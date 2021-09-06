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Посольство РФ називає мене "диванним журналістом", бо я не був у Криму для своєї статті в Le Monde: ці самі люди в 2019 році заборонили мені працювати на території Росії, - Гріншпан

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Посольство РФ називає мене

Посольство Росії у Франції назвало журналіста Еммануеля Гріншпана "диванним журналістом" за статтю в Le Monde про арешти кримських татар російськими окупантами.

Про це розповів сам Гріншпан на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"У посольстві Росії у Франції мене називають "диванним журналістом", бо я не був у Криму для своєї останньої статті в Le Monde (написана в Києві). Це ті самі люди, які заборонили мені з листопада 2019 року працювати на території Росії журналістом))) Я бував у Криму багато разів, до анексії, під час анексії і після анексії. Зокрема, я зустрічався із заарештованим у суботу разом із сорока іншими кримськими татарами Наріманом Джелялом. Це те, що називають, за словами посольства, "важлива підтримка невід'ємного розвитку, зокрема в галузі міжетнічних відносин", - розповів журналіст.

Також читайте: Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар

Посольство РФ називає мене диванним журналістом, бо я не був у Криму для своєї статті в Le Monde: ці самі люди в 2019 році заборонили мені працювати на території Росії, - Гріншпан 01
Посольство РФ називає мене диванним журналістом, бо я не був у Криму для своєї статті в Le Monde: ці самі люди в 2019 році заборонили мені працювати на території Росії, - Гріншпан 02

Як повідомлялося, 4 вересня приблизно 50 кримських татар були затримані під будівлею ФСБ РФ у Сімферополі під час протестів проти незаконних обшуків і затримань в окупованому Криму. Серед затриманих був голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв і член Меджлісу кримськотатарського народу Леммар Юнусов. Також були затримані цивільні журналісти "Кримської солідарності" і кореспонденти Грани.ру Айдер Кадиров і Нурі Абдурашитов.

Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуку, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю.

Автор: Наталя Джума
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Пресуха Талібану в аеропорті.Зверніть увагу на лого на мікрофонах)))

Посольство РФ называет меня "диванным журналистом", потому что я не был в Крыму для своей статьи в Le Monde: эти же люди в 2019 году запретили мне работать на территории России, - Гриншпан - Цензор.НЕТ 7235
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06.09.2021 08:38 Відповісти
Лапті з талібами браття навєк.
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06.09.2021 08:47 Відповісти
адіннарот
Посольство РФ називає мене "диванним журналістом", бо я не був у Криму для своєї статті в Le Monde: ці самі люди в 2019 році заборонили мені працювати на території Росії, - Гріншпан - Цензор.НЕТ 6681
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06.09.2021 08:50 Відповісти
Буудемо матюкати не клятих, а триклятих мокшів. А що ми їм ще зробимо? Термоядерні боєголовки віддали (1080) макрохірасім відддали. . . Ракети 560 штук з дальністю в 2800км віддали. З всієї зброї залищили собі Генштаб.
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06.09.2021 08:58 Відповісти
Лаптестанцы сами себя палят всегда а Симоньянша тупая дура Посольство РФ называет меня "диванным журналистом", потому что я не был в Крыму для своей статьи в Le Monde: эти же люди в 2019 году запретили мне работать на территории России, - Гриншпан - Цензор.НЕТ 1956
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06.09.2021 08:43 Відповісти
на Крыме.
Свинособаками их делают еще в детстве.
Посольство РФ называет меня "диванным журналистом", потому что я не был в Крыму для своей статьи в Le Monde: эти же люди в 2019 году запретили мне работать на территории России, - Гриншпан - Цензор.НЕТ 8879
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06.09.2021 08:48 Відповісти
Що ж чебуреки не продаються, в курниках ніхто не селиться, землю не дають захоплювати, залишилось протестувати, тільки де вони були в 2014 році.
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06.09.2021 08:57 Відповісти
Представь себе крымские татары протестовали во время аннексии.
Но, против фашистской паРаши одних протестов мало. Вообще, что ты хочешь от крымских татар, если большая половина украинской армии и силовиков в Крыму предали Украину и к кацапам переметнулись?
Посольство РФ називає мене "диванним журналістом", бо я не був у Криму для своєї статті в Le Monde: ці самі люди в 2019 році заборонили мені працювати на території Росії, - Гріншпан - Цензор.НЕТ 2559
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06.09.2021 09:34 Відповісти
чи варто зважати на срач лаптєногих? Риторично
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06.09.2021 09:29 Відповісти
 
 