Путін готовий зустрітися із Зеленським, якщо не буде обговорюватися питання Криму, - Кремль

Президент РФ Володимир Путін готовий зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським. Однак питання деокупації Криму не може бути на порядку переговорів.

Про це спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив в ефірі каналу "Росія 1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якщо говорити про політичну волю Путіна - то він чітко підтвердив, що готовий зустрічатися. Але поки такої ж взаємної політичної волі з Києва ми не бачимо", - сказав Пєсков.

Речник Кремля зазначив, що наразі просувань у підготовці переговорів президентів України та РФ немає, бо Зеленський хоче обговорювати питання Криму.

"Річ у тім, що для нас не існує теми Криму. А, як нам кажуть в Офісі президента України, Зеленський хоче обговорювати Крим. Ну, Крим з якої точки зору? Явно не з точки зору, що це регіон Росії. І в цьому плані це не може бути пунктом порядку денного. Тому поки в цьому плані не вдалося нікуди просунутися", - додав він.

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