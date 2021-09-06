Німеччина до кінця року роздасть іншим країнам 100 млн вакцин проти COVID-19
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Німеччина передасть до кінця року іншим державам 100 млн вакцин проти коронавірусу. Стільки вакцин країна встигла зробити за час пандемії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це 5 вересня заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан на полях зустрічі з главою МОЗ країн G20 у Римі.
"Це стільки, скільки ми досі зробили в нашій країні. Пандемія закінчиться лише тоді, коли вона закінчиться по всьому світую В іншому разі можуть виникнути нові мутації", - зазначив він.
Очікується, що завдяки міжнародним зусиллям до кінця року мають бути вакциновані проти COVID-19 40% усіх жителів планети.
Водночас міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанці заявив, що його країна прагне досягти підписання "Римського пакту" для вакцинації людей в усьому світі.
"Жодна країна не може врятувати себе сама, і вакцини - це наша зброя",- зазначив він.
Міністри охорони здоров'я країн G20 радяться на дводенній зустрічі в Римі щодо подальших кроків у боротьбі з пандемією COVID-19. Серед іншого, йдеться про нинішню боротьбу з коронавірусом та стратегії щодо майбутніх пандемій. Міністри, зокрема, обмінюються думками щодо того, як покращити доступ до вакцинації у всьому світі.
Нагадаємо, Німеччина напередодні візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель до Києва передала Україні 1,5 млн вакцин проти коронавіруса AstraZeneca.
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разбирательства будут,организаторы уйдут от наказания но подствят санврчей типа ляшко и мародеров курточников.