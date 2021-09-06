В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали
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В Україні зафіксовано 773 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 6 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 5 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 773 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 62, медпрацівників – 8.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 635 осіб;
летальних випадків – 18;
одужало – 457 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 11 283 особи,
методом ІФА – 1879 осіб,
експрес-тестами – 9853 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 298 307 осіб;
одужало – 2 213 177 осіб;
летальних випадків – 54 001;
проведено ПЛР-тестувань – 12 108 589.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61), та Львівській (56), областях", - розповіли в МОЗ.
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