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Формування у ЄС незалежних від США збройних сил не тільки послабить НАТО, але і розділить Європу, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Формування у ЄС незалежних від США збройних сил не тільки послабить НАТО, але і розділить Європу, - Столтенберг

Формування в Європі незалежних від США збройних сил призведе до розколу серед союзників по НАТО.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я вітаю додаткові зусилля Європи у сфері оборони, але це ніколи не зможе замінити НАТО, і ми повинні бути впевнені, що Європа і Північна Америка об'єднаються", - сказав він в інтерв'ю The Telegraph.

Столтенберг підкреслив: "Будь-яка спроба послабити зв'язок між Північною Америкою і Європою не тільки послабить НАТО, але і розділить Європу".

Перед зустріччю в Любляні глав зовнішньополітичних і оборонних відомств Євросоюзу шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що події в Афганістані показали необхідність створення власних незалежних збройних сил.

Столтенберг заявив, що "вся міжнародна спільнота, включаючи Росію і Китай, має працювати над тим, щоб Афганістан не став місцем, де терористичні групи можуть вільно діяти і готувати, організовувати, планувати, фінансувати нападу на наші країни".

Також читайте: Розраховуємо на допомогу США в прискоренні євроатлантичної інтеграції України, - Кулеба
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Топ коментарі
+6
Ну французам еще с деГолля чешется быть першими хлопцями на селі. Чем это заканчивается ‐ мы уже видели.
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05.09.2021 09:50
+4
Кто же это покачивает НАТО, то ли собственные полезные идиоты, то ли кто-то помогает извне?.. Просто увеличить финансирование своих же армий и приведение их в порядок в рамках Блока тяжёлое решение?
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05.09.2021 09:51
+4
ВСУ значительно укрепят НАТО.
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05.09.2021 09:55
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согласно древней мифологии,Европа-это продажная шлюха.
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05.09.2021 09:48 Відповісти
Таки да. Ця скульптура стоїть в Страсбіурзі біля Європарламенту. "Женщина на звере"Формирование в ЕС независимых от США вооруженных сил не только ослабит НАТО, но и разделит Европу, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7576
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05.09.2021 10:12 Відповісти
Конституцию будем переписывать или ...?
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05.09.2021 10:13 Відповісти
Як два пальці об рояль.
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05.09.2021 10:23 Відповісти
К тебе вопросов нет.
Свободен.
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05.09.2021 10:30 Відповісти
Впізнаю ЗЕбобіка. Формування у ЄС незалежних від США збройних сил не тільки послабить НАТО, але і розділить Європу, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6148
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05.09.2021 10:35 Відповісти
Ну французам еще с деГолля чешется быть першими хлопцями на селі. Чем это заканчивается ‐ мы уже видели.
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05.09.2021 09:50 Відповісти
Кто же это покачивает НАТО, то ли собственные полезные идиоты, то ли кто-то помогает извне?.. Просто увеличить финансирование своих же армий и приведение их в порядок в рамках Блока тяжёлое решение?
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05.09.2021 09:51 Відповісти
война в Европе начнется с выхода ФРГ из НАТО
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05.09.2021 09:52 Відповісти
Европу уже давно захватывают и без объявления войны /по собственной глупости, слюнтяйству и соплежуйству по защите прав "голых обезьян"/!
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05.09.2021 11:32 Відповісти
"демократы" в штатах не лучше европейских тряпок!
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05.09.2021 11:33 Відповісти
ВСУ значительно укрепят НАТО.
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05.09.2021 09:55 Відповісти
Еврошлюхи!
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05.09.2021 10:30 Відповісти
Что то наверно всё заподозрили что НАТО такой же договор, как и будапештский меморандум. И на эти просто писанные гарантии уже решили не расчитывать.
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05.09.2021 10:57 Відповісти
Европа проснулась. Довго ж ви спали,бабцю!!!
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05.09.2021 11:23 Відповісти
Импотентная эвропа ничего сформировать не способна, а вооруженные силы США деморализованы старпером бидоном.
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05.09.2021 11:27 Відповісти
Что-то европейцы тоже не понимают, что "Америка вернулась" и "Байден восстанавливает трансатлантическое единство".
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05.09.2021 11:43 Відповісти
_Байден - изоляционист, курва... Официально провозгласил это. Один холуй кремля единолично решает за все США - это категорически неправильно!
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05.09.2021 13:25 Відповісти
Обама - холуй Раши, Трамп - холуй раши, теперь Байден - холуй Раши.
Мне кажется, что дело вовсе не в том, что кто-то чей-то холуй, а в том, что США проводят такую политику, которую считают нужной.
И если эта политика не нравится Украине или ещё кому-то, то США на это просто плюют.
И это правильно, потому что свои интересы - единственно правильные.
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05.09.2021 13:39 Відповісти
_Что ты там себе считаешь - твоё личное дело, факты всё равно остаются фактами, реальность не трансформируется чтобы подстроиться под твои представления. А де-факто действия/бездействие обамы, трумпа и байдена идут на пользу кремлю.
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05.09.2021 13:50 Відповісти
Это их дело.
Им решать что им на пользу, что нет.
ГЛавное, чего я не наблюдаю, так это того, чтобы действия украинских политиков шли на пользу Украине, а не Кремлю.
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05.09.2021 14:18 Відповісти
Европа просто хочет немного независимости.
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05.09.2021 12:02 Відповісти
"Формирование в Европе независимых от США вооруженных сил приведет к расколу среди союзников по НАТО".

Та пускай формируют, благо у них есть из кого. За последние 20-ть лет приняли столько потенциальных "воинов" с Востока и Африки, что теперь никакой враг не страшен. Формування у ЄС незалежних від США збройних сил не тільки послабить НАТО, але і розділить Європу, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 582
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05.09.2021 12:22 Відповісти
Я за прямий воєнний союз Україна - США.
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05.09.2021 13:34 Відповісти
А шо ж таке ?
"Животворящий" з понтом візитик забацав =налагоджувати зв*язки з європейськими союзниками=, які попсував Трамп, і порозвалював все, і понищив.
А вони, невдячні, після подій в Афганістані, коли головний союзничок їх просто кинув і не попередив про свої дії (про узгодження і мови нема), а потім і відповідати на телефонні дзвінки не хотів, тепер замислилися про свої збройні сили.
Крику зате скільки було про передбачуваного "козака".
Тепер Німеччина платитиме внески в нову організацію чи то тільки в НАТО так можна ?
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05.09.2021 19:27 Відповісти
Влада у Європі майже вся куплена ху#лом. Мета якого зруйнувати НАТО та відділити Європу від Америки. Він на це грошей не шкодує, бо тріснутий всередині будинок обов'язково розвалиться. Трампон багато біди наробив, щоб йому рудий чуб відвалився.
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05.09.2021 19:51 Відповісти
 
 