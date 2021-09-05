Посольство України дякує Туреччині за солідарність стосовно затриманих татар: Жорстокі порушення прав людини в Криму неприпустимі

У посольстві України в Турецькій Республіці засуджують масові затримання кримських татар в окупованому Криму і висловлюють подяку Туреччині за солідарність з Україною.

Про це повідомила пресслужба українського посольства в Туреччині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Жорстокі порушення прав людини в Криму неприпустимі. Ми засуджуємо ці дії окупантів проти громадян України та дякуємо нашому другу Туреччині за її солідарність", - йдеться в заяві.

Згідно з текстом турецького комюніке, оприлюдненому в мікроблозі Твіттер, в Туреччині спостерігають за розвитком подій у Криму і також бажають чотирьом затриманим кримським татарам "якомога швидше повернутися в свої будинки і сім'ї".

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Як повідомлялося, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю. Протестуючи проти затримань, родичі і небайдужі співгромадяни вийшли до будівель "Управління ФСБ по Республіці Крим і м. Сімферополь".