Перший літак приземлився у новому аеропорту звільненого Карабаху, побудованому Азербайджаном за один рік
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Найбільший пасажирський літак Airbus A340-500, що належить азербайджанській державіакомпанії AZAL, який вилетів із Баку, здійснив пробний рейс і посадку в першому аеропорту Карабаху, що перейшов під контроль Азербайджану, - міжнародному аеропорту Фізулі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нaqqin.az
Літак, який здійснив перший політ у Фізулі, отримає назву Карабах.
Крім цього, 5 вересня в аеропорту Фізулі приземлився один із найбільших вантажних літаків-Boeing 747-400, що належить азербайджанській авіакомпанії Silk Way. Цим літаком у Карабах вперше повітрям були доставлені вантажі. Час польоту пасажирського літака за маршрутом Баку-Фізулі становить 35 хвилин.
У міжнародному аеропорту Фізулі здано в експлуатацію злітно-посадкову смугу довжиною 3000 метрів і шириною 60 метрів. Злітно-посадкова смуга повністю обладнана приборно-посадочними і навігаційними системами, світлотехнікою, первинними і вторинними радіолокаційними системами для гарантування безпеки польотів у відповідності з усіма вимогами ІКАО. Це дозволить аеропорту приймати літаки будь-якого типу.
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Вах !
лучше бы восстановили дома беженцев-азербайджанцев и осваиваили возвращенную территорию
расстояние - 100 км !!!
вообще-то, этот аэропорт ни для пассажиров (маловато будет), ни для военных (близко к Карабаху), а до Баку то всего 100 км
одним словом, понты шаха кызылбашей
5р стоил авиабилет Одесса-Измаил...
С учетом того что жд поезд шел более 8 часов, а автобус по дорогам 60-70 годов все 10 то это было быстро и выгодно...
Сейчас не имеет смысла ибо автобус идет 3,5-4 часа...
А вот для горного района это имеет смысл с учетом того что горючка дешевая у азеров
а вот як військовой не годиться, близько до Карабаха
Відстань по сухопутним дорогам, більшою частиною гірських, і які тільки умовно можна назвати дорогами - більше 300 км. І як я розумію, повноцінного автомобільного сполучення там не має.
США під великим питанням, що вони далі робити будуть. Стрьомні якісь стали. Рейгана немає.
Русский мир 'переделал' донецкий аэропорт на свой руссский лад.
Русские понимают и 'могут повторять' только разруху и уничтожение 'всего и вся'. 'На Берлин за немками '(с)