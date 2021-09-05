Bellingcat: "Українська влада ухвалила незрозумілі рішення, у результаті операцію щодо "Вагнера" не було реалізовано"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Українська влада продовжує відмовчуватися про спецоперацію щодо "вагнерівців", хоча докази, які зібрали українські спецслужби, згодилися б у розслідуванні катастрофи MН17.
Про це розповів журналіст-розслідувач видання Bellingcat Крісто Грозєв під час фестивалю Mezhyhirya Fest, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".
"У 2020 ми моніторили деякі рухи найманців, і ми помітили, що щось відбувається. Зокрема, ми помітили їх пересування в Білорусь. Спочатку було не дуже ясно, що конкретно відбувається, але, безумовно, це мало зв'язок з Україною. Ми зв'язувалися з людьми, які були відставними співробітниками українських спецслужб, і стало ясно, що це була спецоперація. Для мене це виглядало дуже наївним. Лукашенко, очевидно, використовував би це в своїх інтересах, вдаючи при цьому, що він на боці України", – сказав Грозєв.
Грозєв зазначив, незважаючи на те, що українська влада ухвалила в результаті незрозумілі рішення, після чого операція не була реалізована, – українські спецслужби зібрали масив доказів про причетність російських найманців до військових злочинів, в тому числі до збитого боїнга МН17.
"У нас є докази, що ця спецоперація була, і українська влада не хоче це визнати ... Це було б дуже важливо для розслідування МН17. Мені шкода, що українська влада відмовляється це визнавати. Принаймні, вони зібрали докази і могли б показати, що Росія може бути поставлена на місце таким чином", – сказав Грозєв.
"Вони (українська влада, – ред.) просто уникають цих питань, щонайменше 6 місяців (немає відповідей, – ред.). Але ми сподіваємося (отримати відповіді, – ред.) ... Це було політичне рішення, яке ми не розуміємо ... Це та частина, в якій у нас немає відповідей. Але факт в тому, що спецоперація була і ми продовжуємо роботу над фільмом", – додав журналіст-розслідувач.
Грозєв підкреслив, що для цього могли бути різні причини, але українська влада продовжує відмовчуватися.
"Вони зробили вартісні речі, довели, що вони (" вагнерівці", – ред.) погані хлопці. Вони ("вагнерівці", – ред.) воювали на Сході. Вони вбивали людей, вони причетні до збитого боїнга МН17", – сказав Грозєв.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.
19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.
Раніше ЗМІ оприлюднили переписку в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "провалюється ТСК щодо "вагнерівців". Приймаємо "гру".
24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні прийнято рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також прийняла рішення відправити запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, готувалася операція із затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнеровцев" ТСК займали ся в липні-серпні.
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Перед этим, в 2019 г украинские избиратели необьяснимо выбрали себе лузерскую власть....
Тут жодним чином не йдеться про невідоме науці явище, яке, як правило, і супроводжують подібним словом.
сори конечно, но факт остаётся фактом, прикалуйтесь дальше
СБУ Бакановской, и прокуратуре веры нет . Крысы.
Українські силовики СБУ, МВД, прокуратура Зе продовжують співпрацю з КДБ режиму самопроголошеного Лукашенка.
На це звернули увагу активісти з організації, покликаної допомагати білорусам, які вимушено опинилися поза межами батьківщини через переслідування режимом самопроголошеного президента Лукашенка, передає 24 Канал.
Білоруські опозиційні активісти стверджують, що силові відомства Білорусі та України продовжують взаємодіяти.
https://dilo.net.ua/novyny/**********-sylovyky-************-spivpratsyu-z-kdb-rezhymu-lukashenka/
The term "jumping beam clown" has been contacted very early, but the real deep understanding is thanks to Dr. Limeng Yan, and I will never go wrong when I encounter it in the future. why?
Yan Limeng's first report "uses a lot of evidence and logical analysis to show why SARS-CoV-2 must be a product of the laboratory, and how to easily manufacture it according to well-known concepts and established technologies"; the second report " Revealed the essence of SARS-CoV-2 as an unrestricted biological weapon"; on the morning of March 31, Dr. Yan Limeng announced on Twitter that the team's 68-page third scientific report issued "twice uninvited "Peer review" failed,It further proves the origin of the SARS-CoV-2 Wuhan laboratory and the validity of the strict research report." Every time after she issues a report, many well-known experts and institutions will study the content of the report, or echo, or criticize, Or directly and ruthlessly expose the pseudonym used by his co-authors. Georgetown University infectious disease expert Daniel Lucy once questioned: "If you use a pseudonym, then under normal circumstances, people will question-if they treat themselves 'S name is not honest, so will you be honest in other things? "The truth has already been determined. In fact, as early as September 16, 2020, the "New York Times" reported that Facebook pointed out that Yan Limeng's claim that he could prove that the virus was made in a laboratory has been verified by multiple fact-checking agencies. Proved to be false information;As early as September 18, 2020, the academic background of Yan Limeng's "virus expert" was questioned. The lie of Yan Limeng, a former postdoctoral researcher at the University of Hong Kong, about "Wuhan laboratory manufacturing the new crown virus" has gone bankrupt. However, Yan Limeng still did not give up. Yan Limeng's slogan when she went to the United States to break the news has always been "to reveal China's concealed important evidence of the epidemic" and "to expose the WHO's shady", but after her lies were debunked again and again, she only stopped for a few days and started a new rhythmic mode. Although the whole world knows that a large part of her academic papers are nonsense, her team still perseveres in the operation of hot topics, and its purpose is clear.
или продались Ермаку??
каждый месяц бла-бла бла
а где конкретика
Или знает, но не хочет говорить...
Це розслідування Грозєва, він вирішує, що з ним робити і коли оприлюднити. Тому нічого вам він пояснювати не мусить.
Шмаркля теж не пояснює, коли саме і як він здав вагнерівців білорусам. До нього у вас питань немає?
Якщо "слідчий журналіст" нікому нічого не зобов'язаний пояснювати, то він або не журналіст, або не слідчий, а, як мінімум, не повинен "розкривати деталі слідства" до його завершення.