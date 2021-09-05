7 років тому відбувся кривавий бій поблизу с. Цвітні Піски на Луганщині. Загинули або зникли безвісти 42 воїни батальйону "Айдар" і 80-ї ОАМБр. СПИСОК

5 вересня 2014 року Україна втратила 42 бійці батальйону "Айдар" та 80-ї ОАМБр, які загинули або зникли безвісти під час бою поблизу с. Цвітні Піски (Луганщина).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар".

"Айдар" також публікує поіменний список загиблих і зниклих безвісти в цьому бою.

24-й батальйон територіальної оборони "Айдар"

Загинули:

1. старший сержант О. Скиба

2. старший сержант В. Кумецький

3. старший солдат В. Шалатовський

4. солдат А. Юркевич

5. солдат О. Вишневський

6. солдат А. Атаманчук

7. солдат А. Богуш

8. солдат Ф. Коломієць

9. солдат Ю. Король (ідентифікован за експертизою ДНК, похований)

10. солдат Н. Якубовський (ідентифікован за експертизою ДНК, похований)

11. солдат О. Стулов (ідентифікован за експертизою ДНК, похований)

12. солдат С. Пархоменко (ідентифікован за експертизою ДНК, похований)

13. солдат Д. Рожков (ідентифікован за експертизою ДНК, похований)

14. солдат О. Білоус (ідентифікован за експертизою ДНК)

15. солдат С. Грибков (ідентифікован за експертизою ДНК, похований)

16. солдат В. Сльота (ідентифікован за експертизою ДНК, похований).

Вважаються зниклими безвісти:

1. солдат В. Якимчук

2. солдат Ю. Кондратюк

3. солдат Д. Хомяк

4. солдат В. Хомяк

5. солдат Л. Єрьомін.

80-а окрема аеромобільна бригада

Загинули:

1. старший лейтенант Ю.Пилипчук (ідентифікован за експертизою ДНК, похований)

2. прапорщик А. Гаврилюк

3. сержант І. Лемещук

4. сержант О. Ващук (ідентифікован за експертизою ДНК, похований)

5. молодший сержант І. Сова

6. молодший сержант С. Бродяк

7. молодший сержант В. Бражнюк (ідентифікован за експертизою ДНК, похований)

8. старший солдат В. Соломчук (ідентифікован за експертизою ДНК, похований)

9. солдат Р. Степула

10. солдат М. Федус (ідентифікован за експертизою ДНК, похований)

11. солдат І. Воробель (ідентифікован за експертизою ДНК, похований)

12. солдат С. Боднар (поховання № 234)

Вважаються зниклими безвісті:

1. лейтенант І. Петрівський

2. сержант Симпович Р.В. (поховання № 247)

3. молодший сержант О. Гураль

4. солдат С. Цікайло

5. солдат Е. Слободян

6. солдат С. Корнач (поховання № 236)

7. солдат С. Ватаманюк

8. солдат М. Турчин

9. солдат М. Підгайний

Крім того, вважаються такими, що перебувають у полоні:

1. капітан В. Кондрацький

2. солдат М. Гринюк

3. солдат О. Клим'юк

(На фото - ряди домовин "айдарівців", які загинули під Цвітними Пісками в Старобільську)