Байден цього року не приїде до України - дипломатична практика не передбачає обміну візитами так часто, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що президент США Джозеф Байден відвідає Україну, але не поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я не сумніваюся, що президент Байден долетить і до середини Дніпра і перетне Дніпро, і приземлиться в Борисполі, і приїде до Києва. Але цей візит не буде цього року, оскільки дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік", - сказав Кулеба в "Подробицях тижня" на телеканалі "Інтер" у неділю ввечері.

Міністр зазначив, що поки сторони будуть зосереджені на виконанні домовленостей, досягнутих під час візиту президента України Володимира Зеленського в США.

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