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Порошенко: Влада вже порахувала, що у людей можна витягнути 50-100 млрд доларів, а люди після ковіду ледве зводять кінці з кінцям

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко: Влада вже порахувала, що у людей можна витягнути 50-100 млрд доларів, а люди після ковіду ледве зводять кінці з кінцям

Влада живе в паралельному світі, який не має нічого спільного з інтересами людей.

Так прокоментував податкові нововведення лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент Петро Порошенко в інтерв'ю харківському телеканалу Simon, повідомляє офіційний сайт політичної сили.

"З чим зараз стикнулися люди – після ковіду в них залишилося набагато менше грошей. Вони все думають, що у людей там десь в кубишках 50 чи 100 мільярдів доларів, які вони намагаються вкрасти для того, щоб роздерибанити між собою. Люди вийшли з ковіду фактично жебраками. Замість того, щоб зробити те, що робить весь світ – податковими пільгами, державною підтримкою пом’якшити вихід з ковіду, якого ми поки що і не бачимо, – вони вирішують ще підвищити податки", – обурюється Порошенко.

"Перше, що вони кажуть – всі будуть заповнювати декларації. Вони самі крадуть з декларацій. А на народ намагаються перекласти ті речі, де кожного матимуть можливість підвісити за гачок", – говорить Порошенко.

Також читайте: Пропонуємо запровадити податкові пільги в розмірі 50% для тих, хто повертається до країни і відкриває виробництво, - Порошенко

"Що робили ми? Перше – це знизили податкове навантаження на заробітну платню. Знизили ставку єдиного соціального внеску. Платили 40 – стали платити 20. І всі кошти, зекономлені на недоплаті податків, віддайте людям. До чого це призвело – втричі зросла мінімальна заробітна платня, в 2,5 рази зросла середня заробітна платня по Україні. А тому числі в доларах по обмінному курсу вона також мала стійку тенденцію до зростання", – нагадав п’ятий президент.

Він зауважив, що в умовах зростання цін на продукти харчування по окремим позиціям на 50, 60, 80% влада не компенсувала ні бюджетникам, ні військовим навіть індексування інфляцій.

"Найгірше, що ви зробили – ви не індексували пенсії. І для людей, які мали пенсії як єдине джерело для існування, на сьогоднішній день закінчилася епоха бідності і почалась епоха жебракування", – вважає Петро Порошенко. Він зазначив, що ініціює використати кошти МВФ для виплати так званої "тринадцятої пенсії" у листопаді.

"У 2021 році тим, хто отримує пенсію розміром нижче середньої по Україні, доплатити не пізніше листопада одну мінімальну пенсію. На це буде потрібно менше 25% загального траншу, який ми отримали від МВФ. Але це буде реальний крок, не популістський. Бо сьогодні низка європейських країн, та сама Польща, тринадцяту пенсію виплачує як компенсаторний механізм", – пояснює Порошенко.

"Ще одна позиція – це кошти на субсидії. Вони вичерпали річний обсяг субсидій. Їм не подобалася ціна на газ 5-6 тисяч гривень при Порошенку? Вчора внаслідок дій влади Зеленського на аукціоні ціна на газ склала 22 тисячі гривень. Безумовно, ми маємо компенсувати через механізми субсидій найменш захищеним верствам населення цю позицію", – наголошує п’ятий президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко закликав спрямувати гроші від МВФ на виплати військовим і на тринадцяту пенсію у листопаді

"Третій напрямок – це справжній, прозорий ковідний фонд, де громадяни України зможуть отримати ліки, вакцини, допомогу і захист від ковіду. Тому що дуже високу ціну Україна вже заплатила – 150 тисяч життів українців було віддано через некомпетентність і крадівництво зеленої влади", – констатує Петро Порошенко.

"Четвертий напрямок – це армія. Якщо у 2018-2019 роках рівень грошового забезпечення воїна на фронті складав на 60% більше, ніж середня заробітна платня по Україні, то на сьогоднішній день він на 27% менше. Ви можете скільки завгодно на парадах виступати і розпинатися, як ви любите армію і як ви її створювали", – іронізує Петро Порошенко.

"Але українська армія має отримати грошове забезпечення, бойові виплати, українську техніку, кораблі, ракети. І на сьогоднішній день – це є найбільш ефективне використання цих коштів. Це позиція, яку наша політична сила уже наступного тижня під час відкриття чергової сесії парламенту буде вимагати", – резюмує лідер "Європейської Солідарності".
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Топ коментарі
+44
Зелень пожирає всьо і вся як зелена саранча.
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05.09.2021 13:52
+40
Порошенко: власть уже посчитала, что у людей можно вытянуть 50-100 млрд долларов, а люди после ковида едва сводят концы с концами - Цензор.НЕТ 5876
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05.09.2021 14:06
+30
Предлагаю всем на зебильные "декларации" насрать и их не заполнять. Порошенко: власть уже посчитала, что у людей можно вытянуть 50-100 млрд долларов, а люди после ковида едва сводят концы с концами - Цензор.НЕТ 7531
Потом не благодарите, т.к. этим вы сохраните свои деньги. Зебилам недолго осталось. Порошенко: власть уже посчитала, что у людей можно вытянуть 50-100 млрд долларов, а люди после ковида едва сводят концы с концами - Цензор.НЕТ 1710
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05.09.2021 13:52
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Звичайно що спалився , кацапику , особливо якщо добавити прутня , дивись не переплутай із різкою + 100
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06.09.2021 11:51 Відповісти
дискримінаційне видалення коментів це шо? стиль кацапів. так що адміни - реальні тупі кацапи, як і ти. лише ховаєтесь за порошенком для роботи.
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06.09.2021 16:28 Відповісти
Да, я помню вбросы на выборах, что нужно голосовать за Петю иначе при Зеле доллар будет по 80 грн. Как-то прожили два года, а доллар ни на гривну не подорожал.
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05.09.2021 17:31 Відповісти
Він то не подорожчав , було навіть що подешевшав , але толку з того - що за нього купити нині вийде ? Так що голосуйте за зєлю , незабаром при ньому ті долари замість м"яса до борщу кидати будете , кажуть навар густіший виходить
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06.09.2021 09:34 Відповісти
Вообще то да.Тут Петя прав.Власть в лице налоговика Гетьмана,пытается доить быка,думая,що це корова Порошенко: Влада вже порахувала, що у людей можна витягнути 50-100 млрд доларів, а люди після ковіду ледве зводять кінці з кінцям - Цензор.НЕТ 5563
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05.09.2021 19:02 Відповісти
Фискального очколупа пытающегося залезть в карманы украинцев - под трибунал!
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05.09.2021 19:32 Відповісти
Як вариант,то можно по старой казацкой традиции,похоронить живцем под гробом померлого пенсионера Порошенко: Влада вже порахувала, що у людей можна витягнути 50-100 млрд доларів, а люди після ковіду ледве зводять кінці з кінцям - Цензор.НЕТ 6559
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05.09.2021 19:45 Відповісти
Вместо того чтобы доить олигархов зеленые выродки начали отжимать последнее у обычных людей. И развели африканску коррупцию на всех уровнях.

Зеленых выродков - на свалку истории!
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05.09.2021 19:31 Відповісти
И это заявляет знаменитый индексатор пенсий! Порошенко: Влада вже порахувала, що у людей можна витягнути 50-100 млрд доларів, а люди після ковіду ледве зводять кінці з кінцям - Цензор.НЕТ 2477
Переживатель за малый бизнес, что придумал ему налоги на спящие ЕСВ. Потом втихаря, выиграв суд, людям блокировали счета и рисовали долги по ЕСВ 30-35 тысяч, за предприятия, что десятки лет, как умерли.
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05.09.2021 20:26 Відповісти
Какая вера тому, кто мог свои слова реализовать, но не сделал? Пустозвонство для ботов.
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05.09.2021 20:27 Відповісти
Порох супер. Як і личить головному опозиціонеру. Осідлав соціальну тему і б"є зелену шмарклю тим що так ******** його коритний виборець - гаманцем і коритом.
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05.09.2021 21:33 Відповісти
О, петьман знає як витягати лярди з українців роттердамами, піднімаючи ціну на газ в 11 разів, скасовуючи пільговий тариф на електрику в 30 коп..., зробивши Україну найбіднішою країною Європи за найбагатшого президента-олігарха
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05.09.2021 23:23 Відповісти
Таваріщь Плотніков! Брехати - гріх!
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06.09.2021 13:55 Відповісти
товарищам- не гріх, орієнтація у них така, гімниста.
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07.09.2021 01:31 Відповісти
Кто бы говорил. Люди на выборах оценили пвое "покращення вже сьогоднi".
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06.09.2021 15:38 Відповісти
Порошенко: Влада вже порахувала, що у людей можна витягнути 50-100 млрд доларів, а люди після ковіду ледве зводять кінці з кінцям - Цензор.НЕТ 1130
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07.09.2021 02:17 Відповісти
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