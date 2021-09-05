Росія має вивести свою зброю і сили з України і взяти відповідальність за припинення конфлікту на Донбасі, - посольство США
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У 7-му річницю підписання Мінських угод в посольстві Сполучених Штатів Америки закликали Російську Федерацію вивести свої сили з України, повернувши українській державі повний контроль над усіма міжнародно-визнаними кордонами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства Сполучених Штатів Америки в Україні.
"У сьому річницю підписання Мінського протоколу ми закликаємо Росію повністю виконати свої мінські зобов'язання, в тому числі дозволити ОБСЄ здійснювати спостереження на російсько-українському кордоні і звільнити незаконно затриманих осіб", - випливає з повідомлення.
"Росія має вивести свою зброю і сили і повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами. Росія повинна взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту, розпочатого нею на сході України", - додали в посольстві США.
Нагадаємо, що 5 вересня 2014 року в Мінську, в будівлі "Президент-готелю", Україна, Росія та ОБСЄ підписали так званий "Мінський протокол" - угоду про перемир'я і врегулювання конфлікту на Донбасі. Пізніше, в лютому, сторони підписали новий документ, який визначав план виконання домовленостей.
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никто не тронет Рашку.
еще и новичками и петровыми с бошировами могут играться - одна баночка же, писало - засрала почти целый город британцам - а у них этого новичка тонны же
Тогда "армия" ДРА была точно такой же! На учениях выходили на позиции, сжирали пайку и ложились спать. На "войнушке" просто растворялись, оставляя свободными участки. И безбожно сливали всю информацию духам. Если нашим нужно было вкинуть дезу, они просто приглашали на совещание афганских офицеров и доводили до них "сверхсекретные" сведения.
Технику даже не пытались ремонтировать - шурави еще пришлют.
совкам что ли? так какие это же "наши"?
Чи як таки США рішилися таки сказати своє слово , яке довго не говорили - віддавши слова Франції та Германії (Німетчині) - у яких "особливі відносини з РФ" ...
А ще би почути слова від Сполученого Королівства ..., які також підписали у Будапешті !
Головним підсумком нинішніх відвідин президентом України Володимиром Зеленським Сполучених Штатів Америки є відмова американського президента Джозефа Байдена та його команди від реалізації кремлівського сценарію з врегулювання ситуації на Донбасі на основі домовленостей, досягнутих у Мінську. Це повне фіаско політики Володимира Путіна на українському й загалом на західному напрямку.
*Дивіться щотижневу передачу "Студія Захід" на телеканалі "Еспресо ТВ" - основні теми дня очима Західної України. Ведучий програми Антон Борковський бере інтерв'ю у лідерів суспільної думки.
В школах уже появились новые классы для будущих сотрудников ФСИН, полиции, Росгвардии и ФСБ, пишет «ZNAK».
В Геленджике в школе № 6 открылся полицейский «3 Б» класс. В краевом управлении МВД сообщили, что ученики приняли присягу юного полицейского и дали клятву, что будут свято чтить кодекс чести и поддерживать порядок в учебном заведении. «В полицейском классе будут изучать законодательство, соблюдать его и помогать своим сверстникам не нарушать закон», - пояснили в ведомстве, отметив, что в этой школе уже есть подобный класс.
В Новосибирске школа № 67 набрала учащихся в профильный «10 Б» класс ГУФСИН. Образованием займутся специалисты уголовно-исправительной системы и сотрудники спецназа «Корсар», которые занимаются подавлением бунтов среди заключенных и борьбой с терроризмом. Также будут привлекаться ветераны ФСИН. На классном часе 1 сентября присутствовал замначальника областного управления ФСИН, рассказавший о «преимуществах службы в пенитенциарной системе России».Пішла підготовка "Павликів Морозових" на професійному рівні і в промисловому масштабі!!! Сталін з Берією від заздрощів у гробу перевертаються!!!
Точное название для ФСБшных ублюдков - те же бандюки, только еще и зарплату получают!
Це аналог ******** ЧВК
А пірати діяли на свій страх і ризик. Якщо пірата наймали, він просто става корсаром.
Зрозуміло, що ця градація досить умовна, але вона є.
РФ сразу сядет на ж...и выведет все свои войска из оккупированых территорий Украины и Грузии.
Ну это нужна политическая воля. А не балабольство....бла-бла-бла и озабоченостями уже сыты по горло.