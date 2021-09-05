Формування у ЄС незалежних від США збройних сил не тільки послабить НАТО, але і розділить Європу, - Столтенберг
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Формування в Європі незалежних від США збройних сил призведе до розколу серед союзників по НАТО.
Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я вітаю додаткові зусилля Європи у сфері оборони, але це ніколи не зможе замінити НАТО, і ми повинні бути впевнені, що Європа і Північна Америка об'єднаються", - сказав він в інтерв'ю The Telegraph.
Столтенберг підкреслив: "Будь-яка спроба послабити зв'язок між Північною Америкою і Європою не тільки послабить НАТО, але і розділить Європу".
Перед зустріччю в Любляні глав зовнішньополітичних і оборонних відомств Євросоюзу шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що події в Афганістані показали необхідність створення власних незалежних збройних сил.
Столтенберг заявив, що "вся міжнародна спільнота, включаючи Росію і Китай, має працювати над тим, щоб Афганістан не став місцем, де терористичні групи можуть вільно діяти і готувати, організовувати, планувати, фінансувати нападу на наші країни".
Будь ласка, зачекайте...
Свободен.
Мне кажется, что дело вовсе не в том, что кто-то чей-то холуй, а в том, что США проводят такую политику, которую считают нужной.
И если эта политика не нравится Украине или ещё кому-то, то США на это просто плюют.
И это правильно, потому что свои интересы - единственно правильные.
Им решать что им на пользу, что нет.
ГЛавное, чего я не наблюдаю, так это того, чтобы действия украинских политиков шли на пользу Украине, а не Кремлю.
Та пускай формируют, благо у них есть из кого. За последние 20-ть лет приняли столько потенциальных "воинов" с Востока и Африки, что теперь никакой враг не страшен.
"Животворящий" з понтом візитик забацав =налагоджувати зв*язки з європейськими союзниками=, які попсував Трамп, і порозвалював все, і понищив.
А вони, невдячні, після подій в Афганістані, коли головний союзничок їх просто кинув і не попередив про свої дії (про узгодження і мови нема), а потім і відповідати на телефонні дзвінки не хотів, тепер замислилися про свої збройні сили.
Крику зате скільки було про передбачуваного "козака".
Тепер Німеччина платитиме внески в нову організацію чи то тільки в НАТО так можна ?