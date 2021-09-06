Війська РФ за добу чотири рази відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
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Минулої доби, 5 вересня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у Facebook.
Так, біля Золотого-4 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці застосовували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Неподалік Широкиного ворог вів обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь.
"Бойових втрат серед українських захисників немає. Про факти усіх порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 6 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.
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Іншого варіанту примусити ворога не стріляти-не існує.
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