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Акції на підтримку ЗМІ й проти закону про "іноземних агентів" відбулися у Москві й трьох містах РФ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Акції на підтримку ЗМІ й проти закону про

Близько 100 людей зібралися в Москві (РФ), щоб висловити протест проти закону про "іноземних агентів" і підтримати ЗМІ і журналістів, яким влада РФ надала цей статус. Пікети відбулися також в Новосибірську, Калузі і Уфі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Акція пвідбувалася в суботу 4 вересня і офіційно вона мала формат зустрічі кандидатів в депутати з виборцями, оскільки провести запланований на цей день мітинг не дозволила мерія Москви. 

Спочатку організатором мітингу виступила Незалежна профспілка журналістів, яка намагалася узгодити з владою Москви акцію чисельністю до 500 осіб на Пушкінській площі або Нікітському бульварі. Отримавши відмову, організатори мітингу опротестували його в трьох московських судах і звернулися до кандидатів у депутати від кількох партій з проханням підтримати проведення акції.

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Акції на підтримку ЗМІ й проти закону про іноземних агентів відбулися у Москві й трьох містах РФ 01

У зустрічі з виборцями брали участь кандидати в депутати Держдуми від "Яблука", в тому числі правозахисниця Марина Литвинович, колишній фігурант так званої "болотної справи" Микола Кавказький, депутат Мосміськдуми Сергій Мітрохін і кандидат в депутати Держдуми від Партії Росту Ельвіра Віхарева.

Політики пообіцяли присутнім в разі свого обрання домогтися прийняття поправок до закону про "іноагентів". Деякі з учасників заходу тримали в руках плакати на підтримку визнаного "іноагентом" телеканалу "Дождь" та інших ЗМІ і журналістів, які отримали від російської влади цей статус. Учасники зустрічі принесли з собою картонну фігуру опозиційної політикині Юлії Галяміної, засудженої в грудні 2020 року до двох років умовно за повторне порушення правил участі в масових заходах.
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Топ коментарі
+14
Аж 100! человек собрались в 15 миллионной Мацкве на поддержку свободы слова... Спасибо, дальше можно не продолжать, путин может крутить-вертеть этих баранов вечно Акции в поддержку СМИ и против закона об "иноагентах" состоялись в Москве и трех городах РФ - Цензор.НЕТ 1515
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05.09.2021 12:38
+6
Страна конченных терпил,что собственно ни для кого не новость
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05.09.2021 12:51
+5
в москве около 100 чел...это успех мышебратского народа!
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05.09.2021 12:41
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Аж 100! человек собрались в 15 миллионной Мацкве на поддержку свободы слова... Спасибо, дальше можно не продолжать, путин может крутить-вертеть этих баранов вечно Акции в поддержку СМИ и против закона об "иноагентах" состоялись в Москве и трех городах РФ - Цензор.НЕТ 1515
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05.09.2021 12:38 Відповісти
Проти бандерівських агентів. Акции в поддержку СМИ и против закона об "иноагентах" состоялись в Москве и трех городах РФ - Цензор.НЕТ 3362
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05.09.2021 12:42 Відповісти
Даешь чебурнет в каждую улусскую избу!
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05.09.2021 13:36 Відповісти
и то в основном одни блогеры...
а блогеры - шин не запалят
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05.09.2021 13:57 Відповісти
Акції на підтримку ЗМІ й проти закону про "іноземних агентів" відбулися у Москві й трьох містах РФ - Цензор.НЕТ 7817 крути - верти не давай терпилам - взрасти
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05.09.2021 14:15 Відповісти
в москве около 100 чел...это успех мышебратского народа!
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05.09.2021 12:41 Відповісти
А смысл выходить? В стране бояр и рабов, либо челобитную, либо вилы в руки /других вариантов не предусмотренно/!
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05.09.2021 12:45 Відповісти
100 душ на мільйонне місто це навіть не розмір статистичної похибки. А те що їхній командир депутат Мітрохін, то це взагалі помножає на нуль цю статистичну похибку
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05.09.2021 12:48 Відповісти
Страна конченных терпил,что собственно ни для кого не новость
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05.09.2021 12:51 Відповісти
шо то их там много собралось, неравнодушных хорьков...
от кода 200 сoберется - режим рухнет!
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05.09.2021 12:53 Відповісти
Вечір... Москва... Пушкінська площа... "Автозак"... В темноті голос:
- Я извиняюсь Ни у кого нет пустой бутылки? "Придавило"...
З іншого кутка:
- А пустого полиэтиленового пакета? ...
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05.09.2021 13:39 Відповісти
а как Вы думаете нафига кацапам сапоги? - по 4 струи в каджый влезет )))
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05.09.2021 13:56 Відповісти
Ти з арифметикою "не дружиш"! У солдатський чобіт влазить мінімум 4 літри рідини Сечовий міхур вміщає в середньому 250-300 мл Бери "кукулятор" і рахуй! Акції на підтримку ЗМІ й проти закону про "іноземних агентів" відбулися у Москві й трьох містах РФ - Цензор.НЕТ 2902
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05.09.2021 14:08 Відповісти
Хватит пару автозаков шоб закидать кучку смелых москалей, и никаких вопросов.
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05.09.2021 13:18 Відповісти
А там и автозаков не надо...ФСБ тут же направляет к ним колонну ЛГБТ и все нормальные люди бегут как от чумы
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05.09.2021 13:42 Відповісти
Там тудя по фото пяток активистов а остальные это обступившие журналисты и фотографы.
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05.09.2021 13:27 Відповісти
Похоже в постсовке устали от революций.
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05.09.2021 15:31 Відповісти
всего сотня кацапов чем-то не довольна, значит ***** все делает правильно.
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05.09.2021 15:58 Відповісти
 
 