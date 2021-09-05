Захисники Панджшера в Афганістані заявили, що розгромили угруповання талібів із тисячі осіб
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Угруповання бойовиків "Талібан" чисельністю в тисячу осіб напередодні ввечері була блоковано в північно-східній частині Панджшері.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в соціальних мережах прессекретар Фронту опору, афганський журналіст Фахім Дашті.
"Протягом ночі і сьогоднішнього ранку велику частину угруповання було ліквідовано, взято в полон під час втечі і відступі місцевим населенням за допомогою сил опору", - стверджує Дашті.
Він додав, що в інших частинах долини обстановка перебуває під повним контролем бійців Фронту.
За відомостями Фронту національного опору Афганістану, таліби мобілізували проти Панджшері з шести напрямків понад 20 тис. бойовиків.
Представники талібів поки не коментували те, що відбувається.
Рух "Талібан" на тлі виведення військ США та їхніх партнерів з Афганістану, до середини серпня захопив майже всі провінції країни, в тому числі 15 серпня і столицю держави Кабул. Непідконтрольною талібам залишилася лише одна провінція - Панджшер, де був створений Фронт національного опору.
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И СССР, и Франция слились в течении полугода войны с Рейхом.
Разница только в том, что Франция подписала капитуляцию, а Сталин только начал вести переговоры о ней, когда стало понятно, что Рейх до зимы взять Москву не успевает. Но уже был готов драпать в Куйбышев.
По словам генерала, там разоружены или приведены в негодность 73 самолета. Такая же участь постигла примерно 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожника Humvee.
"Эти самолеты более не полетят, никто не сможет управлять ими… Этими машинами никто более не сможет пользоваться", - сказал Маккензи.
Кроме того, военные США привели в негодность систему ПРО, артиллерию и минометы, которые использовались для защиты аэропорта. По словам Маккензи, "они также выведены из строя, и их нельзя будет использовать снова".
Талибы уже в ярости когда поняли, что получили кучу металлолома.
Как может обеспечить выполнение полетов бородатая обезьяна заучившая суры из корана? Аллах все сделает или как?
А по направлению основного удара с юго-запада провалились.
Военная сила тоталитарных режимов в том и состоит, что людей они не считают. А талибы точно не демократы.
Ну убили 1000 в засаде, значит надо послать 10000. А ресурс у них десятки миллионов рабов, которых к тому же нечем кормить. То есть половина точно лишние.
Це поки вони були повстанцями їх було по різним оцінкам 30-70 тис.
Зараз у них ресурс всього Афганістану. Якщо треба, то вони і мільйон виставлять без проблем. Вибір у афганців небагатий. Або йдеш в армію, щоб прогодувати сім'ю, або сдихаєш з голоду.
Респект за остроумие и лаконизм, ув. Дитрих. Ваша фаза всего лишь из 4-х слов звучит, как афоризм.
https://mobile.twitter.com/newkc14/status/1434247796375359488
Чи всі вже настроїлися співпрацювати з талібами і, таким чином, не хочуть =псувати стосунки= з новою владою ?