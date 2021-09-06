Війська РФ за добу чотири рази відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Минулої доби, 5 вересня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у Facebook.

Так, біля Золотого-4 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці застосовували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік Широкиного ворог вів обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь.

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"Бойових втрат серед українських захисників немає. Про факти усіх порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 6 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.