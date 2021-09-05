УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14164 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
17 685 47
Афганістан (450) Талібан (136)

Захисники Панджшера в Афганістані заявили, що розгромили угруповання талібів із тисячі осіб

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Захисники Панджшера в Афганістані заявили, що розгромили угруповання талібів із тисячі осіб

Угруповання бойовиків "Талібан" чисельністю в тисячу осіб напередодні ввечері була блоковано в північно-східній частині Панджшері.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в соціальних мережах прессекретар Фронту опору, афганський журналіст Фахім Дашті.

"Протягом ночі і сьогоднішнього ранку велику частину угруповання було ліквідовано, взято в полон під час втечі і відступі місцевим населенням за допомогою сил опору", - стверджує Дашті.

Він додав, що в інших частинах долини обстановка перебуває під повним контролем бійців Фронту.

За відомостями Фронту національного опору Афганістану, таліби мобілізували проти Панджшері з шести напрямків понад 20 тис. бойовиків.

Представники талібів поки не коментували те, що відбувається.

Рух "Талібан" на тлі виведення військ США та їхніх партнерів з Афганістану, до середини серпня захопив майже всі провінції країни, в тому числі 15 серпня і столицю держави Кабул. Непідконтрольною талібам залишилася лише одна провінція - Панджшер, де був створений Фронт національного опору.

Також дивіться: Таліби за допомогою сльозогінного газу розігнали в Кабулі акцію жінок за свої права. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
Это Афган до того, как совок влез своими грязными сапогами

Захисники Панджшера в Афганістані заявили, що розгромили угруповання талібів із тисячі осіб - Цензор.НЕТ 1412
показати весь коментар
05.09.2021 12:32
+24
этот Панджшер больше 40 лет кто только не штурмовал: и совки, и афганские войска режима Наджибуллы, и талибы 20-летней давности, но так никто ни хрена и не покорил эту провинцию.
показати весь коментар
05.09.2021 11:48
+18
Кинули, ще й більше за американців, просто вам про це не розказують, звичайно не так як РСЧА в 1941 році, тисячі танків і гармат, але й немало.
показати весь коментар
05.09.2021 12:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О а что так можно было??
показати весь коментар
05.09.2021 11:46 Відповісти
Добре що СРСР не звалив, все залишивши, всіх переміг.
показати весь коментар
05.09.2021 12:08 Відповісти
Кинули, ще й більше за американців, просто вам про це не розказують, звичайно не так як РСЧА в 1941 році, тисячі танків і гармат, але й немало.
показати весь коментар
05.09.2021 12:14 Відповісти
А на рахунок людей, більше всього шкода тих дівчат, що повірили СРСР і вели нормальний образ життя, 100 000 забитих камінням жінок на совісті СРСР.
показати весь коментар
05.09.2021 12:16 Відповісти
Это Афган до того, как совок влез своими грязными сапогами

Захисники Панджшера в Афганістані заявили, що розгромили угруповання талібів із тисячі осіб - Цензор.НЕТ 1412
показати весь коментар
05.09.2021 12:32 Відповісти
Захисники Панджшера в Афганістані заявили, що розгромили угруповання талібів із тисячі осіб - Цензор.НЕТ 5232
Захисники Панджшера в Афганістані заявили, що розгромили угруповання талібів із тисячі осіб - Цензор.НЕТ 2345
показати весь коментар
05.09.2021 12:37 Відповісти
Самая большая и современно вооруженная армия в 41 была как раз у совка. И солдаты, как и афганцы, в 41 просто отказались воевать.
показати весь коментар
05.09.2021 12:28 Відповісти
Танков и самолетов больше всего было у СССР и Франции.

И СССР, и Франция слились в течении полугода войны с Рейхом.
показати весь коментар
05.09.2021 12:35 Відповісти
Да. Пришлось издавать приказ 200. От огня загран-отрядов тогда погибла охрененная куча солдат.
показати весь коментар
05.09.2021 12:43 Відповісти
И у Фпанции не было Урала, за который можно было вывезти военпром.

Разница только в том, что Франция подписала капитуляцию, а Сталин только начал вести переговоры о ней, когда стало понятно, что Рейх до зимы взять Москву не успевает. Но уже был готов драпать в Куйбышев.
показати весь коментар
05.09.2021 13:02 Відповісти
Есть такое. Размер пространства спасал от тупости руководителей.
показати весь коментар
05.09.2021 13:04 Відповісти
Франция капитуляцию не подписывала, это банольная совковая пропаганда. Был заключён МИРНЫЙ договор между Рейхом и Францией, но так как война с Британией продолжалась, то север Франции был под оккупацией.
показати весь коментар
05.09.2021 18:55 Відповісти
Детали: Американские военные перед своим уходом привели в негодность самолеты, бронемашины и систему противоракетной обороны в кабульском аэропорту,
По словам генерала, там разоружены или приведены в негодность 73 самолета. Такая же участь постигла примерно 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожника Humvee.
"Эти самолеты более не полетят, никто не сможет управлять ими… Этими машинами никто более не сможет пользоваться", - сказал Маккензи.
Кроме того, военные США привели в негодность систему ПРО, артиллерию и минометы, которые использовались для защиты аэропорта. По словам Маккензи, "они также выведены из строя, и их нельзя будет использовать снова".

Талибы уже в ярости когда поняли, что получили кучу металлолома.
показати весь коментар
05.09.2021 12:19 Відповісти
А даже если бы целые оставили и летчики приняли идею талибан..то их надо обслуживать...Значит надо еще иметь специалистов аэродромной службы в количестве намного больше летунов...
Как может обеспечить выполнение полетов бородатая обезьяна заучившая суры из корана? Аллах все сделает или как?
показати весь коментар
05.09.2021 13:27 Відповісти
Таки да. Нужны спецы, техника и ЗИПы. Спецы практически все эмигрировали.
показати весь коментар
05.09.2021 14:14 Відповісти
Ну так-плювали вслід! А за що було чіплятися-вони "совка" надивилися вдосталь,нічого доброго не бачили!
показати весь коментар
05.09.2021 12:36 Відповісти
Если воевать с врагом а не заглядывая ему в глаза стоя на коленях то конечно можно так. Не так страшен враг как предатели которые пугают войной и предлогают сдаться
показати весь коментар
05.09.2021 11:59 Відповісти
Ну єто пока ни о чём. С северо-востока - отбились.
А по направлению основного удара с юго-запада провалились.
Военная сила тоталитарных режимов в том и состоит, что людей они не считают. А талибы точно не демократы.
Ну убили 1000 в засаде, значит надо послать 10000. А ресурс у них десятки миллионов рабов, которых к тому же нечем кормить. То есть половина точно лишние.
показати весь коментар
05.09.2021 12:23 Відповісти
не звізди.в талібів 50 тис армія...Їх там усіх зажмурять аби набоїв вистачило. І кінець талібанської імперії.
показати весь коментар
05.09.2021 13:19 Відповісти
і звідкіля впевненість що на боці Панджеру одні афганці воюють? Можливо під шумок там по талібах з В-52 регулярно насипають касетними з висоти в 10 км. Захисники Панджшера в Афганістані заявили, що розгромили угруповання талібів із тисячі осіб - Цензор.НЕТ 4613 Чи вночі з БПЛА ударних точково по техніці чи складах з БК
показати весь коментар
05.09.2021 13:25 Відповісти
Демонструєте повне нерозуміння тоталітарного режиму.
Це поки вони були повстанцями їх було по різним оцінкам 30-70 тис.
Зараз у них ресурс всього Афганістану. Якщо треба, то вони і мільйон виставлять без проблем. Вибір у афганців небагатий. Або йдеш в армію, щоб прогодувати сім'ю, або сдихаєш з голоду.
показати весь коментар
05.09.2021 13:39 Відповісти
этот Панджшер больше 40 лет кто только не штурмовал: и совки, и афганские войска режима Наджибуллы, и талибы 20-летней давности, но так никто ни хрена и не покорил эту провинцию.
показати весь коментар
05.09.2021 11:48 Відповісти
Тогда им Рэмбо помогал..
показати весь коментар
05.09.2021 11:58 Відповісти
Шикарное уточнение насчёт военно-технической помощи со стороны Рэмбо: в самом деле в фильме Рэмбо смотрелся просто эпически, как универсальный солдат Новой эпохи.
Респект за остроумие и лаконизм, ув. Дитрих. Ваша фаза всего лишь из 4-х слов звучит, как афоризм.
показати весь коментар
06.09.2021 02:31 Відповісти
Неправда. Як і про те, що ніхто не міг Афганістан здолати..
показати весь коментар
05.09.2021 13:01 Відповісти
а талибы заявляют ,что взяли под контроль военную базу Массуда , с кучей техники ..Цензор где пруффф ?
https://mobile.twitter.com/newkc14/status/1434247796375359488
показати весь коментар
05.09.2021 11:50 Відповісти
И что?Может и взяли. Победа в битве не значит победу в войне. Факт в том, что талиьы как обычно обкакались со своим блицкригом в Панджшере.
показати весь коментар
05.09.2021 12:02 Відповісти
Талибы воюют по-партизански: отрядами, группами, засадами, налётами: а группировку Ахмад Шаха можно победить только масштабной операцией, проводимой силами войсковой группировки численностью 30-40 тыс. военнослужащих, отлично обученных ведению боевых действий именно в горах. Такой группировки не имеет вообще ни одна армия мира. Так что, талибам придётся "брать" Панджшер лет этак 10, пока их снова не свергнут иранцы или китайцы.
показати весь коментар
06.09.2021 02:40 Відповісти
Важа арта, куди вона в горах, Масуд її просто залишив.
показати весь коментар
05.09.2021 12:10 Відповісти
Только зазря 17 людей во время "праздничного салюта" угробили дикари.
показати весь коментар
05.09.2021 11:52 Відповісти
Мало пітекантропів покрошили
показати весь коментар
05.09.2021 11:56 Відповісти
Нагадало Україну 2014-го.
показати весь коментар
05.09.2021 11:59 Відповісти
Ну конечно, советская армия взять 9 раз не смогла, а тут какие-то талибы. Ничего этим дикарям-террористам не светит. Ахмад Масуд - сын национального героя Афганистана Ахмад Шах Масуда,единственного адекватного лидера моджахедов. Панджшер н кому не покорился за 40 лет.
показати весь коментар
05.09.2021 12:01 Відповісти
Очередной рай для продавцов оружия...
показати весь коментар
05.09.2021 12:02 Відповісти
нужно было Талибам использовать дроны)
показати весь коментар
05.09.2021 12:05 Відповісти
Которые у них, оказывается, не летают и без систем управления. У них там несколько индийских вертолетов и один из пилотов -- цельный новый министр командующий воздушными силами. Пусть попробуют его использовать по назначению Захисники Панджшера в Афганістані заявили, що розгромили угруповання талібів із тисячі осіб - Цензор.НЕТ 5437
показати весь коментар
05.09.2021 12:24 Відповісти
сказки всё это про тысячу убиенных.... 20 лет отдельные группы не уничтожали такими количествами .а тут когда все талибы в куче сотнями тысяч и + оружие захваченное американское и их тут опа и раз....ба.. и за пару дней... вот это поворот.... пАбеда ...вопросс а что так не воевали 20 лет? уже бы и духа талибов бы не было ни живой души...как то так ..((
показати весь коментар
05.09.2021 12:55 Відповісти
На Копростані в копроновинах скавчать зворотнє. )))
показати весь коментар
05.09.2021 13:43 Відповісти
Пусть высшие силы берегут людей в борьбе с нечистью.
показати весь коментар
05.09.2021 14:10 Відповісти
События, предоставленные самим себе, имеют тенденцию развиваться от плохого к ещё худшему.
показати весь коментар
05.09.2021 14:20 Відповісти
Жодних ілюзій - це пуштуни що мають багато зброї і відповідний настрій. Дуже швидко прорвуть оборону і всіх перевішають.
показати весь коментар
05.09.2021 18:25 Відповісти
Это всё военная пропаганда. Масуда-старшего поддерживали США, Пакистан, Китай и куча арабских стран, помогали не только оружием и боеприпасами, но и продовольствием (Пандшер с трудом может себя прокормить), был там небольшой французский госпиталь. Кто сейчас поможет Масуду-младшему? Сейчас там сбор второго урожая (первый собрали в середине лета0, если его просто сорвать, то жителей ждёт банальный голодомор, а талибы туда никакие гуманитарные караваны не пустят
показати весь коментар
05.09.2021 19:15 Відповісти
А хоч хтось панджшерцям допомогу надасть ?
Чи всі вже настроїлися співпрацювати з талібами і, таким чином, не хочуть =псувати стосунки= з новою владою ?
показати весь коментар
05.09.2021 19:20 Відповісти
 
 