Від початку доби 5 вересня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС
Новини Цензор.НЕТ Події
Від початку цієї доби порушень режиму припинення вогню із боку російських окупантів не зафіксовано.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "До операції Об'єднаних сил, у порядку реалізації комплексу заходів безпеки в інтересах цивільного населення, залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням.
Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1 гектар території, передали на знищення 43 вибухонебезпечні предмети і повністю відновили 8 пошкоджених будинків".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
С начала суток 5 сентября перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС