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США більше не купуватимуть у Росії двигуни РД-180 для ракет Atlas V

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США більше не купуватимуть у Росії двигуни РД-180 для ракет Atlas V

США заявили, що більше не стануть закуповувати у Росії двигуни РД-180 для ракет Atlas V.

Про це The Verge повідомив виконавчий директор компанії United Launch Alliance (ULA) Торі Бруно, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Річ у тім, що ракету Atlas V повністю виведуть з експлуатації до середини 2020-х років, перед цим ULA, альянс корпорацій Boeing і Lockheed Martin, запланував ще 29 запусків. Решта пусків будуть проведені в інтересах Міноборони США, NASA та Amazon і інших неназваних комерційних замовників.

Три або чотири двигуни РД-180 зараз встановлені на ракетах Atlas V для майбутніх місій, ще частина розташовані на складі. "Ми завчасно закупили РД-180, так що я можу припинити ці відносини [з Росією] і не залежати [від неї], як просив нас конгрес", — пояснив Бруно.

Як зазначає видання, всього США купили 122 двигуни РД-180. Останні шість двигунів американська сторона придбала у квітні.

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Замість ракет з російськими двигунами ULA буде використовувати для місій Пентагону дешевші Vulcan Centaur з двигунами BE-4, які розробляє Blue Origin Джеффа Безоса. Він працює на кисні й метані.

Останнім часом Space X підірвала монополію ULA на державні контракти на запуски. У компанії Ілона Маска є багаторазова ракета Falcon 9, дешевша, ніж Atlas V. ULA знизила вартість місій Atlas V з приблизно $187 млн до приблизно $100 млн через посилення конкуренції, але так і не наблизилася до стартової ціни Falcon 9, яка становить близько $62 млн. Минулого року Космічні сили США виділили ULA і SpaceX мільярди доларів на запуск від 30 до 35 місій для Пентагону в період з 2022 з 2027 рік, причому ULA отримує 60% робочого навантаження, а SpaceX — решту частку.

Російські ракетні двигуни РД-180 збирали на замовлення США на НВО "Енергомаш" (входить до складу держкорпорації "Роскосмос"). У 2014 році РД-180 потрапили під санкції США — у квітні американський суд по федеральних позовів заборонив ULA проводити будь-які покупки або платежі з "Енергомаш". Однак в травні того ж року Вашингтон скасував заборону. У вересні 2017 року газета The Wall Street Journal повідомляла, що через відсутність аналогів Пентагон не зможе відмовитися від імпорту двигунів РД-180 як мінімум до 2025 року.

Однак уже в жовтні 2017 року компанія Blue Origin провела перші вогневі випробування двигуна BE-4. У вересні 2018 го підприємство Безоса домовилося про постачання двигуна підряднику NASA. За повідомленням The Verge, постачання перших готових до польотів двигунів очікуються до кінця 2021 року. Генерал Джейсон Котерн, заступник командувача ракетним підрозділом Космічних сил, уточнив, що якщо постача зірветься, частина робочого навантаження Vulcan Пентагон може віддати SpaceX.
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Топ коментарі
+35
ёпта.. пестец батуту рогозина))
без покупок НАСА - эти движки никому не нужны и их изготовление - невыгодно...
А значит сокращение персонала и распил производства.. рогозин должен успеть за год)
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05.09.2021 11:32
+12
Чукча не читатель, а писатель?
"... Как отмечает издание, всего США купили 122 двигателя РД-180. Последние шесть двигателей американская сторона приобрела в апреле. Источник: https://censor.net/ru/n3286415
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05.09.2021 11:39
+10
Пушистый зверек подкрался незаметно - как всегда впрочем... США больше не будут покупать у России двигатели РД-180 для ракет Atlas V - Цензор.НЕТ 1524
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05.09.2021 11:34
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ёпта.. пестец батуту рогозина))
без покупок НАСА - эти движки никому не нужны и их изготовление - невыгодно...
А значит сокращение персонала и распил производства.. рогозин должен успеть за год)
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05.09.2021 11:32 Відповісти
Чукча не читатель, а писатель?
"... Как отмечает издание, всего США купили 122 двигателя РД-180. Последние шесть двигателей американская сторона приобрела в апреле. Источник: https://censor.net/ru/n3286415
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05.09.2021 11:39 Відповісти
читай внимательно:
Для заміни РД-180 розглядається новий двигун, на розробку якого Пентагоном виділено 160 млн доларів. Очікується, що він буде готовий до використання не раніше 2019 року[7]. Альтернативним варіантом є розгортання виробництва РД-180 за наявною у США ліцензії на заводі ULA в м. Декейтер[9].

есть вариант, а не само производство..
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05.09.2021 11:43 Відповісти
Таки да.
"....Летом 2020 года ULA получила первый тестовый двигатель BE-4 производства «Blue Origin»[27].
По состоянию на 08 апреля 2021 года (более 20 лет с момента первого пуска РН «Атлас» с РД-180) в США поставлено 116 двигателей, состоялось 92 пуска, все они признаны успешными[28][29].
16 апреля 2021 года Роскосмос сообщил об отправке в США последней партии из 6 двигателей РД-180.[30]
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05.09.2021 11:46 Відповісти
Я, как раз умею. В отличие от чукчи писателя.

"... Российские ракетные двигатели РД-180 собирали по заказу США на НПО "Энергомаш" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"). В 2014 году РД-180 попали под санкции США - в апреле американский суд по федеральным искам запретил ULA производить какие-либо покупки или платежи с "Энергомашем". Однако в мае того же года Вашингтон отменил запрет. В сентябре 2017 года газета The Wall Street Journal сообщала, что из-за отсутствия аналогов Пентагон не сможет отказаться от импорта двигателей РД-180 как минимум до 2025 года. Источник: https://censor.net/ru/n3286415
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05.09.2021 11:43 Відповісти
это как - нЁгров из США завезли в рашку и в Химках (именно там нахлдится НВО Енергомаш) собирали?
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05.09.2021 11:41 Відповісти
читай внимательно: РД-180 разработан в середине 1990-х годов на основе мощнейшего советского двигателя РД-170[1], производится на территории России в «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко»


и в собранном виде доставляют в США, где проходят тестовые испытания и установку на Atlas V
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05.09.2021 11:48 Відповісти
Глушко Валентин Петрович

США більше не купуватимуть у Росії двигуни РД-180 для ракет Atlas V - Цензор.НЕТ 7919 США більше не купуватимуть у Росії двигуни РД-180 для ракет Atlas V - Цензор.НЕТ 9432
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05.09.2021 17:52 Відповісти
Меря! Тебя с твоими кураторами, видимо, тоже "собирали по лицензии" на Лахте?!
И, видимо, под руководством робота Фёдора...((
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05.09.2021 12:20 Відповісти
дурню ніхто в штатах під це лайно цехи по збиранню не будував, лапті їх збирали із залишків запчастин, що від сисисири залишилсь, а що не було то криворукі кацапи намаались зробити, через що якість стала взагалі лайно, от і відмовились
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06.09.2021 07:13 Відповісти
Это был чуть ли не последний вариант для получения коммерческой валюты в рашенскую космическую программу. Маск здорово батутных приземлил. По самое "нихочу".
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05.09.2021 11:41 Відповісти
Не последний. Нужно ещё чтобы американцы от РД-181 отказались и британская OneWeb от запуска на "Союзах".
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05.09.2021 11:58 Відповісти
OneWeb уже недолго осталось Они уже банкротились. Обанкротятся и еще раз. И РД-181М уже под запретом импорта в США.
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05.09.2021 12:06 Відповісти
эти двигатели и так принадлежат США - только с их разрешения свиноцабаки могут их изготовлять...!!!
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05.09.2021 17:22 Відповісти
Батут работает.
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05.09.2021 11:33 Відповісти
От русофоби )
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05.09.2021 11:33 Відповісти
Пушистый зверек подкрался незаметно - как всегда впрочем... США больше не будут покупать у России двигатели РД-180 для ракет Atlas V - Цензор.НЕТ 1524
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05.09.2021 11:34 Відповісти
американский поток-2
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05.09.2021 11:35 Відповісти
Надо ставить свечку за ***** и рагозина их опг развалит *********
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05.09.2021 11:35 Відповісти
Не первый раз перестают покупать.
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05.09.2021 11:37 Відповісти
не первый, но - окончательный.
Т.к. есть лучшая альтернатива - СпейсХ и ULA с ВЕ-4
а рогозин пусть на батуте скачет - в коЗмоЗ))
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05.09.2021 11:39 Відповісти
Дай Бог в останній !!!)))
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05.09.2021 11:39 Відповісти
Сейчас уже есть варианты. Все произошло как и с доставкой астронавтов чуть раньше
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05.09.2021 11:49 Відповісти
более дешевые с двигателями BE-4, которые разрабатывает Blue Origin Джеффа Безоса. / В Украине есть свой Безос: Увеличив добычу газа, Украина может выйти на уровень энергонезависимости и даже экспортировать его за границу, - Витренко 26.06.21
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05.09.2021 11:41 Відповісти
ULA снизила стоимость миссий Atlas V с примерно $187 млн до примерно $100 млн из-за усиления конкуренции Источник: https://censor.net/ru/n3286415

Нехило американская ракетная братва капусту рубила до прихода Маска США больше не будут покупать у России двигатели РД-180 для ракет Atlas V - Цензор.НЕТ 2333
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05.09.2021 11:54 Відповісти
может,Талибан купит ?
ну,большой мангал там,шашлык-машлык..
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05.09.2021 12:09 Відповісти
Вот как выглядят "батуты", Дафай досфидания роськосмос...
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05.09.2021 12:35 Відповісти
З "батута" рогозіна&ко пересадили на бутилку
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05.09.2021 12:35 Відповісти
Знову клята "русафобия")))
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05.09.2021 12:46 Відповісти
Штати перестали купляти в Росіі ракетні двигуни,але переживають,що Росія все одно може послати їх Штатам разом з ракетами...
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05.09.2021 13:46 Відповісти
ніт, знаючи рукожопість кацапів, треба переживати Воронєжу, а до Штатів не долетять, ніколи, тому кацапа бухай скломийку і сиди рівно, на бутилці
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06.09.2021 07:21 Відповісти
 
 