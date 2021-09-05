Муженко, це тобі за брехню про "хотілку некерованих добробатів", - екскуратор "Кривбасу" Колесник оприлюднив шифрограму першого наказу на штурм Іловайська. ДОКУМЕНТ (оновлено)
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Оприлюднено шифрограму про перший наказ штурму захопленого російськими найманцями Іловайська. Документ датований 5 серпня 2014 року.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник, інформує Цензор.НЕТ.
"Перший наказ на штурм Іловайська, в такій якості ще ніхто не бачив цю шифрограму. Далі буде. Попереджаю, обшуки у мене вдома нічого не дадуть, документи вдома не тримаю. Розсекречувати згідно з розпорядженнями ОГП і СБУ, швидше ГШ. Муженко, тримай подачу, це тобі за брехню про "хотілку некерованих добробатів", - прокоментував шифрограму Колесник.
Трохи пізніше Колесник також оприлюднив вхідну кодограму щодо цієї операції:
"Муженко, це напевно добробати таке листування зі штурму і звільнення Іловайська вели, мабуть" Дніпро-1 "з" Донбасом "листувалися?" - прокоментував він цей документ.
Будь ласка, зачекайте...
а во всем всегда виновата прошлая властЬ и Порошенко?
Може щось і планувалось. Але ж то було за 20 днів.
Хто знає, якими були наступні вказівки.
Філоненко зазначив, що 5 серпня Корбан провів нараду, на якій, крім нього, були присутні комбат "Донбасу" Семен Семенченко, командир батальйону "Азов" Андрій Білецький і командувач сектору "Б" генерал Руслан Хомчак.
"Нараду було присвячено плануванню операції із зачищення й взяття Іловайська... Там всі завдання ставив Корбан... Командував там всім не Хомчак, на мою думку, командував там всім Корбан", - сказав комбат.
За словами Філоненка, розпорядження керівництва МВС про залучення батальйонів спецпризначення до операції не було, батальйони підкорялися безпосередньо генералові Хомчаку.
Комбат "Шахтарська" заявляє, що 7 серпня мав на руках агентурні дані про істотне збільшення кількості терористів в Іловайську.
Він стверджує, що надав ці дані Корбану, керівництву батальйонів "Азов" і "Дніпро-1".
Філоненко заявляє, що вони ці дані проігнорували й наполягали на малій кількості супротивника й можливості взяття міста силами батальйонів "Шахтарськ", "Азов" і "Дніпро-1".
50% мозга занято - порох барыга, оставшаяся часть мозга помнит код от подъезда
До того ж це вказівки Хомчака.
Справа щодо подій в Іловайську повністю розслідувана, але із 2016 року лежить без руху в ГПУ, - Бутусов. ДОКУМЕНТ
08:46 08.08.2018 100
https://amp.censor.net/ua/news/3080300/sprava_schodo_podiyi_v_ilovayisku_povnistyu_rozsliduvana_ale_iz_2016_roku_lejyt_bez_ruhu_v_gpu_butusov
Проміжний звіт ТСК з розслідування трагічних подій під Іловайськом. Повний текст
ПОНЕДІЛОК, 20 ЖОВТНЯ 2014, 17:48
http://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/20/7041381/
У проміжному звіті така хронологія цікава:
- 23 липня
- 13 серпня
- 21 серпня
- 24 серпня
А де загубилися 4-е серпня, 5-е серпня і т.д.?
Ще з 2015 року.Ось брехливе гівно,на чиїх лапах смерть бійців,демонструє їх Скрипіну:В мене є шифрограми наказів про наступ на Іловайськ і вони будуть публічно оприлюднені - Корбан
Как-то странно, что эти КОДОГРАММЫ, всплыли именно сейчас, спустя столько времени. Уж очень много вопросов, на которые вряд-ли будут даны ответы 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
зы захожу на "цензор" не новости читать, а на зоопарк под новостью полюбоваться
Сказки пары продажных вы*лядков откосивших от мобилизации и за бабло вещающих "правду" - "всё так и было!"
Вперше бачу слово =куратор= щодо добробатів.
На документах - дві дати, час - той самий.
Цікаво, чи ЮБ щось напише.
Скільки мулу та сміття. І як не просто знайти і побачити серед цього всього правду.
Звичайно, не неможливо. Але широкий загал (будь-де) розбиратися не хоче і не буде.
На те й розраховують.
http://argumentua.com/stati/ilovaiskii-kotel-otchet-komissii-verkhovnoi-rady
Вже сумніви виникають
А теперь давай пошутим, ну по поводу демагогии. Вот например -
- Ну, что почему аспирант Петренко критикует доказательство, предложенной теоремы, а вот
заслуженный деятель искуств Украины профессор Поплавсий считает, что доказательство верно!!!
Психологи знают где-то четверть сотни подобных приемов, вышеприведенный прием называется ссылкой на авторитеты. Им обучают профссиональных дипломатов, разведчиков ну и т.д. В общем, расслабся....
Просто было время, было настроение и я ей ответил. Собственно мне было интересно, ЧТО она на это ответит ))))
Да, в нас зараз вороги держави, які при владі, як раз і використовуют украінську мову, та знають її краще за мене. Так є мова ознакою того, ЗА, чі проти Украиїни конкретна людина?
https://glavcom.ua/publications/126829-ilovajska-tragedija.-povna-versija-zvitu-parlamentskoji-slidchoji-komisiji-dokument.html
В былые времена такой факт темным пятном ложился на биографию военнослужащего. Не?
Ах, да совсем забыл, у нас же декомунизация....
Його підписів на шифровках немає. Натомість стоять підписи підлеглих Хомчака, що підтверджує всім відому версію про істинних ідеологів штурму Іловайска. Версії, яка спростовує маячню про "злиті Порошенком добробати"