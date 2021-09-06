Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка "ДНР" Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Одна з дочок ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна Ілона відпочила на курорті в Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні фото і відео з елітного відпочинку 17-річної дівчини ТСН отримала з власних джерел.
На фото та відео видно дівчину в брендовому одязі на тлі будівель, у купальнику на узбережжі Перської затоки, на яхті, під час катання на сноуборді на піщаних дюнах.
Телеграм-канал "Бетмен ДНР" нарікає, що мешканці окупованої території виживають на жебрацькі зарплати, а Пушилін, його родина та оточення мають розкішне життя. Зазначається, що, мовляв, донька ватажка бойовиків відпочила в Дубаї "за рахунок вкрадених з бюджету "ДНР" грошей". Номер у готелі, де зупинялася Ілона, коштує 3 тис. доларів, а сам відпочинок обходиться в 7-8 тис. доларів.
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владелица хорошего салона в Чернигове или в Житомире имеет около 2-3 тыс. долларов дохода в месяц. Для неё отдых в этом пресловутом Дубае в сентябре или в октябре месяца финансово доступен без всяких проблем.
Хоча... оно нещодавно було, "наташ" за голу фотку депортували нахій.
Показать, что предатели живут в шоколаде, а патриоты ...?
только за рапространение этой информации в Лугандоне будут сажать на подвал.
А у нас дети командиров сепарни на Печерске покупают квартиры и учатся в наших вышах.
Помоги, заступница от геев европейских !
Хорошо отдыхаете при зарплате водителя троллейбуса 1 тыс. гривен (+задержка 8 месяцев) !
Лугандон с богатого промышленного центра скотился до уровня наиболее отсталых африканских стран.