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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) корупція (4067) Шевченко Євген (138)

"До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Агент НАБУ Євген Шевченко опублікував думку американського генерала про те, що головною причиною перемоги талібів в Афганістані та швидкого розвалу урядової армії стала корупція.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Шевченко зазначив: "До вашої уваги, пане Володимире Зеленський: "Причиною поразки афганського уряду є не "Талібан", а корупція". Праворуч полковник Крістофер Коленда, який у 2008-2009 роках командував оперативною групою з 800 бійців. Унаслідок новаторського підходу та прямих переговорів із підрозділами "Талібану" у провінціях Кунар та Нурістан він став єдиним, хто домігся добровільної здачі територій і переходу талібів в урядову армію. Згодом був призначений заступником міністра оборони США. Упродовж тривалого часу був старшим радником із питань Афганістану трьох міністрів оборони США та чотирьох командувачів Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (ISAF)".

До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не Талібан, а корупція, - агент НАБУ Шевченко 01

Шевченко продовжив: "Задовго до виходу американських військ із Кабулу (Коленда. - Ред) надав абсолютно точний прогноз розвитку подій: "Якщо до кінця 2016 року не буде досягнуто суттєвого прогресу, то Афганістан ризикує втратити підтримку міжнародних партнерів аж до повного виведення іноземних військ та виходу всіх донорів, що залишить уряд у боротьбі з талібами наодинці та без грошей для оплати рахунків. Поєднані фінансова та політична кризи стануть для цієї країни катастрофою".

"Полковник прекрасно розумів, у чому саме полягає справжня небезпека для афганців. Це не "Талібан", а корупція та клептократія, які повною мірою сформувалися за часи президенства Хаміда Карзая, який керував країною з 2004 до 2014 року. Мільярди доларів, які надавалися США, розкрадалися афганським урядом унаслідок відсутності дієвої системи контролю як із боку самих американців, так і з боку місцевих правоохоронних органів та судів, які були безнадійно корумпованими", - написав Шевченко.

Він підкреслив: "Як наслідок, Крістофер Коленда та інші американські фахівці почали іменувати владні стуктури президента Афганістану абревіатурою з чотирьох букв: ВІЗП - вертикально інтегроване злочинне підприємство, бо воно дійсно було таким. І ось як він описував політичний устрій в цій країні: 
"У 2006 році афганський уряд остаточно перетворився на справжнісіньку клептократію. І найкращим прикладом для розуміння того буде порівняння із раком:

- дрібна корупція на рівні поліцейських або рядових чиновників подібна раку шкіри - це хвороба, але є дієві способи із цим впоратися;

- корупція на рівні міністерств подібна раку товстої кишки: це вже гірше, але якщо ти почнеш лікуватися вчасно, то існують гарні шанси на одужання;

- а ось клептократія подібна раку мозку - це смертельно. У 2006 році афганська клептократія була повністю сформована. І це вже був смертельний випадок раку мозку. Тобто коли корупція проникла у найвищі ешелони влади, коли в корупції приймають участь члени Парламенту, а президент країни все це покриває, то із цим нічого не поробиш.

Наслідком цього стала ненависть старійшин племен та звичайних людей до влади у Кабулі, яка будувала собі шикарні маєтки в той час, як у провінціях люди не мали взагалі нічого, а такі речі, як водопровід чи газопостачання, лишалися недосяжною мрією. Тому люди на противагу корумпованому режиму Карзая дедалі більше підтримують "Талібан" і рівень цієї підтримки стрімко зростає".

"Цікаво, якою абревіатурою американці називають корумповану владу Зеленського?" - резюмував Шевченко.
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Топ коментарі
+23
Такие 😀😀😀?

Власть в Кабуле строила шикарные особняки, а в провинции не было водопровода, - агент НАБУ Шевченко процитировал генерала США о причинах победы талибов - Цензор.НЕТ 634
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05.09.2021 16:56
+21
И самолёт . А Цензор все про коррупцию в афгане пишет . Пишите про Украину !!!

"До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9233
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05.09.2021 17:25
+19
Три такие как у Косюка 😀😀😀?

"Вниманию Зеленского: причиной поражения афганского правительства был не Талибан, а коррупция", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1111
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05.09.2021 16:58
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Такие 😀😀😀?

Власть в Кабуле строила шикарные особняки, а в провинции не было водопровода, - агент НАБУ Шевченко процитировал генерала США о причинах победы талибов - Цензор.НЕТ 634
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05.09.2021 16:56 Відповісти
Три такие как у Косюка 😀😀😀?

"Вниманию Зеленского: причиной поражения афганского правительства был не Талибан, а коррупция", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1111
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05.09.2021 16:58 Відповісти
Дворец на костях пращуров, и другие феодальные замашки олигарха Косюка, которого мы с вами дотируем из своего кармана

Источник: https://polygraf.net/1747-dvorec-na-kostjah-praschurov-i-drugie-feodalnye-zamashki-oligarha-kosjuka-kotorogo-my-s-vami-dotirue
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05.09.2021 16:59 Відповісти
у Тимошенко (який курирує дорожнє крадівництво), вже ЗМІ зазначали, появилося власне межигір'я.
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05.09.2021 17:15 Відповісти
Нє? "Вниманию Зеленского: причиной поражения афганского правительства был не Талибан, а коррупция", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3373 "Вниманию Зеленского: причиной поражения афганского правительства был не Талибан, а коррупция", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2505
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05.09.2021 17:19 Відповісти
Да, блин , европейцы в шоке от нищей Украины !!! Особенно от Кончи Заспы
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05.09.2021 17:00 Відповісти
Ну поки підрахуї бутуть так жити - нічого не зміниться (маєток охендовського)
"До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2529
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05.09.2021 17:46 Відповісти
А ЯХТ у олигархов афгана наверно нет , таких как у олигархов в Украине . Нет моря - нет яхт 😀😀😀
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05.09.2021 17:01 Відповісти
А ви думаєте "олігархи Афганістану" не завели собі апартаменти десь на березі Червоного моря чи Персидської затоки? Наші олігархи свої яхти в Україні постійно не тримають - вони в Середземномор"ї базуються...
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05.09.2021 17:25 Відповісти
"ДЛБЙБ" - це "вроджене" чи "набуте"? Адріатика - складова частина Середземномор"я!!! Так само як і Мармурове та Еейське моря!!!
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05.09.2021 17:35 Відповісти
Ой, каких людей снова вытащили на всеобщее обозрение! Небось к дождю.
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05.09.2021 17:03 Відповісти
Импотентрая полиция, она есть, но крышует мразей себе подобных и своих родственников, которые грабили и грабят граждан. О судах нечего говорить, их нет
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05.09.2021 17:05 Відповісти
Головна проблема України ,це відсутність реальної української державної влади ,є лише кубло гельмінтів-політиканів ,яки знисилюют державу ,висмоктуючи всі життєдайні сили !!!))
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05.09.2021 17:35 Відповісти
В Bellingcat назвали новые сроки выхода фильма про "вагнеровцев"

а що це таке за резина, хтось підкаже? Обіцянки вже на початок 22 року...
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05.09.2021 17:06 Відповісти
"Вниманию Зеленского: причиной поражения афганского правительства был не Талибан, а коррупция", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9827 "Вниманию Зеленского: причиной поражения афганского правительства был не Талибан, а коррупция", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7386
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05.09.2021 17:11 Відповісти
Тыц😂🌷×××
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05.09.2021 17:26 Відповісти
Резины, как раз, и не хватает: на Майдане, с черным дымом. Пока мы сами не выйдем на Майдан и не потребуем выборов раз в год(за это время точно не окупятся сериалы коломойского и не успеют обогатиться луценки парашенки), нас будет стричь любая мерзость, пользующаяся памятью, как у рыб, электората...
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05.09.2021 17:34 Відповісти
Зельцман - украинец?! Да оно - кошерный малорос дебиликус-советикус, мля! Идиот крыворогатый!
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05.09.2021 17:47 Відповісти
Ні ,він звичайний єврейський парубок з провінціі !!!)))
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05.09.2021 17:51 Відповісти
Правда, цей парубок ЗЕбанутий на всю голову і наркоша а так все вірно
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05.09.2021 17:56 Відповісти
в Украине "Зелибан"
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05.09.2021 17:14 Відповісти
Так! Але не час вже в БАН, зелений талібан?! Хунта, ти де?!
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05.09.2021 17:41 Відповісти
Главной угрозой для страны является олигархия. Это и есть коррупция. Это двигатель этой системы. Таковы правила обогащения самой олигархии. Убери олигархию и страна станет на правильный путь.Если не станет системы дачи взяток,то взятки некому будет давать.А те законы ,что уже приняты ,потихоньку наберут оборотов и хоть со скрипом,но таки выдавят укоренившуюся десятилетиями гниль. Хочу предупредить,что не бывает плохих и хороших олигархов. Это все паразиты. Которые маскируются под патриотов и любителей Украины. Это ложь. Так и знайте. На самом деле,любому олигарху выгоден строй наподобия расии.Именно в такой системе ей обеспечено процветание.И именно поэтому вся бывшая власть ,ленинов не валили до 14 года.С надеждой при случае вернуться под эту идеологию,но уже при деньгах.На примере каламойского мы увидели метаморфозы от "патриота" до любителя рахи. Такие они все. Без исключения. Куда выгоднее ,туда и поведут за собой недалеких. Как правило - это путь в Ж .
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05.09.2021 17:20 Відповісти
Олігархія,це політична корупція !! Корупція більш разголужене явище суспільного життя !!!)))
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05.09.2021 19:04 Відповісти
олигархов нормально ставит в стойло антимонопольщики, но вам в Венесуэллу)
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05.09.2021 23:38 Відповісти
Мне этот "агент" очень сильно напоминает Марину Викторовну Цвигун ( кто помнит...)
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05.09.2021 17:20 Відповісти
Клунадовлада торує шлях до свого кінця дуже па-асобєннаму. А кінець він буде такий, як й у Яника. Тільки там була все ж сім"я справжня, а тут гібридно-квартальна! Не один вже Лерос заявив про те, що вони настільки розжилися на грабуванні бюджету ці шефіроєрмаки при владі, що відмовляються від змички з олігархами для утримання свої С(луг)Н(елоха) . Останні задумки витягти з 73 відсоткових бабло для свого утримання таки закінчиться дуже стрімко, що вони вже й відчувають, й готуються... Але тупа жадоба вона на тей тупа, що загострення буде неминучим!!!
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05.09.2021 17:21 Відповісти
Вот Хомутынник - курировал вроде таможню
Теперь у него яхта
"Вниманию Зеленского: причиной поражения афганского правительства был не Талибан, а коррупция", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9974
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05.09.2021 17:23 Відповісти
И самолёт . А Цензор все про коррупцию в афгане пишет . Пишите про Украину !!!

"До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9233
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05.09.2021 17:25 Відповісти
Спасибо за Ваше старание и понимание ситуации.
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05.09.2021 17:26 Відповісти
Заходите на Автотему - тема про олигархов у нас в приоритете 😀😀😀

Президент Молдовы Майя Санду:
«Имущество судей и прокуроров будет оценено на соответствие доходам,
будут проверены их судебные решения.
Мы должны избавиться от коррупционеров, иначе они оставят нас без страны»
04.09.2021 16:12
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05.09.2021 17:34 Відповісти
спігврабіжник України разом з Коломойським по надрах , з його Палицею в Одесі контролював таможню, ... А ось цікавий факт з Вікіпедії-
Отец - Юрий Владимирович (1953), мастер-ремонтник, мать - Валентина Ивановна (1958), швея, домохозяйка. Жена - Светлана Викторовна (1980), экономист. Сын Артемий и дочь Мария[5],,, а він зараз ТАК! любітєль гольфа і яхт!!!
А вчому аналогія з Кабулом, у тому , що США махнули рукою на повністю роздавлених людей й спостерінають за нашими 73відсотковими чи за тими скільки вийде на супротив?
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05.09.2021 17:37 Відповісти
Зебанутые - тупое быдло, это аксиома, но бубочку защищать не выйдут. Никогда. Ну разве что за деньги.
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05.09.2021 18:00 Відповісти
за гроші олігархів підтримувалися Майдани для подальшого їх сцарювання не в межах Рашистської імперії... Батько олігархів Кучма вимушений же був погодитися, Україна це краще середовище для його дітища!
А ось ці квартальні жлоби зовсім інші панятія мають, вони стільки грошів на свій захист не викинуть, скоріше втечуть, мені так здається...
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05.09.2021 18:13 Відповісти
Демократія-це влада більшості,в наших реаліях маємо олігархократію.Олігархи через коррупцію зробили так що влада як інституція обслуговує ії власні інтереси.Тому зараз в країні є влада меньшості,що показує економічна ситуація в країні.Якщо проводити паралелі,то маємо ситуацію яка виникла в Кореї середині 20 століття.З тією відмінністю що ми сам на сам з ворогом.В 2014 році ми відбились від "*********"але загроза залишається.Кожна війна рано чи пізно закінчується,в нашому випадку якщо не позбудемося олігархів,то втрата територій залишається актуальною.В підсумку, війна 2014 це результат правління олігархів,так як через свою жадібність,вони ослабили країну до того,що агресія "*********" стала можлива.
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06.09.2021 07:42 Відповісти
теперь финансирует своего родственника по жене - Сергея Притулу "До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2135
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05.09.2021 17:56 Відповісти
У Верещагина пароход попроще был... "До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9081
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05.09.2021 18:31 Відповісти
А я вважаю, що влада не може бути хорошою. Не може не зловживати своїм становищем ЯКЩО народ це дозволяє. ЯКЩО народ голосує за бовдурів, або за тих , хто в них краде.
Поки не встановиться адекватне суспільство - ніц не буде.
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05.09.2021 17:24 Відповісти
Пока опять Парасюк не выйдет на Майдан и не поставит условие олигархам валить из Украины - ничего не будет . Не поборят коррупцию люди ЕЮ ЖИВУЩИЕ
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05.09.2021 17:27 Відповісти
Боротьба корупціонерів з корупцією ,це циркова вистава -"Боротьба нанайських хлопчиків " !!!)))
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05.09.2021 17:37 Відповісти
а він би й вийшов.
Але хто його послухає, хто його підтримає..
Народ не готовий до протесту.
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05.09.2021 17:39 Відповісти
Схоже що так ,не досяг критичної маси для вибуху !!!)))
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05.09.2021 17:41 Відповісти
А де ж той Парасюк?! Чи коня не мав, чи стежки не знав, чи хтось не проплатило?!)
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05.09.2021 17:57 Відповісти
А на Майдані хтось його проплатив? Що ти верзеш?
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05.09.2021 21:56 Відповісти
Вова, це ти?) Де ж ти подівся? Давно про тебе не чули. І чього ж ти нічого не верзеш? Бубу любиш? Аби не Порох? Ну любі...
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05.09.2021 22:11 Відповісти
Да, и не хами.
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05.09.2021 22:15 Відповісти
Причина поражения была в том что Зеленский не отправил в Афган свирепого Арахамию. "До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1514
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05.09.2021 17:25 Відповісти
Объясните ктота,что такое "агент Шевченко".Первый раз я это услышал,когда был какой-то скандал с неудачной взяткой.Теперь он(она,оно) пишет на самые разные темы,вот уже за талибан взялся.Слишком широкий профиль,как для агента НАБУ.
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05.09.2021 17:26 Відповісти
Все правильно сказав. І таке вирощувалось і плекалось десятками років. Тому віз там де він є.
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05.09.2021 17:32 Відповісти
"До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2291 "До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4973
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05.09.2021 17:35 Відповісти
НАБУ кого-нибудь привлекла вообще за всё время своего существования? Не работают не фига нормально- не суды, ни само НАБУ.
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05.09.2021 17:37 Відповісти
Вся правоохоронна система України корумповна на 100% !!!)))
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05.09.2021 17:38 Відповісти
Байден же дав домашнє завдання - провести чесний конкурс в НАБУ і Антикорупційну прокуратуру. Це дві структури, які триматимуть ніжні місця корупціонерів у сталевих лещатах.
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05.09.2021 17:40 Відповісти
Ксюша ,я не уявляю яким чином реформувати на 100% корумповану владу ,всі ці владні інституціі !!!)))
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05.09.2021 17:43 Відповісти
Напевно ніяким.
Гвинтики всі прогнили, не втримають конструкцію.
От уявити, людина все життя в прокуратурі чи податковій, може у суді чи поліції. Чесно і дня не пропрацювала. Має певні статки завдяки своїй корупційній діяльності. До речі, це ж не те, що вони займаються бандитизмом, щоб інші не знали. Діє організована злочинна організація.
Переатестувати їх і знову прийняти на роботу з надією, що вони не налагодять свій звичний побут ? Пхе..
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05.09.2021 17:50 Відповісти
Ввести розстрільні четвірки ? Але ж ми демократична держава.
Не бояться вони закону, бо крутять ним як циган сонцем.
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05.09.2021 17:51 Відповісти
трійки, але толку не буде. пороблено тут
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05.09.2021 18:33 Відповісти
Ввести розстрілні четвірки та розстріляти шмарклю и баригу з деякими попередниками. Більше не треба. Увесь ций ажиотаж з виборами в ВР і в президети серед злодіїв зменшився б в кілька разів.
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05.09.2021 20:45 Відповісти
Уяви ,що цих корумпованих гнид сотні тисяч осіб !!!)))
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05.09.2021 17:54 Відповісти
І вони також ходять на вибори. При чому агітують своїх родичів, які також користуються привілеями. А ще скільки народу, який сам преться з хабарями, бо йому треба.
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05.09.2021 18:10 Відповісти
Я так підозрюю наступним президентом в нас буде той, хто піаритиме китайський досвід боротьби з корупцією.
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05.09.2021 17:39 Відповісти
"До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5016 "До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1680
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05.09.2021 17:51 Відповісти
Це не той чувачок шо разом з семенченком чувака розвели на бабки? сотні тисяч баксів
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05.09.2021 17:56 Відповісти
Тебя криворогий шлимазл вовочка на страну развел - а ты за чьи то "сотни тысяч баксов" волнуешься "До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5741
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05.09.2021 18:03 Відповісти
Согласен, страна погружена в хаос тотальной коррупции и безвластия. Моя история пример. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 15 месяцев фальсифицирует дело - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной экспертизой - Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k.
……..
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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05.09.2021 17:56 Відповісти
Простий шлях подолання корупції в Україні це відновлення смертної кари за корупційні та антидержавні злочини. Але ж не з нашим щастям! Такі закони може приймати тільки військова хунта яка прийде до влади в результаті хаосу Судів Лінча. "В навантаження" до Судів Лінча отримаємо масове мародерство яке зможе зупинити тільки армія розстрілюючи мародерів на місці. Існуюча правоохоронна система, яка корумпована тотально, довела свою недієздатність і буде розідрана на шмаття народом. Тому якщо ви не айтішник, а особа персічна - зірок з неба не хапаєте і живите від зарплати до зарплати -, то будьте реалістами - озброюйтесь, робіть запаси на пару років і готуйтесь до Майданів Лінча в умовах зовнішньої агресії. Хто розумний, молодий та має сили почати все з нуля або просто легально перебувати в іншій країні, збирайте манатки в рюкзачок і тікайте. Інакше буде у вас "два горба потому что жізнь борьба" та старість без засобів до існування. І це якщо ще виживете в загальному хаосі! ... Якщо країна свідомо, не боячись замарати руки, не позбавиться носіїв корупції (чиновників та олігархат) корупція знищить країну за яку ніхто не захоче боротись...
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05.09.2021 18:25 Відповісти
В Дании за коррупцию дают всего 3-5 лет, а в Китае расстреливают. При этом в Китае коррупция зашкаливает, а в Дании ее нет. Может быть, причина в другом?
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05.09.2021 21:25 Відповісти
Корупція є всюди. Питання лише в тому як корупціонери себе ведуть, які це корупціонери і що такі можуть собі дозволити. В європейських країнах нульова толерантність до корупції сформувалась завдяки священному праву приватної власності. За зазіхання на законну (зароблену або успадковану) приватну власність карали на горло століттями. Зокрема в Данії. В Азії тисячоліттями вся власність належала царям та імператорам яких ніяке право не обмежувало і вони були "самодержцями" які давали в тимчасове користування свою власність своїм холуям. Таке право досі є у ***** і китайського партійного секретаря. Іншими словами, в Європі джерелом багатства є чесна праця а зароблена приватна власність священна і захищена законом, але у нас, в Азії, в ********** джерелом багатства є влада і її верховний лідер призначає на посади (на кормлєніє) своїх холуїв. тобто власність не зароблена а в тимчасовому користуванні, що робить короткочасних холуїв-посадників жадібними і корумпованими та спонукає їх виводити "натирене" за кордон, куди лапи "верховного" не дістануть...
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05.09.2021 22:54 Відповісти
Я совсем про другое. 5-10 лет с конфискацией, но абсолютно всем, кто нарушил закон (неотвратимость наказания) работает гораздо лучше, чем смертная казнь неугодных. А вообще нужно прорабатывать такую модель, при которой влияние чиновников на бизнес практически исключается.
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06.09.2021 08:22 Відповісти
Чиновники в будь якій державі стоять на захисті "колективного інтересу" і мають контролювати та обмежувати жадібність та егоїзм окремих індивідів. Звідси вплив чиновників на будь який вид прибуткової діяльності (виробництво, будівництво, торгівля, посередництво і т.п.) обмежений лише "інтересами держави" в будь який окремий момент часу. Контролювати потрібно перш за все чиновників, бо чиновник отримуючи фіксовану державну зарплату може збагатитися лише корупційним шляхом. Як бачите, чиновник (паразит який сам нічого не виробляє і не створює) є основним джерелом та генератором корупції.
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06.09.2021 18:36 Відповісти
Жадность и эгоизм должны ограничивать закон и суд, а не чиновники. Потому что если в сфере контроля не убрать человеческий фактор и возможность получения личной выгоды "контролером", то никуда коррупция не денется.
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06.09.2021 21:47 Відповісти
Я понимаю, что полностью убрать человеческий фактор, а значит и победить коррупцию нельзя, но нужно хотя бы стремиться к их минимизации.
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06.09.2021 21:50 Відповісти
"Мораль застывает в Праве" (Гегель). Звідси живим втіленням моралі народу є його правоохоронці. Закони пишуть і виконують люди для людей. Звідси прибрати "людський фактор" неможливо в принципі. Чиновники і є носіями моралі, взірцями та прикладами для наслідування. Якщо в країні не діють закони а чиновники корумповані то це означає що в країні більшість людей є аморальними покидьками. Саме вони у нас проголосували за блазня.
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06.09.2021 22:03 Відповісти
А если еще проще, то каждый народ заслуживает ту власть, которая его имеет)). Стадо баранов не сделает льва своим вожаком.
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06.09.2021 22:23 Відповісти
Не вижу прямой взаимосвязи между коррупцией и сдачей Афганистана талибану. Американцы сильно ошибаются. И их главная ошибка в том, что они везде пытаются натянуть свою ментальность на другие народы, а потом все пояснить с точки зрения своего мировозрения. А это абсолютно не так. Понятно, что коррупция разъедала Афганистан, но причина сдачи не в этом. Я понимаю, что афганцев могли раздражать дома властных чиновников, но не драться за свое собственное благополучие и свою жизнь нужна более веская причина. Ведь была армия в 300000 человек. В разы лучше вооруженная чем талибы. И соиальный статус военнослужащего был гораздо выше чем простого среднестатистического афганца. И тем не менее когда все началось, то сразу же одномоментно и закончилось.
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05.09.2021 18:41 Відповісти
Не видишь взаимосвязи, потому что масштабов не осознаешь. Армия в 300 тысяч человек и ее зарплаты были на бумаге и в заверениях афганского правительства. В реальности под эту численность просто брали деньги и пилили.
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05.09.2021 20:41 Відповісти
На сколько понимаю армия там была контрактная. Вы лично будете служить контрактником, если Вам зарплату не заплатят?
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05.09.2021 21:04 Відповісти
А они служили?
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05.09.2021 21:22 Відповісти
Я ХЗ, но американці говорят, что таки да. Таки армия была и они ее обучали.
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05.09.2021 21:24 Відповісти
Американцы верили тому, что говорят власти Афгана. Но скорей всего в последнее время не сильно-то и верили, потому как договаривались с талибами и уже несколько лет не передавали разведданные правительственным войскам Афганистана.
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05.09.2021 21:29 Відповісти
Причиной поражения было то, что афганцы считали что за них все должны сделать другие. Украинцы тоже должны это понять.
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05.09.2021 20:09 Відповісти
Изюменка менталитета восточных людей в этом как раз и состоит.
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05.09.2021 20:28 Відповісти
Лучший метод в борьбе с коррупцией это стыд.Например чуваку построившему трёхметровый забор в национальном парке,куда вход свободен,должно быть тупо стыдно.Ты шо творишь олень?!Ты в лесу строишь забор,ты идиот?От кого ты прячешься?Тебе на кладбище место мало,шо ты пол леса огородил? "До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 585
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05.09.2021 20:45 Відповісти
Как сказали специалисты из резервного фонда Украины, откуда пропали тысячи тонн пшеницы «Курочка по зернышку…» Но это выражение можно воспринимать как в негативном, так и в позитивном контексте.

Так например, судебная система в демократических странах действует не быстро, но зато - основательно, давая всем сторонам процесса использовать все легитимные средства для отстаивания своей позиции. Собственно говоря, одно вытекает из другого.

Если стороне гарантируется такая возможность, она ею воспользуется и это займет время, но без этого судебная система не будет именно тем столпом, на котором держится демократия.

Да, часто хотелось бы видеть решение или приговор, вынесенные намного быстрее того, как оно бывает на самом деле, но тогда это решение утратит свою безусловную ценность.

Примерно так, только по отношению к коньяку, высказался герой совкового киножурнала «Фитиль»: «Коньяк - всегда полезен. Но дорогой… Потому и дорогой, что очень полезный».
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05.09.2021 23:32 Відповісти
"До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6711
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05.09.2021 23:38 Відповісти
..та Зеля Золотая Ручка это и так знает, но ей пох.. Украина, Зеля "никому ничего не должна".. 73%ным зебилам тоже
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06.09.2021 06:58 Відповісти
Все це хєрня. Хтось настільки наївний вірить в те що, два дестиліття американці виливали мільярди доларів кожного року не знаючи про їх використання? Що-що, а бхгалтерія в США працює чітко, до цента. Отже, давно знаючі про корупцію в Афганістані і вливаючі туди мільярди ні в кого не виникло спокуси прийняти в тому участь? Ось чому ніколи держпосадовці США не піднімали гвалту, а продовжували качати гроші і звітувати на папері про успішні реалізації великих проектів. Навпаки, президентом Афганістану став американський громадянин афганського походження Ашраф Гані, який до цього викладав в демократичних універах: Коламбія, інституті Хопкінса, Берклі, Гарварді, Стенфорді; працював в Сітовому Банку, потім міністром фінансів у Хаміда Карзая, паралельно входив в комісію ООН з програм розвитку і дуже боровся з бідністю. Через північно-американську медійну конференцію TED, яка включає всі головні мас-медія і спонсується Гуглом, Дженерал Електрик, Кока-колою, АОЛ, Голдман Сакс, Білом Гейтсом Епл та іншими, поширював ідеї успішного розвитку Афганістану. Його називали в чилі 50 найбільших інтелектуалів світу. І ця людина нічого не знала про корупцію? Ну синок з невісткою у нього теж не погано стоять в дем структурах. Тож, корні афганської корупції треба шукати трошки вище.
Генералам і полковникам, як би теж було не погано враховуючі скільки вони отримували преміальних та зірок. Перевести цілі загони талібів в афганську армію, навчати їх, платити зарплату наче й гарна справа- шлях до кар'єрного росту. Тільки чого зараз дивуватися що, Талібан виявився настільки успішним?
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06.09.2021 12:07 Відповісти
Афганістан є пам'ятником міжнародної корупції та першим результатом нового світового укладу.
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06.09.2021 12:16 Відповісти
 
 