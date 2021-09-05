УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7305 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
18 882 34
Газпром (902) Росія (47133) Яценюк (2478) Північний потік (1369)

У російській Держдумі відреагували на заяву експрем'єра України Яценюка про "Північний потік-2"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

У російській Держдумі відреагували на заяву експрем'єра України Яценюка про

Російський пропагандистський телеканал Russia Today, який фінансується Кремлем, випустив окремий матеріал, присвячений заяві експрем'єра України Арсенія Яценюка про енергетичну політику Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У п'ятницю ввечері в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", коментуючи будівництво "Північного потоку-2", Яценюк заявив: "Завдання Росії тільки одне - перетворити українську газотранспортну систему на металобрухт".

Експрем'єр закликав українську владу підписати тристоронній договір про транзит російського газу за участю Європейського Союзу, який гарантував би завантаженість української ГТС і не допустив би втрати доходів від транзиту в розмірі $2 млрд.

На заяву Арсенія Яценюка відреагував заступник голови Держдуми РФ Ігор Ананських, якого цитує Russia Today. Ананських назвав українську ГТС "іржавими трубами". Російські пропагандисти цитують російських "експертів", які кажуть, що Україна "політизує тему газу".

Russia Today пише, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" в обхід України нібито викликано виключно екологічними мотивами.

Читайте також: Пєсков щодо заяви Зеленського про загрози від "Північного потоку-2": Це нонсенс

Нагадаємо, російський газопровід "Північний потік-2" вартістю понад $10 млрд пролягає дном Балтійського моря до Німеччини. Керівник "Газпрому" Олексій Міллер визнав, що "Північний потік" є "обхідним проєктом" для України. У разі запуску в експлуатацію другої нитки газопроводу Росія може відмовитися від транзиту газу через Україну, що призведе не тільки до втрат надходжень від транзиту в розмірі близько $2 мільярди доларів щорічно, але і несе ризики ескалації військових дій із боку Росії.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
В российской Госдуме отреагировали на заявление экс-премьера Украины Яценюка о "Северном потоке-2" - Цензор.НЕТ 845
показати весь коментар
05.09.2021 15:57
+22
Неужели зебилы до сих пор не поняли, как только запустится СП-2 украинская ГТС не нужна будет. Это неизбежно. Но вместо того что бы бегать по всему миру и просить подачки, нужно готовить свою экономику к потере 2 млрд. долл. ежегодно, и искать пути замены доходной части. Хотя нет... Не поняли, им бы еще продержаться немного, бабла натырить, всё равно рано или поздно придут выборы...
показати весь коментар
05.09.2021 16:07
+16
как афуительны в паРаше фраера
показати весь коментар
05.09.2021 16:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В российской Госдуме отреагировали на заявление экс-премьера Украины Яценюка о "Северном потоке-2" - Цензор.НЕТ 845
показати весь коментар
05.09.2021 15:57 Відповісти
как афуительны в паРаше фраера
показати весь коментар
05.09.2021 16:13 Відповісти
росия которую мы потеряли...
показати весь коментар
05.09.2021 16:34 Відповісти
надеюсь навсегда...
показати весь коментар
05.09.2021 17:00 Відповісти
Неужели зебилы до сих пор не поняли, как только запустится СП-2 украинская ГТС не нужна будет. Это неизбежно. Но вместо того что бы бегать по всему миру и просить подачки, нужно готовить свою экономику к потере 2 млрд. долл. ежегодно, и искать пути замены доходной части. Хотя нет... Не поняли, им бы еще продержаться немного, бабла натырить, всё равно рано или поздно придут выборы...
показати весь коментар
05.09.2021 16:07 Відповісти
краткий курс экономики в Трускавце почти никто не посещал,
все балдели в номерах под... соснами и кайфом
показати весь коментар
05.09.2021 16:16 Відповісти
А може й "на соснах і під кайфом". У російській Держдумі відреагували на заяву експрем'єра України Яценюка про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 1797
показати весь коментар
06.09.2021 15:35 Відповісти
Не сразу не нужна будет. Около 10 лет из обязуют прокачивать. Другое дело, что они могут диверсию какую организовать. Но им тоже рискованно это делать т.к. понятно сразу "подозреваемого". Но транзит их газа, сам по себе, Украине не нужен. Как и ненужно любое сотрудничество с ними. Тем меньше взаимных договорённостей, тем лучше. Понятно, от такой халявы просто так не отказываются, но она боком выходит на самом деле в итоге.
показати весь коментар
05.09.2021 16:17 Відповісти
Прокачка на уровне 10 млр. это тупо в ущерб Украине (убыток), никто москалей не заставил прокачивать больше, они и будут качать в убыток Украине. Заканчивать транзит с москалями, это дать им возможность манипулировать и действовать хаотично, нужно заставить Европу держать их на поводу, Москали только и ждут, гдеб понасырать, бо так и не поняли, что такое туалет, и как им пользоваться.
показати весь коментар
05.09.2021 17:00 Відповісти
У російській Держдумі відреагували на заяву експрем'єра України Яценюка про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 3840
показати весь коментар
06.09.2021 15:42 Відповісти
Искать ничего не надо. Надо просто перестать воровать. Ведь суть не в потерях украинского бюджета. Он эти 2млрд$ и не видел. Суть в потерях в чьих-то карманах.
показати весь коментар
05.09.2021 16:30 Відповісти
Как бы с ребёнком не выплеснули и воду я о том ,что ГТС нам самим нужна для внутреннего обеспечения газом колотимся с ГИС как дурни с тобой когда закладывали СП 2 в Украине все молчали а было почему..всех волновал доход и объем газа??? О нет нисколько страхи Путен нападет из области хвантастики что мог закусил и удавился куда ему больше то вся авантюра рассчитывалась на предателей они оказались в Крыму и на Донбассе а дальше все захлебнулось...
показати весь коментар
05.09.2021 16:46 Відповісти
До 2024-го года Газпром обязан платить минимум 2,5 миллиарда долларов по норме "качай или плати", если прокачивает меньше 65 млрд. кубов. Витренко всех обманывает.
показати весь коментар
05.09.2021 17:56 Відповісти
2,5 было первый год когда 60 нужно было перекачать, сейчас 1,7 млрда, и кстати с такими ценами на газ им это тьфу, для нас будет печально если они заплатят и непрокачают,реверса то не будет
показати весь коментар
05.09.2021 21:10 Відповісти
потери доходов от транзита в размере $ 2 млрд / Витренко мальчик уже большой и словам своим отчёт отдаёт. Увеличив добычу газа, Украина может выйти на уровень энергонезависимости и даже экспортировать его за границу, Витренко. Напрячь Витренко: пусть увеличит и экспортирует.
показати весь коментар
05.09.2021 16:09 Відповісти
А що там гансам і фріцам важливо? Чергова вакансія в грязьпромі?
показати весь коментар
05.09.2021 16:17 Відповісти
Куда там до гордости срывающих с себя опознавательные знаки "вс рф" захватчиков чужой территории.
показати весь коментар
05.09.2021 16:27 Відповісти
Где украинская гордость?-Вопрошает мигрант, променявший Украину на колбасу. Колбасу страны, гнобовшей соплеменников мигранта нещадно.
показати весь коментар
05.09.2021 16:33 Відповісти
То свинособака из ********
показати весь коментар
05.09.2021 16:37 Відповісти
Кому это нам? Вам свинособакам? Так вам не привыкать
показати весь коментар
05.09.2021 18:05 Відповісти
Земалороси, нічого не хочуть робити їм потрібен гвалт і звязок з кацапстаном, їм труба, ось вони і кричать як барига стояти боятись а то уйло нападе.
показати весь коментар
05.09.2021 16:54 Відповісти
Самая главная причина здесь:
"несет риски эскалации военных действий со стороны России" Источник: https://censor.net/ru/n3286439

Убийца подготавливает территорию для будущих военных действий.
показати весь коментар
05.09.2021 16:55 Відповісти
Риски всегда есть, но Куйлу уже давно дали понять, что дальше будет красная линия...
показати весь коментар
05.09.2021 16:59 Відповісти
У російській Держдумі відреагували на заяву експрем'єра України Яценюка про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 5925 У російській Держдумі відреагували на заяву експрем'єра України Яценюка про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 9491
показати весь коментар
05.09.2021 17:05 Відповісти
Х#йло для того и строило СП2 чтоб прекратить прокачку газа по Украине в ЕС...нужно выразить "огромную благодарность" соучасникам этого шабаша Адольфовне , Эммочке и затупившему дедушке Джо.
показати весь коментар
05.09.2021 17:19 Відповісти
Ну, по совести говоря, если выражать так называемую "благодарность", то начинать нужно все таки с Ющенко. Кацапы ведут планомерную экономическую политику. Первопричина всех последующих событий в отношении диверсификации газотранспортной системы кацапами лежит в далеком 2005 году. Потом последовали газовые войны в 2006-м и в 2009-м годах. Потом в апреле 2010-го началось строительство СП1. СП2 - является продолжением газотранспортной стратегии кацапни и следующий шаг частичный отказ от ГТС Украины, а затем полный. Если наши керманычи привыкли только гешефты брать с ГТС не задумываясь о стратегии ие развития до сих пор, то это как говорится, наша беда недальновидность наших политиков-хапуг. Что так будет как сейчас происходит лично я предполагал еще в 2006-м году. Это не вчера началось и не позавчера.
показати весь коментар
05.09.2021 19:50 Відповісти
Річ у тім,що система газозабезпечення в Україні повністю залежить від центральної магістральної газової труби...Ми можемо добути газ в одній області,але щоб подати його в іншу область газ потрібно спочатку подати в центральну магістраль,причому в такій кількості щоб створити там необхідний тиск і вже потім подавати в необхідне місце...Так от - ми не добуваємо стільки газу,щоб в цій трубі був постійний необхідний нам тиск,і коли Росія припинить подачу газу ми попросту не зможемо його подати в міста...Нам потрібно добувати вдвічі більше газу,половину його продавати за кордон - і тоді все в порядку...Але про це треба було думати раніше...
показати весь коментар
05.09.2021 17:20 Відповісти
У російській Держдумі відреагували на заяву експрем'єра України Яценюка про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 9534
показати весь коментар
05.09.2021 18:18 Відповісти
Ну и хто тебе дохтор Сеня?Вам предлагали консорциум и модернизацию ГТС.Вы шо ответили?Мы сами будем доить эту корову.Был бы консорциум трёхцветной трубы в обмотанный флагом евросоюза,они бы его защищали как свои инвестиции в эту трубу.А теперь у них есть другая труба У російській Держдумі відреагували на заяву експрем'єра України Яценюка про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 9208
показати весь коментар
05.09.2021 20:17 Відповісти
В основі нам начхати на гтс, а гтс на нас. Ваша писанина приморожена і гроша не варта. Якщо за тридцять років чмошники нічого не зробили по ванючему газу то канєц должен гтс увідєть. Пора і бошкой починати думати
показати весь коментар
05.09.2021 21:33 Відповісти
 
 