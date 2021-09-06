УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4489 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Коронавірус і карантин
2 123 5
карантин (16095) МОЗ (3879) статистика (2134) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали

В Україні зафіксовано 773 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 6 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 5 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 773 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 62, медпрацівників – 8.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 01 госпіталізовано – 635 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 01 летальних випадків – 18;

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 01 одужало – 457 осіб.

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 01 методом ПЛР – 11 283 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 01 методом ІФА – 1879 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 01 експрес-тестами – 9853 особи.

Також дивіться: Десятки тисяч людей вийшли на акцію проти карантинних обмежень в Амстердамі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 01 захворіло – 2 298 307 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 01 одужало – 2 213 177 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 01 летальних випадків – 54 001;

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 12 108 589.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61), та Львівській (56), областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 14

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Закликають вакцинуватися В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 773 новых случая заражения, 457 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 9993

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 773 новых случая заражения, 457 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 2758
показати весь коментар
06.09.2021 08:14 Відповісти
На вихідних меньше тестування .
показати весь коментар
06.09.2021 08:19 Відповісти
був на ринку - людей як на святі безкоштовного пива і лише одиниці з масками... один одному хекає в обличчя...наврячи вони усі вакциновані
показати весь коментар
06.09.2021 08:49 Відповісти
Мабуть лохдавун не за горима. Щось багато пишуть... В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали - Цензор.НЕТ 2046
показати весь коментар
06.09.2021 09:23 Відповісти
Расчитывали а перелом, а получился вывих. Какой может быть локдаун при такой статистике? Все эти телодвижения объячняются простым желанием МОЗ пригрести себе побольше денег - верхушка обновилась и требует хатынки.
показати весь коментар
06.09.2021 10:45 Відповісти
 
 