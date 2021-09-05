Путін готовий зустрітися із Зеленським, якщо не буде обговорюватися питання Криму, - Кремль
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Президент РФ Володимир Путін готовий зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським. Однак питання деокупації Криму не може бути на порядку переговорів.
Про це спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив в ефірі каналу "Росія 1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Якщо говорити про політичну волю Путіна - то він чітко підтвердив, що готовий зустрічатися. Але поки такої ж взаємної політичної волі з Києва ми не бачимо", - сказав Пєсков.
Речник Кремля зазначив, що наразі просувань у підготовці переговорів президентів України та РФ немає, бо Зеленський хоче обговорювати питання Криму.
"Річ у тім, що для нас не існує теми Криму. А, як нам кажуть в Офісі президента України, Зеленський хоче обговорювати Крим. Ну, Крим з якої точки зору? Явно не з точки зору, що це регіон Росії. І в цьому плані це не може бути пунктом порядку денного. Тому поки в цьому плані не вдалося нікуди просунутися", - додав він.
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це - зачот !
затрагивать тему грабежа
поговорим ...о соснах, корабельных
***** муркнуло...
зе же не мазохист идти на прямые переговоры с ермаком подмышкой))
если он вообще не был ранее в политике?причем сразу же на высочайшей должности
в таком случае изначально выходить быть или марионеткой или еще что хуже
"Президенту Росії Володимиру Путіна потрібна зустріч із президентом України Володимиром Зеленським лише у випадку, якщо Зеленський капітулює на цій зустрічі. І мова не про формулу Штайнмаєра. Зеленський з точки зору Путіна взагалі не має з розмовляти з ним про Донбас. Зеленський про Донбас має розмовляти з Пушиліним і Пасічником. Ходять розмови, що було би добре, якби американці організували зустріч Байден-Путін-Зеленський. Я гадаю, що для Путіна така зустріч - це приниження. Адже, хто такий Зеленський? Путін може зустрічатися з Байденом, а Зеленський, з точки зору президента Росії, може зустрічатися з Пушиліним", - зазначив Портников.
Журналіст зауважив, що зустріч президента Зеленського з Путіним можлива лише, щоб визнати Крим російським, щоб поговорити про російську мову, засудити українських націоналістів, які не дають "єдиному народу" дихати.
"Якщо говорити про Мінський процес, він завжди мав два призначення. З української точки зору, це пастка для Росії, адже в перших пунктах зазначено, що РФ має забезпечити безпеку й вивести і доки агресор цього не зробить, продовжуватимуться санкції проти Російської Федерації. З російської точки зору, Мінськ - пастка для України, адже під проводом Мінська можна затягнути Україну у прямі перемовини з Л/ДНР. Це намагалися зробити за каденції Петра Порошенка, а коли не вдалося, перестали з спілкуватися з 5-м президентом. Декілька спроб було також за президентства Володимира Зеленського, коли ж не вдалося звести перемовини до України й Л/ДНР, а Росію перетворити на свідка, як Німеччина і Франція, втратився інтерес до Зеленського і він більше не відновиться", - повідомив Віталій Портников.
Проклят нарушающий межи ближнего своего! И весь народ скажет: аминь.
Вывод войск РФ из ОРДЛО? Так "их там нет"
Транзит газа через Украину? Так СП-2 считай что уже запустили
Вот и все темы для обсуждений.