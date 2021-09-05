На суді у справі МН17 виступлять понад 90 родичів загиблих, на це виділено 10 днів

У Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" 6 вересня о 10:00 за місцевим часом почнеться чергове засідання суду у справі МН17.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі, слово в суді буде надано родичам загиблих не тільки з Нідерландів, а й, зокрема, Австралії, Малайзії, Індонезії та Канади, передає Цензор.НЕТ.

Очікується, що це будуть найемоційніші слухання.

Відомо, що понад 90 родичів загиблих рейсу MH17 скористаються своїм правом виступити в суді, починаючи з 6 вересня 2021 року. Суд виділив десять днів для реалізації їхнього права на виступ.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

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