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Посольство України дякує Туреччині за солідарність стосовно затриманих татар: Жорстокі порушення прав людини в Криму неприпустимі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посольство України дякує Туреччині за солідарність стосовно затриманих татар: Жорстокі порушення прав людини в Криму неприпустимі

У посольстві України в Турецькій Республіці засуджують масові затримання кримських татар в окупованому Криму і висловлюють подяку Туреччині за солідарність з Україною.

Про це повідомила пресслужба українського посольства в Туреччині,  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Жорстокі порушення прав людини в Криму неприпустимі. Ми засуджуємо ці дії окупантів проти громадян України та дякуємо нашому другу Туреччині за її солідарність", - йдеться в заяві.

Згідно з текстом турецького комюніке, оприлюдненому в мікроблозі Твіттер, в Туреччині спостерігають за розвитком подій у Криму і також бажають чотирьом затриманим кримським татарам "якомога швидше повернутися в свої будинки і сім'ї".

Також читайте: Понад 50 кримських татар затримані вчора під час протесту. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу і допитують без адвокатів, - Денісова. ВIДЕО

Як повідомлялося, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю. Протестуючи проти затримань, родичі і небайдужі співгромадяни вийшли до будівель "Управління ФСБ по Республіці Крим і м. Сімферополь".
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Нужно сближаться с турками. Это цивилизованная страна. Есть тому примеры. Ее интересы близки с интересами Украины. А татары это звено связи с ними. Должен быть подключен весь исламский мир к поддержке татар. Включая Чечню и талибан.
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05.09.2021 10:15 Відповісти
Смешались кони, люди...
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05.09.2021 10:19 Відповісти
Талібан своїх одновірців мочить в Афгані аж гай гуде.
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05.09.2021 10:19 Відповісти
Здесь работает правило - мне можно.А чужим нельзя.
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05.09.2021 10:28 Відповісти
Інтереси Туреччини десь в якихось питаннях перетинаються з нашими.Лише деякі.У них своя країна,свої інтереси і досить непроста геополітична ситуація.І дії Туреччини в першу чергу направлені на захист своєї країни.Чого і нам бажаю-Україна повинна бути понад усе.
Ердрган лавує в вирі складної міжнародної політики,віддаляється від Європи,перманентно співпрацює з пуйлом(коли їм це вигідно).Не буде Туреччина нахрапом за наших киримли на рожен лізти(а про всей мусульманський світ взагалі нема чого говорити),така правда життя.
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05.09.2021 11:10 Відповісти
в посольстве Украины в Турции вроде наши работают ..Типа мы сами себе сочуствуем ..Где заявление самой Анкары а не нашего посольства .Тоже самое щас посольство Украины в россии скадет ..
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05.09.2021 10:33 Відповісти
Свои "права" нужно было защищать с оружием в руках когда москали оккупировали Крым, сейчас уже несколько запоздало!
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05.09.2021 11:28 Відповісти
Что нам откроет деоккупация части Донбасса, страшно даже подумать...
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05.09.2021 14:30 Відповісти
 
 