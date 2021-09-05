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Білорусь (5964) Bellingcat (128) ПВК "Вагнер" (1475) Христо Грозєв (61)

Bellingcat: "Українська влада ухвалила незрозумілі рішення, у результаті операцію щодо "Вагнера" не було реалізовано"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Bellingcat:

Українська влада продовжує відмовчуватися про спецоперацію щодо "вагнерівців", хоча докази, які зібрали українські спецслужби, згодилися б у розслідуванні катастрофи MН17.

Про це розповів журналіст-розслідувач видання Bellingcat Крісто Грозєв під час фестивалю Mezhyhirya Fest, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".

"У 2020 ми моніторили деякі рухи найманців, і ми помітили, що щось відбувається. Зокрема, ми помітили їх пересування в Білорусь. Спочатку було не дуже ясно, що конкретно відбувається, але, безумовно, це мало зв'язок з Україною. Ми зв'язувалися з людьми, які були відставними співробітниками українських спецслужб, і стало ясно, що це була спецоперація. Для мене це виглядало дуже наївним. Лукашенко, очевидно, використовував би це в своїх інтересах, вдаючи при цьому, що він на боці України", – сказав Грозєв. 

Грозєв зазначив, незважаючи на те, що українська влада ухвалила в результаті незрозумілі рішення, після чого операція не була реалізована, – українські спецслужби зібрали масив доказів про причетність російських найманців до військових злочинів, в тому числі до збитого боїнга МН17.

"У нас є докази, що ця спецоперація була, і українська влада не хоче це визнати ... Це було б дуже важливо для розслідування МН17. Мені шкода, що українська влада відмовляється це визнавати. Принаймні, вони зібрали докази і могли б показати, що Росія може бути поставлена на місце таким чином", – сказав Грозєв.

"Вони (українська влада, – ред.) просто уникають цих питань, щонайменше 6 місяців (немає відповідей, – ред.). Але ми сподіваємося (отримати відповіді, – ред.) ... Це було політичне рішення, яке ми не розуміємо ... Це та частина, в якій у нас немає відповідей. Але факт в тому, що спецоперація була і ми продовжуємо роботу над фільмом", – додав журналіст-розслідувач.

Грозєв підкреслив, що для цього могли бути різні причини, але українська влада продовжує відмовчуватися.

"Вони зробили вартісні речі, довели, що вони (" вагнерівці", – ред.) погані хлопці. Вони ("вагнерівці", – ред.) воювали на Сході. Вони вбивали людей, вони причетні до збитого боїнга МН17", – сказав Грозєв. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Банкова за допомогою ВРП тисне на суддю Сидорова, який зобов'язав ДБР відкрити провадження щодо "вагнерівців", - "Рух опору капітуляції"

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

Раніше ЗМІ оприлюднили переписку в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "провалюється ТСК щодо "вагнерівців". Приймаємо "гру".

Читайте також: Радник глави ОП Подоляк: Зеленський не зливав Лукашенку "вагнерівців", а намагався домовитися про їх екстрадицію

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні прийнято рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також прийняла рішення відправити запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, готувалася операція із затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнеровцев" ТСК  займали ся в липні-серпні.
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Топ коментарі
+99
Зачем сложно пытаться объяснить то, что вполне просто?

Bellingcat: "Украинские власти приняли необъяснимые решения, в результате операция по "Вагнеру" не была реализована" - Цензор.НЕТ 5178
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05.09.2021 14:18
+72
Bellingcat: "Украинские власти приняли необъяснимые решения, в результате операция по "Вагнеру" не была реализована" - Цензор.НЕТ 9139
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05.09.2021 14:17
+53
Bellingcat: "Українська влада ухвалила незрозумілі рішення, у результаті операцію щодо" Вагнера "не було реалізовано" - Цензор.НЕТ 8178
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05.09.2021 15:11
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Bellingcat: "Украинские власти приняли необъяснимые решения"

Перед этим, в 2019 г украинские избиратели необьяснимо выбрали себе лузерскую власть....
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05.09.2021 17:02 Відповісти
Фильма нет,но вы держитесь. Bellingcat: "Українська влада ухвалила незрозумілі рішення, у результаті операцію щодо "Вагнера" не було реалізовано" - Цензор.НЕТ 5364
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05.09.2021 17:02 Відповісти
Какой-то скользкий тип, этот Грозев. А как всё громко начиналось!!! Какой-то фильм анонсировали. И сдулись...или продались?
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05.09.2021 17:13 Відповісти
Кто именно? Зеленский? Кто предатель?
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05.09.2021 17:17 Відповісти
зєля+ємак=зрадники і пдраси.
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05.09.2021 17:26 Відповісти
Bellingcat: "Українська влада ухвалила незрозумілі рішення, у результаті операцію щодо "Вагнера" не було реалізовано" - Цензор.НЕТ 2570
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05.09.2021 18:25 Відповісти
Погоджуся з іншими: рішення даної української влади (на яку посилається Грозев) мають пояснення. Конкретні і чіткі. І допомагають це пояснення знайти - факти, свідчення, документи.
Тут жодним чином не йдеться про невідоме науці явище, яке, як правило, і супроводжують подібним словом.
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05.09.2021 19:09 Відповісти
Влада не буде розслідувати цю справу проти себе. Це буде зроблено наступною владою.
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06.09.2021 11:46 Відповісти
"власть" ***...дь!!! малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат и его "партнер" кремлевская Крыса ермак который передает "величайшему" желания ботаксного, педофильного Шныря и по ходу контролирует "работу" Дурака, отсюда и слив цемаха, беркутов, возврат татарова и портного, вагнеровцы, провал закупок оборонпрома и т.д, нужно быть полностью **...ми что-бы потдерживать это Существо, цель которого слив Украины в счет своих киностудий в маЦковии, жилья в Крыму и офшоров!!!
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05.09.2021 20:00 Відповісти
Украинцы заслужили такого долбойба, бо сами долбойобы,
сори конечно, но факт остаётся фактом, прикалуйтесь дальше
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05.09.2021 20:03 Відповісти
Во секретная операция, позвонил бывшим, и все узнал о секретной операции. А как же курский бук? Или это все вагнеровцы украино росийские бомжи, а росиянские военные не причем?
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05.09.2021 20:04 Відповісти
Ну и где фильм? А то только разговоры
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05.09.2021 20:59 Відповісти
а ти досі ще не знаєш що відбулося? Що нового хочеш в ньому побачити?
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06.09.2021 10:54 Відповісти
грозев болгарин. В Болгарії "сапоги" підірвали 6 складів з ************ і одного притравили. Грозев мовчить. В Чехії теж три роки мовчали, що склади БП взірвали саме тіж самі "шпільові сапоги" Їх опізнали по мордасам тільки брити. Грозеву мимо. Він не показує фільм, бо і без нього там все ясно. А коли Платонович наказав прибити молдаван, викрали Чауса. Грозев мовчав. Правда Майка Санду "випадково" зустрілася з "коверними" і сказал, крім всього бруду на зелених, що мід Кулєбякін проста тряпка а не міністр. І шо, образились ? Та куди там, приїхав манкурт Діма до Майки і все порешав -випустили в трусах Че Гевару, включили світло і підняли шлягбаум для паровозів. А фільм Грозева ну просто анекдот. Цей шпіц просто набиває собі ціну. Розкаже, що родина Єрмака працює в Службі зовнішньої розвідки РФ. Відомо. Що батько Єрмака працював завкадрами в торгпредставництві СРСР в Афгані по лінії "сапогів" в один час з пітерцями Івановим та Патрушевим. Відомо Гордон давно брав вью в Олега Калугіна який був підлеглим Іванова по розвідці в США і наставником Патрушева по пітерському КГБ. Вони нічого не продавали рейху. Вони і є пята колона рейху в Україні. А кому цікаво, в Мілітері є стаття про пяту колону від Вальтера Ніколаї, крупного шпигуна Німеччини. Та і розписанний весь алгоритм поведінки цієї колони
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05.09.2021 21:49 Відповісти
Чем можно объяснить действия наркомана?
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05.09.2021 21:59 Відповісти
Наркомани теж бувають зрадниками.
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06.09.2021 12:19 Відповісти
Слив спецоперации по «вагнеровцам ...КГБ+ФСБ...Зе+ Ермак+ Демченко + СБУ.
СБУ Бакановской, и прокуратуре веры нет . Крысы.

Українські силовики СБУ, МВД, прокуратура Зе продовжують співпрацю з КДБ режиму самопроголошеного Лукашенка.

На це звернули увагу активісти з організації, покликаної допомагати білорусам, які вимушено опинилися поза межами батьківщини через переслідування режимом самопроголошеного президента Лукашенка, передає 24 Канал.

Білоруські опозиційні активісти стверджують, що силові відомства Білорусі та України продовжують взаємодіяти.
https://dilo.net.ua/novyny/**********-sylovyky-************-spivpratsyu-z-kdb-rezhymu-lukashenka/
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05.09.2021 23:12 Відповісти
clown
The term "jumping beam clown" has been contacted very early, but the real deep understanding is thanks to Dr. Limeng Yan, and I will never go wrong when I encounter it in the future. why?
Yan Limeng's first report "uses a lot of evidence and logical analysis to show why SARS-CoV-2 must be a product of the laboratory, and how to easily manufacture it according to well-known concepts and established technologies"; the second report " Revealed the essence of SARS-CoV-2 as an unrestricted biological weapon"; on the morning of March 31, Dr. Yan Limeng announced on Twitter that the team's 68-page third scientific report issued "twice uninvited "Peer review" failed,It further proves the origin of the SARS-CoV-2 Wuhan laboratory and the validity of the strict research report." Every time after she issues a report, many well-known experts and institutions will study the content of the report, or echo, or criticize, Or directly and ruthlessly expose the pseudonym used by his co-authors. Georgetown University infectious disease expert Daniel Lucy once questioned: "If you use a pseudonym, then under normal circumstances, people will question-if they treat themselves 'S name is not honest, so will you be honest in other things? "The truth has already been determined. In fact, as early as September 16, 2020, the "New York Times" reported that Facebook pointed out that Yan Limeng's claim that he could prove that the virus was made in a laboratory has been verified by multiple fact-checking agencies. Proved to be false information;As early as September 18, 2020, the academic background of Yan Limeng's "virus expert" was questioned. The lie of Yan Limeng, a former postdoctoral researcher at the University of Hong Kong, about "Wuhan laboratory manufacturing the new crown virus" has gone bankrupt. However, Yan Limeng still did not give up. Yan Limeng's slogan when she went to the United States to break the news has always been "to reveal China's concealed important evidence of the epidemic" and "to expose the WHO's shady", but after her lies were debunked again and again, she only stopped for a few days and started a new rhythmic mode. Although the whole world knows that a large part of her academic papers are nonsense, her team still perseveres in the operation of hot topics, and its purpose is clear.
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06.09.2021 04:01 Відповісти
Христо, коли кіно буде? Bellingcat: "Українська влада ухвалила незрозумілі рішення, у результаті операцію щодо "Вагнера" не було реалізовано" - Цензор.НЕТ 1724
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06.09.2021 08:16 Відповісти
Где кино, обещанное еще в апреле??
или продались Ермаку??
каждый месяц бла-бла бла
а где конкретика
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06.09.2021 08:23 Відповісти
Думаю и надеюсь, что перенос показа фильма связан с желанием достичь максимального поражающего эффекта от его выхода. Возможно, его берегут на случай, если речь пойдет о досрочных выборах. Тогда это будет еще один гвоздь в крышку гроба зеленой власти.
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06.09.2021 10:43 Відповісти
скоріш за все саме на цей час і притримують
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06.09.2021 10:58 Відповісти
Навозная муха ЗЕ-ЗЕ и Дерьмак думают, что они пришли навсегда. Этим идиотам надо вспомнить, что так-же думал и Бандюкович и чем для него это закончилось. Статья УК Украины за измену Родине не имеет срока давности, за все ответят эти ЗЕбанутые шакалы.
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06.09.2021 08:43 Відповісти
После импичмента придётся отменять все законы, которые принимал Зеля, и разгонять все органы, которые он создал.
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06.09.2021 09:13 Відповісти
Поки ніхто з папєрєдніків не відповість за свої миздобутки, наступнікам нема про що переживати.
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06.09.2021 09:47 Відповісти
Нічого дивного у цьому немає: якщо хтось не здатен чогось пояснити, значить він чогось не знає, або не розуміє. Тим більше нічого дивуватися журналістській організації, яка на основі інформаційного аналізу намагається відновити хід подій, що призвели до відомих наслідків, причини та свою причеттність до яких хтось намагається приховати - як вони можуть розслідувати причини невідомо ким нездійснених таємних операцій? Сама участь у такого роду "розслідуваннях", а тим паче, публічне визнання власної неспроможності довести їх до логічного завершення, підриваює авторитет організації та ставить під сумнів ефективність її діяльності. Це комусь вигідно?
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06.09.2021 09:44 Відповісти
Нічого дивного у цьому немає: якщо хтось не здатен чогось пояснити, значить він чогось не знає, або не розуміє.

Или знает, но не хочет говорить...
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06.09.2021 10:22 Відповісти
Якби не хотів, то й не говорив би...
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06.09.2021 10:32 Відповісти
...як вони можуть розслідувати причини невідомо ким нездійснених таємних операцій - від цього лаптями смердить!

Це розслідування Грозєва, він вирішує, що з ним робити і коли оприлюднити. Тому нічого вам він пояснювати не мусить.
Шмаркля теж не пояснює, коли саме і як він здав вагнерівців білорусам. До нього у вас питань немає?
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06.09.2021 10:48 Відповісти
Наразі лаптями смердить від розслідування, як і від самого "спецзадуму". Дивно, що пан Грозев нгічого не сказав про розслідування, яке знову розпочали в авіакомпанії RyanAir стосовно "успішного" прехоплення її пасажирського літака над Білоруссю та арешту кількох пасажирів, адже в усьому цьому замішана не лише Білорусь, а й Болгарія. А все разом це кидає тінь на журналістську частину розслідування "справи MH17", черговий етап слухання якої розпочинається в Нідердандах.
Якщо "слідчий журналіст" нікому нічого не зобов'язаний пояснювати, то він або не журналіст, або не слідчий, а, як мінімум, не повинен "розкривати деталі слідства" до його завершення.
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06.09.2021 12:05 Відповісти
Прийняли рішення зрадити Україну. На превеликий жаль малоросси ліберасти зара керують країною.
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06.09.2021 11:50 Відповісти
Порошенко не був зрадником.
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06.09.2021 12:14 Відповісти
Українські спецслужби зібрали масу доказів по російських вагнерівцях , що вони причетні до збиття літака МН17 . Зеленський зумисне провалив важливу операцію по вагнерівцях . Так на кого працюють Зеленський і Єрмак ?
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06.09.2021 12:06 Відповісти
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