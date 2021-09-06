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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 221,5 млн, жертв уже понад 4,5 млн. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 221,5 млн, жертв уже понад 4,5 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 6 вересня у світі зареєстрували 426 871 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6654 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 221 556 009 випадків інфікування, з них 426 871 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 581 930 осіб, з них 6654 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 221,5 млн, жертв уже понад 4,5 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 198 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Битанія.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 221,5 млн, жертв уже понад 4,5 млн 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 44-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 10-ту, за летальними випадками - 43-тю і 9-ту позицію відповідно.

Автор: Наталя Джума
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Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 221,5 млн, число жертв - более 4,5 млн - Цензор.НЕТ 1198
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06.09.2021 08:32 Відповісти
A какая статистика по неграм, почему никто не пишет, что вирус выкашивает негритосов?
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06.09.2021 08:33 Відповісти
краще б викошував росіян-окупантів, хоча статистика по російськощелепних худобах та їхніх прихильниках не може не робити настрій краще! вони самі пропагували та й поширювали фейки проти вакцинації і самі дохнуть непоганими темпами! Тож з кожним днем популяція і прихильників ОПЗЖ , зажиддяв і інших рабіновічів скорочується!
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06.09.2021 08:42 Відповісти
Число жертв - это и есть количество инфицированных. Количество умерших не равно количеству жертв. Жертва - это тот кто пострадал в результате чего-либо, а не тот, кто обязательно погиб в результате чего-либо.
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06.09.2021 08:57 Відповісти
 
 