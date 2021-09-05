Росія має вивести свою зброю і сили з України і взяти відповідальність за припинення конфлікту на Донбасі, - посольство США

У 7-му річницю підписання Мінських угод в посольстві Сполучених Штатів Америки закликали Російську Федерацію вивести свої сили з України, повернувши українській державі повний контроль над усіма міжнародно-визнаними кордонами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства Сполучених Штатів Америки в Україні.

"У сьому річницю підписання Мінського протоколу ми закликаємо Росію повністю виконати свої мінські зобов'язання, в тому числі дозволити ОБСЄ здійснювати спостереження на російсько-українському кордоні і звільнити незаконно затриманих осіб", - випливає з повідомлення.

"Росія має вивести свою зброю і сили і повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами. Росія повинна взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту, розпочатого нею на сході України", - додали в посольстві США.

Нагадаємо, що 5 вересня 2014 року в Мінську, в будівлі "Президент-готелю", Україна, Росія та ОБСЄ підписали так званий "Мінський протокол" - угоду про перемир'я і врегулювання конфлікту на Донбасі. Пізніше, в лютому, сторони підписали новий документ, який визначав план виконання домовленостей.

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