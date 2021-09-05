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За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 141 новий випадок, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 141 новий випадок, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 141 хворий на коронавірус. Одна людина померла.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"141 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Одна людина померла. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 225 602", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 74 жінки, віком від 18 до 84 років, 57 чоловіків, віком від 21 до 88 років. А також 4 дівчинки від 3 до 12 років і 6 хлопчиків від 1 до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 30 хворих на коронавірус. А також 36 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 52 людини. Загалом коронавірус подолали 216 952 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 28, у Деснянському, Оболонському та Святошинському – по 20, та в Дніпровському районі – 18 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ
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Да избирите меня в ВР Украины да еще и сотню таких как я а не уродов.Думаю что в стране что-то и наладится.
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05.09.2021 14:08 Відповісти
Всем носить маски..Достаточно одной прививки.. Нужна 2-я, 3-я, 4-я прививка...В оконцовке - ВСЕМ носить маски !!! .... хм..Матрица дала сбой !!! За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, выявлен 141 новый случай, - Кличко - Цензор.НЕТ 4965
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05.09.2021 14:29 Відповісти
Почему я принял решение вакцинироваться? Все просто. Я очень тяжело переболел короной в ноябре - декабре прошлого года. И написал подробную статью о ходе болезни, статья в архивах ЛО. Две недели меня кололи по три укола в день, моя задница была синяя и опухшая. Я не хочу больше так болеть. Для меня лучше получить два малюсеньких укола вакцины, чем потом литры антибиотиков и горы таблеток.А по поводу поведения людей в период пандемии, независимо от наличия или отсутствия вакцины, можно предложить старое и проверенное правило - твоя свобода заканчивается там, где начинает мешать моей свободе. Как аналогию, можно рассмотреть такой пример. Уверен, что все знакомы с агрессивно - хамским поведением владельцев бойцовских собак, выгуливающих своих питомцев без поводка и намордника. Причем за городом, где меньше полиции и больше простора, эта проблема может стоять еще острее. Но когда эти агрессивно - хамоватые личности видят в руках идущего навстречу человека ствол, вся их спесь мгновенно слетает и собака мигом оказывается на поводке. А если не успел взять на поводок, и собака ринулась на человека, то достаточно выстрела - двух в воздух. Ошалевшая собака улетает в противоположном направлении, а за ней улетает побледневший хозяин.Точно так же надо учить дебилов, не выполняющих элементарные правила поведения в общественных местах. Бить в табло очень даже помогает. Но выглядит не эстетично и грубо. А вот баллончик с перцовым гелем - самое то. Тем более что перцовый гель - прекрасное профилактическое и лечебное средство против коронавируса. За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 141 новий випадок, - Кличко - Цензор.НЕТ 9219 После того, как этим гелем заполнить рот и нос дебила, тот даже дома будет маску носить.Ваш Готельєр - бандерівецьhttps://defence-line.org/2021/09/pro-pandemiyu-i-povedenie-lyudej/
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05.09.2021 14:55 Відповісти
К 15 сентября киевляне, умершие от COVID-19, начнут возвращаться к жизни. Нет локДАУНу!!!
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05.09.2021 14:45 Відповісти


К 15 сентября киевляне, умершие от COVID-19, начнут возвращаться к жизни.
..і не лише кияни..
підтвердить За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 141 новий випадок, - Кличко - Цензор.НЕТ 7161 Остап Стахів
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05.09.2021 14:58 Відповісти
Їхіву маршрутці. З 10х пасажирів один я та же одна жіночка були у масці. В міському краще - там 59%без масок . Всі багаті та здорові .
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05.09.2021 15:04 Відповісти
50%
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05.09.2021 15:05 Відповісти
 
 