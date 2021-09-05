Українців немає серед жертв і постраждалих у ДТП із туристичним автобусом у Єгипті, - речник МЗС Ніколенко

Міністерство закордонних справ України перевірило, чи є українці серед жертв і постраждалих в дорожньо-транспортній аварії в Єгипті. Там автобус, який прямував з курортного Шарм-еш-Шейха, перекинувся дорогою в Каїр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна сказав прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.

"За інформацією МЗС, громадян України немає серед постраждалих в результаті ДТП в Єгипті", - повідомив представник міністерства.

Зазначимо, що 4 вересня в Єгипті перекинувся автобус, який їхав з Шарм-еш-Шейха в Каїр. В результаті аварії 12 людей загинули і понад 30 постраждали. Серед жертв і загиблих є діти. Причини аварії поки не називають.

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