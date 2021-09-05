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Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу понад 53 тонни гуманітарної допомоги
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Протягом тижня на окуповану Росією територію Донбасу пройшли три вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста загальною вагою 53,1 тонни.
Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
"Через КПВВ" Новотроїцьке "проїхали 3 вантажні автомобілі з гуманітарним вантажем від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для населення тимчасово окупованої території України доставили будівельні матеріали і медичні засоби", - сказано в повідомленні.
Загальна вага гуманітарної допомоги становить 53,1 тонни.
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Будь ласка, зачекайте...
или везут наобум и когда захотят.. (и неужеле никто не понимает что ото шо притарили до кормильцев дойдет разве что с прилавка лотка-магазина...
Год назад ничего украинского уже не было.
Наживаются мрази на гумпомощи. В больницах лекарств нет, принимают только со своими.
на бамбасе нормальные кармильцы оказались...
тетя дуся, разливальщица мыла на воде на бочке с пивом возле выхода из норы,
легко все подтвердит...
но все стремительно к етому идeт почему то...
больше клованов! - больше праздника!
Смотря на то как действует запад в отношении современного агрессора, можно догадаться, что это только деньги и выгода.
Коррупция есть везде, правда не в таких масштабах как у нас.
Так что 100%, Красный Крест тоже хорошо подпушивается на этих "перевозках" и "поставках"...
Другого объяснения просто не вижу.
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