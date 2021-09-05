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Червоний Хрест (347) Донбас (21733) гуманітарна допомога (727)

Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу понад 53 тонни гуманітарної допомоги

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу понад 53 тонни гуманітарної допомоги

Протягом тижня на окуповану Росією територію Донбасу пройшли три вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста загальною вагою 53,1 тонни.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Через КПВВ" Новотроїцьке "проїхали 3 вантажні автомобілі з гуманітарним вантажем від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для населення тимчасово окупованої території України доставили будівельні матеріали і медичні засоби", - сказано в повідомленні.

Читайте: Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 50 тонн гуманітарного вантажу. ФОТО

Загальна вага гуманітарної допомоги становить 53,1 тонни.
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Топ коментарі
+11
КК посібник сепарні.
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05.09.2021 12:59
+7
что то кормильцы не отказываются от жрачки от нахлебников с евросоюза ...
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05.09.2021 13:18
+6
Буде що дерібанити !!!)))
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05.09.2021 12:57
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Буде що дерібанити !!!)))
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05.09.2021 12:57 Відповісти
КК посібник сепарні.
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05.09.2021 12:59 Відповісти
а чем лучше "держава Украина", що пенсии падлюкам в ордло платит? Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу понад 53 тонн гуманітарної допомоги - Цензор.НЕТ 7704 Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу понад 53 тонн гуманітарної допомоги - Цензор.НЕТ 823
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05.09.2021 14:35 Відповісти
интересно...что и сколько везти красному кресту кто-то из л/днр заказывет-просит-требует?
или везут наобум и когда захотят.. (и неужеле никто не понимает что ото шо притарили до кормильцев дойдет разве что с прилавка лотка-магазина...
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05.09.2021 13:04 Відповісти
Значит опять в аптеках ОРДЛО будут говорить «есть украинские». Встречал даже объявление на дверях.
Год назад ничего украинского уже не было.
Наживаются мрази на гумпомощи. В больницах лекарств нет, принимают только со своими.
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05.09.2021 13:08 Відповісти
"кармільці" України беручі халяву, знов іронично всміхаються дуракам, що попри все їх годують, щоб вони- мали змогу набратися сил та "мочити укропів", а їхня криша з кремля - жваво чавить санкціонку щодня ... Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса более 53 тонн гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 7193
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05.09.2021 13:10 Відповісти
чисто подлечить бойцов маладойреспублики ?
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05.09.2021 13:12 Відповісти
металлолом туда надо - спрос там на ету гуманитарку, желательно кусками а не стружкой...
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05.09.2021 13:14 Відповісти
что то кормильцы не отказываются от жрачки от нахлебников с евросоюза ...
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05.09.2021 13:18 Відповісти
отказываются - те им насильно в пасть пихают...
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05.09.2021 13:22 Відповісти
капец....красный крест что взял их на довольствие?(( больные на голову завозят товар в сепарские супермаркеты .неужели не понимают что люди её почти не видят говорят.... да там в большем количестве даже и не люди уже давно.....(( потому что сепары и русские тамашние окупанты разве люди, изменники...??
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05.09.2021 13:20 Відповісти
Зачем??? Отделились,пусть сами разгребают!
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05.09.2021 13:34 Відповісти
Что разгребают? Они ведь САМИ все устроили, что имеют, а значит у них - все хорошо, как они и хотели. Какая еще помощь, в связи с чем??? Пусть живут и радуются своим достижениям.
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05.09.2021 13:58 Відповісти
Вони нагребли в МЕТРІ стільки, шо вистачить на всю оставшуюся жість.Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса более 53 тонн гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 3919
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05.09.2021 13:47 Відповісти
нормальные шахтеры не уголь снизу наверх мечут, а танки вниз, ну на всякий случай....
на бамбасе нормальные кармильцы оказались...
тетя дуся, разливальщица мыла на воде на бочке с пивом возле выхода из норы,
легко все подтвердит...
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05.09.2021 13:48 Відповісти
Нормальные шахтеры просто работают.
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05.09.2021 14:17 Відповісти
ето ненормальные работают, а нормальные танки закапывают...
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05.09.2021 14:22 Відповісти
Значит я не нормальный,спасибо,хоть знать буду.
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05.09.2021 14:53 Відповісти
не надо обижaться - ненормальных не так много осталось..
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05.09.2021 15:05 Відповісти
Нет обиды,смысл в ней какой?
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05.09.2021 15:16 Відповісти
рад шо вы поняли все именно так как и надо было...
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05.09.2021 15:31 Відповісти
очень бы не хотелось однажды написать - "мы просрали страну."
но все стремительно к етому идeт почему то...
больше клованов! - больше праздника!
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05.09.2021 15:38 Відповісти
Советский Союз я видел ,как просерали,качественно.
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05.09.2021 22:11 Відповісти
Скоро ожидается пополнение в республиканских магазинах... Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу понад 53 тонн гуманітарної допомоги - Цензор.НЕТ 1992 Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу понад 53 тонн гуманітарної допомоги - Цензор.НЕТ 967
Смотря на то как действует запад в отношении современного агрессора, можно догадаться, что это только деньги и выгода.
Коррупция есть везде, правда не в таких масштабах как у нас.
Так что 100%, Красный Крест тоже хорошо подпушивается на этих "перевозках" и "поставках"... Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу понад 53 тонн гуманітарної допомоги - Цензор.НЕТ 2758 Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу понад 53 тонн гуманітарної допомоги - Цензор.НЕТ 4757
Другого объяснения просто не вижу.
,
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05.09.2021 13:59 Відповісти
А "красный крест"не имеет желания поинтересоваться состоянием лугандонских узников, сидящих по подвалам и умирающих с голоду? Подкармливать армию агрессора - преступление."Красный крест" - пособник кремлёвских террористов.
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05.09.2021 14:01 Відповісти
Не пойму зачем таврюкам предавшим Родину помощь??
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05.09.2021 15:15 Відповісти
Цікаво б було, почитати звіти червоного хреста про адресатів допомоги. Кому вони її віддають?
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05.09.2021 16:11 Відповісти
красный крест пособник террористов
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05.09.2021 17:14 Відповісти
не в коня корм
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05.09.2021 18:04 Відповісти
Гуманітарку від Європи має получати той,хто відверто скаже:"Слава Укра\ні !" Усі інші - у чергу за гумконвоєм з расєї...Хай патрони їдять...
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05.09.2021 18:11 Відповісти
 
 