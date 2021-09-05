УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15372 відвідувача онлайн
Новини Політика України Репресії в окупованому Криму
2 827 7
Крим (12753) посольство РФ (314) кримські татари (1969)

"Ні репресіям", "Путін - убивця", - під посольством РФ у Києві відбулася акція на підтримку арештованих кримських татар. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Києві біля посольства Росії відбувається акція на підтримку кримських татар, яких затримали в окупованому Криму напередодні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, на акцію прийшли десятки людей, вони тримають в руках плакати "Ні репресіям", "Путін - вбивця".

Учасники акції вимагають звільнити всіх п'ятьох викрадених кримських татар і всіх, кого незаконно заарештувала окупаційна влада.

Ні репресіям, Путін - убивця, - під посольством РФ у Києві відбулася акція на підтримку арештованих кримських татар 01

Як повідомлялося, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю. Протестуючи проти затримань, родичі і небайдужі співгромадяни вийшли до будівель "Управління ФСБ по Республіці Крим і м. Сімферополь".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Нет репрессиям", "Путин - убийца", - под посольством РФ в Киеве прошла акция в поддержку арестованных крымских татар - Цензор.НЕТ 9899
показати весь коментар
05.09.2021 14:20 Відповісти
Ох и мерзкий подонок кремлёвский и убийца !
Чтоб ты здох , падлюка 😡
показати весь коментар
05.09.2021 15:41 Відповісти
Собирай свою платформу, зеледент. Только не надо на ее проведения тратить 6,8 ляма. Ну или хоть в совбезе ООН заявление сделай.
показати весь коментар
05.09.2021 14:22 Відповісти
ето еще харьковский пацан в 14-м знал, тот шо тряпку кацапскую пинал...
показати весь коментар
05.09.2021 14:58 Відповісти
путін - ***** і відповідь:
воістину *****!!!
показати весь коментар
05.09.2021 15:49 Відповісти
А как на счёт попротестовать по поводу политзаключенных Антоненко, Семенченко, Стрененко, Кузьменко, бойцов Торнадо, Другарь, Зверобий, Федины, Николая Маслова и других политзаключённых не московского а украинского х**ла ?
показати весь коментар
05.09.2021 19:51 Відповісти
Так за это не платят "Ні репресіям", "Путін - убивця", - під посольством РФ у Києві відбулася акція на підтримку арештованих кримських татар - Цензор.НЕТ 3573
показати весь коментар
06.09.2021 07:00 Відповісти
 
 