УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13618 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
5 412 32
журналістика (1607) Рада громадського контролю (19) Бюро економічної безпеки (198)

Кабмін оголосив конкурс до Ради громадського контролю БЕБ в обхід затвердженого порядку, - журналістка Граждан

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін оголосив конкурс до Ради громадського контролю БЕБ в обхід затвердженого порядку, - журналістка Граждан

Активістам не надали достатньо часу, щоб податися на конкурс початкового складу Ради громадського контролю Бюро економічної безпеки (РГК БЕБ).

На це вказала у фейсбуці журналістка Олена Граждан, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, заявки до Ради громадського контролю Бюро економічної безпеки можна було подати з 30 серпня до 1 вересня, але конкурс було оголошено з порушеннями.

"1) У порядку формування про Раду громадського контролю БЕБ, у 4 пункті, написано: оголошення про подачу документів має висіти на сайті БЕБ. Сайту БЕБ ще досі немає - залишився тільки лендінг на сторінці партії "Слуга народу".

Читайте також: На подання кандидатур до Ради громадського контролю при БЕБ відвели лише 3 дні

2) Це не завадило Кабміну викласти оголошення про подачу документів у себе на сайті. Його встигли побачити тільки тоді, коли народний депутат Ярослав Железняк зробив про це пост.

3) Також термін для подачі документів було скорочено із 5 робочих днів - такий термін написаний у порядку формування РГК - до 3", - повідомила Граждан.

Деякі активісти таки встигли податися, наприклад, з оточення члена громадської організації "Антикорупційна сокира" Богдана Кузьмича.

"За словами Богдана, початковий склад РГК у таких органах - найбільш важливий, бо братиме участь у підборі персоналу. Склад РГК працюватиме два роки. Цього буде достатньо, щоб мати час провести всі конкурси і набрати співробітників. Далі теж важливо, але після початкового складу наступні склади контролюють наявне і не мають такого сильного впливу", - зазначила журналістка.

Читайте також: Новий глава БЕБ Мельник придбав квартиру в елітному районі Одеси вдвічі дешевше за ринкову вартість, - "Схеми"

Кабмін оголосив конкурс до Ради громадського контролю БЕБ в обхід затвердженого порядку, - журналістка Граждан 01

Нагадаємо, раніше стало відомо, що подати документи  встигли 23 громадські організації. Серед них є як ті, що спеціалізуються на торгівлі і фінансах, як, наприклад, "Асоціація фінансового права України", "Спілка українських підприємців" або Торгово-промислова палата, так і організації, про інтерес яких до економічної безпеки важко судити з назви, наприклад "Миколаївська обласна асоціація ветеранів Афганістану й АТО", "Спілка морських піхотинців України", "Військово-патріотична організація Морської піхоти України".

Читайте також: Завершено рейтингове інтернет-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю при НАБУ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Ці активісти? Вони не проспали. З ними розрахувались хлібними посадами, за рахунок "мудрого" наріду.
Кабмин объявил конкурс в Совет общественного контроля БЭБ в обход утвержденного порядка, - журналистка Граждан - Цензор.НЕТ 8283
показати весь коментар
05.09.2021 20:20
+6
Що зебіли роблять по Закону?
Рада буде набрана з таких же корупціонерів, як і мельник. Ну і сепари, фсбшники та представники олігархів, як і всі останні два з половиною роки.
показати весь коментар
05.09.2021 20:04
+4
Буремна та безкомпромісна боротьба корупціонерів з корупцією триває !!!)))
показати весь коментар
05.09.2021 20:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это все мендель конкурсы...фикция...
показати весь коментар
05.09.2021 19:56 Відповісти
Може фрікціі ??? Імітація бурхливої боротьби з корупцією !!!))))
показати весь коментар
05.09.2021 20:17 Відповісти
Соцсеть ликвидировала 105 «подставных» аккаунтов.
Социальная сеть Facebook удалила более сотни аккаунтов и несколько десятков страниц, связанных с партией «Слуга народа», пишет ZN.UA со ссылкой на ВВС. Причиной удаления страниц в самой соцсети назвали «скоординированное неаутентичное поведение».
Это определение в Facebook объясняют как согласованные действия для манипуляции общественным обсуждением. Соцсеть удаляет как настоящие, так и фейковые аккаунты, которые принимают в этом непосредственное участие.
показати весь коментар
05.09.2021 19:56 Відповісти
Международная группа расследователей Bellingcat готовит к публикации текстовую версию расследования о «сливе» спецоперации с задержанием Украиной боевиков российской ЧВК «Вагнер», рассказал, выступая на MezhyhiryaFest 2021, журналист-расследователь Христо Грозев.
По словам расследователя, делу «вагнеровцев» будут посвящены три продукта команды: двухчасовой документальный фильм-расследование, более короткий документальный фильм и текстовая версия расследования.
«Мы готовим три продукта. Один - двухчасовой документальный фильм-расследование. Он не выйдет раньше следующего года, и мы рассчитываем, что это будет фильм, достойный Оскара. Второй - короткий документальный фильм. Это уже медийный продукт, мы выпустим его раньше. Но мы узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед. И текстовая версия: она, вероятно, выйдет в течение ближайшего месяца», - цитирует Грозева «Детектор Медиа».
Грозев рассказал: команда ждала комментариев украинской власти полгода, но так и не получила ответа.
показати весь коментар
05.09.2021 20:00 Відповісти
Почем опиум для народа? Кабмин объявил конкурс в Совет общественного контроля БЭБ в обход утвержденного порядка, - журналистка Граждан - Цензор.НЕТ 2387
показати весь коментар
05.09.2021 20:07 Відповісти
Цена вопроса - разложение Слуг Нелоха и их загнивание до полного уничтожения , благо они сами успешно справляются.
показати весь коментар
05.09.2021 20:58 Відповісти
Що зебіли роблять по Закону?
Рада буде набрана з таких же корупціонерів, як і мельник. Ну і сепари, фсбшники та представники олігархів, як і всі останні два з половиною роки.
показати весь коментар
05.09.2021 20:04 Відповісти
Ну тут о законе как раз и ни слова. Это постанова кабмина на которую ссылается журналист кабмин сам и поменял. Так что как было так и есть закон что дышло.
показати весь коментар
05.09.2021 20:36 Відповісти
Такого дишла, як при зебілах, не було ні при жодній владі. Навіть при овочі.
показати весь коментар
05.09.2021 20:41 Відповісти
Не согласен. Просто какаяразница как не крути.
показати весь коментар
05.09.2021 20:53 Відповісти
Ну яка ж тут какаяразница? Зебілам- никто не указ, хозяин-барин, что хочу, то и ворочу.
показати весь коментар
05.09.2021 21:03 Відповісти
Точно как и раньше.
показати весь коментар
05.09.2021 21:10 Відповісти
Маячня.
показати весь коментар
05.09.2021 21:16 Відповісти
Горькая правда.
показати весь коментар
05.09.2021 21:23 Відповісти
В такому випадку, ви з легкістю приведете приклад.
показати весь коментар
05.09.2021 22:05 Відповісти
Да запрасто. Закон об обороне наприклад. Никогда не выполняется.
показати весь коментар
06.09.2021 08:36 Відповісти
Що? Приклад по темі, будьте ласкаві.
показати весь коментар
06.09.2021 10:19 Відповісти
Что то непонятно уточните. Вас не выполнение законов не интересует? А какой же тогда пример вы просите?
показати весь коментар
06.09.2021 11:55 Відповісти
Проспали, панове активисты? Кабмин объявил конкурс в Совет общественного контроля БЭБ в обход утвержденного порядка, - журналистка Граждан - Цензор.НЕТ 1317
показати весь коментар
05.09.2021 20:05 Відповісти
Ці активісти? Вони не проспали. З ними розрахувались хлібними посадами, за рахунок "мудрого" наріду.
Кабмин объявил конкурс в Совет общественного контроля БЭБ в обход утвержденного порядка, - журналистка Граждан - Цензор.НЕТ 8283
показати весь коментар
05.09.2021 20:20 Відповісти
А саме вони роздмухали прості протести, вигідні олігархам в боротьбі з сім"єю Яника , які потім переросли в Майдан Гідності , дивно що з ними розплачується і Європа й США й самі олігархи ... Пристроїлись пацани нєча дєлать!!!
показати весь коментар
05.09.2021 21:01 Відповісти
Наєм, якраз перед звірячим побиттям студентів здриснув з Майдану. Мабуть, соУпаденіє.
показати весь коментар
05.09.2021 21:05 Відповісти
А Руслана - перед ніччю росзтрілів, єдине , що у її плюс, у неї вистачило розуму просто піти у своє особисте життя після усіх використань її Інтером.
показати весь коментар
05.09.2021 21:12 Відповісти
два пид...ра, ублюдки
показати весь коментар
05.09.2021 21:59 Відповісти
Буремна та безкомпромісна боротьба корупціонерів з корупцією триває !!!)))
показати весь коментар
05.09.2021 20:19 Відповісти
ЗЕлена демократія.(в одні ворота)
показати весь коментар
05.09.2021 20:39 Відповісти
Перепрошую,не демократія,а дерьмократія,влада зеленого лайна (дерьма) !!!)))
показати весь коментар
05.09.2021 20:44 Відповісти
***
аншлаг и кураж и радостный бред
и сказками вновь преЗЕдент утомляет...
сказал он в глаза коррупции - «нет!»
коррупция хлопает и... одобряет.
показати весь коментар
05.09.2021 20:47 Відповісти
Ото дивина! Наче порушення якихось законів чи Конституції для "узеоєнських" щось неймовірне! Вони почали порушувати закони відразу після приходу до влади (призначення Богдана на посаду Голови АПУ)... Тоді "смєтуни" репетували "Дайтє єму еще 100 днєй"...
Але формула "безнаказанність породжує вседозволеність" діє ЗАВЖДИ!
Ну що, "смєтуни", ще "100 днєй"? Ненажерлися ще?
показати весь коментар
05.09.2021 20:52 Відповісти
Слуги закони приймають для наріда(хазяїв) ,на слуг закони не розповсюджуються !!!)))
показати весь коментар
05.09.2021 21:17 Відповісти
Кабмін оголосив конкурс до Ради громадського контролю БЕБ в обхід затвердженого порядку, - журналістка Граждан - Цензор.НЕТ 1833
показати весь коментар
06.09.2021 09:26 Відповісти
 
 