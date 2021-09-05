Порошенко: "Нових результатів візиту Зеленського у США немає. Є продовження укладених під час моєї каденції угод, ПДЧ щодо НАТО не отримано"

Візит Володимира Зеленського у США, який став знаковою довгоочікуваною подією в Україні, є позитивом, вважає п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Про це він сказав в інтерв'ю харківському телеканалу Simon, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Безумовно, знаковою подією цього тижня, а може, і всього вересня був довгоочікуваний візит. Я можу наголосити, що сам доклав величезну кількість зусиль, щоб цей візит відбувся", - нагадав Порошенко.

"Позитивний сам факт візиту. Бо моя перша зустріч після обрання президентом із віцепрезидентом Байденом відбулася під час інавгурації. Віцепрезидент США приїхав, і ми мали першу 5-годинну розмову. При цьому це чистий час, без перекладачів, які забирають половину часу. І ми вже тоді, під час першої зустрічі, мали практичні результати дорожньої карти нашої співпраці із США", – зазначив Петро Порошенко.

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Він також відзначив українських дипломатів, представників посольства у Вашингтоні, яким довелося докладати значних зусиль через перенесення дати зустрічі Зеленського з Байденом.

"Коли дата візиту змінюється, графіки візиту змінюються, повірте, це величезне навантаження на дипломатів, і вони, зчепивши зуби, витягли ці виклики", – констатує п’ятий президент.

"Факт візиту є позитивним, результати візиту свідчать про те, що результатів немає. Відновлення Комісії стратегічного партнерства – це не історичний крок, як Зеленський намагається подавати. Я як міністр закордонних справ у 2009 році разом із тодішнім держсеркретарем США Гілларі Клінтон провів Комісію стратегічного партнерства на рівні міністрів закордонних справ і держсекретарів, ми намітили конкретні заходи. І я тримаю кулаки, щоб діяльність цієї комісії, де ми стояли біля витоку, була продовжена", – сказав Порошенко.

"Нам не вдалося отримати ПДЧ і тверду позицію американців, це дуже погано. Нічого, крім членства в НАТО, не зможе Україні забезпечити надійну безпекову гарантію. Мої пропозиції були, що доти, доки Україна не отримає ПДЧ щодо членства в НАТО, нам були потрібні стратегічні гарантії безпеки від США. На жаль, ми їх також не отримали", - констатував п’ятий президент.

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Він також зазначив, що міжвідомча угода, яка була підписана між Міністерством оборони і Пентагоном, – це просто продовження попередньої угоди, термін дії якої сплив цього року.

"Ми мали були отримати санкції проти РФ у зв’язку із загостренням ситуації на фронті. Кожен тиждень Україна втрачає своїх героїв, кожен тиждень ми маємо важкопоранених, яких везуть із фронту. І на сьогодні питання санкцій навіть не було порушено, це помилка. Питання відсутності санкцій веде до ерозії, руйнації світової коаліції на підтримку України, яка була нами побудована у 2014 році. Ми нічого не отримали", – констатував лідер "Європейської Солідарності".

"Так сильно вони критикували Мінськ, критикували "нормандський формат", що за 2,5 роки не запропонували жодної альтернативи. Це питання також не порушувалося, прийнято відданість "нормандському формату", який був створений за моєї участі. Ми мали спеціального президентського представника з боку США під час моєї каденції. Курт Волкер на рівні посла забезпечував чітку координацію всіх рішень, які виробляються в рамках "нормандського формату" з нашими американськими партнерами. Американці відмовилися призначати відповідного представника без пояснень", – зауважив Порошенко.

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"Хочу наголосити: протитанкові комплекси "Джевелін" були отримані мною, і на сьогодні це не є нагальною потребою. Бо Україна налагодила виробництво дуже достойних комплексів "Стугна", які мають дуже якісні, високі характеристики. Але Україна потребує систем протиповітряної оборони, систем радіоелектронної боротьби, захищеного зв’язку. І ми повернулися з порожніми руками. Бо 60 млн дол., які виділяються на безпеку України, і 460 на підтримку демократії і реформ, – це факт, який відповідає сам за себе. Але прориву немає, цілі не досягнуті", – вважає Порошенко.

Для України було дуже важливо знову порушити питання миротворців із мандатом РБ ООН. "Миротворці з мандатом зайдуть на окуповану територію, вичавлять російські війська, виведуть важку зброю і артилерію, забезпечать дотримання необхідних прав і свобод громадян, створять безпекові передумови для початку політичного процесу. Зрештою дозволять вийти на кордон спочатку представникам ОБСЄ, і в перший день початку політичного врегулювання українцям вийти на кордон – це є безальтернативний і єдиний шлях деокупації Донбасу", – пояснив Порошенко.

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"Дуже добре, що було порушено питання повернення наших полонених. На жаль, американці мають дуже обмежений вплив на звільнення, але ця тема дуже актуальна, тому ми використовували всі можливості. Починаючи від звернення до Папи Римського, я говорив із цього приводу з Кирилом, із Вселенським Патріархом, я говорив із цього приводу з Ердоганом, з прем’єром Ізраїлю. Не було того лідера, в якого б я не просив допомоги. І тому ми витягли 3,5 тис. полонених. Цей процес із боку Зеленського, на жаль, зупинився, півтора року не маємо жодного прогресу", – констатував п’ятий президент.

"Добре, що контакт відбувся. Я сподіваюся, що це відкриває хоча б мотивацію для української влади проводити реформи нашої команди, які були зупинені 2 роки тому. Це і реформи верховенства права, і реформи незалежності антикорупційних органів, створення незалежної судової системи. Бо саме наша реформа створила Вищий антикорупційний і Верховний суд, і вони працюють зараз без жодних нарікань і "зашкварів". А те, що не реформоване, сьогодні висить клеймом на діяльності президента Зеленського, коли судді Януковича кидають у тюрми українських ветеранів і політичних опонентів Зеленського. Це є потужна мотивація для Зеленського робити реформи", – резюмував Порошенко.

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