"До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Агент НАБУ Євген Шевченко опублікував думку американського генерала про те, що головною причиною перемоги талібів в Афганістані та швидкого розвалу урядової армії стала корупція.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Шевченко зазначив: "До вашої уваги, пане Володимире Зеленський: "Причиною поразки афганського уряду є не "Талібан", а корупція". Праворуч полковник Крістофер Коленда, який у 2008-2009 роках командував оперативною групою з 800 бійців. Унаслідок новаторського підходу та прямих переговорів із підрозділами "Талібану" у провінціях Кунар та Нурістан він став єдиним, хто домігся добровільної здачі територій і переходу талібів в урядову армію. Згодом був призначений заступником міністра оборони США. Упродовж тривалого часу був старшим радником із питань Афганістану трьох міністрів оборони США та чотирьох командувачів Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (ISAF)".
Шевченко продовжив: "Задовго до виходу американських військ із Кабулу (Коленда. - Ред) надав абсолютно точний прогноз розвитку подій: "Якщо до кінця 2016 року не буде досягнуто суттєвого прогресу, то Афганістан ризикує втратити підтримку міжнародних партнерів аж до повного виведення іноземних військ та виходу всіх донорів, що залишить уряд у боротьбі з талібами наодинці та без грошей для оплати рахунків. Поєднані фінансова та політична кризи стануть для цієї країни катастрофою".
"Полковник прекрасно розумів, у чому саме полягає справжня небезпека для афганців. Це не "Талібан", а корупція та клептократія, які повною мірою сформувалися за часи президенства Хаміда Карзая, який керував країною з 2004 до 2014 року. Мільярди доларів, які надавалися США, розкрадалися афганським урядом унаслідок відсутності дієвої системи контролю як із боку самих американців, так і з боку місцевих правоохоронних органів та судів, які були безнадійно корумпованими", - написав Шевченко.
Він підкреслив: "Як наслідок, Крістофер Коленда та інші американські фахівці почали іменувати владні стуктури президента Афганістану абревіатурою з чотирьох букв: ВІЗП - вертикально інтегроване злочинне підприємство, бо воно дійсно було таким. І ось як він описував політичний устрій в цій країні:
"У 2006 році афганський уряд остаточно перетворився на справжнісіньку клептократію. І найкращим прикладом для розуміння того буде порівняння із раком:
- дрібна корупція на рівні поліцейських або рядових чиновників подібна раку шкіри - це хвороба, але є дієві способи із цим впоратися;
- корупція на рівні міністерств подібна раку товстої кишки: це вже гірше, але якщо ти почнеш лікуватися вчасно, то існують гарні шанси на одужання;
- а ось клептократія подібна раку мозку - це смертельно. У 2006 році афганська клептократія була повністю сформована. І це вже був смертельний випадок раку мозку. Тобто коли корупція проникла у найвищі ешелони влади, коли в корупції приймають участь члени Парламенту, а президент країни все це покриває, то із цим нічого не поробиш.
Наслідком цього стала ненависть старійшин племен та звичайних людей до влади у Кабулі, яка будувала собі шикарні маєтки в той час, як у провінціях люди не мали взагалі нічого, а такі речі, як водопровід чи газопостачання, лишалися недосяжною мрією. Тому люди на противагу корумпованому режиму Карзая дедалі більше підтримують "Талібан" і рівень цієї підтримки стрімко зростає".
"Цікаво, якою абревіатурою американці називають корумповану владу Зеленського?" - резюмував Шевченко.
Будь ласка, зачекайте...
Источник: https://polygraf.net/1747-dvorec-na-kostjah-praschurov-i-drugie-feodalnye-zamashki-oligarha-kosjuka-kotorogo-my-s-vami-dotirue
а що це таке за резина, хтось підкаже? Обіцянки вже на початок 22 року...
Теперь у него яхта
Президент Молдовы Майя Санду:
«Имущество судей и прокуроров будет оценено на соответствие доходам,
будут проверены их судебные решения.
Мы должны избавиться от коррупционеров, иначе они оставят нас без страны»
04.09.2021 16:12
Отец - Юрий Владимирович (1953), мастер-ремонтник, мать - Валентина Ивановна (1958), швея, домохозяйка. Жена - Светлана Викторовна (1980), экономист. Сын Артемий и дочь Мария[5],,, а він зараз ТАК! любітєль гольфа і яхт!!!
А вчому аналогія з Кабулом, у тому , що США махнули рукою на повністю роздавлених людей й спостерінають за нашими 73відсотковими чи за тими скільки вийде на супротив?
А ось ці квартальні жлоби зовсім інші панятія мають, вони стільки грошів на свій захист не викинуть, скоріше втечуть, мені так здається...
Поки не встановиться адекватне суспільство - ніц не буде.
Але хто його послухає, хто його підтримає..
Народ не готовий до протесту.
Гвинтики всі прогнили, не втримають конструкцію.
От уявити, людина все життя в прокуратурі чи податковій, може у суді чи поліції. Чесно і дня не пропрацювала. Має певні статки завдяки своїй корупційній діяльності. До речі, це ж не те, що вони займаються бандитизмом, щоб інші не знали. Діє організована злочинна організація.
Переатестувати їх і знову прийняти на роботу з надією, що вони не налагодять свій звичний побут ? Пхе..
Не бояться вони закону, бо крутять ним як циган сонцем.
……..
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
Так например, судебная система в демократических странах действует не быстро, но зато - основательно, давая всем сторонам процесса использовать все легитимные средства для отстаивания своей позиции. Собственно говоря, одно вытекает из другого.
Если стороне гарантируется такая возможность, она ею воспользуется и это займет время, но без этого судебная система не будет именно тем столпом, на котором держится демократия.
Да, часто хотелось бы видеть решение или приговор, вынесенные намного быстрее того, как оно бывает на самом деле, но тогда это решение утратит свою безусловную ценность.
Примерно так, только по отношению к коньяку, высказался герой совкового киножурнала «Фитиль»: «Коньяк - всегда полезен. Но дорогой… Потому и дорогой, что очень полезный».
Генералам і полковникам, як би теж було не погано враховуючі скільки вони отримували преміальних та зірок. Перевести цілі загони талібів в афганську армію, навчати їх, платити зарплату наче й гарна справа- шлях до кар'єрного росту. Тільки чого зараз дивуватися що, Талібан виявився настільки успішним?