Кабмін оголосив конкурс до Ради громадського контролю БЕБ в обхід затвердженого порядку, - журналістка Граждан
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Активістам не надали достатньо часу, щоб податися на конкурс початкового складу Ради громадського контролю Бюро економічної безпеки (РГК БЕБ).
На це вказала у фейсбуці журналістка Олена Граждан, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, заявки до Ради громадського контролю Бюро економічної безпеки можна було подати з 30 серпня до 1 вересня, але конкурс було оголошено з порушеннями.
"1) У порядку формування про Раду громадського контролю БЕБ, у 4 пункті, написано: оголошення про подачу документів має висіти на сайті БЕБ. Сайту БЕБ ще досі немає - залишився тільки лендінг на сторінці партії "Слуга народу".
2) Це не завадило Кабміну викласти оголошення про подачу документів у себе на сайті. Його встигли побачити тільки тоді, коли народний депутат Ярослав Железняк зробив про це пост.
3) Також термін для подачі документів було скорочено із 5 робочих днів - такий термін написаний у порядку формування РГК - до 3", - повідомила Граждан.
Деякі активісти таки встигли податися, наприклад, з оточення члена громадської організації "Антикорупційна сокира" Богдана Кузьмича.
"За словами Богдана, початковий склад РГК у таких органах - найбільш важливий, бо братиме участь у підборі персоналу. Склад РГК працюватиме два роки. Цього буде достатньо, щоб мати час провести всі конкурси і набрати співробітників. Далі теж важливо, але після початкового складу наступні склади контролюють наявне і не мають такого сильного впливу", - зазначила журналістка.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що подати документи встигли 23 громадські організації. Серед них є як ті, що спеціалізуються на торгівлі і фінансах, як, наприклад, "Асоціація фінансового права України", "Спілка українських підприємців" або Торгово-промислова палата, так і організації, про інтерес яких до економічної безпеки важко судити з назви, наприклад "Миколаївська обласна асоціація ветеранів Афганістану й АТО", "Спілка морських піхотинців України", "Військово-патріотична організація Морської піхоти України".
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Социальная сеть Facebook удалила более сотни аккаунтов и несколько десятков страниц, связанных с партией «Слуга народа», пишет ZN.UA со ссылкой на ВВС. Причиной удаления страниц в самой соцсети назвали «скоординированное неаутентичное поведение».
Это определение в Facebook объясняют как согласованные действия для манипуляции общественным обсуждением. Соцсеть удаляет как настоящие, так и фейковые аккаунты, которые принимают в этом непосредственное участие.
По словам расследователя, делу «вагнеровцев» будут посвящены три продукта команды: двухчасовой документальный фильм-расследование, более короткий документальный фильм и текстовая версия расследования.
«Мы готовим три продукта. Один - двухчасовой документальный фильм-расследование. Он не выйдет раньше следующего года, и мы рассчитываем, что это будет фильм, достойный Оскара. Второй - короткий документальный фильм. Это уже медийный продукт, мы выпустим его раньше. Но мы узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед. И текстовая версия: она, вероятно, выйдет в течение ближайшего месяца», - цитирует Грозева «Детектор Медиа».
Грозев рассказал: команда ждала комментариев украинской власти полгода, но так и не получила ответа.
Рада буде набрана з таких же корупціонерів, як і мельник. Ну і сепари, фсбшники та представники олігархів, як і всі останні два з половиною роки.
аншлаг и кураж и радостный бред
и сказками вновь преЗЕдент утомляет...
сказал он в глаза коррупции - «нет!»
коррупция хлопает и... одобряет.
Але формула "безнаказанність породжує вседозволеність" діє ЗАВЖДИ!
Ну що, "смєтуни", ще "100 днєй"? Ненажерлися ще?