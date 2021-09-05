Bellingcat: "Українська влада ухвалила незрозумілі рішення, у результаті операцію щодо "Вагнера" не було реалізовано"

Українська влада продовжує відмовчуватися про спецоперацію щодо "вагнерівців", хоча докази, які зібрали українські спецслужби, згодилися б у розслідуванні катастрофи MН17.

Про це розповів журналіст-розслідувач видання Bellingcat Крісто Грозєв під час фестивалю Mezhyhirya Fest, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".



"У 2020 ми моніторили деякі рухи найманців, і ми помітили, що щось відбувається. Зокрема, ми помітили їх пересування в Білорусь. Спочатку було не дуже ясно, що конкретно відбувається, але, безумовно, це мало зв'язок з Україною. Ми зв'язувалися з людьми, які були відставними співробітниками українських спецслужб, і стало ясно, що це була спецоперація. Для мене це виглядало дуже наївним. Лукашенко, очевидно, використовував би це в своїх інтересах, вдаючи при цьому, що він на боці України", – сказав Грозєв.

Грозєв зазначив, незважаючи на те, що українська влада ухвалила в результаті незрозумілі рішення, після чого операція не була реалізована, – українські спецслужби зібрали масив доказів про причетність російських найманців до військових злочинів, в тому числі до збитого боїнга МН17.



"У нас є докази, що ця спецоперація була, і українська влада не хоче це визнати ... Це було б дуже важливо для розслідування МН17. Мені шкода, що українська влада відмовляється це визнавати. Принаймні, вони зібрали докази і могли б показати, що Росія може бути поставлена на місце таким чином", – сказав Грозєв.



"Вони (українська влада, – ред.) просто уникають цих питань, щонайменше 6 місяців (немає відповідей, – ред.). Але ми сподіваємося (отримати відповіді, – ред.) ... Це було політичне рішення, яке ми не розуміємо ... Це та частина, в якій у нас немає відповідей. Але факт в тому, що спецоперація була і ми продовжуємо роботу над фільмом", – додав журналіст-розслідувач.



Грозєв підкреслив, що для цього могли бути різні причини, але українська влада продовжує відмовчуватися.



"Вони зробили вартісні речі, довели, що вони (" вагнерівці", – ред.) погані хлопці. Вони ("вагнерівці", – ред.) воювали на Сході. Вони вбивали людей, вони причетні до збитого боїнга МН17", – сказав Грозєв.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

Раніше ЗМІ оприлюднили переписку в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "провалюється ТСК щодо "вагнерівців". Приймаємо "гру".

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24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні прийнято рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також прийняла рішення відправити запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, готувалася операція із затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнеровцев" ТСК займали ся в липні-серпні.