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Росія має вивести свою зброю і сили з України і взяти відповідальність за припинення конфлікту на Донбасі, - посольство США

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Росія має вивести свою зброю і сили з України і взяти відповідальність за припинення конфлікту на Донбасі, - посольство США

У 7-му річницю підписання Мінських угод в посольстві Сполучених Штатів Америки закликали Російську Федерацію вивести свої сили з України, повернувши українській державі повний контроль над усіма міжнародно-визнаними кордонами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства Сполучених Штатів Америки в Україні.

"У сьому річницю підписання Мінського протоколу ми закликаємо Росію повністю виконати свої мінські зобов'язання, в тому числі дозволити ОБСЄ здійснювати спостереження на російсько-українському кордоні і звільнити незаконно затриманих осіб", - випливає з повідомлення.

"Росія має вивести свою зброю і сили і повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами. Росія повинна взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту, розпочатого нею на сході України", - додали в посольстві США.

Нагадаємо, що 5 вересня 2014 року в Мінську, в будівлі "Президент-готелю", Україна, Росія та ОБСЄ підписали так званий "Мінський протокол" - угоду про перемир'я і врегулювання конфлікту на Донбасі. Пізніше, в лютому, сторони підписали новий документ, який визначав план виконання домовленостей.

Також читайте: Зеленський і Байден не обговорювали відмову від Мінського формату або його заміну, - Єрмак
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Топ коментарі
+12
Может вместо дежурных лозунгов и засаленных призывов часть помощи предназначавшейся афганской "армии" Украине перераспределить? Ну так, в качестве реальных мероприятий, а не словесных атак Россия должна вывести свое оружие и силы из Украины и взять ответственность за прекращение конфликта на Донбассе, - посольство США - Цензор.НЕТ 6513
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05.09.2021 10:01
+11
Все правильно сформулировано , респект США !
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05.09.2021 09:58
+7
Подписи под минским соглашением конечно оЧЧЧень впечатляют, не то что на Будапештском соглашении...
Россия должна вывести свое оружие и силы из Украины и взять ответственность за прекращение конфликта на Донбассе, - посольство США - Цензор.НЕТ 2369
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05.09.2021 10:05
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Все правильно сформулировано , респект США !
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05.09.2021 09:58 Відповісти
США должны уничтожить Немытую Орду!
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05.09.2021 10:00 Відповісти
ага щас. там тупо если одну ПЛ потопить - засрут пол мира.
никто не тронет Рашку.

еще и новичками и петровыми с бошировами могут играться - одна баночка же, писало - засрала почти целый город британцам - а у них этого новичка тонны же Россия должна вывести свое оружие и силы из Украины и взять ответственность за прекращение конфликта на Донбассе, - посольство США - Цензор.НЕТ 1313
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05.09.2021 10:13 Відповісти
Может вместо дежурных лозунгов и засаленных призывов часть помощи предназначавшейся афганской "армии" Украине перераспределить? Ну так, в качестве реальных мероприятий, а не словесных атак Россия должна вывести свое оружие и силы из Украины и взять ответственность за прекращение конфликта на Донбассе, - посольство США - Цензор.НЕТ 6513
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05.09.2021 10:01 Відповісти
Америкосы, вроде, умные, а не хватило ума хотя бы нашу войну в Афгане проанализировать.
Тогда "армия" ДРА была точно такой же! На учениях выходили на позиции, сжирали пайку и ложились спать. На "войнушке" просто растворялись, оставляя свободными участки. И безбожно сливали всю информацию духам. Если нашим нужно было вкинуть дезу, они просто приглашали на совещание афганских офицеров и доводили до них "сверхсекретные" сведения.
Технику даже не пытались ремонтировать - шурави еще пришлют.
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05.09.2021 10:06 Відповісти
Если нашим нужно было вкинуть дезу\\\\

совкам что ли? так какие это же "наши"?
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05.09.2021 10:14 Відповісти
в то время было так
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05.09.2021 10:25 Відповісти
Афган - общая боль всего бывшего Союза. И слезы украинских вдов и матерей ничуть не горше слез эстонских, русских, белорусских...
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05.09.2021 10:26 Відповісти
Ну да, конечно же боль - припереться к кому то, убить миллион людей и лить слезки - да жаль шо всех "ваших" там не перемочили. это как к тебе вломится сосед, сожжет дом и будет ныть шо ты ему успел поставить фингал. крутой размен же я считаю?
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06.09.2021 11:58 Відповісти
Меня лично вообще не интересуют эти неандертальцы, привязывающие себя к самолёту и умеющие только читать и писать с трудом в 25 лет. А вот то, что мы радуемся полученным для борьбы с Карликом 30 Хаммерам и резиновым лодочкам, на фоне гор оружия, техники и снаряжения, просто брошенных, перепроданных и тупо забытых, вот это конечно грустновато
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05.09.2021 10:20 Відповісти
Какой талантище пропадает!
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05.09.2021 11:03 Відповісти
Решение о войне принимают дураки политики, а не аналитики!
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05.09.2021 11:38 Відповісти
Замусоленными словами уже не напугаешь.
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05.09.2021 10:08 Відповісти
Зараз ***** злякається і втече звідти.
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05.09.2021 10:01 Відповісти
Засрашка кому должна-всем прощает. Уже восьмой год.
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05.09.2021 10:02 Відповісти
Россия должна вывести свое оружие и силы из Украины и взять ответственность за прекращение конфликта на Донбассе, - посольство США - Цензор.НЕТ 1481
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05.09.2021 10:03 Відповісти
А ты реальное описание этих событий читал?
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05.09.2021 10:49 Відповісти
Я реально это событие видел - я из Луганска. Как и уроженец Донбасса, патриот Украины Быков на фото.
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05.09.2021 11:33 Відповісти
Подписи под минским соглашением конечно оЧЧЧень впечатляют, не то что на Будапештском соглашении...
Россия должна вывести свое оружие и силы из Украины и взять ответственность за прекращение конфликта на Донбассе, - посольство США - Цензор.НЕТ 2369
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05.09.2021 10:05 Відповісти
Росія має вивести свою зброю і сили з України і взяти відповідальність за припинення конфлікту на Донбасі, - посольство США - Цензор.НЕТ 690 А тут Зе - домовився ? Росія має вивести свою зброю і сили з України і взяти відповідальність за припинення конфлікту на Донбасі, - посольство США - Цензор.НЕТ 8797
Чи як таки США рішилися таки сказати своє слово , яке довго не говорили - віддавши слова Франції та Германії (Німетчині) - у яких "особливі відносини з РФ" ...
А ще би почути слова від Сполученого Королівства ..., які також підписали у Будапешті !
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05.09.2021 17:34 Відповісти
Начались выполняться величайшие договоренности!!! Пошла озабоченная озабоченность!!! Уряяяяяяя
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05.09.2021 10:07 Відповісти
Раха глупое образование. Поэтому нужны предоставленные аргументы почему они это должны сделать. Аргументы должны быть настолько весомыми,что даже последний дегенерат мог понять,какие страшные последствия их ожидают в случае невыполнения требований.
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05.09.2021 10:09 Відповісти
Операція Путіна з нав'язування Україні та світу одностороннього виконання Мінських домовленостей провалилася. Принаймі, Байден на це не пішов. Шестирічні зусилля керівництва РФ зійшли нанівець, вважає політолог Андрій Піонтковський*

Головним підсумком нинішніх відвідин президентом України Володимиром Зеленським Сполучених Штатів Америки є відмова американського президента Джозефа Байдена та його команди від реалізації кремлівського сценарію з врегулювання ситуації на Донбасі на основі домовленостей, досягнутих у Мінську. Це повне фіаско політики Володимира Путіна на українському й загалом на західному напрямку.
*Дивіться щотижневу передачу "Студія Захід" на телеканалі "Еспресо ТВ" - основні теми дня очима Західної України. Ведучий програми Антон Борковський бере інтерв'ю у лідерів суспільної думки.
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05.09.2021 10:11 Відповісти
"Якщо говорити про Мінський процес, він завжди мав два призначення. З української точки зору, це пастка для Росії, адже в перших пунктах зазначено, що РФ має забезпечити безпеку й вивести і доки агресор цього не зробить, продовжуватимуться санкції проти Російської Федерації. З російської точки зору, Мінськ - пастка для України, адже під проводом Мінська можна затягнути Україну у прямі перемовини з Л/ДНР. Це намагалися зробити за каденції Петра Порошенка, а коли не вдалося, перестали з спілкуватися з 5-м президентом. Декілька спроб було також за президентства Володимира Зеленського, коли ж не вдалося звести перемовини до України й Л/ДНР, а Росію перетворити на свідка, як Німеччина і Франція, втратився інтерес до Зеленського і він більше не відновиться", - вважає провідний журналіст України Віталій Портников у програмі "Вечір з Миколою Княжицьким" на Еспресо.TV.
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05.09.2021 10:20 Відповісти
спасибо союзникам, но нужен реактор для производства плутония
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05.09.2021 10:30 Відповісти
є три. На ЧАЕС
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05.09.2021 10:31 Відповісти
У московії при владі циркові клоуни,яким скучно жити ,шукають розваги ,вони поки що не мають ворогів,пробують мускули на Молдові,Грузії дійшли до України,а тут буде гаплик ,як сказав Тарас Бульба: < Я тебе породив, я тебе уб'ю > .
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05.09.2021 10:43 Відповісти
"В российских школах открылись спецклассы ФСБ, где будут рассказывать как бороться с шпионами и врагами России. И это не шутка - правительство РФ планирует увеличивать борьбу с «врагами России» с помощью проведения воспитательной работы. Школьники научатся выявлять шпионов, также получат базовые навыки слежки за «подозрительными людьми».
В школах уже появились новые классы для будущих сотрудников ФСИН, полиции, Росгвардии и ФСБ, пишет «ZNAK».
В Геленджике в школе № 6 открылся полицейский «3 Б» класс. В краевом управлении МВД сообщили, что ученики приняли присягу юного полицейского и дали клятву, что будут свято чтить кодекс чести и поддерживать порядок в учебном заведении. «В полицейском классе будут изучать законодательство, соблюдать его и помогать своим сверстникам не нарушать закон», - пояснили в ведомстве, отметив, что в этой школе уже есть подобный класс.
В Новосибирске школа № 67 набрала учащихся в профильный «10 Б» класс ГУФСИН. Образованием займутся специалисты уголовно-исправительной системы и сотрудники спецназа «Корсар», которые занимаются подавлением бунтов среди заключенных и борьбой с терроризмом. Также будут привлекаться ветераны ФСИН. На классном часе 1 сентября присутствовал замначальника областного управления ФСИН, рассказавший о «преимуществах службы в пенитенциарной системе России».Пішла підготовка "Павликів Морозових" на професійному рівні і в промисловому масштабі!!! Сталін з Берією від заздрощів у гробу перевертаються!!! Росія має вивести свою зброю і сили з України і взяти відповідальність за припинення конфлікту на Донбасі, - посольство США - Цензор.НЕТ 4514
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05.09.2021 11:25 Відповісти
Следует помнить, что в отличие от просто пиратов, каперов, корсары были тоже убийцами, отморозками, но на службе правительства/королевы.
Точное название для ФСБшных ублюдков - те же бандюки, только еще и зарплату получают!
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05.09.2021 11:32 Відповісти
Коли хочеш щось стверджувать - звірся з "першоджерелом": "корсари" і "капери", по суті - одне й те саме Це озброєні люди на кораблях, що належать приватній особі, найняті державою для спричинення економічних збитків противнику шляхом грабунку та знищення його кораблів та прибережних територій Для цього цим людям видавалися "каперські дипломи" Так само наймалися і звичайні пірати - тоді вони зобовязувалися не нападать на майно та людей держави що їх наймала, взамін на "кришування": продаж зброї та *********** з державних арсеналів, надання місць базування та стоянок у портах, ремонт кораблів та заміна такелажу в державних доках
Це аналог ******** ЧВК
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05.09.2021 11:48 Відповісти
Корса́р - это моряк, который имел официальный документ от короны(правитель), на разрешение грабежей торговых и военных судов принадлежащих флоту вражеской державы.Корсар (фр. corsaire, итал. corsaro от лат. cursus - путешествие, экспедиция) - частное лицо, использовавшее с разрешения властей вооружённое судно с целью захвата иностранных кораблей; член команды такого корабля.

А пірати діяли на свій страх і ризик. Якщо пірата наймали, він просто става корсаром.
Зрозуміло, що ця градація досить умовна, але вона є.
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05.09.2021 12:38 Відповісти
Мені "виматюкаться" у твою адресу - чи як? А я тобі про що написав? Так перед тим як писать мені "ахінею", треба було заглянуть у "Гугл" і чітко розібраться з поняттями "пірат", "корсар" і "капер" Я це знав і без Гугла, тому писав тобі без посилання на нього та ще й з більшим обсягом інформації, ніж те, що ти вичитав тільки зараз і мені надіслав!
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05.09.2021 12:46 Відповісти
Путин любит пустое балабольство. Главное, бабки его не трогать. На которые он и купит себе десяток демократов, вроде огромного дэбила Джона Керри, что к нам катался и говорил,что с Крымом и Донбассом будет все гут, и что сейчас в открытую шустрит на Москву.
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05.09.2021 11:22 Відповісти
а слабо отключить от SWIFT + газовое и нефтяное эмбарго + арест рос.$$ триллиона за рубежом в Европе и США.

РФ сразу сядет на ж...и выведет все свои войска из оккупированых территорий Украины и Грузии. Росія має вивести свою зброю і сили з України і взяти відповідальність за припинення конфлікту на Донбасі, - посольство США - Цензор.НЕТ 7744
Ну это нужна политическая воля. А не балабольство....бла-бла-бла и озабоченостями уже сыты по горло.
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05.09.2021 15:29 Відповісти
 
 