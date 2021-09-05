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На суді у справі МН17 виступлять понад 90 родичів загиблих, на це виділено 10 днів

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

На суді у справі МН17 виступлять понад 90 родичів загиблих, на це виділено 10 днів

У Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" 6 вересня о 10:00 за місцевим часом почнеться чергове засідання суду у справі МН17.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі, слово в суді буде надано родичам загиблих не тільки з Нідерландів, а й, зокрема, Австралії, Малайзії, Індонезії та Канади, передає Цензор.НЕТ.

Очікується, що це будуть найемоційніші слухання.

Відомо, що понад 90 родичів загиблих рейсу MH17 скористаються своїм правом виступити в суді, починаючи з 6 вересня 2021 року. Суд виділив десять днів для реалізації їхнього права на виступ.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

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Топ коментарі
+5
Что-то создается впечатление, что суд к сожалению переводит трагедию в фарс. Очевидно нет воли наказать виновного.
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05.09.2021 21:50
+4
Что они могут сказать по сути?
Похоже на затягивание процесса.
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05.09.2021 20:49
+4
коллективная безопасность объединённых наций Европы показала, что семь лет не может справиться с одним зарвавшимся гопником и ничего не может ему противопоставить кроме озабоченности, в обмен на газ ... и дело идёт к глобальной войне.
Европа блефует с новым фюрером, она обеспокоена проблемами экологии, мля, это конечно хорошо, но никакие экология не понадобится и не спасёт никого , когда фуйло достанет каждый их город ракетами из любой точки паРаши или ...Украины !
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05.09.2021 21:51
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Гаага ждёт тебя -
.ука кремлёвская !
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05.09.2021 20:48 Відповісти
Что они могут сказать по сути?
Похоже на затягивание процесса.
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05.09.2021 20:49 Відповісти
Раз есть такое право то не проблема в их заявлении. Непонятно что на самом деле они смогут пояснить... Не хочу ванговать, но похоже что эти выступления будут не против рабсии.
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05.09.2021 20:56 Відповісти
Ну комітет родичів загиблих якраз підтримує офіційну версію...
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05.09.2021 21:05 Відповісти
Та будем посмотреть. Рано выводы делать.
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05.09.2021 21:15 Відповісти
глядишь и скифское золото отдадут, если путлер разрешит
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05.09.2021 20:57 Відповісти
На суді у справі МН17 виступлять понад 90 родичів загиблих, на це виділено 10 днів - Цензор.НЕТ 3446 На суді у справі МН17 виступлять понад 90 родичів загиблих, на це виділено 10 днів - Цензор.НЕТ 8296
показати весь коментар
05.09.2021 21:29 Відповісти
Что-то создается впечатление, что суд к сожалению переводит трагедию в фарс. Очевидно нет воли наказать виновного.
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05.09.2021 21:50 Відповісти
Это просто невозможно.
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05.09.2021 21:54 Відповісти
Да собственно и я о том же. Нет коллективной воли в ЕС.
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05.09.2021 21:58 Відповісти
коллективная безопасность объединённых наций Европы показала, что семь лет не может справиться с одним зарвавшимся гопником и ничего не может ему противопоставить кроме озабоченности, в обмен на газ ... и дело идёт к глобальной войне.
Европа блефует с новым фюрером, она обеспокоена проблемами экологии, мля, это конечно хорошо, но никакие экология не понадобится и не спасёт никого , когда фуйло достанет каждый их город ракетами из любой точки паРаши или ...Украины !
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05.09.2021 21:51 Відповісти
Большой войны не будет, она никому не нужна. На суді у справі МН17 виступлять понад 90 родичів загиблих, на це виділено 10 днів - Цензор.НЕТ 8857
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05.09.2021 21:59 Відповісти
тебе и маленькой хватит и никто тебя не спросит про большую
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05.09.2021 22:04 Відповісти
От маленькой Toyota RAV4 имеется. На суді у справі МН17 виступлять понад 90 родичів загиблих, на це виділено 10 днів - Цензор.НЕТ 57
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06.09.2021 08:08 Відповісти
Шановний, угомонись со своими пугалками ,у Расиси нет ресурсов для войны !
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06.09.2021 12:51 Відповісти
зебил ты смешной, кого ты хочешь успокоить...
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06.09.2021 19:39 Відповісти
Я хочу успокоить ватного хитрожопого рашистского длбба
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07.09.2021 00:04 Відповісти
зебил - ты ещё раз смешной
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07.09.2021 00:06 Відповісти
Пока этот суд будет телиться,ботоксный ишак сдохнет.
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05.09.2021 23:30 Відповісти
Вот они его посмертно и осудят))), а может даже и казнят)))
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06.09.2021 11:54 Відповісти
 
 