Від початку доби 5 вересня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

Від початку цієї доби порушень режиму припинення вогню із боку російських окупантів не зафіксовано.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "До операції Об'єднаних сил, у порядку реалізації комплексу заходів безпеки в інтересах цивільного населення, залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням.

Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1 гектар території, передали на знищення 43 вибухонебезпечні предмети і повністю відновили 8 пошкоджених будинків".

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