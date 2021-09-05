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суд (8030) суддя (1422) Світлана Волкова (2)

Займається "кривосуддям", переслідуючи патріотів в інтересах ОП, - родичі Героїв Небесної Сотні вимагають звільнити скандальну суддю Волкову

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Займається

Родичі Героїв Небесної Сотні вимагають негайно звільнити з посади суддю Печерського суду Києва Світлану Волкову, що звільнила з-під варти вбивцю Героїв Небесної Сотні - екскомандира "Беркута" Дмитра Садовника, а зараз відправила за грати бойового генерала Ігоря Павловського і виробничника Валерія Шандру.

Про це йдеться в заяві ГО Сім'ї "Небесної Сотні" в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Судове свавілля судді Печерського суду міста Києва Світлани Волкової, яка відпустила вбивцю Героїв Небесної Сотні, а зараз відправила за грати бойового генерала Ігора Павловського та виробничника Шандру, викликає у нас, родин Героїв Небесної Сотні, гнів та обурення.

Ми добре пам’ятаємо той день, 19 вересня 2014 року, коли її рішенням було випущено на волю вбивцю наших рідних і близьких - фігуранта справи про розстріл 48 активістів Майдану, командира так званої чорної роти "Беркуту" Дмитра Садовника. Це дало йому змогу втекти до країни-агресора – Російської Федерації, і тим самим уникнути правосуддя і суттєво завадити притягненню до відповідальності його поплічників", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що суддя Волкова в 2016 році була звільнена з посади, і щодо до неї було розпочато кримінальне провадження. Однак з приходом до влади Зеленського восени 2019 року її відновили на роботі.

"Зараз вона чинить "кривосуддя", переслідуючи патріотів в інтересах Офісу Президента України і діячів часів режиму Януковича. І справа Павловського та Шандри - не єдина в її "доробку". У січні 2020 року Світлана Волкова ухвалила скандальне рішення про те, ніби заступник глави Адміністрації Президента часів Януковича, українофоб Андрій Портнов, п’ять попередніх років жив в Україні – хоча в Україні його не було. Кривосуддя Волкової ми ставимо в один ряд із включенням до списків обміну, передачі іншим країнам беркутівців, підозрюваних у вчиненні злочинів під час Революції Гідності, щодо яких не було винесено судових вироків; повернення до країни та популяризацію в медійному просторі українофобів О.Лукаш, А.Портнова та інших; відверте переслідування правоохоронними органами волонтерів та громадських діячів.

Також читайте: Суддя Печерського суду Волкова, яка визнала Портнова таким, що постійно проживає в Україні, може не мати підстав здійснювати правосуддя, - адвокат Тітич

Використання таких суддів демонструє реальне ставлення Зеленського та його "Слуг народу" до цінностей і здобутків Революції Гідності, до всіх тих, хто вже сьомий рік протистоїть збройній агресії Російської Федерації на Сході України. Вимагаємо надання правової оцінки діям судді Волкової і негайного звільнення її від посади, а також поновлення кримінального провадження щодо її ролі у рятуванні вбивць Майданівців. Вимагаємо скасування неправосудних, абсурдних рішень щодо ветеранів війни з російським агресором, волонтерів, виробничників, які підтримували нашу армію. Вимагаємо притягнення до відповідальності служителів режиму Януковича, які чинили злочини проти протестуючих на Майдані і покривали ці злочини", - сказано в заяві.
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Топ коментарі
+21
как это уволить?! Именно такие и нужны зеленой говно-власти!
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05.09.2021 12:36
+21
Та в Україні 99,999% суддів гниди корумповані !!!)))
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05.09.2021 12:46
+12
Та там весь суд ,усім особовим складом на нари ,корумпований гнидник !!!)))
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05.09.2021 12:39
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как это уволить?! Именно такие и нужны зеленой говно-власти!
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05.09.2021 12:36 Відповісти
Та в Україні 99,999% суддів гниди корумповані !!!)))
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05.09.2021 12:46 Відповісти
Той один десятичисячний відсоток, пресують.
"Суддя Сидоров - проти системи портнова-зеленського. Ви здивуєтеся!"
https://www.youtube.com/watch?v=fp5bxIwhPTM&t=34s
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05.09.2021 13:16 Відповісти
Ты удивитшься, но я неплохо знаю двух известных судей и они честные и очень порядочные люди.
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05.09.2021 13:47 Відповісти
китайці? там з корупціонерами не панькаються
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21.11.2021 20:41 Відповісти
" Суддя Волкова - як ідеал судочинства. "

https://www.youtube.com/watch?v=BMIfyltEoqs
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05.09.2021 13:09 Відповісти
Да и такую "власть", тоже разогнать к чёртовой матери, одни продажные шкуры...
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05.09.2021 14:54 Відповісти
ЗЕбоби, чому при вашому недоумку такі судді сидять ще на своїх місцях? Весна прийшла, саджати не будемо?
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05.09.2021 12:38 Відповісти
Не звезди! При Порохе ее отстранили.
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05.09.2021 13:41 Відповісти
Та там весь суд ,усім особовим складом на нари ,корумпований гнидник !!!)))
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05.09.2021 12:39 Відповісти
Хорошо бы, но как?
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05.09.2021 13:42 Відповісти
Использование таких судей демонстрирует реальное отношение Зеленского и его "слуг народа" к ценностям и достижениям Революции Достоинства, ко всем тем, кто уже седьмой год противостоит вооруженной агрессии Российской Федерации на Востоке Украины.
Війна з ****** триває не сьомий, а восьмий рік. Занимается "кривосудием", преследуя патриотов в интересах ОП, - родственники Героев Небесной Сотни требуют уволить скандальную судью Волкову - Цензор.НЕТ 7222
Источник: https://censor.net/ru/n3286421
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05.09.2021 12:46 Відповісти
В бан, кацап.
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05.09.2021 12:58 Відповісти
Тю! Та ти сам ватний мусор!)
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05.09.2021 13:00 Відповісти
плювати їм на весь цей базар без кінця і краю. якщо від найближчих родичів потерпівших від таких волкових і портнових не прилітає віддача кувалдою безпосередньо в позеленівше рило, то будуть ще зухваліше вчиняти беззаконня на користь окупанта
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05.09.2021 13:10 Відповісти
суд Линча самый быстрый и справедливый в мире !
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05.09.2021 13:39 Відповісти
Займається "кривосуддям", переслідуючи патріотів в інтересах ОП, - родичі Героїв Небесної Сотні вимагають звільнити скандальну суддю Волкову - Цензор.НЕТ 3633
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05.09.2021 13:15 Відповісти
так повесьте ее и забудьте раз и навсегда.....
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05.09.2021 13:44 Відповісти
Пора бы уже требовать отставки и привлечения к ответственности самого Зеленского.
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05.09.2021 13:44 Відповісти
Я думав цю суддю на нари відправили за те що вона дала втекти Садовнику, а її повернули назад до суддівства. Займається "кривосуддям", переслідуючи патріотів в інтересах ОП, - родичі Героїв Небесної Сотні вимагають звільнити скандальну суддю Волкову - Цензор.НЕТ 2503 Що ви роботе дурні владні? Такі проросійські судді знищують державу з середини, це просто самогубство для України.
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05.09.2021 13:44 Відповісти
дурни те, что считают врагов, уничтожающих Украину, просто дураками...
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05.09.2021 13:53 Відповісти
Так эта зелень, специально и восстановил её, он специально таких собирает и бережёт их, как зеницу ока.
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05.09.2021 15:00 Відповісти
Требовальщики, свои хотелки, засуньте себе в #опу!
Ваше время истекло - он вам ничего не должен! Займається "кривосуддям", переслідуючи патріотів в інтересах ОП, - родичі Героїв Небесної Сотні вимагають звільнити скандальну суддю Волкову - Цензор.НЕТ 691 Займається "кривосуддям", переслідуючи патріотів в інтересах ОП, - родичі Героїв Небесної Сотні вимагають звільнити скандальну суддю Волкову - Цензор.НЕТ 1679
Раньше думать не хотели, слишком устали "атвайны", хотели поржать?
Теперь - жриТЕ...... Займається "кривосуддям", переслідуючи патріотів в інтересах ОП, - родичі Героїв Небесної Сотні вимагають звільнити скандальну суддю Волкову - Цензор.НЕТ 5233
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05.09.2021 14:05 Відповісти
А не пошёл бы ты умняга, кобыле в трещину???
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05.09.2021 15:03 Відповісти
Она должна сесть...
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05.09.2021 14:38 Відповісти
Она должна єсть..
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05.09.2021 15:01 Відповісти
Надо кормить организм.
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05.09.2021 15:12 Відповісти
Сосальник обколотый "уколами молодости", очки для умного вида - во всей красе.
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05.09.2021 15:07 Відповісти
Просто нема в нас ні Бандери, ні Шухевича. Вони б по іншому судили цю потвору.
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05.09.2021 17:35 Відповісти
Займається "кривосуддям", переслідуючи патріотів в інтересах ОП, - родичі Героїв Небесної Сотні вимагають звільнити скандальну суддю Волкову - Цензор.НЕТ 3010
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05.09.2021 22:53 Відповісти
 
 