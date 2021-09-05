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Новини Політика України
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Зеленський (17387) Крим (12753) Пєсков (1443) Путін (21421)

Путін готовий зустрітися із Зеленським, якщо не буде обговорюватися питання Криму, - Кремль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Путін готовий зустрітися із Зеленським, якщо не буде обговорюватися питання Криму, - Кремль

Президент РФ Володимир Путін готовий зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським. Однак питання деокупації Криму не може бути на порядку переговорів.

Про це спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив в ефірі каналу "Росія 1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якщо говорити про політичну волю Путіна - то він чітко підтвердив, що готовий зустрічатися. Але поки такої ж взаємної політичної волі з Києва ми не бачимо", - сказав Пєсков.

Речник Кремля зазначив, що наразі просувань у підготовці переговорів президентів України та РФ немає, бо Зеленський хоче обговорювати питання Криму.

"Річ у тім, що для нас не існує теми Криму. А, як нам кажуть в Офісі президента України, Зеленський хоче обговорювати Крим. Ну, Крим з якої точки зору? Явно не з точки зору, що це регіон Росії. І в цьому плані це не може бути пунктом порядку денного. Тому поки в цьому плані не вдалося нікуди просунутися", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ні репресіям", "Путін - убивця", - під посольством РФ у Києві відбулася акція на підтримку арештованих кримських татар. ФОТО
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Топ коментарі
+33
Поскачет 100%.
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05.09.2021 14:30
+33
Наш дурак вполне объяснимо слил Вагнера, ибо Ермак ему пояснил, что Путин осерчает и Кадырке скажет "фас". А вот шизофреническое желание Зеленского непременно встретится с Путиным объяснения не имеет. Это какой-то фрейдистский комплекс голубой окраски.
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05.09.2021 14:32
+26
И впопучленцев пригласить в делегацию..
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05.09.2021 14:27
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И впопучленцев пригласить в делегацию..
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05.09.2021 14:27 Відповісти
а также их паломниц и апалченок...
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05.09.2021 14:36 Відповісти
Путин как старая проститутка - все услуги, но " Я не целуюсь"
Путін готовий зустрітися із Зеленським, якщо не буде обговорюватися питання Криму, - Кремль - Цензор.НЕТ 9229 Путін готовий зустрітися із Зеленським, якщо не буде обговорюватися питання Криму, - Кремль - Цензор.НЕТ 9229 Путін готовий зустрітися із Зеленським, якщо не буде обговорюватися питання Криму, - Кремль - Цензор.НЕТ 9229
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06.09.2021 09:38 Відповісти
А нах...й ты нам такой красавец нужен?
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05.09.2021 14:27 Відповісти
Да не обсудить можно как их обоих казнить через на кол верёвку на шею или дыбу?!
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05.09.2021 14:38 Відповісти
Интересно, Зебил все равно поскачет ***** #опу лизать? Путин готов встречаться с Зеленским, но вопрос Крыма не может быть на повестке дня, - Песков - Цензор.НЕТ 4505
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05.09.2021 14:28 Відповісти
Поскачет 100%.
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05.09.2021 14:30 Відповісти
Сталибан должен быть разрушен!
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05.09.2021 14:28 Відповісти
сталібан ...
це - зачот ! Путин готов встречаться с Зеленским, но вопрос Крыма не может быть на повестке дня, - Песков - Цензор.НЕТ 8228
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05.09.2021 14:35 Відповісти
Знатно подгорает у рашистов!
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05.09.2021 14:28 Відповісти
Сталин (кумир ввп) с Гитлером (наверняка тоже кумир ввп, но пока скрытый) после 22.06.1941 точно не встречался. Теоретически их встреча могла быть на подписании акта о капитуляции, но не сложилось. Надеюсь, что Зе тоже встретится с ввп не раньше чем на подписании капитуляции запоребрика.
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05.09.2021 14:31 Відповісти
ты свечку держал?
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05.09.2021 23:09 Відповісти
Все верно, только капитуляция уже подписана в "минске".... И совсем не пуйлом.
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06.09.2021 09:49 Відповісти
Это в недореспубликах так считают, что они типа победили. Минские бумажки - это затягивание времени, и Петру Алексеевичу это хорошо удавалось. Пока удается это и нынешнему Презу, хотя вначале он едва не споткнулся. Удивляюсь, как он больше двух лет балансирует на двух стульях.
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06.09.2021 12:50 Відповісти
Наш дурак вполне объяснимо слил Вагнера, ибо Ермак ему пояснил, что Путин осерчает и Кадырке скажет "фас". А вот шизофреническое желание Зеленского непременно встретится с Путиным объяснения не имеет. Это какой-то фрейдистский комплекс голубой окраски.
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05.09.2021 14:32 Відповісти
Все дуже просто. Зеленський понад 20 років прожив у Москві, з 1994-го. *****- його президент, кумир.
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05.09.2021 15:03 Відповісти
это задание куратора
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05.09.2021 23:10 Відповісти
вооруженный грабитель вежливо отказывается
затрагивать тему грабежа
поговорим ...о соснах, корабельных Путин готов встречаться с Зеленским, но вопрос Крыма не может быть на повестке дня, - Песков - Цензор.НЕТ 5187
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05.09.2021 14:32 Відповісти
Путін просто хоче знати що в приватній розмові сказав його агенту китайський агент.
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05.09.2021 14:32 Відповісти
зеленый ссыкун на в глаза ***** зыркнуть поведется - Украина не на повестке дня,
***** муркнуло...
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05.09.2021 14:33 Відповісти
А о чем тогода говорить? О Львове и Киеве?
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05.09.2021 14:39 Відповісти
ну да, как присоединить Украину к ордло, с помощью "минских договоренностей", а также возможно о бидонах с водой в Крым... Путин готов встречаться с Зеленским, но вопрос Крыма не может быть на повестке дня, - Песков - Цензор.НЕТ 5398
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05.09.2021 14:57 Відповісти
Об отводе войск..... украинских. И об перемирии... одностороннем.
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05.09.2021 15:35 Відповісти
Одностороннее перемирие ето капитуляция. Тоесть о капитуляции поговорить
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05.09.2021 16:54 Відповісти
***** хочет срочно встретиться с ЗЕ чтобы перебить встречу Зеленского с Байденом. Мол, кто последний тот и папа.
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05.09.2021 14:41 Відповісти
Путин готов встречаться с Зеленским, но вопрос Крыма не может быть на повестке дня, - Песков - Цензор.НЕТ 3928 Путин готов встречаться с Зеленским, но вопрос Крыма не может быть на повестке дня, - Песков - Цензор.НЕТ 9204
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05.09.2021 14:41 Відповісти
После пяти лет-до победы Коломойского-перепечаток сайтов ДНР и РФ копировщик начал выдавать себя за главного патриота Украины.
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05.09.2021 15:25 Відповісти
Дмитрики такие загадочные, я сам сильно удивлен как в один день патриотами становятся.
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05.09.2021 16:12 Відповісти
..І коли вже та малоросня на мові почне писати ..а не *їзіком расейського окупанта * !?
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05.09.2021 17:03 Відповісти
Путін готовий зустрічатися із Зеленським, але питання Криму не може бути на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 138 Поцтриот, на каких фронтах переобувался?
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05.09.2021 17:06 Відповісти
" на мові"?))) И тут рукожоп, спалился)))
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05.09.2021 18:26 Відповісти
коли Київ заговорить українською
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06.09.2021 08:46 Відповісти
перевод с кацапского: юзика на кацапии накормят и монику тоже не обидят - так пару ляпасов по щекам...
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05.09.2021 14:45 Відповісти
а кто то звал?
зе же не мазохист идти на прямые переговоры с ермаком подмышкой))
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05.09.2021 14:59 Відповісти
нарики сложные...
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05.09.2021 15:00 Відповісти
А про що тоді з ним розмовляти, якщо не про окупацію і полонених?
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05.09.2021 15:01 Відповісти
что письков, что ***** - два дегенерата.
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05.09.2021 15:11 Відповісти
Але поки перемагають! Мабуть, десь сидять ще більши "дегенерати", якщо не зрадники!
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06.09.2021 09:26 Відповісти
В истории Украины 2 нормальных президента,которых к сожалению окружало и окружает ховно. Это Ющенко и Зеленский.
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05.09.2021 15:13 Відповісти
как зеленский может быть нормальным?
если он вообще не был ранее в политике?причем сразу же на высочайшей должности

в таком случае изначально выходить быть или марионеткой или еще что хуже
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05.09.2021 15:15 Відповісти
ти кого? чистопородного зебіла запитуєш? Не вкурив ще?
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05.09.2021 15:32 Відповісти
Зе в последние полгода сильно вырос, как президент. По крайней мере, мне видна логика в его действиях. И позитивные результаты есть. И их немало. Но первые 1,5 года было "коту под хвост". У Ющенко вообще весь его срок был "коту под хвост".
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05.09.2021 15:33 Відповісти
Путін готовий зустрічатися із Зеленським, але питання Криму не може бути на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1612 Путін готовий зустрічатися із Зеленським, але питання Криму не може бути на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1612 Путін готовий зустрічатися із Зеленським, але питання Криму не може бути на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1612 Зачет про логику зеледента!!! Вам бы дисер на эту тему написать. Путін готовий зустрічатися із Зеленським, але питання Криму не може бути на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1612
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05.09.2021 16:14 Відповісти
Если вы её не видите, это не значит, что её нет))
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05.09.2021 16:33 Відповісти
Если ее не видно, что значит ее нет. Логика не суслик, это логика.
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05.09.2021 16:45 Відповісти
Та как раз таки, логика- это и есть "суслик". На логике устроена, например, такая игра как "Шахматы". Кто первый раскусит логику соперника, тот и выиграл. Виртуозы способны сделать так, что соперник до последнего уверен, что логики никакой нет (но тут я конечно, не про Зе Путін готовий зустрічатися із Зеленським, але питання Криму не може бути на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5458, у него всё достаточно читаемо и примитивно).
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05.09.2021 16:53 Відповісти
Понятно, тогда зеледент прирожденный гроссмейстер. Его логику не раскусит никто ввиду ее отсутствия. Особенно если шахматами с первого же хода начать играть в "чапая".
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05.09.2021 17:04 Відповісти
Это он полтора года в "чапая" играл, а теперь, оставшимися фигурами, решил доиграть партию по правилам?)))
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05.09.2021 18:33 Відповісти
Какая в шахматах логика ? Вы с дуба рухнули ? Чистейшей воды математика. Каспаров: Я проигрываю компьютеру потому, что могу просчитать партию только на 14 ходов вперед.
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05.09.2021 20:04 Відповісти
Ющенко найкращий президент, патріот, і робив все для блага українців, всі інші для блага ж2.
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05.09.2021 17:05 Відповісти
Що він здох!!! Путін готовий зустрітися із Зеленським, якщо не буде обговорюватися питання Криму, - Кремль - Цензор.НЕТ 159
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06.09.2021 07:56 Відповісти
ага. галстук навчили одягати. гундосити відучили. на мові вже шпрехає. шифірується під патріотика. меделью змінив. ну на медельс-2. фактично запровадив віцприЗЕдента з Ермака. а ще чортам не кидається.
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05.09.2021 20:54 Відповісти
Владимир ************, не позорьтесь на Цензоре, Вам еще Цирконами Америку пугать не выходя из подвала.
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05.09.2021 16:16 Відповісти
"Путін втратив інтерес до президента України, оскільки зустріч з Володимиром Зеленським - приниження для агресора" - вважає журналіст і публіцист Віталій Портников. Про що він заявив у програмі "Вечір з Миколою Княжицьким" на Еспресо.TV*
"Президенту Росії Володимиру Путіна потрібна зустріч із президентом України Володимиром Зеленським лише у випадку, якщо Зеленський капітулює на цій зустрічі. І мова не про формулу Штайнмаєра. Зеленський з точки зору Путіна взагалі не має з розмовляти з ним про Донбас. Зеленський про Донбас має розмовляти з Пушиліним і Пасічником. Ходять розмови, що було би добре, якби американці організували зустріч Байден-Путін-Зеленський. Я гадаю, що для Путіна така зустріч - це приниження. Адже, хто такий Зеленський? Путін може зустрічатися з Байденом, а Зеленський, з точки зору президента Росії, може зустрічатися з Пушиліним", - зазначив Портников.
Журналіст зауважив, що зустріч президента Зеленського з Путіним можлива лише, щоб визнати Крим російським, щоб поговорити про російську мову, засудити українських націоналістів, які не дають "єдиному народу" дихати.
"Якщо говорити про Мінський процес, він завжди мав два призначення. З української точки зору, це пастка для Росії, адже в перших пунктах зазначено, що РФ має забезпечити безпеку й вивести і доки агресор цього не зробить, продовжуватимуться санкції проти Російської Федерації. З російської точки зору, Мінськ - пастка для України, адже під проводом Мінська можна затягнути Україну у прямі перемовини з Л/ДНР. Це намагалися зробити за каденції Петра Порошенка, а коли не вдалося, перестали з спілкуватися з 5-м президентом. Декілька спроб було також за президентства Володимира Зеленського, коли ж не вдалося звести перемовини до України й Л/ДНР, а Росію перетворити на свідка, як Німеччина і Франція, втратився інтерес до Зеленського і він більше не відновиться", - повідомив Віталій Портников.
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05.09.2021 15:30 Відповісти
Путін готовий зустрітися із Зеленським, якщо не буде обговорюватися питання Криму, - Кремль - Цензор.НЕТ 6230
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06.09.2021 07:59 Відповісти
У меня противоположный вопрос,как может быть нормальным тот,кто уже был в политике ?
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05.09.2021 15:30 Відповісти
Ну вы же почему то идете лечить зубы к стоматологу, а не к слесарю? Или к слесарю?)))
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05.09.2021 18:36 Відповісти
А если о Крыме не говорить, то зачем встречаться?
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05.09.2021 15:32 Відповісти
Ну так о чём с вами тогда говорить, Письков?
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05.09.2021 15:33 Відповісти
Зеленский, не ведись на разводы гопников !!!
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05.09.2021 15:33 Відповісти
Значит разговаривать не о чем. На повестке дня этого нет.
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05.09.2021 15:41 Відповісти
Після поїздки найвеличнішого до США заворушилися адінаротавці, до цього в кацапів не було тем для розмови. Мабуть хочуть щоб Пєрдак настукав деталі перемовин Х..лу.
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05.09.2021 15:42 Відповісти
Ой ,пацюкии
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05.09.2021 15:54 Відповісти
Если вопрос Крыма не стоит, то встречаться с убийцей бессмысленно.
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05.09.2021 16:41 Відповісти
Ну да.. встречаться с преступником и не говорить о его преступлениях…. Это его условия. А на фига тогда с тобой встречаться.
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05.09.2021 16:59 Відповісти
Путін готовий зустрічатися із Зеленським, але питання Криму не може бути на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4454Путін готовий зустрічатися із Зеленським, але питання Криму не може бути на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9894 Путін готовий зустрічатися із Зеленським, але питання Криму не може бути на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2519
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05.09.2021 17:04 Відповісти
Зустріч з уйлом буде в Лукянівському СІЗО, коли він буде за гратами, терорист-вбивця.
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05.09.2021 17:08 Відповісти
Крым - Украина! И мнение ******** писькова и тем более ***** путина никого НЕ ИНТЕРЕСУЕТ. проклятая раССея и проклято население ее, которые поддержали БЕЗЗАКОНИЕ.
Проклят нарушающий межи ближнего своего! И весь народ скажет: аминь.
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05.09.2021 18:01 Відповісти
А самому Зеленскому собственно зачем эта встреча?
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05.09.2021 18:30 Відповісти
Приклеить колено, в шутовской колпаке
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05.09.2021 20:21 Відповісти
Приклонить
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05.09.2021 20:23 Відповісти
Ну и послать его нах, сдохнет, потом будем разбираться!
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05.09.2021 18:42 Відповісти
Це недороболо не залишає своєї мрії зазирнути у смердюче око кацапського )(уйла.
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05.09.2021 18:56 Відповісти
По большому счёту, обсуждение Крыма,нужно больше не Украине,а Рашке.Бо возврат Крыма Украине-это для Рашки счастливый зелёный свет возврата к нормальным отношениям с Миром.С нами конечно нет.Но с Миром,таки да.
Путін готовий зустрітися із Зеленським, якщо не буде обговорюватися питання Криму, - Кремль - Цензор.НЕТ 3406 Путін готовий зустрітися із Зеленським, якщо не буде обговорюватися питання Криму, - Кремль - Цензор.НЕТ 2581
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05.09.2021 19:15 Відповісти
А как Кубань и часть Ростовской области и Крым и Белгородская, Воронежская область поговорим по КРУПНОМУ как никак а это часть Украины Путін готовий зустрітися із Зеленським, якщо не буде обговорюватися питання Криму, - Кремль - Цензор.НЕТ 6734
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05.09.2021 19:59 Відповісти
У фуйла своих клоунов хватает
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05.09.2021 20:20 Відповісти
Х#йло ждет клоуна с белым флагом...
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05.09.2021 20:27 Відповісти
Если ты слаб и идешь на поводу у трусоватого "мирового сообщества", обсуждать с тобой не будут ни Крым, ни Донбасс. А вот когда начнете играть с свою бескомпромиссную игру, со всеми вытекающими, тогда пойдут на переговоры. Они готовы всегда на переговоры, когда они в проигрышной ситуации.
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06.09.2021 00:05 Відповісти
Ага..ага...То пуцин не хотел встречаться с Зеленским ни под каким видлом. А теперь когда СП --2 ничего не вышло, ситуация изменилась. У росиян новая вывеска "пуцин -- лучший друг Украины". Ну и повороты у вас,ребята, ну очень крутые..
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06.09.2021 00:19 Відповісти
Путін готовий зустрітися із Зеленським, якщо не буде обговорюватися питання Криму, - Кремль - Цензор.НЕТ 6794
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06.09.2021 07:56 Відповісти
Любые переговоры с Россией, с Путиным необходимо начинать с деоккупации Крыма и Донбасса. Если это нет, тогда необходимо прекращать всякие переговоры и просить цивилизованные страны вводить новые и новые санкции до распада России на отдельные государства.
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06.09.2021 08:47 Відповісти
Даже если "без Крыма", то что обсуждать?
Вывод войск РФ из ОРДЛО? Так "их там нет"
Транзит газа через Украину? Так СП-2 считай что уже запустили
Вот и все темы для обсуждений.
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06.09.2021 09:43 Відповісти
І нафіг тоді зустрічатися?
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06.09.2021 10:51 Відповісти
Гм. Виглядає так, що після того як Зеленський зустрівся з Байденом в Білому Домі, для путіна буде за честь аудієнція у Володимира Олександровича.
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06.09.2021 14:15 Відповісти
 
 