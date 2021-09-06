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Війська РФ за добу чотири рази відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Війська РФ за добу чотири рази відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Минулої доби, 5 вересня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у Facebook.

Так, біля Золотого-4 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці застосовували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік Широкиного ворог вів обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь.

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"Бойових втрат серед українських захисників немає. Про факти усіх порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 6 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Автор: Наталя Джума
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Знаєте чому гіві,моторолла та захарченко дотримуються режиму тиші?
Іншого варіанту примусити ворога не стріляти-не існує.
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06.09.2021 07:29 Відповісти
Війська РФ за добу чотири рази відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3112
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06.09.2021 07:46 Відповісти
и за каждый "открытый огонь"- пусть горит рашка открытым огнем!! (гектарами...непотушаемо!!!)
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06.09.2021 11:24 Відповісти
Защитнеги руSSкого языка
пр. Гурова
мясокомбинат
МИСИ (уже давно называется не так)
Війська РФ за добу чотири рази відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 861
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06.09.2021 08:24 Відповісти
Війська РФ за добу чотири рази відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 401
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06.09.2021 13:07 Відповісти
Буквы в красных кругах образуют слово «отсоси» со встроенным в него словом «скис», со строгим соблюдением порядка букв для обоих и ни одной лишней также.
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06.09.2021 09:07 Відповісти
Так ось ти яка, зелена "тиша"?
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06.09.2021 10:03 Відповісти
смерть ворогам! горіть у пеклі москалі!
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06.09.2021 13:06 Відповісти
 
 