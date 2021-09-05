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Азербайджан (606) аеропорт (684) Нагірний Карабах (460)

Перший літак приземлився у новому аеропорту звільненого Карабаху, побудованому Азербайджаном за один рік

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Найбільший пасажирський літак Airbus A340-500, що належить азербайджанській державіакомпанії AZAL, який вилетів із Баку, здійснив пробний рейс і посадку в першому аеропорту Карабаху, що перейшов під контроль Азербайджану, - міжнародному аеропорту Фізулі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нaqqin.az

Літак, який здійснив перший політ у Фізулі, отримає назву Карабах.

Крім цього, 5 вересня в аеропорту Фізулі приземлився один із найбільших вантажних літаків-Boeing 747-400, що належить азербайджанській авіакомпанії Silk Way. Цим літаком у Карабах вперше повітрям були доставлені вантажі. Час польоту пасажирського літака за маршрутом Баку-Фізулі становить 35 хвилин.

У міжнародному аеропорту Фізулі здано в експлуатацію злітно-посадкову смугу довжиною 3000 метрів і шириною 60 метрів. Злітно-посадкова смуга повністю обладнана приборно-посадочними і навігаційними системами, світлотехнікою, первинними і вторинними радіолокаційними системами для гарантування безпеки польотів у відповідності з усіма вимогами ІКАО. Це дозволить аеропорту приймати літаки будь-якого типу.

Дивіться також: Алієв відкрив у Баку Парк військових трофеїв, захоплених у вірменської армії під час війни в Нагірному Карабасі. ФОТОрепортаж

Перший літак приземлився у новому аеропорту звільненого Карабаху, побудованому Азербайджаном за один рік 01
Перший літак приземлився у новому аеропорту звільненого Карабаху, побудованому Азербайджаном за один рік 02
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Топ коментарі
+23
Азербайджанцы молодцы. Имея союзником Турцию,нагнули кацапов. Нам с США сам Бог велел это сделать. И сделаем. Но вначале нужно расправиться с внутренними врагами. Это коррупция,олигархи и жопоблок с выводком из бывших регионалов.
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05.09.2021 17:24
+19
А ты не застал в детсве внутриобласное авиасообщение? Я застал...сейчас вместо этого аэропорта рынок Анжелика и Западное кладбище в Одессе..
5р стоил авиабилет Одесса-Измаил...
С учетом того что жд поезд шел более 8 часов, а автобус по дорогам 60-70 годов все 10 то это было быстро и выгодно...
Сейчас не имеет смысла ибо автобус идет 3,5-4 часа...
А вот для горного района это имеет смысл с учетом того что горючка дешевая у азеров
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05.09.2021 17:25
+13
тогда территория армении немножечко станет меньше
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05.09.2021 17:16
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взлетно-посадочная полоса длиной 3000 метров и шириной 60 метров

Вах ! Первый самолет приземлился в новом аэропорту в Карабахе, построенном Азербайджаном за один год - Цензор.НЕТ 4287
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05.09.2021 17:09 Відповісти
Жесть) В Одессе только полосу строили 4 года, и 2800 метров)
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05.09.2021 19:10 Відповісти
главное чтоб кацапы не сбили самолёт.
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05.09.2021 17:09 Відповісти
тогда территория армении немножечко станет меньше
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05.09.2021 17:16 Відповісти
этот аэропорт - красивая и дорогая игрушка

лучше бы восстановили дома беженцев-азербайджанцев и осваиваили возвращенную территорию
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05.09.2021 17:19 Відповісти
Одно другому в данном случае не мешает, дома там тоже восстанавливают.
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05.09.2021 18:18 Відповісти
Алекс! Не забувай: це (у першу чергу) - не посадкова смуга для прильоту літаків з туристами, що хочуть випить "Агдаму", а "заготовка" для хорошої військової бази по контролю західного регіону Азербайджану, що сусідить з Вірменією Це (фактично) - противага російській військовій базі у Вірменії От під охороною її і будуть проводить відновлення території (там перед відновленням ще треба розмінування провести)
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25.11.2021 05:25 Відповісти
кацапы у турок только сосать могут
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05.09.2021 17:31 Відповісти
Время полета пассажирского самолета по маршруту Баку-Физули составляет 35 минут.

расстояние - 100 км !!!

вообще-то, этот аэропорт ни для пассажиров (маловато будет), ни для военных (близко к Карабаху), а до Баку то всего 100 км


одним словом, понты шаха кызылбашей
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05.09.2021 17:17 Відповісти
А ты не застал в детсве внутриобласное авиасообщение? Я застал...сейчас вместо этого аэропорта рынок Анжелика и Западное кладбище в Одессе..
5р стоил авиабилет Одесса-Измаил...
С учетом того что жд поезд шел более 8 часов, а автобус по дорогам 60-70 годов все 10 то это было быстро и выгодно...
Сейчас не имеет смысла ибо автобус идет 3,5-4 часа...
А вот для горного района это имеет смысл с учетом того что горючка дешевая у азеров
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05.09.2021 17:25 Відповісти
внутриобласное авиасообщение на аэробусах я не застал) и ты не застал) потому что так не бывает)
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05.09.2021 17:32 Відповісти
Бувало бувало , по багатьох областях були щоденні рейси до райцентрів , АН-2 або АН-14 , і аеропорти в райцентрах працювали , і попитом ця послуга користувалася ; так що нічого дарма на людину нападати .
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05.09.2021 18:19 Відповісти
P.S. Гумор щодо аеробуса зрозумілий , але те що було хорошого і зручного і можна відновити нічого відкидати !
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05.09.2021 18:20 Відповісти
кстати бензин у них на 20% всего дешевле, чем у нас. так что хватит ля ля
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05.09.2021 17:34 Відповісти
Пригадую, десь, напевно, рік 77- 78. Одногрупник в суботу спішив до товариша на весілля, а в нас екзамен. От щоб встигнути він зі Львова в Стрий (75 км) вирішив літаком. А у літака (АН-2) аварійна посадка в якихось болотах, на весілля він так і не попав...
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05.09.2021 17:37 Відповісти
Так может задуть и 4 суток можно прокуковать Перший літак приземлився у новому аеропорту в Карабаху, побудованому Азербайджаном за один рік - Цензор.НЕТ 732
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05.09.2021 17:39 Відповісти
То в червні було, літо... Але в болоті таки до ночі кукували, поки підмога прийшла
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05.09.2021 17:43 Відповісти
пусть скажет спасибо, что это был АН-2 и он приземлился...на ту-134 и даже на ан-24 он бы ждал судмедэкспертов
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05.09.2021 17:47 Відповісти
З івано-Франківська щодня літав АН-2 на Львів, Чернівці, було навіть до Коломиї
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05.09.2021 18:29 Відповісти
Симферополь-Керчь самолёт был, автобусом 4,5 часа, поездом - ночь из-за крюка до Джанкоя. Самолёт летел всего полчаса.
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06.09.2021 10:54 Відповісти
А ми створили непоганий літак для цього - Ан-178 Він якраз для таких гірських районів підходящий! Судячи з планера - він з лінійки українських "чебурашок"-транспортників , які можуть сідать хоч на "грунтовку" і мають короткий розбіг і пробіг
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25.11.2021 05:31 Відповісти
Нормальный ход, аэропорт это то что никогда рабсияне не строили на оккупированных территориях. Пригодится как запасной, но это только накрайняк. Кто знает какие планы у Азербайджана на Нагорный Карабах, между прочим неплохое место для будущего туризма.
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05.09.2021 17:45 Відповісти
Фізулі та Шуша у Азейрбайджана реально гірські курорти,
а вот як військовой не годиться, близько до Карабаха
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05.09.2021 18:13 Відповісти
Я не про аэродром, а про аэропорт писал. Я думаю что после пандемии немало туристов захотят побывать в местах нашумевших на весь мир боевых действий и своеобразной местной культуры.
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05.09.2021 18:19 Відповісти
Взагалі, відстань від Баку до Фізулі по прямій лінії приблизно 250 км.
Відстань по сухопутним дорогам, більшою частиною гірських, і які тільки умовно можна назвати дорогами - більше 300 км. І як я розумію, повноцінного автомобільного сполучення там не має.
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05.09.2021 17:55 Відповісти
Понты плюс распил!
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05.09.2021 17:19 Відповісти
Ти хоч прочитав, що щойно зварганив, молдаване?
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05.09.2021 17:33 Відповісти
Азербайджанцы молодцы. Имея союзником Турцию,нагнули кацапов. Нам с США сам Бог велел это сделать. И сделаем. Но вначале нужно расправиться с внутренними врагами. Это коррупция,олигархи и жопоблок с выводком из бывших регионалов.
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05.09.2021 17:24 Відповісти
Жопоблок щас в жопозиции к опзжопе..пока их нет смысла трогать
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05.09.2021 17:26 Відповісти
А поменялось ли у тех и других ,цели и задачи ?
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05.09.2021 17:29 Відповісти
нет их цель борьба за корыто в которое вливается паРаша...наша цель уничтожить обоих.. и первых надо убить ОПЗЖ
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05.09.2021 17:34 Відповісти
То есть зеленых клоунов, грабящих страну, ты в упор не видишь? Проблема со шнифтами?
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05.09.2021 18:05 Відповісти
"Нам с США". Перший літак приземлився у новому аеропорту звільненого Карабаху, побудованому Азербайджаном за один рік - Цензор.НЕТ 796

США під великим питанням, що вони далі робити будуть. Стрьомні якісь стали. Рейгана немає.
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05.09.2021 18:46 Відповісти
Вот она "Большая стройка"
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05.09.2021 17:26 Відповісти
Что под силу айзерам, ары про это могут только мечтать....
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05.09.2021 17:28 Відповісти
поки чорна жижа в силі
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05.09.2021 18:14 Відповісти
Надо всех наших хенералов (и хорошо бы презиков) отправить на стажировку. Что бы они выучили еще какую-то фразу, кроме "военного решения нет, нам не победить".
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05.09.2021 17:38 Відповісти
Тебе бы тоже неплохо осознать эту фразу до самой ее сути. Но то, что смог написать ее полностью, уже здорово.
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05.09.2021 17:42 Відповісти
Поделись мудростью, о великий Осознаватель. Какой глубинный смысл скрывает эта фраза, кроме собственно "военного решения нет, нам не победить" А то не могу понять, как тему склоняют на все лады люди военные.... Военные... От слова "воевать"... Как-бы....
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05.09.2021 17:49 Відповісти
Для сравнения: в Карабахе Россия была наблюдателем. На Донбассе Россия - прямой участник. Может это поможет вникнуть в написанную тобой фразу.
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05.09.2021 18:03 Відповісти
Через 5 хвилин після початку війни з лугандоном кацапи будуть тут всіма родами військ. Проблема в цьому.
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05.09.2021 18:48 Відповісти
Значит гибридно отгрызать по кусочку...
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05.09.2021 21:57 Відповісти
Звісно краще кпвв набудувати з лавочками.
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05.09.2021 17:48 Відповісти
Это международный аэропорт. Его строят с заделом на развитие иностранного туризма, а не для перелетов из Баку. Это так, к слову. Как раньше построили международный аэропорт в Габале, для развития местного туризма.
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05.09.2021 18:21 Відповісти
Лучше бы в аэропорту Ханкенди он бы его совершил.
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05.09.2021 21:37 Відповісти
Для русских это непонятная новость.

Русский мир 'переделал' донецкий аэропорт на свой руссский лад.
Русские понимают и 'могут повторять' только разруху и уничтожение 'всего и вся'. 'На Берлин за немками '(с)
Перший літак приземлився у новому аеропорту звільненого Карабаху, побудованому Азербайджаном за один рік - Цензор.НЕТ 2629
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05.09.2021 22:22 Відповісти
 
 