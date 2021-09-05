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Луганщина (4411) Айдар (131) Ян Осока (1495) 80 окрема десантно-штурмова бригада (111)

7 років тому відбувся кривавий бій поблизу с. Цвітні Піски на Луганщині. Загинули або зникли безвісти 42 воїни батальйону "Айдар" і 80-ї ОАМБр. СПИСОК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

7 років тому відбувся кривавий бій поблизу с. Цвітні Піски на Луганщині. Загинули або зникли безвісти 42 воїни батальйону

5 вересня 2014 року Україна втратила 42 бійці батальйону "Айдар" та 80-ї ОАМБр, які загинули або зникли безвісти під час бою поблизу с. Цвітні Піски (Луганщина).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар".

"Айдар" також публікує поіменний список загиблих і зниклих безвісти в цьому бою.

24-й батальйон територіальної оборони "Айдар"

Загинули:

1. старший сержант О. Скиба

2. старший сержант В. Кумецький

3. старший солдат В. Шалатовський

4. солдат А. Юркевич

5. солдат О. Вишневський

6. солдат А. Атаманчук

7. солдат А. Богуш

8. солдат Ф. Коломієць

9. солдат Ю. Король (ідентифікован за експертизою ДНК, похований)

10. солдат Н. Якубовський (ідентифікован за експертизою ДНК, похований)

11. солдат О. Стулов (ідентифікован за експертизою ДНК, похований)

12. солдат С. Пархоменко (ідентифікован за експертизою ДНК, похований)

13. солдат Д. Рожков (ідентифікован за експертизою ДНК, похований)

14. солдат О. Білоус (ідентифікован за експертизою ДНК)

15. солдат С. Грибков (ідентифікован за експертизою ДНК, похований)

16. солдат В. Сльота (ідентифікован за експертизою ДНК, похований).

Вважаються зниклими безвісти:

1. солдат В. Якимчук

2. солдат Ю. Кондратюк

3. солдат Д. Хомяк

4. солдат В. Хомяк

5. солдат Л. Єрьомін.

80-а окрема аеромобільна бригада

Загинули:

1. старший лейтенант Ю.Пилипчук (ідентифікован за експертизою ДНК, похований)

2. прапорщик А. Гаврилюк

3. сержант І. Лемещук

4. сержант О. Ващук (ідентифікован за експертизою ДНК, похований)

5. молодший сержант І. Сова

6. молодший сержант С. Бродяк

7. молодший сержант В. Бражнюк (ідентифікован за експертизою ДНК, похований)

8. старший солдат В. Соломчук (ідентифікован за експертизою ДНК, похований)

9. солдат Р. Степула

10. солдат М. Федус (ідентифікован за експертизою ДНК, похований)

11. солдат І. Воробель (ідентифікован за експертизою ДНК, похований)

12. солдат С. Боднар (поховання № 234)

Вважаються зниклими безвісті:

1. лейтенант І. Петрівський

2. сержант Симпович Р.В. (поховання № 247)

3. молодший сержант О. Гураль

4. солдат С. Цікайло

5. солдат Е. Слободян

6. солдат С. Корнач (поховання № 236)

7. солдат С. Ватаманюк

8. солдат М. Турчин

9. солдат М. Підгайний

Крім того, вважаються такими, що перебувають у полоні:

1. капітан В. Кондрацький

2. солдат М. Гринюк

3. солдат О. Клим'юк

7 років тому відбувся кривавий бій поблизу с. Цвітні Піски на Луганщині. Загинули або зникли безвісти 42 воїни батальйону Айдар і 80-ї ОАМБр 01

(На фото - ряди домовин "айдарівців", які загинули під Цвітними Пісками в Старобільську)
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Топ коментарі
+26
Смерть русо-фашистским окупантам!
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05.09.2021 13:38
+19
7 лет назад состоялся кровавый бой вблизи с. Цветные Пески на Луганщине. Погибли или пропали без вести 42 воина батальона "Айдар" и 80-й ОАМБр - Цензор.НЕТ 2328
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05.09.2021 13:44
+16
Смерть ворогам України!
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05.09.2021 13:39
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Смерть русо-фашистским окупантам!
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05.09.2021 13:38 Відповісти
7 лет назад состоялся кровавый бой вблизи с. Цветные Пески на Луганщине. Погибли или пропали без вести 42 воина батальона "Айдар" и 80-й ОАМБр - Цензор.НЕТ 2434
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05.09.2021 13:38 Відповісти
Смерть ворогам України!
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05.09.2021 13:39 Відповісти
Вічна пам'ять Героям! Пекло- ворогам!
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05.09.2021 13:40 Відповісти
что б не так печалиться залейте фото кладбища Рстова с нонеймами
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05.09.2021 13:40 Відповісти
Оно то так, только не особо от этого легче, особенно родственникам наших погибших героев.
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05.09.2021 13:45 Відповісти
Слава Героям !
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05.09.2021 13:41 Відповісти
******ые "братья" .... будьте вы прокляты с вашыми выводками.....
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05.09.2021 13:42 Відповісти
7 лет назад состоялся кровавый бой вблизи с. Цветные Пески на Луганщине. Погибли или пропали без вести 42 воина батальона "Айдар" и 80-й ОАМБр - Цензор.НЕТ 2328
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05.09.2021 13:44 Відповісти
А що тут зробиш, абсолютна більшість українців вирішила що русофіл Зеленський це буде добрий президент і головнокомандувач. Тай його ще й на другий термін переоберуть. 7 лет назад состоялся кровавый бой вблизи с. Цветные Пески на Луганщине. Погибли или пропали без вести 42 воина батальона "Айдар" и 80-й ОАМБр - Цензор.НЕТ 5978
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05.09.2021 13:55 Відповісти
Черговий раз...
І.Брюховецький заглядав в очі Московському цареві;
Грушевський з Вінниченком- Троцькому і леніну;
Кравчук і Кучма заглядали Єльцину;
Яник- ху#лу;
ЗЕленський- ху#лу і бульбофюреру;

Але 'мудра' більшість все ніяк не заспокоїться...
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05.09.2021 22:32 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям....

7 лет назад состоялся кровавый бой вблизи с. Цветные Пески на Луганщине. Погибли или пропали без вести 42 воина батальона "Айдар" и 80-й ОАМБр - Цензор.НЕТ 9618
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05.09.2021 13:48 Відповісти
Зеля, вместо того, чтобы заглядывать в очко }{уйла в поисках там мира, загляни в глаза родственникам этих ребят.
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05.09.2021 13:49 Відповісти
Не забывать и не прощать, никогда!
У таких преступлений нет срока давности - отыскивать, как МОССАД, до конца жизни. Загонять как бешенных собак полицаев из ДЫРЫ и свинособак.
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05.09.2021 13:54 Відповісти
Героїне вмирають
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05.09.2021 13:56 Відповісти
Хто дав наказ вивести наші війська з звільненого Луганська,відвести їх на Металіст по якому, оговтавшися московський ворог ,наніс артилерійський удар,що привело до значних втрат наших бійців? Це питання має бути розслідуване і винні покарані.
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05.09.2021 14:21 Відповісти
Хто-хто, кінь в пальто. Мужеложенко і сиволапий гетьман.
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05.09.2021 14:34 Відповісти
Макака узеленская, Блокпост в районі Цвітних Пісків контролював єдину трасу Н21 з Металіста на Щастя, і утримувався українськими підрозділами під командуванням офіцера 1-ї танкової бригади Грицькова. З невстановлених причин особовий склад блокпосту полишив його 4 вересня 2014 року.[вин 2]
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05.09.2021 14:41 Відповісти
Да, это так. И именно после позорного оставления этого блок-поста его сразу же заняли сепары, и зная, что вскоре мимо него проедут грузовики с "Айдаром" - даже украинские флаги оставили, дабы айдаровцы ничего не заподозрили. А когда заехали на этот оставленный нашими блок-пост и на вопрос сепара ответили - "Мы "Айдар" - последовал неожиданный кровавый расстрел...В живых осталось лишь двое...
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06.09.2021 09:48 Відповісти
Какого числа был освобожден Луганск? КЕМ?
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05.09.2021 16:29 Відповісти
25.08.14 половина лоханска было освобождено до центрального рынка. 7 років тому відбувся кривавий бій поблизу с. Цвітні Піски на Луганщині. Загинули або зникли безвісти 42 воїни батальйону "Айдар" і 80-ї ОАМБр - Цензор.НЕТ 1879 7 років тому відбувся кривавий бій поблизу с. Цвітні Піски на Луганщині. Загинули або зникли безвісти 42 воїни батальйону "Айдар" і 80-ї ОАМБр - Цензор.НЕТ 3832 7 років тому відбувся кривавий бій поблизу с. Цвітні Піски на Луганщині. Загинули або зникли безвісти 42 воїни батальйону "Айдар" і 80-ї ОАМБр - Цензор.НЕТ 3832
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05.09.2021 22:00 Відповісти
Больной? Какой арт удар? Какой освобожденный Луганск?
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05.09.2021 14:38 Відповісти
Освобожденный Луганск?
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05.09.2021 16:27 Відповісти
25.08.14 мардва на чумаданах сидела у лоханске, драпать собиралась. 7 років тому відбувся кривавий бій поблизу с. Цвітні Піски на Луганщині. Загинули або зникли безвісти 42 воїни батальйону "Айдар" і 80-ї ОАМБр - Цензор.НЕТ 2952 7 років тому відбувся кривавий бій поблизу с. Цвітні Піски на Луганщині. Загинули або зникли безвісти 42 воїни батальйону "Айдар" і 80-ї ОАМБр - Цензор.НЕТ 8777
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05.09.2021 22:03 Відповісти
Сами придумали или кто рассказал? Днем раньше туда, во время артобстрела Новосветловки, зашла приличная колона рашкинской техники... Так кто куда драпать собирался?
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05.09.2021 23:02 Відповісти
Сваими ухами, 7 років тому відбувся кривавий бій поблизу с. Цвітні Піски на Луганщині. Загинули або зникли безвісти 42 воїни батальйону "Айдар" і 80-ї ОАМБр - Цензор.НЕТ 111 7 років тому відбувся кривавий бій поблизу с. Цвітні Піски на Луганщині. Загинули або зникли безвісти 42 воїни батальйону "Айдар" і 80-ї ОАМБр - Цензор.НЕТ 9246 7 років тому відбувся кривавий бій поблизу с. Цвітні Піски на Луганщині. Загинули або зникли безвісти 42 воїни батальйону "Айдар" і 80-ї ОАМБр - Цензор.НЕТ 9246
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06.09.2021 18:10 Відповісти
что ж это..за бой такой ..?? - кто конкретику знает - расскажите как гибнет рота....
такое не прощается ни врагу, ни командирам..................
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05.09.2021 14:27 Відповісти
Да описано все. Отступление неорганизованное, бегство части солдат, отрытая линия обороны, засада, расстрел колонн.
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05.09.2021 14:48 Відповісти
не так. там остался флаг (на оставленном блоке), колонна айдара спокойно шла на подкрепление с доп б\к......- а там уже мразь с желтым скотчем в упор....(((
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06.09.2021 00:59 Відповісти
Ну так перед этим самовольно оставили этот блок.
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06.09.2021 09:41 Відповісти
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8E_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%8E
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05.09.2021 14:54 Відповісти
https://censor.net/ru/blogs/1102902/zasade_v_rayione_sela_tsvetnye_peski
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05.09.2021 15:05 Відповісти
дякую....- вспомнил..= это была засада на металлисте колонну айдара подпустили твари с нашим флагом ... и в упор всех...- один только ушел оттуда...троих в плен раненых - никто не выжил - издевались по-животному...смотрел видео- туда рашатудей даже вызвали(((
всех гондотварей с того видео обнулить!!!)))))
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06.09.2021 00:52 Відповісти
Про Словьянськ відомо, про Зеленопілля відомо, про Сухолучче, відомо, про Волноваху відомо, про Саур Могилу відомо, про Ізваріно, Луганський аеропорт, Іловайськ, Дебальцево... А про бій в Цветних Пісках невідомо.
Засідка під Веселою Горою
За невідомих причин блокпост українців залишив позиції. Внаслідок потрапили в засідку добровольці Айдару. Але через дві години в ту ж саму засідку потрапила 51-ша аеромобільна. Це 100% зрада керівництва військами.
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05.09.2021 15:07 Відповісти
Ваня, если ты не интересовался, то тебе и не известно... И не 51-я, а 80-я... Это именно тот бой, в котором засветился нацист мильчаков...
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05.09.2021 17:43 Відповісти
И да, это именно тот блокпост, на котором стояло одно из подразделений 1-й танковой... И да, это был тот день когда отдельные подразделения 1-й танковой ловили на границе АТО, а некоторые и в Харьковской области... Да, да, это та армия и тот народ, которые САМИ, без руководства остановили рашкинскую агрессию...
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05.09.2021 17:51 Відповісти
петухи на канале роSSийских наймитов "grey zone" записали целое видео по этой трагедии. Не стал смотреть пид*расов, они мерзкие. Но для СБУ просмотр обязателен. Чтобы знать, кого искать и уничтожать.
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05.09.2021 18:42 Відповісти
У ссавченки спрасси ана тибе расскажет. 7 років тому відбувся кривавий бій поблизу с. Цвітні Піски на Луганщині. Загинули або зникли безвісти 42 воїни батальйону "Айдар" і 80-ї ОАМБр - Цензор.НЕТ 6451 7 років тому відбувся кривавий бій поблизу с. Цвітні Піски на Луганщині. Загинули або зникли безвісти 42 воїни батальйону "Айдар" і 80-ї ОАМБр - Цензор.НЕТ 6395
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05.09.2021 22:01 Відповісти
Почти как мифологический бой под Крутами. Одни вт1кли, а небольшой отряд отстал и их расстреляли. Через сто лет этот бой будет Круты-2.
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05.09.2021 19:27 Відповісти
Убитые на войне, замученные в плену УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ, убитые, замученные ГРАЖДАНСКИЕ ПАТРИОТЫ УКРАИНЫ, смотрят на нас всех живущих.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов-автономий, ради погибших.
НЕТ особых статусов-автономий, ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ПАТРИОТАМ УКРАИНЫ
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05.09.2021 21:45 Відповісти
 
 