часником і житнього хліба, або, хоча-б, квашеного огірка…
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05.09.2021 11:10 Відповісти
Чому б і не похохмити, коли за 7,5 місяців пандемії в 2020 від ковіду у ВСУ померло більше вояків, ніж від ворожого вогню? А за 7,5 місяців пандемії в 2020 померло більше українців ніж за весь час агресії Росії на Донбасі...
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05.09.2021 11:28 Відповісти
А ти пропонуєш сісти і плакать? "Іспанка" забрала в 20-ті більше життів ніж загинуло у Першу світову війну! І що далі?!
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05.09.2021 11:34 Відповісти
Треба пришвидшити темпи вакцинації.
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05.09.2021 12:02 Відповісти
Як? Батогом?!
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05.09.2021 12:22 Відповісти
В Ізраілі зробили роботу пунктів вакцинації цілодобовою, щоб працюючі могли без штовханини, черг та прогулів пройти вакцинацію.
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05.09.2021 16:00 Відповісти
Я ходив на вакцинацію двічі - ні разу більше години не стояв На другу вакцинацію затримка була в тому що закінчилась вакцина для "першодозників" - вакцинували лише "повторників"
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05.09.2021 16:08 Відповісти
Треба думати не тільки про себе. Наразі в Україні вакциновано близько 20% бажаючих.
Від самого початку кампанії вакцинації проти COVID-19 в Україні було чимало скептиків і противників щеплення проти коронавірусу. Антивакцинальні настрої панували всюди і від самого старту загальмували темпи вакцинації. За даними соціологічного опитування Центру Разумкова, ще в березні цього року лише 29 відсотків українців готові були щепитися проти COVID-19, але в квітні таких було вже 40 відсотків. Тепер у МОЗ стверджують, що бажаючих вакцинуватися проти коронавірусу різко побільшало. "Бачу, що є попит на вакцинацію. За нашими оцінками та опитуваннями, 60 відсотків українців, дорослого населення, готові зробити щеплення добровільно і безоплатно", - цитує міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка видання "РБК Україна".
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05.09.2021 16:20 Відповісти
Що саме ти мені хочеш довести? Щоб медперсонал сидів цілу ніч як працівники супермаркету - в очікуванні одного клієнта на годину?
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05.09.2021 16:24 Відповісти
Є електронний запис на певний час. Якщо є записані пацієнти, - то треба працювати, якщо їх мало - перенести час щеплення так, щоб за певний час пропрацювати та їти відпочивати. Надворі вже давно 21 сторіччя, використовуйте переваги прогресу не тільки для задоволень.
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05.09.2021 16:37 Відповісти
йти відпочівати. За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 438
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05.09.2021 16:37 Відповісти
Ага! І всі такі "суперпродвинуті" в електронних реєстрах - особливо люди, що "працюють руками і ногами"! А їх у нас - основна маса Ти наївний, як у свій час - Марія-Антуанетта:
- Чому робітники протестують?
- Мадам! У них нема хліба, щоб годувать власних дітей!
- Нема хліба? Хай їдять тістечка...
А ти не задумувався над тим що навіть не весь медперсонал підготовлений до надання медпослуг та ведення документації у електронному вигляді? Ми сиділи заповнювали бланки вручну а потім медпрацівник їх переносив при нас у комп"ютер ! Це все одно що віник прив"язать до штанги пилососа!
А переваги прогресу я вже давно використовую - наприклад, комунальні плачу, не виходячи з квартири!
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05.09.2021 16:59 Відповісти
В Киеве нет проблем ни с вакцинами, ни с пунктами вакцинации, запись на конкретное время - не идут. Нет смысла вакцинировать ночью.
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05.09.2021 16:51 Відповісти
Я когда записался в Дії ждал 4 месяца - безрезультатно. Если нет проблем, то почему так?
А врабочем коллективе нашел единомышленнико, подали заявку как рабочий коллектив и так получили прививку. Так что ситуацию в пунктах вакцинации я досконально не знаю. Жена, когда ходила в поликлиннику в середине августа, ждала в очереди 1,5 часа.
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05.09.2021 16:58 Відповісти
В Киеве сейчас без всяких Дий заходишь на сайт https://helsi.me/lp/vaccination (там не только Киев есть), выбираешь ближайший к себе пункт вакцинации, вакцину, дату и время. Приходишь в назначенное время, заполняешь бумажки, получаешь вакцину - все. Занимает минут 5-10, если не будешь ждать реакции (а вообще предлагают полчасика посидеть). Так что сейчас проблем с вакцинацией нет, есть проблема с вакцинируемыми.
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05.09.2021 20:16 Відповісти
До речі (щоб ти знав) - я вже давно провакцинований!
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05.09.2021 11:35 Відповісти
Читати навчись і не перекручуй. Якшо написано "робітник ВСУ", це не означає військовий. Це може бути 80-річний кладовщик з букетом болячок. Краще своїх ментів померлих полічи., бо про них нічого не чути.
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05.09.2021 11:45 Відповісти
И все эти заболевания связаны именно с этиологией COVID-19? Все остальные болячки, связанные с пневмонией и вызываемые десятком других вирусов и бактерий просто исчезли. Ну где вас таких делают? Или вы на содержании и при исполнении?
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05.09.2021 15:59 Відповісти
Я дал ссылку на источник информации. А Ваш наброс на вентилятор не обоснован ничем. Вам напомнить, чья любимая песня "Ваши доказательства - не доказательства"? Таких в кацапии делают. Или вы на содержании и при исполнении?
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05.09.2021 16:05 Відповісти
Доктор, что пишем в графе "Причина смерти"?
- Пиши "Коронавирус".
- Но доктор, у трупа 2 огнестрельных ранения и 4 ножевых?!
- ОК, пиши "Коронавирус на фоне сопутствующих заболеваний"
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05.09.2021 16:26 Відповісти
Ти не помічаєш, що ти налаштував проти себе тут основну масу дописувачів - в тому числі і тих , хто розділяє твою точку зору на вакцинацію? Чи ти - як козлик з мультфільму: "Хочу бодаться!!!"? Тоді питання : "Яку мету ти тут переслідуєш оцим протиставлянням себе своїм прибічникам і "симпатикам"?"...
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05.09.2021 16:40 Відповісти
По суті нема чого сказати?
Для мене люди, які гальмують або дискредитують побрехеньками боротьбу з ковідом з різних причин - або з бажання попетросянити про померлих від ковіду українців, або розпускати казочки про те, що померлі від ковіду у ЗСУ - то 80-річні робіники, це все - мої противники. Незважаючи навіть на той факт, що певна частина з них про свою дупу подбала і собі щеплення від ковіду зробили.
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05.09.2021 16:52 Відповісти
Ясно! "Всі - ПДРСИ...! один я - д"Артаньян!" За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8062
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05.09.2021 17:01 Відповісти
Не перебільшуйте. Не всі.
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05.09.2021 17:20 Відповісти
Ну, назви мені людей на гілці, які не те що виступили проти вакцинації, але хоча-б висловили альтернативний погляд на твої "радикальні пропозиції, проти кого ти-б не "ошкірився" ... За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5040
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05.09.2021 17:32 Відповісти
Будь ласка
Странник Виртуальный d2c4d836

Fizko Kyiv

Ольга Панченко
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05.09.2021 18:15 Відповісти
А може брехать не будемо? Я не бачу на цій гілці САМЕ ЦИХ людей!!!
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05.09.2021 18:26 Відповісти
Я не дуже зрозумів що Ви маєте на увазі під поняттям "гілка". Я за собою когорти фоловерів не тягаю.
Чому саме на цій гілці мають бути люди "які не те що виступили проти вакцинації, але хоча-б висловили альтернативний погляд"? Хто це по-Вашому?
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05.09.2021 18:41 Відповісти
Ой які ми "непонятливі"! "Гілка" в даному випадку - це низка коментарів яка супроводжує дану статтю про яку тут ведеться "суперечка" Це - раз!
Суперечка тобою затіяна незрозуміло для чого - "на голому місці" Це -два!
Я не бачу тут людей хто-б напряму виступав проти вакцинації чи критикував її необхідність - люди незгодні лише з твоїм "радикалізмом" у вирішенні поточних питань пов"язаних з її проведенням Це- три!
Тоді навіщо "горщики бить"?
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05.09.2021 18:55 Відповісти
Ну, Ви могли б просто спитати чому я не поставив лайки всім дописувачам на цій сторінці.
Хоча "непонятливі" тут саме Ви.
Це ж Ви пряглися виручати Гонту, коли він почав бездоказово ставити під сумнів статистику по смертям від ковіду у ЗСУ. Тобто і його і Вас влаштовує такаі втрати. Що мені тут лайки ставити?
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05.09.2021 19:36 Відповісти
А він хіба неправий? Адже в статистиці не вказані особи ВСУ за категоріями! Є безпосередньо військовослужбовці Є - службовці ВСУ (наприклад лікарі госпіталів, інженери тилових об"єктів) Є працівники ВСУ (працівники на об"єктах ВСУ) З останніх двох категорій багато хто - колишні військовослужбовці (в запасі чи у відставці) Тобто з групи ризику - люди похилого віку з ослабленим хронічними захворюваннями станом здоров"я
Моя дружина півжиття пропрацювала у Збройних силах - спочатку в Радянській армії, а потім - у ВСУ Але вона не була військовослужбовцем! Саме про це і писав Гонта А ти на нього напосів, як на "ворога народу"!!!
То хто ж "срач" розвів?
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05.09.2021 19:53 Відповісти
Ви читати вмієте? Ось що він писав
Гонта Київський

И все эти заболевания связаны именно с этиологией COVID-19? Все остальные болячки, связанные с пневмонией и вызываемые десятком других вирусов и бактерий просто исчезли. Ну где вас таких делают? Или вы на содержании и при исполнении?
05.09.2021 15:59
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05.09.2021 19:57 Відповісти
Ну?! І що тут такого? Що у людини могла буть купа хронічних болячок, а вірус лише прискорив смерть від того ж діабету, чи гіпертонії, чи ще чогось? "В чужому оці пилинку бачу, в своєму - колоди не видно!" - так, чи що?
Мій товариш мав ослаблений організм після повернення з антарктичної експедиції - далося взнаки перебування в середовищі, де були відсутні хвороботворні мікроби і ослаб імунітет "Згорів" за тиждень Так от питання: "Хто в цьому винен? Ослаблений імунітет чи агресивний вірус? Крім того у нього була і гіпертонія Саме про це Гонта і написав А якщо хтось не зрозумів його епістолярного стилю, а сам "прямолінійний як удар сокири" , то в цьому оточуючі не винні!
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05.09.2021 20:10 Відповісти
Я вважаю, що причини смерті встановлюють так
Примечание: лица с коронавирусной инфекцией COVID-19 могут умереть от других заболеваний или несчастных случаев; такие случаи не считаются смертями от COVID-19 и не должны быть учтены как таковые. В случае, если вы считаете, что COVID-19 усугубила последствия несчастного случая, вы можете записать COVID-19 в части 2 свидетельства. Пожалуйста, не забудьте указать род смерти и записать в части 1 точный вид несчастного случая или другой внешней причины.

А Ви вважаєте, що так%

Доктор, что пишем в графе "Причина смерти"?
- Пиши "Коронавирус".
- Но доктор, у трупа 2 огнестрельных ранения и 4 ножевых?!
- ОК, пиши "Коронавирус на фоне сопутствующих заболеваний"
То хто з нас з смертей українців робить балаган?
Ваше "Що у людини могла буть купа хронічних болячок" має бути підтверджено записами в медичній картці. І які підстави вважати, що так багато військових мають купу хронічних хвороб? На кавовій гущі нагадали?
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05.09.2021 21:31 Відповісти
Як ти думаєш - юрист військового з"єднання "в курсі" рівня здоров"я військовослужбовців , якщо всі накази і діловодство з"єднання проходять через нього? ТА одного щорічного зведення , яке наччальники медслужб подають в кінці року "нагору" , через штаб , досить! Чи ти думаєш що я "вчорашній"? І не знаю як направляють військовослужбовців та працівників ЗСУ на лікування , в санаторії , та відпустки за станом здоров"я?!
Знаєш як твоя поведінка тут називається? ""Усеруся , но не покорюся!"
Закінчуй! Надоїло мені для тебе "лікбез" військово-медичний читать!
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05.09.2021 21:43 Відповісти
Тобто ти знаєш, що в ЗСУ є військовослужбовці з негараздами зі здоров'ям, що шляхом вакцинайії можна запобігти смертям таких військовослужбовців, але тобі більш до вподоби петросянити та на жарти це все переносити? В ти хочеш, щоб я постам в такій манері вподобайки на форумі ставив? Не дочекаєтеся.
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05.09.2021 22:01 Відповісти
Знаєш - у мене дома таких "занудами" називають і кажуть що коло них молоко скисає...
А твої "вподобайки" мені - "до сраки"!!! Я за ними не ганяюся
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05.09.2021 22:11 Відповісти
Що кажуть у тебе дома - то твоя особиста справа. А от судячи по тому, що ти пишеш тут - ти людина невихована.
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06.09.2021 07:36 Відповісти
А я що - зобов"язаний тобі в зад заглядать, коли ти "по-більшовицькі" заявляєш: "Хто не зі мною - той проти мене!"???... Чи не занадто ти високої думки про себе? "Спустись на землю!" Після тебе, як і після оточуючих , "в туалеті пахне не фіалками..."
А щодо "петросяновщини" - так в Європі найбільші карнавали проходили саме в період епідемій!!!
І ті , хто ходив зі "смурними мордами" (як ти), своєю долею нічим не відрізнялися від учасників карнавалу, що сміялися над хворобою... За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 342
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06.09.2021 07:56 Відповісти
Я вважаю, що вклиноватись в розмову, де обговорюють смерті від коронавірусу в ЗСУ з постами типу
Яр Холодний

Доктор, что пишем в графе "Причина смерти"?
- Пиши "Коронавирус".
- Но доктор, у трупа 2 огнестрельных ранения и 4 ножевых?!
- ОК, пиши "Коронавирус на фоне сопутствующих заболеваний"
05.09.2021 16:26

Це, як мінімум, моветон. Щоб там не казали про це у Вас дома.
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06.09.2021 08:05 Відповісти
Ятобі вже писав: так треба сісти і плакать?!
І що - це справі допоможе?
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06.09.2021 10:54 Відповісти
Тобто у Вас лише два варіанти поведінки - або недоречно шуткувати або плакати? Це ненормально. Зверніться до фахівців.
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06.09.2021 12:22 Відповісти
Ох ти ж і "занудний"!!! І це бачу на цій гілці не тільки я! Про це пишуть і інші! Чи потрібні мені якісь "фахівці"? Не думаю - у мене за плечима спецкурс психології (судової) Так що це я маю право ставить тобі "діагноз": з тебе вийшов-би непоганий "наставник з моралі" у якійсь католицькій єзуїтській школі За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9518
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06.09.2021 12:32 Відповісти
Який спец, такий і "діагноз".
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06.09.2021 12:48 Відповісти
Ну я ж саме спеціаліст не по "загальній психології", а по "судовій психіатрії" А це спецкурс по розпізнаванню "психопатологій"! От ти пробуєш жить по принципу:"Ви всі - ПДРСи... Один я - д"Артаньян!" А доказів того, що ти правий - НЕМА! Ти їх не наводиш! Ти лише "впевнений" в цьому ... А це - не що інше як хвороблива самовпевненість у тому, що лише твоя думка "правильна" і заслуговує на існування, а всі інші - "єресь"!!! Про що ти своїм опонентам і пишеш! От про цю психопатологію я й кажу!... Я таких у процесі роботи зустрічав За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1145
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06.09.2021 15:56 Відповісти
Ваш "спецкурс" обмежується визначенням є обвинувачений осудним чи неосудним. А Ви тут з себе Зігмунда Фрейда зображаєте. У Вас явно гпертрофоване почуття власної важливості. За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1277 . Про Ваше петросянство з померлих від ковіду під постом про кількість померлих від ковіду в рядах ЗСУ - то вже огріхи виховання.
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06.09.2021 16:17 Відповісти
"Осудна" людина чи "неосудна" - визначає суд на підставі висновку експерта з психіатрії А от помічать що з людиною "щось не так" - вчать спеціалістів -правознавців А це можуть буть і нотаріуси - а не тільки слідчі, судді та прокурори з адвокатами
А тобі (з урахуванням твоєї "упертості" ) до спеца варто звернуться "Заносить" тебе, я бачу серйозно!
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06.09.2021 16:37 Відповісти
Один иксперд вже Антоненка за ходою ідентифіковував, другий по фото та відеоматеріалам психопортрет Дугарь визначав... А тут ще один знайшовся - діагнози по постам своїм опонентам виставляє. Не займайтеся шарлатанщиною.
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06.09.2021 16:57 Відповісти
"Понеслась"!!! Запам"ятай на майбутнє: якщо психіатр має на руках письмову продукцію "об"єкту дослідження" - то це те саме, що і спілкування з самим об"єктом! Бо це сталі реакції об"єкту на зовнішні подразники - це ще Фрейд відмічав Психіатри, наприклад, практикують таке: пропонують "об"єктам" писать твори (у параноїків і шизофреніків характерною рисою є спроба "заявить про себе", пояснить оточуючим своє бачення світу) а потім вивчають їх "продукцію Їм часто притаманне "графоманство") ...
І по цих реакціях визначається не тільки його психологічний стан, але й інші дані для експертних досліджень! На цьому, наприклад, базуються літературознавчі експертні дослідження, які визначають належність твору тому чи іншому автору
Це загальноприйнята практика у експертів цієї направленості усього світу на протязі останнього століття...
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06.09.2021 17:41 Відповісти
Їм часто притаманне "графоманство"... В дзеркало глянути не пробував? За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1501
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06.09.2021 17:46 Відповісти
"Сонце моє" - ти-б хоч заглянув у "Словник іншомовних слів" та прочитав що таке "графоман"!

"Графома́ния (от греч. γράφω - писа́ть, чертить, изображать и греч. μανία - страсть, безумие, влечение) - патологическое стремление к многописательству, к сочинению произведений, претендующих на публикацию в литературных изданиях, псевдонаучных трактатов и т. п. Страдающий графоманией может сочинять «научные труды» в областях, в которых не разбирается, писать художественные произведения при полном отсутствии каких бы то ни было творческих способностей[1]. Написанное графоманами большей частью банально или даже бессмысленно по содержанию[2].
Одной из самых частых причин графомании некоторые исследователи называют гиперкомпенсацию комплекса неполноценности, а часть случаев - выражением бредовой или сверхценной идеи идентификации себя с выдающимся писателем[2].
Графомания встречается при некоторых формах шизофрении, паранойе, маниакальном и гипоманиакальном состояниях, и при других психических расстройствах[1]. При синдроме Кандинского - Клерамбо больные могут говорить, что их вынуждают много писа́ть некие внешние силы[2]. Графоманические тенденции нередки у сутяжных психопатов (при параноидном расстройстве личности)."
Саме це "сутяжництво" у твоїй писанині і проглядається - "вперся рогом" і довбеш одне й те саме і заспокоїться не можеш!
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06.09.2021 18:15 Відповісти
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6367
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06.09.2021 18:39 Відповісти
"Поіржи", "поіржи"! Для божевільного лише він правий і цілком нормальний ,а оточуючі - самі божевільні! Саме це ти тут і продемонстрував!
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06.09.2021 18:46 Відповісти
У Вас явно гіпертрофоване почуття власної важливості.
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06.09.2021 16:18 Відповісти
В дзеркало глянуть не пробував? Не треба переадресовувать власні "особливості психіки" на оточуючих!
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06.09.2021 16:40 Відповісти
Бачу, ти не знаєш, шо таке ВСУ, і читати не вмієш.
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05.09.2021 18:21 Відповісти
Це ти не знаєш. Українською це ЗСУ. За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 266
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05.09.2021 20:25 Відповісти
Ага.
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6474
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05.09.2021 20:39 Відповісти
Але ж я не вийожувався, як ти "ти не знаєш, шо таке ВСУ, і читати не вмієш." За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 944 Та і на цій сторінці я лише один раз таку описку зробив, а ти - тричі. За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7017
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05.09.2021 21:42 Відповісти
І шо?
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05.09.2021 21:43 Відповісти
Просто смішно, як ти пафосно надував щоки, а вийшов пшик. За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8720
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05.09.2021 21:52 Відповісти
Він новини читає неуважно чи взагалі не читає. Можеш пошукати, як писали: помер робітник ВСУ. Скіки тих робітників, і хто це взагалі, він не в курсі, йому це не цікаво, бо він тут не для цього. Нехай надасть кількість померлих від ковідли саме вояків, як він каже.
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05.09.2021 18:35 Відповісти
А що, цивільних робітників ЗСУ не шкода?
На, тримай.
Новина від 0/05/2021
19 у Києві та Київській області - цивільні працівники (14 вересня і 28 січня, 25-26 березня 2021 року, 28 березня, 29 березня, 31 березня, 13 квітня, 16 квітня, 18 квітня, 21 квітня, 26 квітня та 27 квітня, 5 травня) та державна службовиця (17 вересня), а також військовослужбовці (18 жовтня, 30 жовтня, 12 листопада, 10 грудня, 18 грудня);
12 у Львівській області - вісім цивільних працівників ЗСУ (16 квітня, 27 травня, 15 жовтня, 28 жовтня, 13 листопада, 15 грудня, 28 січня 2021 року, 28 березня), полковник медслужби Іван Гайда - начальник Львівського військового госпіталю, помер 18 червня); військовослужбовці, що померли 17 жовтня та 30 квітня, 4 травня 2021 року);
десять в Одеській області - цивільні працівники ЗСУ (31 жовтня, 11 листопада, 3 грудня 2020 року, 17 березня, 18 березня, 27 березня, 29 березня, 10 квітня, 2 травня, 5 травня 2021 року);
шість в Івано-Франківській області - чотири цивільні працівники (19 січня, 13 лютого, 29 березня, 8 квітня 2021 року), двоє військовослужбовців (16 вересня 2020 року і 22 лютого 2021-го);
п'ять у Харківській області - три військовослужбовці (17 листопада 2020 року, 9 квітня і 10 квітня) і два цивільні працівники (23 січня, 3 березня 2021 року);
п'ять у Хмельницькій області - три цивільних працівники (19 вересня, 6 листопада, 4 грудня 2020 року, 1 та 3 квітня 2021 року);
п'ять у Вінницькій області - цивільні працівники ЗСУ (9 грудня 2020 року, 4 березня і 6 березня, 22 березня, 18 квітня 2021 року);
чотири в Житомирській області - цивільні працівники (8 серпня 2020 року і 19 квітня 2021 року) і військовослужбовці (13 листопада та 9 травня);
два в Дніпропетровській області - цивільні працівники ЗСУ (4 листопада і 20 грудня);
три в Миколаївській області - військовослужбовець (17 листопада), цивільні працівники 9 квітня, 19 квітня та 30 квітня 2021 року);
два в Чернівецькій області - цивільний працівник (30 травня) та працівник ЗСУ (30 грудня);
два у Чернігівській області - цивільний працівник ЗСУ (4 грудня, 2 квітня 2021 року);
два в Херсонській області - два цивільні працівники ЗСУ (16 грудня та 24 січня 2021 року);
один у Закарпатській області - військовослужбовець (27 лютого);
один у Запорізькій області - цивільні працівники ЗСУ (6 жовтня);
один у Сумській області - військовослужбовець ЗСУ (24 грудня);
один миротворець зі складу місії ООН в ДР Конго (помер у Найробі, Кенія, 22 листопада);
один працівник ЗСУ у Полтавській області (10 березня 2021 року).
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05.09.2021 21:50 Відповісти
Да да...я уже читал от вас..
Вначале..."две прививки спасет вас от заражения"..
Потом .."ну не спасет...вы можете заболеть ..не не сильно"..
Теперь.." вы можете заболеть...и сильно..но есть шанс что вы не умрете"..😀 но главное мы победим вирус...но это не точно потому что коллективный иммунитет где то заблукал..
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05.09.2021 11:38 Відповісти
Или давай ссылку, где я такое писал, или прекращай свои фантазии приписівать оппонентам.
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05.09.2021 12:36 Відповісти
О госпАди..."вы"...это в загали....вся толпа которая тут уже почти два года разгоняет истерию..а не персональное обращение к тебе...😀
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05.09.2021 12:42 Відповісти
О госпАди...
Если Вы пишете для всех сторонников вакцинации или обо всех ее сторонниках, то так прямо и указывайте или пишите в общей ветке форума. Если Вы пишете в ответ на мой пост, то я, вполне логично воспринимаю это как обращение лично ко мне.
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05.09.2021 13:56 Відповісти
Ще було про =повернення до нормального життя= і =скасування масок та решти заходів=.
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05.09.2021 20:13 Відповісти
 
 