Кабмін оголосив конкурс до Ради громадського контролю БЕБ в обхід затвердженого порядку, - журналістка Граждан

Активістам не надали достатньо часу, щоб податися на конкурс початкового складу Ради громадського контролю Бюро економічної безпеки (РГК БЕБ).

На це вказала у фейсбуці журналістка Олена Граждан, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, заявки до Ради громадського контролю Бюро економічної безпеки можна було подати з 30 серпня до 1 вересня, але конкурс було оголошено з порушеннями.

"1) У порядку формування про Раду громадського контролю БЕБ, у 4 пункті, написано: оголошення про подачу документів має висіти на сайті БЕБ. Сайту БЕБ ще досі немає - залишився тільки лендінг на сторінці партії "Слуга народу".

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2) Це не завадило Кабміну викласти оголошення про подачу документів у себе на сайті. Його встигли побачити тільки тоді, коли народний депутат Ярослав Железняк зробив про це пост.

3) Також термін для подачі документів було скорочено із 5 робочих днів - такий термін написаний у порядку формування РГК - до 3", - повідомила Граждан.

Деякі активісти таки встигли податися, наприклад, з оточення члена громадської організації "Антикорупційна сокира" Богдана Кузьмича.

"За словами Богдана, початковий склад РГК у таких органах - найбільш важливий, бо братиме участь у підборі персоналу. Склад РГК працюватиме два роки. Цього буде достатньо, щоб мати час провести всі конкурси і набрати співробітників. Далі теж важливо, але після початкового складу наступні склади контролюють наявне і не мають такого сильного впливу", - зазначила журналістка.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що подати документи встигли 23 громадські організації. Серед них є як ті, що спеціалізуються на торгівлі і фінансах, як, наприклад, "Асоціація фінансового права України", "Спілка українських підприємців" або Торгово-промислова палата, так і організації, про інтерес яких до економічної безпеки важко судити з назви, наприклад "Миколаївська обласна асоціація ветеранів Афганістану й АТО", "Спілка морських піхотинців України", "Військово-патріотична організація Морської піхоти України".

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