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Від початку доби 5 вересня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку доби 5 вересня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

Від початку цієї доби порушень режиму припинення вогню із боку російських окупантів не зафіксовано.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "До операції Об'єднаних сил, у порядку реалізації комплексу заходів безпеки в інтересах цивільного населення, залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням.

Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1 гектар території, передали на знищення 43 вибухонебезпечні предмети і повністю відновили 8 пошкоджених будинків".

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Ну и ладушки. Мир, дружба, Машка Захарова. К бурятам просто сейчас заходит 130 грузовиков гуманитарки от Швейцарии. А стрелять будут, им начхать на наш военный пацифизм и прочую ванильную миротворческую хрень обосранных хенералов..
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05.09.2021 17:36 Відповісти
Тыц😂🌷×××
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05.09.2021 17:36 Відповісти
Остались еще Граждане Украины, верящие "штабу ООс?"
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05.09.2021 17:37 Відповісти
Найкоротший през війну вже закінчив. Нє?
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05.09.2021 17:48 Відповісти
Треба писати так.
С начала суток 5 сентября перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС
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05.09.2021 18:12 Відповісти
 
 