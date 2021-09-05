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Байден цього року не приїде до України - дипломатична практика не передбачає обміну візитами так часто, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що президент США Джозеф Байден відвідає Україну, але не поточного року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я не сумніваюся, що президент Байден долетить і до середини Дніпра і перетне Дніпро, і приземлиться в Борисполі, і приїде до Києва. Але цей візит не буде цього року, оскільки дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік", - сказав Кулеба в "Подробицях тижня" на телеканалі "Інтер" у неділю ввечері.
Міністр зазначив, що поки сторони будуть зосереджені на виконанні домовленостей, досягнутих під час візиту президента України Володимира Зеленського в США.
Топ коментарі
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показати весь коментар05.09.2021 22:02
+15 Stepan Ivanoff
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+13 Петро Оленев
показати весь коментар05.09.2021 22:06
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Будь ласка, зачекайте...
Где наше зеля, а где диппрактика?))
зебзик был с обычным рабочим визитом "по обьявлению"
это не государственный и не официальный визит
очень сомневаюсь что байден тоже приедет с таким статусом
или ...турне по Америке ?
Это кулебинский дипэтикет ?
Байден запросто долетит в любую точку земного шара, если ему будет нужно.
бедоносцу только до путина в москву.
отсюда и до поминок...
А Байден забыл пригласить Зелю на йух. Зебилы, радуйтесь- ничья 1:1.
К этому наркоману Байден не приедет!
Можете киздеть до потери сознания эту свою туфту, но всем понятно, что пока Порошенко не станет седьмым Президентом, Байдена здесь не будет.
Так что ждём-с!!!
Это написал, на секундочку, Министр иностранных дел. Который должен быть образцом дипломатии и этики международных отношений...
Что это за дерьмо зеленое? Выпросить неофициальный визит в США, обораться там насколько возможно и вдогонку нахамить...
Трамп нам нічим і не думав допомагати, бо йому ху#ло не дозволяло. Нам Держдеп допоміг, хвала Богу, що в Америці один шизофренічний нарцис практично нічого сам не вирішує, для цього є більш компетентні люди.
Т.е. то, что писали эти же люди буквально вчера, позавчера нам показалось?
Ау, зебилы, вы еще помните то, что ЗЕ и его кулебы про визит Байдена в Украину говорили вчера?