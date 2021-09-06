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Німеччина до кінця року роздасть іншим країнам 100 млн вакцин проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Німеччина до кінця року роздасть іншим країнам 100 млн вакцин проти COVID-19

Німеччина передасть до кінця року іншим державам 100 млн вакцин проти коронавірусу. Стільки вакцин країна встигла зробити за час пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це 5 вересня заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан на полях зустрічі з главою МОЗ країн G20 у Римі.

"Це стільки, скільки ми досі зробили в нашій країні. Пандемія закінчиться лише тоді, коли вона закінчиться по всьому світую В іншому разі можуть виникнути нові мутації", - зазначив він.

Очікується, що завдяки міжнародним зусиллям до кінця року мають бути вакциновані проти COVID-19 40% усіх жителів планети.

Водночас міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанці заявив, що його країна прагне досягти підписання "Римського пакту" для вакцинації людей в усьому світі.

"Жодна країна не може врятувати себе сама, і вакцини - це наша зброя",- зазначив він.

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Міністри охорони здоров'я країн G20 радяться на дводенній зустрічі в Римі щодо подальших кроків у боротьбі з пандемією COVID-19. Серед іншого, йдеться про нинішню боротьбу з коронавірусом та стратегії щодо майбутніх пандемій. Міністри, зокрема, обмінюються думками щодо того, як покращити доступ до вакцинації у всьому світі.

Нагадаємо, Німеччина напередодні візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель до Києва передала Україні 1,5 млн вакцин проти коронавіруса AstraZeneca.

Автор: Наталя Джума
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Що не встиг Гітлєр, доробить гєрманія.
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06.09.2021 08:22 Відповісти
Велике спасибі Фріцам. Спочатку думали все зжерти собі, а потім зрозуміли, що спасати потрібно весь світ. І нам на шару щось попаде.
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06.09.2021 08:50 Відповісти
На шару в этом мире нету ничего! Германию нормально на бабло "прокачали" Німеччина до кінця року роздасть іншим країнам 100 млн вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 70 со всех сторон - шо аж из прифицита бюджета в 50 лярдов, выскочила на минус 120 лярдов! Чему вы радуетесь? Они же потом эти бабки потянут....и с нашей экономики в том числе! Німеччина до кінця року роздасть іншим країнам 100 млн вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2005
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06.09.2021 09:07 Відповісти
роздадуть щось таке, аби кровушка згорталась у різних місцях зненацька
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06.09.2021 08:28 Відповісти
не вакцинуйся, здихай так, як тобі зручніше
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06.09.2021 08:46 Відповісти
По сигналу рептилоідів з планети Нубіру...
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06.09.2021 10:00 Відповісти
Спроса нет,решили не морочиться с утилизацией.Закат коронобесия . А скоро и судебные,
разбирательства будут,организаторы уйдут от наказания но подствят санврчей типа ляшко и мародеров курточников.
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06.09.2021 08:34 Відповісти
Боюсь до заката ещё далеко,будут ещё пытаться новыми штаммами манипулировать...Толи ещё будет...
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06.09.2021 08:38 Відповісти
Мабуть роздадуть замість викинути протерміновану.
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06.09.2021 08:40 Відповісти
Не, они раздают разное дерьмо, вакцинированных которым сами и заворачивают обратно прямо в аэропорту.
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06.09.2021 08:50 Відповісти
 
 