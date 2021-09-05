Дорожній конфлікт в Одеській області закінчився стріляниною - одна людина зазнала поранення

У суботу ввечері, 4 вересня, в Одеській області стався конфлікт на місці ДТП, який переріс у стрілянину. Унаслідок інциденту одна людина зазнала поранення в живіт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання "Думська".

За даними видання, у Великомихайлівському районі Одеської області зіткнулися Nissan Primera і BMW X5. Унаслідок удару машини зазнали незначних пошкоджень.

Після аварії між учасниками виник конфлікт, який переріс у стрілянину. Водій BMW дістав травматичний пістолет і кілька разів вистрілив у власника Nissan. Як наслідок, чоловік зазнав поранення у живіт. Його доставили в лікарню.

Як повідомило виданню джерело в правоохоронних органах, водій BMW пішов на обгін та з перевищенням швидкості зіткнувся із Nissan.

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